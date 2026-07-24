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Проф. Даниел Вълчев: Нито водя, нито смятам да водя разговори с която и да е партия за кандидат-президент

Проф. Даниел Вълчев: Нито водя, нито смятам да водя разговори с която и да е партия за кандидат-президент

24 Юли, 2026 18:12 518 12

  • даниел вълчев-
  • разговори-
  • политическа сила-
  • кандидат- президент

 Ако такава кандидатура има някакъв смисъл, той е тя да бъде гражданска кандидатура, допълни деканът на Юридическия факултет на Софийския университет

Проф. Даниел Вълчев: Нито водя, нито смятам да водя разговори с която и да е партия за кандидат-президент - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Твърде рано е да се правят изводи, тъй като мнозинството и правителството са на по-малко от 100 дни. Аз съм по-скоро оптимист. Това каза в предаването "Лице в лице" по bTV проф. Даниел Вълчев, деканът на Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" и бивш вицепремиер във връзка с управлението на кабинета "Радев", цитиран от novini.bg

Г-н Радев и неговият проект бяха избрани, защото през годините имаше противоречия за това, за което е избрано дадено правителство, и това, което обществото усеща, че се прави. Към проекта на г-н Радев има очаквания и в международен, и във вътрешнополитически план. Според мен по-големите предизвикателства ще бъдат във вътрешен план. По отношение на "Коалицията на желаещите" Радев много ясно заяви, че неговата позиция е проевропейска, но в никакъв случай не е проактивна. А по отношение на "Безмер" не виждам голям въпрос, защото не се сещам кое би било това правителство от 1990 г. насам, което да откаже няколко американски самолета да кацнат у нас, заяви проф. Вълчев.

Не мисля, че критиките към правителство за външната политика са основателни. Това слугинско поведение, което България имаше в последните години, рано или късно трябваше да приключи, добави той.

Проблемите за това правителство ще дойдат есента. Съдебната система няма да бъде реформирана толкова лесно, както някои смятат, защото там има много сериозни сраствания. Вторият голям бюджет е бюджетният. Искаше ми се малко по-амбициозно да започне сегашният бюджет, но управляващите са преценили, че ще оставят повече амбиция за следващия. Ако и следващият бюджет не е амбициозен, това ще постави много въпроси, които правителството трудно ще реши. Решенията трябва да бъдат не толкова радикални, колкото системни. Трябва да се започне максимално бързо. Ситуацията е такава, че няма кой знае каква алтернатива. Трябва да се престане с това а се търси алтернатива на всеки шест месеца, посочи бившият вицепремиер.
Той коментира и намеренията да бъде издигнат за кандидат за президент от СДС, които са коалиционни партньори на ГЕРБ.

В крайна сметка всеки може да говори каквото си иска. Така стана, че се завъртя тази тема. Аз я обмислям, отнасям се сериозно, но нито водя, нито съм водил, нито смятам да водя разговори с която и да е политическа сила. Ако такава кандидатура има някакъв смисъл, той е тя да бъде гражданска кандидатура. Ние не избираме кого ще потупа по рамото г-н Борисов или кой ще издигне г-н Радев, каза проф. Даниел Вълчев.

Тези президентски избори ще бъдат за това дали има нов разлом в обществото, дали се прави проект срещу г-н Радев и дали той има шансове. Според мен такъв проект далеч не би имал такива шансове, каквито си ги представят авторите на такова противопоставяне, каза още проф. Вълчев.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Демек

    10 1 Отговор
    Никой го не ще!!!

    18:14 24.07.2026

  • 3 Много правилно

    10 0 Отговор
    Още един интелигентен кон президент не ни трябва.

    Коментиран от #10

    18:14 24.07.2026

  • 4 Жоро

    9 0 Отговор
    Е ,щом е такава работата разваляй седянката и по пътя си.😅

    Коментиран от #6

    18:19 24.07.2026

  • 5 Овчар

    8 2 Отговор
    Нямаше как да затъпее населението без помощта на този лумпер...!

    Коментиран от #9

    18:25 24.07.2026

  • 6 Мериленд

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Жоро":

    Това е човекът, който вкара делегирания бюджет в образованието и обърка изцяло системата с глупостите, които измисли

    18:28 24.07.2026

  • 7 Емигрант

    4 0 Отговор
    Предлагам заспал Ганьо-Лапнишарански да избере за президент Делян Добрев или Бойко Борисов, а може и Атанас Атанасов.
    А защо не Кирил Парапетков. В краен случа Асеновица или Славка,пък дори и Тошко Музикантски.....

    За да може държавата съвсем да цъфне и завърже и да продължаваме да се радваме, че сме вземали правилното решение да отлетим.

    18:29 24.07.2026

  • 8 Имаше време

    2 0 Отговор
    Когато Д.Вълчев беше избираема фигура но това време отмина но той не може да го разбере.Имаше време когато хората избраха един чалгар чието време също отмина но голата му глава не го разбира и продължава да се излага.

    Коментиран от #11

    18:29 24.07.2026

  • 9 Мериленд

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Овчар":

    Абсолютно вярно.

    18:29 24.07.2026

  • 10 На теб ти трабва

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Много правилно":

    Як лобут

    18:36 24.07.2026

  • 11 Не говори глупости

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Имаше време":

    Вълчев ясно казва че Вйлчев не иска да бъде избиран от никого.
    Отминало му времето?
    Няма такова нещо за умни хора

    18:38 24.07.2026

  • 12 Колко кадри за политиката имаме?!

    0 0 Отговор
    Проф. Даниел Вълчев: Нито водя, нито смятам да водя разговори с която и да е партия за кандидат-президент
    Ако такава кандидатура има някакъв смисъл, той е тя да бъде гражданска кандидатура, допълни деканът на Юридическия факултет на Софийския университет...
    -;-
    Има ли начин да се разбере че нямаме достатъчно кадри за политици и да не пропиляваме подходящите !!!!!!

    18:44 24.07.2026

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