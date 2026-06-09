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Над 150 български деца заминават за космическия лагер по модел на NASA с рекорден брой стипендии

Над 150 български деца заминават за космическия лагер по модел на NASA с рекорден брой стипендии

9 Юни, 2026 15:03 703 16

  • stem образование-
  • space camp-
  • международен космически център-
  • измир

Интересът към програмата у нас беше безпрецедентен, като над 300 деца от цялата страна се включиха в оспорваната надпревара за финалната селекция

Над 150 български деца заминават за космическия лагер по модел на NASA с рекорден брой стипендии - 1
Снимкa: Център за творческо обучение
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Исторически успех за българското STEM образование отбелязва тазгодишната кампания за международния космически център Space Camp в Измир, Турция. Общо 150 изявени младежи на възраст между 11 и 15 години се подготвят да заминат за високотехнологичната база, където през това лято ще преминат през интензивни научно-технологични тренировки, симулиращи реалната подготовка на астронавтите.

Интересът към програмата у нас беше безпрецедентен, като над 300 деца от цялата страна се включиха в оспорваната надпревара за финалната селекция. Кандидатите изпратиха свои авторски есета, след което преминаха през детайлни интервюта. Финалният подбор осъществи 14-членно експертно жури, което разпредели рекордните 85 стипендии – финансиране, което ще покрие изцяло или частично разходите на най-отличените таланти. 10 ученици получават пълни (100%) стипендии, 10 младежи са отличени със 75% подкрепа, 22 деца ще пътуват с 50% финансиране, а 43 кандидати получават частични стипендии, което дава реален шанс за международна изява на млади таланти от десетки български градове и малки населени места.

Космическа карта на България: Героите от Бургас, Русе, Айтос и страната

Тазгодишните кандидати са впечатлили с изключително високо ниво, зрялост и авторски идеи, които надскачат училищната програма. Оценяващите бяха впечатлени от подготвеността на младежите, много от които демонстрираха перфектен английски език и дълбоки познания по астрофизика, роботика и история.

Сред отличените с най-високи оценки и пълно финансиране са ярки таланти от различни кътчета на страната. От Бургас заминава Димитър Челебиев, определен от оценителите като „готов инженер“ с множество награди по роботика и шах. Русе изпраща Александър Якимов, когото журито единодушно нарече „гений“ заради зашеметяващите му познания по астрофизика и способността му да цитира Стивън Хокинг. От Айтос към лагера тръгва Ани Борисова – блестяща ученичка, която редовно участва в олимпиади по астрономия и бе описана от екипа като истинска „шлифована перла“.

Програмата събира на едно място мотивирани деца от София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Плевен, Шумен, Добрич, Сливен, Велико Търново, Горна Оряховица, Севлиево, Велинград, Харманли, Раковски, Първомай, Козлодуй, Исперих, както и от по-малки населени места като Брестник, Вакарел и Елешница. Всички те защитиха проекти с невероятно въображение. Сред разработките изпъкват идеи за хуманоидни роботи като робота „Аспарух“, проектиран да се грижи за растения на Марс, визии за космически изкуствен интелект „Българче“, концепции за звездни пчели и космически оранжерии, както и хуманни инженерни решения за оръжия, които обезвреждат военна техника без да нараняват хора.

Обучение в реална космическа среда

В рамките на програмата българските ученици ще излязат извън рамките на традиционната учебна стая, за да тестват реална космическа среда. Младежите ще тренират на специализирани уреди от световна класа, сред които емблематичният Многоосев тренажор (Multi-Axis Trainer), който пресъздава дезориентацията в безтегловност и навлизането на космическа капсула в атмосферата. Те ще изпробват и Стола за лунна гравитация (1/6th Gravity Chair), позволяващ на децата физически да усетят какво е усещането да се върви по повърхността на Луната.

Освен индивидуалните предизвикателства, свързани с конструиране и изстрелване на собствени ракети, учениците ще поемат ключови роли в директни симулации на мисии на Международната космическа станция (МКС). Програмата е изградена по модел на NASA и е специално проектирана да развива критично мислене, лидерство и умения за работа в екип – качества, които са жизненоважни за следващото поколение иноватори и откриватели.

Над две десетилетия космически постижения за България

Център за творческо обучение е официален партньор на Space Camp от 2003 година. За тези повече от 20 години сътрудничество програмата се доказа не просто като образователен лагер, а като истински трамплин за бъдещи успехи. Статистиката показва, че над 850 български ученици вече са преминали през космическия център, а предоставените стипендии за най-надарените деца през годините надхвърлят 300. Спечелените от български участници медали за изключително представяне в международна среда вече са над 30.

Българските ученици, които заминават тази година, също ще се състезават за големите медали с връстници от цял свят. В различните лагерни смени нашите таланти ще обменят опит, ще си партнират и ще премерят сили в симулациите с участници от Великобритания, Полша, Словения, Латвия, Северна Македония, Гърция, Румъния, Грузия, Китай, Палестина и домакините от Турция.

Много от българските ученици, които са преминали през лагера до момента, днес вече са реализирани млади професионалисти, които учат и практикуват космическо инженерство, астрофизика и високи технологии в някои от най-престижните световни университети и научни центрове.

Силата на партньорството в името на науката

Мащабът на тазгодишната делегация и рекордният брой подкрепени деца станаха възможни благодарение на мащабно обединение между бизнеса, неправителствения сектор и местната власт. Финансовата подкрепа за младите таланти и осигуряването на стипендиите е реализирано с решителното участие на Център за творческо обучение, програмата „Фантастико до теб“, Фондация „Лъчезар Цоцорков“, Фондация „Лекови“, компанията за възобновяема енергия Enery, както и с подкрепата на общините Габрово, Козлодуй, Марица.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мими Кучева🐕

    5 2 Отговор
    Бравос,колко много косми и нафта,
    има в скафандъра на космонавта!
    🌈🌈🌈🛴🛴🐑🥳🤣👍

    Коментиран от #16

    15:05 09.06.2026

  • 2 честен ционист

    7 9 Отговор
    Лагерът ще се проведе в хижа Петрохан.

    15:08 09.06.2026

  • 3 Тома

    9 1 Отговор
    Дано не ги срещне духа на Епщейн там.

    Коментиран от #5

    15:09 09.06.2026

  • 4 Спейскамп

    8 1 Отговор
    Нещо като летен лагер в хижа Петрохан.

    15:10 09.06.2026

  • 5 Мими Кучева🐕

    8 1 Отговор

    До коментар #3 от "Тома":

    Може би тройка с духа на Калушев и Епщайн!?
    🌈🐖🐖🛴🥳🤣👍

    15:10 09.06.2026

  • 6 честен ционист

    3 2 Отговор
    Заведете децата на лагер на Галата, за да се измешат с укропам. Аз така още 5-то отделение се потопих в дълбините на дружбата между космическите народи.

    15:12 09.06.2026

  • 7 А едно време

    3 2 Отговор
    А какви космонавти имахме.Сега можеше да летят до мелмак

    15:15 09.06.2026

  • 8 ИВАН

    10 2 Отговор
    Да им промиват мозъчетата и да ги правят верни предателчета на Родината и в служба на краварските интереси.

    15:16 09.06.2026

  • 9 Боруна Лом

    6 1 Отговор
    САМО ДА НЕ Е ОСТРОВА НА ЕПЩАЙН?

    15:16 09.06.2026

  • 10 999345

    3 1 Отговор
    Така се събират таланти от цял свят после защо там има прогрес инвестиции от рано детство

    Коментиран от #11

    15:22 09.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Бърем Да Беше !

    3 1 Отговор
    На Луната !

    Нали Толкова Се Перчеха !

    15:27 09.06.2026

  • 13 Цвете

    1 2 Отговор
    ГОРДО ЗВУЧИ, ЧЕ ТОЛКОВА МНОГО БЪЛГАРЧЕТА ИМА У НАС. БЪДЕЩИТЕ ИНЖЕНЕРИ И НЕ САМО ТАЗИ ПРОФЕСИЯ ДОКАЗВА, КОЛКО СА УМНИ МЛАДИТЕ. УСПЕХ ИМ ПОЖЕЛАВАМ В ЖИВОТА И ДА СЛАВЯТ БЪЛГАРИЯ ПО ЦЕЛИЯТ СВЯТ. 🇧🇬👍🇧🇬

    15:27 09.06.2026

  • 14 Желая усрех

    1 2 Отговор
    На такова място се ходи с желание.Следят се световните технологии и човек се развива.Ако има и стипендия....

    15:29 09.06.2026

  • 15 Цвете

    1 3 Отговор
    ГОРДО ЗВУЧИ, ЧЕ ТОЛКОВА МНОГО БЪЛГАРЧЕТА ИМА У НАС. БЪДЕЩИТЕ ИНЖЕНЕРИ И НЕ САМО ТАЗИ ПРОФЕСИЯ ДОКАЗВА, КОЛКО СА УМНИ МЛАДИТЕ. УСПЕХ ИМ ПОЖЕЛАВАМ В ЖИВОТА И ДА СЛАВЯТ БЪЛГАРИЯ ПО ЦЕЛИЯТ СВЯТ. 🇧🇬👍🇧🇬🤔 ДО НОМЕР 2??? ТАКАВА ПРОСТОТИЯ ТЕ ГОНИ, ЧЕ СЕ СРАМУВАМ ,ЗАРАДИ ТЕБ. МЕРЗОСТ НЕЧУВАНА.😠👎☹️

    15:31 09.06.2026

  • 16 Прави разлика !

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мими Кучева🐕":

    То това при космонавтите . В скафандрите на астронавтите плуват и други течности .

    15:50 09.06.2026

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