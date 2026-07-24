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Депутат от ПП в декларация поиска институциите да не събарят незаконните ромски жилища в Стара Загора

Депутат от ПП в декларация поиска институциите да не събарят незаконните ромски жилища в Стара Загора

24 Юли, 2026 10:49 487 17

  • марин тихомиров-
  • ромски жилища-
  • събаряне-
  • продължаваме промяната

Независимо от законността на отделните строежи, държавата е длъжна да действа по начин, който съчетава върховенството на закона със защитата на човешкото достойнство, настоя Марин Тихомиров

Депутат от ПП в декларация поиска институциите да не събарят незаконните ромски жилища в Стара Загора - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Народният представител Марин Тихомиров от парламентарната група на „Продължаваме промяната“ се обърна в декларация от парламентарната трибуна за съдействие от компетентните институции във връзка с казус с ромски жилища в Стара Загора. Той съобщи, че като член на Комисията по правата на човека, е бил информиран за предстоящо на 27 юли събаряне на домовете на повече от 30 семейства.

Посетих Стара Загора, проведох срещи както с гражданите, така и с представителите на компетентните институции и след проверка установих, че липсва публично представен ясен план какво ще се случи с тези семейства след премахването на жилищата им, обясни депутатът. До този момент той не е получил информация къде ще бъдат настанени хората и как държавата и местната власт ще гарантират правата им.

Независимо от законността на отделните строежи, държавата е длъжна да действа по начин, който съчетава върховенството на закона със защитата на човешкото достойнство, настоя Марин Тихомиров. По думите му е недопустимо семейства и деца да бъдат оставени без ясно решение за тяхното настаняване.

За този казус депутатът вече е уведомил Съвета на Европа и е изпратил писма до всички компетентни институции с искане за спешна проверка и предприемане на необходимите действия.

От тази парламентарна трибуна призовавам Народното събрание да подходи държавнически, продължи Тихомиров. Според него темата за ромската общност не трябва да бъде използвана за политически противопоставяния, предизборни кампании или краткосрочен политически дивидент.

Обръщам се към всички парламентарни групи да проявят отговорност и да действат за намирането на законно и хуманно решение, апелира представителят на ПП. Призовавам компетентните институции и кметът на Стара Загора незабавно да представят конкретен план за действие, който да гарантира спазването на закона, защитата на човешките права и недопускането на хора, особено деца, да останат без подслон, заяви депутатът. И попита защо десетилетия наред е позволено на тези квартали да се разрастват без ясна държавническа политика. Говореше се за интеграция и реализация на множество проекти и бяха изразходвани милиарди европейски средства, но виждаме, че проблемът не е решен. Това означава, че държавата, независимо от различните проблеми през годините, не е намерила устойчиво решение, посочи Тихомиров.

Днес съм емоционален, защото видях една 70-годишна жена, която сама сваляше керемидите от покрива си. Преди 35 години сама ги е поставила на покрива си. Не може тази жена да остане на улицата, каза той. Не може тези деца да бедстват. Не може ние да твърдим, че сме европейска държава и да унижаваме собствените си граждани, подчерта народният представител.

Депутатът припомни на мнозинството от „Прогресивна България“, че хиляди от ромската общност са дали подкрепата си за тях на изборите. Хората са ви дали шанс не просто да застанете зад тях, а да решите проблемите дълготрайно, изтъкна Марин Тихомиров.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евроджендър

    24 1 Отговор
    Ма той лилав ма

    10:51 24.07.2026

  • 2 Депутатеееей,

    25 0 Отговор
    Земи си у вас 30 фамилии.

    10:52 24.07.2026

  • 3 Ддд

    24 0 Отговор
    Ромите и в НС искат беззаконие, какво остава за общините.

    10:53 24.07.2026

  • 4 хехе

    21 0 Отговор
    Ако някой българин построи незаконна барака общината ще я събори още на другия. .

    10:56 24.07.2026

  • 5 незаконното строителство е път към

    13 0 Отговор
    човешко достойнство ли иска да каже този мошеник , този си е явен престъпник и от такива очакваме да управляват справедливо държава ли

    10:57 24.07.2026

  • 6 Смърф

    16 0 Отговор
    До кога тия ще имат само права ?!?!?
    Ами задължения нямат ли ?!?!?

    10:57 24.07.2026

  • 7 Чужденец

    15 0 Отговор
    „Това е чиста проба открита дискриминация спрямо българите. Ако ще е така, нека има еднакви права за всички – всеки да строи незаконно, където си поиска, без план и разрешение. Абсурдно и абсолютно недопустимо е конкретна етническа група да изисква специални привилегии и двоен стандарт пред закона.

    11:00 24.07.2026

  • 8 Овчар

    0 3 Отговор
    Ромите в България са истинските българи и защитници на бъдещето..!Кой нормален ще плаща ток ,вода, данъци в една продажна и пропаднала държава...? Аз съм българин но от циганите научих повече от колкото научих от продажбите българи.!

    11:01 24.07.2026

  • 9 Точен

    5 0 Отговор
    Не е луд, който яде баницата, а ТОЗИ, който му я дава... БХК са склонители към престъпления...

    11:02 24.07.2026

  • 10 Тогава

    4 0 Отговор
    Всички, които не са рамо или украинци ще са ощетени. Дайте и ние ощетените да си построим незаконни имоти и след това да се забрани за всички незаконното строителство.

    11:04 24.07.2026

  • 11 Ама разбира се

    5 0 Отговор
    даже държавата е длъжна да им построи нови къщи в центъра на Стара Загора. Тъкмо сега гласуват новия бюджет, нека да се отделят пари и за тази благородна кауза. А пък те сами ще си изкарат шофьорски книжки в Чехия, за да ни мачкат по пътищата.

    11:04 24.07.2026

  • 12 Без име

    5 0 Отговор
    И през турско не са унижавали българите така.

    11:06 24.07.2026

  • 13 35г спане безхаберие от котило кметчета

    1 0 Отговор
    Преди 35 години сама ги е поставила на покрива си

    иначе човечеца защитава варшедите си
    дано си спомнят за пп на избори
    или ден до пладне ако няма бира скара

    11:07 24.07.2026

  • 14 ДрайвингПлежър

    3 0 Отговор
    ама разбира се! и това е най-малкото!
    на всеки цветен от маалата веднага да му се даде и телк и помощи!!!
    как само с едни незаконни жилища да мине - ми тва е гордостта на нацията бе! награди трябват!!!

    11:07 24.07.2026

  • 15 Зеления

    2 0 Отговор
    Добре де, истина ли е всеки ден гафове на ППДБ :)
    -записи с наше МВР
    -пачки и пудели
    -навеждане на Тюркмян чешма
    -вчера Гюров иска самолетите да останат и тълкува как Иран е деспотичен, а САЩ демократично убиват ирански ученички
    -днес депутат на промяната иска в България да не се спазват законите
    -сутринта Божанов говори за лицемерие, а не помни собственото си лицемерие

    чак толкова ли е орисана България да не случи и на евроатлантици, че водят Европа към пропаст е ясно на всички, но чак пък толкова кухи лейки евроатлантици като в България няма по цяла Европа

    11:07 24.07.2026

  • 16 Що бе?

    0 0 Отговор
    Нека всички осраинци и ромляни да си строят, където, и колкото искат. Държавата се грижи добре за тях, законите не са писани за тях.

    11:09 24.07.2026

  • 17 Защо Да Не Може !

    1 0 Отговор
    Нали Феодалите От Народното Събрание !

    Всеки ден Правят Това С Нас !

    Имал Си Право !

    Гледай Си Работота !

    Ще го Получиш !

    Ако Реша Аз !

    Докато Няма Закон !

    Няма И Конституция !

    11:10 24.07.2026

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