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Две жени са в болница силната буря в Ямбол

Две жени са в болница силната буря в Ямбол

22 Юли, 2026 17:26 406 3

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Едната е приета е с порезни рани и скъсано сухожилие на дясна ръка

Две жени са в болница силната буря в Ямбол - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Две жени, пострадали от силната буря в Ямбол, са приети в Спешното отделение на МБАЛ "Св. Пантелеймон". Жена на 58 години е пострадала при затваряне на прозорец - приета е с порезни рани и скъсано сухожилие на дясна ръка, съобщи бТВ.

Другата пострадала е на 66 години, като е била съборена от ураганния вятър - вероятно е с фрактура на крайник, очакват се резултати от рентген, съобщиха от лечебното заведение.

Няма опасност за живота им.

"Частично бедствено положение беше обявено на 21 юли в пет ямболски села заради градушката предишната вечер.

„Това чудо го виждам за пръв път, керемидите хвърчаха. На онази къща има счупени прозорци, всичко е натрошено, всичко. Какво ще правим, не зная. Как ще го направя този покрив с една пенсия малка“, коментира по-рано Жечка Вълкова.

В село Завой има скъсани електропроводи. В двора на детската градина вятърът е прекършил вековни дървета. Отнесени са оранжерии, реколтата е унищожена.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Предвестник

    3 1 Отговор
    за голямата буря, която се задава от Близкият Изток.

    Коментиран от #2

    17:34 22.07.2026

  • 2 взадния

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Предвестник":

    тидвор

    17:38 22.07.2026

  • 3 Граматик

    0 0 Отговор
    Светле, съюзът от заглавието ти е избягал.

    17:40 22.07.2026

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