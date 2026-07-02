Терзиев: Оставаме на терен, докато не разчистим всяка следа от бурята снощи

Оставаме на терен, докато не разчистим всяка следа от бурята снощи. Това написа във фейсбук кметът на София Васил Терзиев.

"Тя беше кратка, но на много места нанесе сериозни щети. Най-важното е, че няма пострадали хора.Реагирахме веднага и до късно снощи екипите на Столична община не спряха да работят по отстраняване на проблемите. Към тях се присъединиха и екипите от фирмите по поддръжка на зелената система и чистотата, които работят извънредно рамо до рамо с пожарната и доброволците. Първата ни задача беше да разчистим местата, където падналите дървета и клони затрудняват движението, след което продължаваме по всички останали сигнали.

Днес започва работа и по възстановяване на щетите по общинската инфраструктура. За съжаление загубихме красиви и стари дървета. Те са част от лицето на София. Природата понякога е безмилостна, но през есента ще засадим нови дървета, за да възстановим загубеното.Такива вечери показват и колко важна е постоянната, често незабележима работа по поддръжка на шахтите и инфраструктурата. Благодарение на нея стотиците литри вода, които се изсипаха за минути, бързо се оттекоха. Там, където имаше завирявания, те бяха причинени от огромното количество листа и клони, паднали в бурята. Днес продължаваме с огледи и почистване, където е необходимо.

Благодаря на всички служители на общинските структури, които не се прибраха по домовете си, а останаха да работят до късно и днес са на линия отново. Благодаря на пожарникарите, доброволците и всички, които се включиха.Благодаря и на всички софиянци, които без да чакат някой друг, излязоха пред домовете си и се погрижиха за улицата, която всички споделяме. Видях призиви за взаимопомощ между съседи, за разчистване на клони пред входа или просто за помощ там, където има нужда.Точно в такива моменти градът показва най-доброто от себе си. И това ми дава увереност, че каквито и бури да идват, ще се справяме заедно. Днес прогнозата отново ни предупреждава за интензивни валежи, гръмотевични бури и градушки. Оставаме на терен. Пазете се."