Градушка с размерите на орех удари Ардинско и унищожи реколта

Силна градушка с размерите на орехи нанесе сериозни щети по градините и овощните насаждения в Ардино, съобщиха от общината.
Най-големи са пораженията в село Млечино, където в следобедните часове се е разразила буря, придружена от проливен дъжд, силен вятър и интензивна градушка.
Неблагоприятното метеорологично явление е продължило около половин час. Ледените късове, достигащи размерите на орех, са нанесли значителни поражения върху зеленчуковите градини и овощните дръвчета на местните жители.
Най-сериозно са засегнати насажденията в дворовете на хората, като стопаните се опасяват, че част от реколтата е унищожена.
Градушка е ударила и селата Богатино, Червена скала и Ябълковец, съобщават още от общината.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
17:51 22.07.2026
2 НИЩО МУ НЯМА
ЕВРОТО €.....ВЖ.ФИГ.1☝
17:53 22.07.2026
3 Пешо z
Коментиран от #6
17:59 22.07.2026
4 Удряй фотоволтаиците
18:09 22.07.2026
5 Жунгла
18:10 22.07.2026
6 пеш льо
До коментар #3 от "Пешо z":ти мое го по емаш до гландьi
18:14 22.07.2026
7 Червени бokлyци !
18:29 22.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Сила
В тоя регион някой въобще говори ли на български език ...?!?
18:34 22.07.2026
11 Истината
18:39 22.07.2026