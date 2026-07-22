Новини
България »
Силен порой се изля във Варна, кола затъна в подлез (ВИДЕО)

Силен порой се изля във Варна, кола затъна в подлез (ВИДЕО)

22 Юли, 2026 16:36 1 825 28

  • порой-
  • наводнение-
  • варна

Наводнени са много улици и подлези, образуваха се сериозни задръствания в целия град

Силен порой се изля във Варна, кола затъна в подлез (ВИДЕО) - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Наводнени са много улици, образуваха се сериозни задръствания

Пороен дъжд се изля във Варна. Наводнени са много улици и подлези, образуваха се сериозни задръствания в целия град.

Случайни минувачи и шофьори се притекоха на помощ на водач на лек автомобил, който закъса в подлеза на ул. "Шипка" в центъра на града.

С общи усилия автомобилът беше успешно изтеглен. За момента няма данни за пострадали хора в резултат на пороя.

Зрител на NOVA също изпрати видео от поройния дъжд над морския град.

Пороен дъжд валя и в Китен.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лост

    15 3 Отговор
    Само Toyota може да мине, този паркетник го дърпат, като надуваема лодка и е за скрап вече при толкова електроника.

    Коментиран от #28

    16:41 22.07.2026

  • 2 жик так

    12 1 Отговор
    Вече става удавен автомобил . Не могат го оправи после доста време .

    16:41 22.07.2026

  • 3 Само питам

    14 1 Отговор
    Да не са Румънци тия че се нахендриха там ? Никой друг не минава само те тръгнали .

    Коментиран от #4, #7, #15

    16:43 22.07.2026

  • 4 По-скоро

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "Само питам":

    Сигурно са спрели да не ги бие градушката и водата ги е отнесла.

    16:45 22.07.2026

  • 5 Как Е ?

    3 1 Отговор
    Доплувала ?

    До Там ?

    16:45 22.07.2026

  • 6 незнайко

    12 2 Отговор
    Ако беше Москвич отвиваш свещите продухваш цилиндрите изсушаваш делкото - разпределителя ако трябва и карбуратора и събираш и палиш ! За съжаление след това трябва да се смени маслото в двигателя ако целия двигател е бил във вода !

    Коментиран от #26

    16:50 22.07.2026

  • 7 не точно

    13 3 Отговор

    До коментар #3 от "Само питам":

    Чува се руска реч, вероятно украинци. Варна е наводнена от украинци почти не се чува българска реч.

    16:51 22.07.2026

  • 8 Пламен

    17 0 Отговор
    Всъщност не валя много във Варна. Проблемът е в канализацията , както винаги.

    Коментиран от #11

    16:52 22.07.2026

  • 9 ааааааа

    10 1 Отговор
    Пак обичайното.
    Как пък 30 години не се намери решение на проблема?

    16:55 22.07.2026

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 0 Отговор
    Този подлез почти няма дъжд след който да не е пълен поне метър и половина в ниската част❗

    Коментиран от #12

    16:56 22.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Както и

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    подлеза на Базар Левски.

    17:04 22.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 пенсионер от Варна

    5 2 Отговор
    тунелът на "Шипка" редовно се наводнява ! този затъналия сигурно е укра ! 🤣💩

    17:17 22.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 фиткифакти

    8 0 Отговор
    Моля ви не пускайте видеа от vbox7 не с е длъжни да гледаме и по 10 реклами!!!

    17:21 22.07.2026

  • 18 коко

    4 0 Отговор
    Това е пряко следствие от презастрояването на Варна от местната ма,,лоумна мафия.

    17:21 22.07.2026

  • 19 Име

    1 2 Отговор
    Укрите са тъпи като Северджаните....

    17:21 22.07.2026

  • 20 коко

    5 0 Отговор
    Как хорошо! Вън от България всички украински и руски паразити!

    17:23 22.07.2026

  • 21 Лопата Орешник

    0 0 Отговор
    Сериозно се изплющя! Стена! Не виждаш отсрещната къща! Споменава се градушка в коментарите, аз лично не видях!

    17:28 22.07.2026

  • 22 Маняк съм

    1 0 Отговор
    Мама ми даде пари и си купих яка джипка. До днес минаваше отвсякъде. Майсторът каза да си търся двигател. Ще искам пари от мама.

    17:30 22.07.2026

  • 23 Благо Коцев

    2 0 Отговор
    В Морската всичко е точно!

    17:32 22.07.2026

  • 24 коко

    2 0 Отговор
    Едва ли има в света по малоумно застроен град от Варна...

    17:35 22.07.2026

  • 25 коко

    1 0 Отговор
    Във Варна всичко е готово за среща с руснаците, там руски танк няма да закъса така че всичко е на ред.

    17:37 22.07.2026

  • 26 НИЩО МУ НЯМА

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "незнайко":

    СЪЩОТО СЕ ОТНАСЯ НАЛИ
    И ЗА ТОЗ НА ПРОЗОРЕЦА НА ФИГ.1☝

    17:40 22.07.2026

  • 27 Авто-Мошеник

    0 0 Отговор
    След месец ще се появи в мобиле-то: Чисто нов автомобил! Сядаш и караш!

    17:43 22.07.2026

  • 28 Да да

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Лост":

    Ана майко чок Гюзел черен Мерцедес плува.100 бона бяха погълнати във фекална вода.Те щот като си купят Мерцедес или Бмв и пенисите им стават дълги.Сега застрахователя ще им каже, че приводняването не важи.

    17:44 22.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове