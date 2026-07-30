БАБХ проверява 35 тона масло и пилешко месо

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) и сектор „Икономическа полиция“ към СДВР извършват мащабни проверки на 35 тона пилешко месо и краве масло.

Стоката е открита при съвместна операция в хладилен склад край софийското село Подгумер. Всички открити количества са поставени под пълна възбрана.

Детайли за опасната стока в Подгумер

Инспектираните продукти включват 19 тона пилешко месо и 16 тона масло без етикети и валиден срок на годност. Полицаите са се натъкнали на хладилните халета след получен оперативен сигнал за съхранение на стоки с неясен произход.

Пилешко месо : Внесено от Бразилия, като върху част от кашоните е имало червен етикет, указващ, че е предназначено единствено за храна на животни. На останалите кашони маркировката е била умишлено премахната.

: Внесено от Бразилия, като върху част от кашоните е имало червен етикет, указващ, че е предназначено единствено за храна на животни. На останалите кашони маркировката е била умишлено премахната. Краве масло : Проверява се информация, че е произведено в Дания, внесено през Нидерландия от белгийски търговец. Липсват каквито и да е оригинални документи за влизането му в България.

: Проверява се информация, че е произведено в Дания, внесено през Нидерландия от белгийски търговец. Липсват каквито и да е оригинални документи за влизането му в България. Статут на склада: Базата е била официално регистрирана единствено за търговия с храни за животни. В съседни минусови камери обаче са намерени и годни храни на други фирми, подготвени за магазинната мрежа.

Реализация на пазара и разследване

Отдел „Икономическа полиция“ към СДВР изрично подчерта пред медиите, че към този час няма данни опасните продукти да са достигнали до търговската мрежа. Собствениците и управителите на фирмата вносител до момента отказват да съдействат и не са предоставили оригинални фактури, сертификати или товарителници. Очаква се по-късно днес представители на дружеството да се явят в Областната дирекция на БАБХ, за да дадат обяснения. Резултатите от физическите и лабораторните експертизи на агенцията ще определят дали храните ще бъдат унищожени.