Д-р Николай Болтаджиев: Да се изкарат всички амбулаторни дейности извън болниците. Това са поне 1/3 от клиничните пътеки

Българското здравеопазване е „болно“ – такава диагноза постави д-р Николай Болтаджиев, бивш член на Надзорния съвет на НЗОК от квотата на работодателите, в разговор в предаването „Лице в лице“ по bTV.

По думите му причините за проблемите в системата са свързани най-вече с начина, по който се управлява здравеопазването.

„Болно е от лошо управление, от лоши политици“, заяви д-р Болтаджиев. Той подчерта, че нито пациентите, нито лекарите, нито болниците могат да променят основните правила, защото те се създават чрез закони.

„Законите се градят от политиците. Както виждаме, скандалите обикновено са свързани със закони, не с нещо, което е противозаконно“, каза той.

Според д-р Болтаджиев проблемите в системата са резултат от комбинация между непознаване на процесите и силни интереси.

„Мисля, според мен е комбинирано. Аз виждам и невежество, виждам и лобизъм, много силен лобизъм в здравеопазването“, каза той.

Като пример той посочи темата с обществените поръчки за лекарства, които се плащат от Здравната каса. По думите му това не е ефективен начин за намаляване на разходите, защото проблемът не е само в това дали болниците правят обществени поръчки.

„Това не е начин за решаване на проблема“, заяви той.

Като решение д-р Болтаджиев посочи НЗОК да договаря директно цените на определени лекарства.

„Касата да закупува тези лекарства, т.е. да ги договаря, както договаря другите лекарства“, обясни той. Според него така ще могат да се постигнат по-добри условия.

„Тогава тя ще договаря цените и ще плаща по тези цени, както плаща инсулина, както плаща останалите лекарства, които покрива касата, както и в цяла Европа“, каза д-р Болтаджиев.

Според него нежеланието за промени е свързано и с интереси на различни групи.

„Има основно фармаиндустрията“, каза той на въпрос кой има интерес системата да остане непроменена.

По думите му обществените поръчки често водят до по-високи цени.

„Ние знаем, че в здравеопазването всичко, което се купува в обществени поръчки, е много по-скъпо, даже в пъти, от това, което купуват частните болници без обществени поръчки“, заяви той.

Той направи разграничение между държавните и частните лечебни заведения.

„Държавните болници харчат чужди пари. За тях няма значение за колко ще купят едно оборудване, докато частникът, когато купува лекарство или оборудване, си вади от джоба тези пари“, каза д-р Болтаджиев.

В разговора беше поставен и въпросът защо едни и същи хора продължават да участват в управлението на здравната система, въпреки постоянните проблеми.

„Ние виждаме ново правителство с голямо мнозинство, но хората са същите. Съвсем същите“, коментира д-р Болтаджиев.

Според него политиците често обвиняват системата за проблеми, които самите те са създали.

„Чувам депутати, лекари в здравната комисия от години да упрекват, че имало много хоспитализации и много болници. Да, обаче аз питам — когато те упрекват, кого упрекват? Това само те, политиците, могат да го направят, защото те го направиха това нещо“, заяви той.

Д-р Болтаджиев обясни и защо има толкова много болници, като посочи развитието на очната помощ.

По думите му в миналото много очни операции са се извършвали амбулаторно, но след промени в нормативната уредба част от медицинските центрове са били принудени да се регистрират като болници.

„Ето ви още 40 очни болници отгоре“, каза той.

Според него решението не е механично закриване на лечебни заведения, а промяна в начина, по който се организира медицинската помощ.

„Трябва да изкарат всички амбулаторни дейности извън болниците. Това са поне една трета от клиничните пътеки. Могат да се работят амбулаторно“, заяви д-р Болтаджиев.

Според него ограниченията в извънболничната помощ също водят до излишни хоспитализации.

„Пациентът много често няма достъп до болнична помощ. За извънболнична помощ няма достъп. Там има също лимити, както в болниците. Много тежки лимити“, каза той.

По думите му често лекарите са принудени да насочват пациенти към болници, за да могат да им бъдат извършени изследвания и процедури.