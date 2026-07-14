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Течове при дъжд и щети за хиляди евро: Апартаменти в столичен блок се наводниха при ремонт на покрив

Течове при дъжд и щети за хиляди евро: Апартаменти в столичен блок се наводниха при ремонт на покрив

14 Юли, 2026 07:55 1 918 9

  • течове-
  • щети-
  • дъжд-
  • апартаменти-
  • софия-
  • наводнение

Блокът е в процес на саниране с евросредства, а етажната собственост сключва договор с фирмата и за ремонт на покрива

Течове при дъжд и щети за хиляди евро: Апартаменти в столичен блок се наводниха при ремонт на покрив - 1
Снимка: bTV
bTV bTV Телевизия бТВ

За сигнал за системни течове по време на дъжд от покрива на жилищен блок в София и съсипано имущество разказват от bTV. Проблемите се появяват при саниране на сградата с европейско финансиране за над 200 000 евро.

Блок 69 в район „Илинден“ се санира с европейски средства. Ако бъде спазен срокът, проектът ще бъде завършен в края на месец юли.

В апартамента на Петър Белберов вече е избил мухъл от течовете.

„Целият апартамент беше намокрен след обилния дъжд на 1 юли. Очевидно покривът не е бил обезопасен. Много вода навлезе в горните апартаменти. Нанесени са сериозни щети“, каза той.

Извикани са оценители. В апартамента на Белберов щетите са за около 5000 евро. В други апартаменти достигат 10 000 евро. „Искам да се види саниране по европейско финансиране какво се получава. Искам да се направи проверка на качеството на санирането и да бъдат обезщетени засегнатите страни“, добави Белберов.

„Категорично искам да разгранича две дейности. Ремонтът на покрива не е включен в програмата за саниране. Ремонтът на покрива е по отделно сключен договор с фирмата по желание на етажната собственост и с техни средства. Категорично искам да прекъсна опити за спекулации, че има злоупотреба с европейско финансиране“, подчерта Емил Бранчевски, кмет на столичния район „Илинден“. Според него в блока има следи от стари течове.

„Това, което виждаме в момента, е резултат от дъжда на 1 юли, който потопи София. Всеки, който е запознат с ремонт на покрив, знае рисковете. Дъждът беше сериозен“, каза още той.

Според строителната компания ремонтът на покрива е бил по желание на собствениците на блока, а живущите са били наясно с рисковете при дъждове. От компанията обещават, който има щети заради строителството, да бъдат взети мерки.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ПЪЛНИ Глупости

    25 0 Отговор
    Cинганин работа не върши ,те все знаят и могат но нищо не правят ! Елате да видите как се "Санира" старческият дом в Дървеница ! Погледнете на Фандъчка ремонта на Графа ,реденето на павета ,всичко след това е за ремонт !Но системата "Мой човек" работи НАШИ фирми се нагушват с мангизи халал да са ни !!

    08:06 14.07.2026

  • 2 НИЩО МУ НЯМА

    4 23 Отговор
    ПРОГРЕСИВНО СТРОИТЕЛСТВО ..ЧОРАП...

    08:08 14.07.2026

  • 3 честен ционист

    7 21 Отговор
    Какви щети за EUR 10000 в тия панелки? Вижда се, че тапетите са на 30+ години.

    08:08 14.07.2026

  • 4 И покривчиите

    19 0 Отговор
    калпави , но алчни безбожно !

    08:22 14.07.2026

  • 5 пенчо

    16 0 Отговор
    Досега не съм чул за саниране на блок без течове и наводнения.Внимавайте че режат и крадат и медните тръби на климатиците. Зазидват в стената или режат тръбата за конденза. После вдигат рамене и искат сами да давате пари за ремонт.

    08:43 14.07.2026

  • 6 старшини и волнонаемни пенсионери

    7 0 Отговор
    Дерибеи тормозят безнаказано съседи НАВОДНЯВАВАТ и какви ли не други злини след като се имат за богопомазани. Защото държавата им разреши всичките техни злини.

    09:10 14.07.2026

  • 7 Тома

    9 0 Отговор
    Ние от герб и пп не санираме а крадем с г.за си.

    09:14 14.07.2026

  • 8 От чужбина

    0 0 Отговор
    Преди време работех в един малък гараж в Англия. Покрива го бяха направили от дърво и шпертлат. От горе залепили от онези асфалтовите покрития с посипка. Добре беше направено с едно изключение. Бяха започнали от горе на долу и така припокриването на отделните платна беше обратно на стичащата се вода. Дори едно спукване на " спойката" между платната ще доведе задължително до навлизане на вода под това покритие. Да, но от долу има шперплат, който ще позадържи първоначално малките количества вода. Така дефектно направения покрив без проблем ще издържи поне няколко години. Т.е дори фирмата да е читава и сериозна, то евентуалната гаранция ще е изтекла.

    10:01 14.07.2026

  • 9 Опарен от ремонт

    0 0 Отговор
    А циганта при ремонт вече иска по 30 евро за изнасяне на ЕДИН чувал, в който я има ДВЕ лопати стр.отпадъци, а няма

    10:18 14.07.2026

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