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От Сметната палата поискаха проверка на кмета на Горна Оряховица, сезирали са КОНПИ

От Сметната палата поискаха проверка на кмета на Горна Оряховица, сезирали са КОНПИ

22 Юли, 2026 10:42 720 4

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  • кмет на горна оряховица

Действията на институцията, която наскоро пое част от правомощията на закритата антикорупционна комисия, идват непосредствено след окончателното решение на Върховния административен съд. В средата на юли магистратите отхвърлиха жалбата на Рашков и потвърдиха, че той е бил в конфликт на интереси.

От Сметната палата поискаха проверка на кмета на Горна Оряховица, сезирали са КОНПИ - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сметната палата ще приеме решение да сезира Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество за кмета на Горна Оряховица Николай Рашков. Целта е да се извърши мащабна проверка, която да установи дали има съответствие между доходите и придобитото от него имущество за период от 10 години назад, съобщават от пресцентъра на ведомството, цитирани от Нова телевизия.
Действията на институцията, която наскоро пое част от правомощията на закритата антикорупционна комисия, идват непосредствено след окончателното решение на Върховния административен съд. В средата на юли магистратите отхвърлиха жалбата на Рашков и потвърдиха, че той е бил в конфликт на интереси.
По закон влязъл в сила подобен акт е абсолютно основание за предсрочно освобождаване от длъжност. Предстои Общинската избирателна комисия официално да прекрати правомощията на кмета, след което с указ на президента ще се насрочат частични местни избори. Очаква се вотът да се проведе през октомври. Николай Рашков няма да има право да се кандидатира на него заради наложената му двугодишна забрана.

Казусът с кмета на Горна Оряховица започна още в първите дни на неговия мандат. Причината е финализиране на сделка за продажба на осем общински имота с фирма „Мирвана“ ООД, в която Рашков е бил съдружник и управител малко преди местния вот. Договорът е подписан лично от него в качеството му на нов кмет, а от страна на фирмата подпис полага неговата майка, на която той вече е прехвърлил дяловете си.

Самият Николай Рашков определи санкцията като житейски крайно несправедлива. В своя позиция във фейсбук той нарече решението на антикорупционната комисия „политическа бухалка”.

Рашков обясни, че процедурата за явния търг е започната по разпореждане на тогавашния Общински съвет и със заповед на предишния кмет Добромир Добрев. Той твърди, че е бил уверен от общинските юристи да подпише финалния договор, тъй като съдът е разпоредил финализиране на търга, а самият той все още не е имал назначени заместник-кметове, които да го направят вместо него.

Според позицията му, с този подпис общината е получила над 600 хиляди лева, с които бързо е успяла да покрие част от огромните задължения, заварени при встъпването му в длъжност. Кметът е категоричен, че общественият интерес не е накърнен, но уточни, че ще плати наложената му глоба от 5000 лева.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Маг

    1 0 Отговор
    Очаквайте изненади. Ще арестуват двама високи политици, и двама тлъсти бизнесмени. За ваше учудване, единият политик ще е от управляващите.

    Коментиран от #4

    10:56 22.07.2026

  • 4 "Шиши" отговаря на тези данни както и...

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Маг":

    "Банкера от Банкя",
    другите са" мулета"!!!!!

    11:24 22.07.2026

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