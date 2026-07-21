КЗК проверява НЗОК за пазарни ограничения

Комисията за защита на конкуренцията извършва предварително проучване след постъпили сигнали за възможни ограничения на конкуренцията при процедурите на Националната здравноосигурителна каса за определяне на стойността, до която НЗОК заплаща медицински изделия, диетични храни за специални медицински цели и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания.

Медицинските изделия и помощните средства обхващат широка гама продукти, сред които глюкомери, пейсмейкъри, кардиовертер-дефибрилатори, сърдечни клапи, стент графтове, ставни протези, ортопедични изделия, инвалидни колички, слухови апарати, антидекубитални дюшеци, очила и инсулинови помпи. По официални бюджетни разчети за тяхното заплащане се разходват годишно над 100 милиона евро публични средства. Предвид значителния публичен ресурс за тези продукти и ключовото им значение за здравето и качеството на живот на пациентите, гарантирането на ефективна конкурентна среда е от съществено значение както за ефективното разходване на публичните средства, така и за осигуряването на достъп до качествени продукти.

Предмет на проучването е нормативната уредба и практиката по реимбурсиране с публични средства, като Комисията ще извърши оценка дали приложимите правила създават предпоставки за ограничаване на конкуренцията, затрудняване на достъпа на отделни участници до пазара и намаляване на конкурентния натиск, което би могло да се отрази неблагоприятно върху правата на пациентите, внедряването на иновативни технологии и качеството на предлаганите продукти.

В рамките на предварителното проучване Комисията ще анализира приложимата нормативна уредба, включително Закона за здравното осигуряване, Закона за медицинските изделия, Закона за обществените поръчки, относимите подзаконови нормативни актове, както и приложимото законодателство на ЕС. Ще се анализират приложимостта на режима по Закона за обществените поръчки при процедурите за определяне на стойността, до която НЗОК заплаща медицински изделия и помощните средства за хората с увреждания, както и ефективността на действащите механизми за контрол върху процедурите по реимбурсиране.

Съгласно нормативната уредба условията, редът, механизмът и критериите за заплащане на медицински изделия от бюджета на НЗОК се определят с наредба на министъра на здравеопазването. Конкретната стойност, до която касата заплаща отделните групи медицински изделия, се определя в рамките на процедура, провеждана от експертна комисия, назначена от управителя на НЗОК. Министерството на здравеопазването договаря тези медицински изделия по реда на ЗОП.

Комисията вече изиска информация от МЗ и НЗОК.