Депутат от ПП в декларация поиска институциите да не събарят незаконните ромски жилища в Стара Загора

Народният представител Марин Тихомиров от парламентарната група на „Продължаваме промяната“ се обърна в декларация от парламентарната трибуна за съдействие от компетентните институции във връзка с казус с ромски жилища в Стара Загора. Той съобщи, че като член на Комисията по правата на човека, е бил информиран за предстоящо на 27 юли събаряне на домовете на повече от 30 семейства.

Посетих Стара Загора, проведох срещи както с гражданите, така и с представителите на компетентните институции и след проверка установих, че липсва публично представен ясен план какво ще се случи с тези семейства след премахването на жилищата им, обясни депутатът. До този момент той не е получил информация къде ще бъдат настанени хората и как държавата и местната власт ще гарантират правата им.

Независимо от законността на отделните строежи, държавата е длъжна да действа по начин, който съчетава върховенството на закона със защитата на човешкото достойнство, настоя Марин Тихомиров. По думите му е недопустимо семейства и деца да бъдат оставени без ясно решение за тяхното настаняване.

За този казус депутатът вече е уведомил Съвета на Европа и е изпратил писма до всички компетентни институции с искане за спешна проверка и предприемане на необходимите действия.

От тази парламентарна трибуна призовавам Народното събрание да подходи държавнически, продължи Тихомиров. Според него темата за ромската общност не трябва да бъде използвана за политически противопоставяния, предизборни кампании или краткосрочен политически дивидент.

Обръщам се към всички парламентарни групи да проявят отговорност и да действат за намирането на законно и хуманно решение, апелира представителят на ПП. Призовавам компетентните институции и кметът на Стара Загора незабавно да представят конкретен план за действие, който да гарантира спазването на закона, защитата на човешките права и недопускането на хора, особено деца, да останат без подслон, заяви депутатът. И попита защо десетилетия наред е позволено на тези квартали да се разрастват без ясна държавническа политика. Говореше се за интеграция и реализация на множество проекти и бяха изразходвани милиарди европейски средства, но виждаме, че проблемът не е решен. Това означава, че държавата, независимо от различните проблеми през годините, не е намерила устойчиво решение, посочи Тихомиров.

Днес съм емоционален, защото видях една 70-годишна жена, която сама сваляше керемидите от покрива си. Преди 35 години сама ги е поставила на покрива си. Не може тази жена да остане на улицата, каза той. Не може тези деца да бедстват. Не може ние да твърдим, че сме европейска държава и да унижаваме собствените си граждани, подчерта народният представител.

Депутатът припомни на мнозинството от „Прогресивна България“, че хиляди от ромската общност са дали подкрепата си за тях на изборите. Хората са ви дали шанс не просто да застанете зад тях, а да решите проблемите дълготрайно, изтъкна Марин Тихомиров.