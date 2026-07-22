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Градушка с размерите на орех удари Ардинско и унищожи реколта

Градушка с размерите на орех удари Ардинско и унищожи реколта

22 Юли, 2026 17:47 959 11

  • градушка-
  • орех-
  • реколта

Най-сериозни са щетите в село Млечино, където бурята е продължила около 30 минути

Градушка с размерите на орех удари Ардинско и унищожи реколта - 1
Снимка: Община Ардино
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Силна градушка с размерите на орехи нанесе сериозни щети по градините и овощните насаждения в Ардино, съобщиха от общината.

Най-големи са пораженията в село Млечино, където в следобедните часове се е разразила буря, придружена от проливен дъжд, силен вятър и интензивна градушка.

Неблагоприятното метеорологично явление е продължило около половин час. Ледените късове, достигащи размерите на орех, са нанесли значителни поражения върху зеленчуковите градини и овощните дръвчета на местните жители.

Най-сериозно са засегнати насажденията в дворовете на хората, като стопаните се опасяват, че част от реколтата е унищожена.

Градушка е ударила и селата Богатино, Червена скала и Ябълковец, съобщават още от общината.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    4 9 Отговор
    Явно е паднало и евро от небесата.

    17:51 22.07.2026

  • 2 НИЩО МУ НЯМА

    2 2 Отговор
    ЕЕЕ НАЛИ НЯМАЛО ПОЛЗА ОТ
    ЕВРОТО €.....ВЖ.ФИГ.1☝

    17:53 22.07.2026

  • 3 Пешо z

    7 5 Отговор
    Важно е да се дават пари за Украйна,Селяните да го...мухат.

    Коментиран от #6

    17:59 22.07.2026

  • 4 Удряй фотоволтаиците

    6 3 Отговор
    Щом не е ударило голям фотоволтаик значи не щета.

    18:09 22.07.2026

  • 5 Жунгла

    3 1 Отговор
    Като кокосови орехи направо.

    18:10 22.07.2026

  • 6 пеш льо

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пешо z":

    ти мое го по емаш до гландьi

    18:14 22.07.2026

  • 7 Червени бokлyци !

    3 0 Отговор
    Добре, че зеления чорап активира ракетите против градушка, иначе щяха да бъде с размери на ирански шахеди

    18:29 22.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Сила

    2 4 Отговор
    Дреме ми за п о м а Ч о р и т е ...Х л а М и д , Мюмюн , Байрам и Курбан да им помагат !!!
    В тоя регион някой въобще говори ли на български език ...?!?

    18:34 22.07.2026

  • 11 Истината

    2 2 Отговор
    Как така в сф никога няма такива градушки,а на 20 метра от сф пада,фирмата за градушките е монополист само една е в цяла бг,и се финансира от държавата а пък е частна ,беше на Малък Тошко,но Крушарски го ликвидира и му взе всичко,тия над 100 милиона в Южна Америка също бяха на Тошо но фиктивно писани на Крушарски

    18:39 22.07.2026

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