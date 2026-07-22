Две жени са в болница силната буря в Ямбол

Две жени, пострадали от силната буря в Ямбол, са приети в Спешното отделение на МБАЛ "Св. Пантелеймон". Жена на 58 години е пострадала при затваряне на прозорец - приета е с порезни рани и скъсано сухожилие на дясна ръка, съобщи бТВ.
Другата пострадала е на 66 години, като е била съборена от ураганния вятър - вероятно е с фрактура на крайник, очакват се резултати от рентген, съобщиха от лечебното заведение.
Няма опасност за живота им.
"Частично бедствено положение беше обявено на 21 юли в пет ямболски села заради градушката предишната вечер.
„Това чудо го виждам за пръв път, керемидите хвърчаха. На онази къща има счупени прозорци, всичко е натрошено, всичко. Какво ще правим, не зная. Как ще го направя този покрив с една пенсия малка“, коментира по-рано Жечка Вълкова.
В село Завой има скъсани електропроводи. В двора на детската градина вятърът е прекършил вековни дървета. Отнесени са оранжерии, реколтата е унищожена.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Предвестник
Коментиран от #2
17:34 22.07.2026
2 взадния
До коментар #1 от "Предвестник":тидвор
17:38 22.07.2026
3 Граматик
17:40 22.07.2026