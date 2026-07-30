БАБХ проверява 35 тона масло и пилешко месо

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) и сектор „Икономическа полиция“ към СДВР извършват мащабни проверки на 35 тона пилешко месо и краве масло.
Стоката е открита при съвместна операция в хладилен склад край софийското село Подгумер. Всички открити количества са поставени под пълна възбрана.
Детайли за опасната стока в Подгумер
Инспектираните продукти включват 19 тона пилешко месо и 16 тона масло без етикети и валиден срок на годност. Полицаите са се натъкнали на хладилните халета след получен оперативен сигнал за съхранение на стоки с неясен произход.
- Пилешко месо: Внесено от Бразилия, като върху част от кашоните е имало червен етикет, указващ, че е предназначено единствено за храна на животни. На останалите кашони маркировката е била умишлено премахната.
- Краве масло: Проверява се информация, че е произведено в Дания, внесено през Нидерландия от белгийски търговец. Липсват каквито и да е оригинални документи за влизането му в България.
- Статут на склада: Базата е била официално регистрирана единствено за търговия с храни за животни. В съседни минусови камери обаче са намерени и годни храни на други фирми, подготвени за магазинната мрежа.
Реализация на пазара и разследване
Отдел „Икономическа полиция“ към СДВР изрично подчерта пред медиите, че към този час няма данни опасните продукти да са достигнали до търговската мрежа. Собствениците и управителите на фирмата вносител до момента отказват да съдействат и не са предоставили оригинални фактури, сертификати или товарителници. Очаква се по-късно днес представители на дружеството да се явят в Областната дирекция на БАБХ, за да дадат обяснения. Резултатите от физическите и лабораторните експертизи на агенцията ще определят дали храните ще бъдат унищожени.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 илия
Коментиран от #10
06:56 30.07.2026
2 Последния Софиянец
07:00 30.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 ЧИЧАК
Коментиран от #9
07:16 30.07.2026
6 Ха ха ха
07:18 30.07.2026
7 Механик
И ако някой ми докаже, че БАБХ вършат нещо различно от горното, ще му хвана бяла мечка и ще му я докарам да му играе гол кючек.
07:21 30.07.2026
8 Мими
07:22 30.07.2026
9 Механик
До коментар #5 от "ЧИЧАК":Кравето масло от марката "Дойчемаркенбутер" дето го дават на промоция е кауфланд и се доказа, че още от германия идва 100% менте, пак ли ние българите сме виновни?
Абе, как можете толкова лесно да се виляете от пропагандата, която ви учи да поругавате рода и родината си бе???
Най обичам някой облъченяк да ми каже "Българска работа. Това ако беше в Германия/Франция/САЩ..."
07:26 30.07.2026
10 Механик
До коментар #1 от "илия":Но пък има бананиииии..
Е, вярно, че станаха по 5 евро килото, ма кво от тва?
07:27 30.07.2026
11 Хасковски каунь
07:35 30.07.2026
12 хихи
07:41 30.07.2026
13 Най-вероятно
07:44 30.07.2026
14 Без име
08:05 30.07.2026
15 Тая агенция
08:20 30.07.2026