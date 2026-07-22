Градушка с размерите на орех удари Ардинско и унищожи реколта

Силна градушка с размерите на орехи нанесе сериозни щети по градините и овощните насаждения в Ардино, съобщиха от общината.

Най-големи са пораженията в село Млечино, където в следобедните часове се е разразила буря, придружена от проливен дъжд, силен вятър и интензивна градушка.

Неблагоприятното метеорологично явление е продължило около половин час. Ледените късове, достигащи размерите на орех, са нанесли значителни поражения върху зеленчуковите градини и овощните дръвчета на местните жители.

Най-сериозно са засегнати насажденията в дворовете на хората, като стопаните се опасяват, че част от реколтата е унищожена.

Градушка е ударила и селата Богатино, Червена скала и Ябълковец, съобщават още от общината.