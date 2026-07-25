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66-годишен пешеходец загина при катастрофа край Монтана

66-годишен пешеходец загина при катастрофа край Монтана

25 Юли, 2026 18:15, обновена 25 Юли, 2026 18:18 611 4

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Млад шофьор блъсна пресичащ мъж на фатален пътен възел на входа на града, МВР иззе автомобила

66-годишен пешеходец загина при катастрофа край Монтана - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Тежък пътен инцидент отне живота на 66-годишен пешеходец от град Криводол на ключово кръстовище в покрайнините на Монтана.

Фаталният сблъсък е станал късно вечерта в петък около 21:30 часа. Произшествието се е случило на оживения пътен възел при входа на град Монтана, където се пресичат републиканските пътища I-1 и III-112.

Зад волана на лекия автомобил „Мерцедес“ е бил 21-годишен младеж. Водачът е пътувал по посока от Видин към Монтана, когато е връхлетял върху пресичащия мъж. Шофьорът не е успял да забележи навреме пешеходеца на пътното платно. Последвалият удар е бил изключително тежък и се е оказал незабавно фатален за по-възрастния мъж. На мястото веднага е пристигнала дежурна оперативна група на МВР за извършване на пълен оглед.

Младият водач е задържан в ареста за срок до 24 часа. Неговият лек автомобил е официално иззет от органите на реда. По случая вече е образувано досъдебно производство по чл. 343 от Наказателния кодекс. Разследването продължава под надзора на прокуратурата, като се изясняват точната скорост на превозното средство и пробите за алкохол и наркотици.

От Областната дирекция на МВР в Монтана отчитат засилени мерки срещу нарушителите по пътищата в региона. От началото на тази година в областта са конфискувани общо девет автомобила. Тези конфискации са свързани с шофиране след употреба на алкохол над 1,2 промила, наркотици или заради предизвикани тежки катастрофи. Статистиката показва, че от влизането в сила на законовите промени през август 2023 година до днес, в Монтанско са иззети общо 145 превозни средства.


Монтана / България
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