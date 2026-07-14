Течове при дъжд и щети за хиляди евро: Апартаменти в столичен блок се наводниха при ремонт на покрив

За сигнал за системни течове по време на дъжд от покрива на жилищен блок в София и съсипано имущество разказват от bTV. Проблемите се появяват при саниране на сградата с европейско финансиране за над 200 000 евро.

Блок 69 в район „Илинден“ се санира с европейски средства. Ако бъде спазен срокът, проектът ще бъде завършен в края на месец юли.

В апартамента на Петър Белберов вече е избил мухъл от течовете.

„Целият апартамент беше намокрен след обилния дъжд на 1 юли. Очевидно покривът не е бил обезопасен. Много вода навлезе в горните апартаменти. Нанесени са сериозни щети“, каза той.

Извикани са оценители. В апартамента на Белберов щетите са за около 5000 евро. В други апартаменти достигат 10 000 евро. „Искам да се види саниране по европейско финансиране какво се получава. Искам да се направи проверка на качеството на санирането и да бъдат обезщетени засегнатите страни“, добави Белберов.

„Категорично искам да разгранича две дейности. Ремонтът на покрива не е включен в програмата за саниране. Ремонтът на покрива е по отделно сключен договор с фирмата по желание на етажната собственост и с техни средства. Категорично искам да прекъсна опити за спекулации, че има злоупотреба с европейско финансиране“, подчерта Емил Бранчевски, кмет на столичния район „Илинден“. Според него в блока има следи от стари течове.

„Това, което виждаме в момента, е резултат от дъжда на 1 юли, който потопи София. Всеки, който е запознат с ремонт на покрив, знае рисковете. Дъждът беше сериозен“, каза още той.

Според строителната компания ремонтът на покрива е бил по желание на собствениците на блока, а живущите са били наясно с рисковете при дъждове. От компанията обещават, който има щети заради строителството, да бъдат взети мерки.