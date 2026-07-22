Силен порой се изля във Варна, кола затъна в подлез (ВИДЕО)

Наводнени са много улици, образуваха се сериозни задръствания
Пороен дъжд се изля във Варна. Наводнени са много улици и подлези, образуваха се сериозни задръствания в целия град.
Случайни минувачи и шофьори се притекоха на помощ на водач на лек автомобил, който закъса в подлеза на ул. "Шипка" в центъра на града.
С общи усилия автомобилът беше успешно изтеглен. За момента няма данни за пострадали хора в резултат на пороя.
Зрител на NOVA също изпрати видео от поройния дъжд над морския град.
Пороен дъжд валя и в Китен.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лост
Коментиран от #28
16:41 22.07.2026
2 жик так
16:41 22.07.2026
3 Само питам
Коментиран от #4, #7, #15
16:43 22.07.2026
4 По-скоро
До коментар #3 от "Само питам":Сигурно са спрели да не ги бие градушката и водата ги е отнесла.
16:45 22.07.2026
5 Как Е ?
До Там ?
16:45 22.07.2026
6 незнайко
Коментиран от #26
16:50 22.07.2026
7 не точно
До коментар #3 от "Само питам":Чува се руска реч, вероятно украинци. Варна е наводнена от украинци почти не се чува българска реч.
16:51 22.07.2026
8 Пламен
Коментиран от #11
16:52 22.07.2026
9 ааааааа
Как пък 30 години не се намери решение на проблема?
16:55 22.07.2026
10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Коментиран от #12
16:56 22.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Както и
До коментар #10 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":подлеза на Базар Левски.
17:04 22.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 пенсионер от Варна
17:17 22.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 фиткифакти
17:21 22.07.2026
18 коко
17:21 22.07.2026
19 Име
17:21 22.07.2026
20 коко
17:23 22.07.2026
21 Лопата Орешник
17:28 22.07.2026
22 Маняк съм
17:30 22.07.2026
23 Благо Коцев
17:32 22.07.2026
24 коко
17:35 22.07.2026
25 коко
17:37 22.07.2026
26 НИЩО МУ НЯМА
До коментар #6 от "незнайко":СЪЩОТО СЕ ОТНАСЯ НАЛИ
И ЗА ТОЗ НА ПРОЗОРЕЦА НА ФИГ.1☝
17:40 22.07.2026
27 Авто-Мошеник
17:43 22.07.2026
28 Да да
До коментар #1 от "Лост":Ана майко чок Гюзел черен Мерцедес плува.100 бона бяха погълнати във фекална вода.Те щот като си купят Мерцедес или Бмв и пенисите им стават дълги.Сега застрахователя ще им каже, че приводняването не важи.
17:44 22.07.2026