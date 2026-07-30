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БАБХ проверява 35 тона масло и пилешко месо

БАБХ проверява 35 тона масло и пилешко месо

30 Юли, 2026 06:47, обновена 30 Юли, 2026 06:50 734 15

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  • месо

Спецакция на СДВР предотврати разпространението на опасни храни без документи в склад край София

БАБХ проверява 35 тона масло и пилешко месо - 1
Снимка: МВР
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) и сектор „Икономическа полиция“ към СДВР извършват мащабни проверки на 35 тона пилешко месо и краве масло.

Стоката е открита при съвместна операция в хладилен склад край софийското село Подгумер. Всички открити количества са поставени под пълна възбрана.

Детайли за опасната стока в Подгумер

Инспектираните продукти включват 19 тона пилешко месо и 16 тона масло без етикети и валиден срок на годност. Полицаите са се натъкнали на хладилните халета след получен оперативен сигнал за съхранение на стоки с неясен произход.

  • Пилешко месо: Внесено от Бразилия, като върху част от кашоните е имало червен етикет, указващ, че е предназначено единствено за храна на животни. На останалите кашони маркировката е била умишлено премахната.
  • Краве масло: Проверява се информация, че е произведено в Дания, внесено през Нидерландия от белгийски търговец. Липсват каквито и да е оригинални документи за влизането му в България.
  • Статут на склада: Базата е била официално регистрирана единствено за търговия с храни за животни. В съседни минусови камери обаче са намерени и годни храни на други фирми, подготвени за магазинната мрежа.

Реализация на пазара и разследване

Отдел „Икономическа полиция“ към СДВР изрично подчерта пред медиите, че към този час няма данни опасните продукти да са достигнали до търговската мрежа. Собствениците и управителите на фирмата вносител до момента отказват да съдействат и не са предоставили оригинални фактури, сертификати или товарителници. Очаква се по-късно днес представители на дружеството да се явят в Областната дирекция на БАБХ, за да дадат обяснения. Резултатите от физическите и лабораторните експертизи на агенцията ще определят дали храните ще бъдат унищожени.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 илия

    13 0 Отговор
    При Капитализма е така . Не се сърдете , сами си го направихме .

    Коментиран от #10

    06:56 30.07.2026

  • 2 Последния Софиянец

    6 0 Отговор
    Склада е на политик от партията на Зелените.

    07:00 30.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ЧИЧАК

    8 0 Отговор
    Алчен народ сме,заради алчността ще се затрием.

    Коментиран от #9

    07:16 30.07.2026

  • 6 Ха ха ха

    9 1 Отговор
    Тези мръсници, като част от българския бизнес, дето все реве за подпомагане от държавата, тоест от нас, трябва да лежат в затвора дълго, с обвинения за заговор срещу народното здраве. Мизерни алчни и безскрупулни твари.

    07:18 30.07.2026

  • 7 Механик

    6 0 Отговор
    Не се казва "БАБХ проверява", а се казва "БАБАХ УСВОЯВА едни пари". В момента тече пазарлъка колко да им бъде платено, за да си затворят очите п ред червените етикети и липсата на документи за въпросното месо и масло.
    И ако някой ми докаже, че БАБХ вършат нещо различно от горното, ще му хвана бяла мечка и ще му я докарам да му играе гол кючек.

    07:21 30.07.2026

  • 8 Мими

    4 0 Отговор
    За съжаление всичко в бг вече е менте - дори и живота

    07:22 30.07.2026

  • 9 Механик

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "ЧИЧАК":

    Кравето масло от марката "Дойчемаркенбутер" дето го дават на промоция е кауфланд и се доказа, че още от германия идва 100% менте, пак ли ние българите сме виновни?
    Абе, как можете толкова лесно да се виляете от пропагандата, която ви учи да поругавате рода и родината си бе???
    Най обичам някой облъченяк да ми каже "Българска работа. Това ако беше в Германия/Франция/САЩ..."

    07:26 30.07.2026

  • 10 Механик

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "илия":

    Но пък има бананиииии..
    Е, вярно, че станаха по 5 евро килото, ма кво от тва?

    07:27 30.07.2026

  • 11 Хасковски каунь

    2 0 Отговор
    Тургам бас, че последствия няма да има. / може би само " Мъмрене"/

    07:35 30.07.2026

  • 12 хихи

    2 0 Отговор
    Алибегов изявил готовност да го пласира.....

    07:41 30.07.2026

  • 13 Най-вероятно

    0 0 Отговор
    Ще им проведат един курс как да не хващат от тук насетне

    07:44 30.07.2026

  • 14 Без име

    1 0 Отговор
    А колко такова месо сме изяли?

    08:05 30.07.2026

  • 15 Тая агенция

    0 0 Отговор
    отдавна трябваше да е закрита! Всички отрови,които сме изяли са все благодарение на безхаберието и корупцията и!

    08:20 30.07.2026

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