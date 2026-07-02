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Терзиев: Оставаме на терен, докато не разчистим всяка следа от бурята снощи

Терзиев: Оставаме на терен, докато не разчистим всяка следа от бурята снощи

2 Юли, 2026 10:12 480 13

  • васил терзиев-
  • щети-
  • наводнение

Днес започва работа и по възстановяване на щетите по общинската инфраструктура. За съжаление загубихме красиви и стари дървета. Те са част от лицето на София

Терзиев: Оставаме на терен, докато не разчистим всяка следа от бурята снощи - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Оставаме на терен, докато не разчистим всяка следа от бурята снощи. Това написа във фейсбук кметът на София Васил Терзиев.

"Тя беше кратка, но на много места нанесе сериозни щети. Най-важното е, че няма пострадали хора.Реагирахме веднага и до късно снощи екипите на Столична община не спряха да работят по отстраняване на проблемите. Към тях се присъединиха и екипите от фирмите по поддръжка на зелената система и чистотата, които работят извънредно рамо до рамо с пожарната и доброволците. Първата ни задача беше да разчистим местата, където падналите дървета и клони затрудняват движението, след което продължаваме по всички останали сигнали.

Днес започва работа и по възстановяване на щетите по общинската инфраструктура. За съжаление загубихме красиви и стари дървета. Те са част от лицето на София. Природата понякога е безмилостна, но през есента ще засадим нови дървета, за да възстановим загубеното.Такива вечери показват и колко важна е постоянната, често незабележима работа по поддръжка на шахтите и инфраструктурата. Благодарение на нея стотиците литри вода, които се изсипаха за минути, бързо се оттекоха. Там, където имаше завирявания, те бяха причинени от огромното количество листа и клони, паднали в бурята. Днес продължаваме с огледи и почистване, където е необходимо.

Благодаря на всички служители на общинските структури, които не се прибраха по домовете си, а останаха да работят до късно и днес са на линия отново. Благодаря на пожарникарите, доброволците и всички, които се включиха.Благодаря и на всички софиянци, които без да чакат някой друг, излязоха пред домовете си и се погрижиха за улицата, която всички споделяме. Видях призиви за взаимопомощ между съседи, за разчистване на клони пред входа или просто за помощ там, където има нужда.Точно в такива моменти градът показва най-доброто от себе си. И това ми дава увереност, че каквито и бури да идват, ще се справяме заедно. Днес прогнозата отново ни предупреждава за интензивни валежи, гръмотевични бури и градушки. Оставаме на терен. Пазете се."


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Типично комунде

    15 3 Отговор
    фалш и лицемерие

    Коментиран от #5

    10:16 02.07.2026

  • 2 хехе

    7 1 Отговор
    Софиянци трябва да направят с ДС отрочето същото което е направил един възмутен италиански гражданин в едно италианско градче, тоест малко понабил кмета та сега властимащия е на лечение местната болница.

    10:20 02.07.2026

  • 3 Трол

    2 3 Отговор
    Г-н Терзиев вече е на терен с каска и отпушва шахти.

    10:26 02.07.2026

  • 4 к0к0рч0 💋🍌

    8 0 Отговор
    Терзиев: Оставаме на терен, докато не разчистим всяка следа от софиянци

    10:27 02.07.2026

  • 5 ПП Петрохан

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Типично комунде":

    Софиянци си заслужават кмета и прайда.

    10:29 02.07.2026

  • 6 Васко ДС-то

    4 0 Отговор
    Васко ухото кофите не може да изхвърли пък след буря ще разчиства

    10:30 02.07.2026

  • 7 Какво Селяния !

    3 1 Отговор
    И Това Било !

    Столица !

    10:30 02.07.2026

  • 8 има видими и невидими следи след бурите

    2 0 Отговор
    онзи ден намериха удавница след калната буря на елените и незаконните хотели и домове . да поразчистят клони, дървета и листа . а и шахтите . да им турят капаци ако са окрадени . една падна в шахта докат обикаляла . издавени котки, гълъби, кучета и мишки могат да разнасят болести . аз видях само едно паднало дърво . мокро и от вятъра и се счупило на дънера на 20см от земята . тая година не е имало подобна гръмотевична буря .

    10:31 02.07.2026

  • 9 брей бре

    0 0 Отговор
    А какво правим, за да предотвратим наводненията в бъдеще?

    Коментиран от #12

    10:39 02.07.2026

  • 10 Лакомото Васе

    0 0 Отговор
    Ами пожара? Цяла зима Люлин тъне в боклук, а сега вдишваме и отровата от тоя боклук. Браво! Със сина на Нела от един дол дренки сте.

    10:41 02.07.2026

  • 11 Хаха

    1 0 Отговор
    Бездарните мафиотски тролове на бойко и лойко плюят кмета Терзиев, но след 2 години софиянци ще го преизберат, защото човекът РАБОТИ.

    10:42 02.07.2026

  • 12 Трол

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "брей бре":

    Община София ще направи поръчка за гумени лодки и подводница.

    10:42 02.07.2026

  • 13 Софето

    0 0 Отговор
    Пропилян мандат, безидеен кмет
    Мартеници и пейки боядисва, жалък

    10:44 02.07.2026

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