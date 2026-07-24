Проф. Даниел Вълчев: Нито водя, нито смятам да водя разговори с която и да е партия за кандидат-президент

Твърде рано е да се правят изводи, тъй като мнозинството и правителството са на по-малко от 100 дни. Аз съм по-скоро оптимист. Това каза в предаването "Лице в лице" по bTV проф. Даниел Вълчев, деканът на Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" и бивш вицепремиер във връзка с управлението на кабинета "Радев", цитиран от novini.bg

Г-н Радев и неговият проект бяха избрани, защото през годините имаше противоречия за това, за което е избрано дадено правителство, и това, което обществото усеща, че се прави. Към проекта на г-н Радев има очаквания и в международен, и във вътрешнополитически план. Според мен по-големите предизвикателства ще бъдат във вътрешен план. По отношение на "Коалицията на желаещите" Радев много ясно заяви, че неговата позиция е проевропейска, но в никакъв случай не е проактивна. А по отношение на "Безмер" не виждам голям въпрос, защото не се сещам кое би било това правителство от 1990 г. насам, което да откаже няколко американски самолета да кацнат у нас, заяви проф. Вълчев.

Не мисля, че критиките към правителство за външната политика са основателни. Това слугинско поведение, което България имаше в последните години, рано или късно трябваше да приключи, добави той.

Проблемите за това правителство ще дойдат есента. Съдебната система няма да бъде реформирана толкова лесно, както някои смятат, защото там има много сериозни сраствания. Вторият голям бюджет е бюджетният. Искаше ми се малко по-амбициозно да започне сегашният бюджет, но управляващите са преценили, че ще оставят повече амбиция за следващия. Ако и следващият бюджет не е амбициозен, това ще постави много въпроси, които правителството трудно ще реши. Решенията трябва да бъдат не толкова радикални, колкото системни. Трябва да се започне максимално бързо. Ситуацията е такава, че няма кой знае каква алтернатива. Трябва да се престане с това а се търси алтернатива на всеки шест месеца, посочи бившият вицепремиер.

Той коментира и намеренията да бъде издигнат за кандидат за президент от СДС, които са коалиционни партньори на ГЕРБ.

В крайна сметка всеки може да говори каквото си иска. Така стана, че се завъртя тази тема. Аз я обмислям, отнасям се сериозно, но нито водя, нито съм водил, нито смятам да водя разговори с която и да е политическа сила. Ако такава кандидатура има някакъв смисъл, той е тя да бъде гражданска кандидатура. Ние не избираме кого ще потупа по рамото г-н Борисов или кой ще издигне г-н Радев, каза проф. Даниел Вълчев.

Тези президентски избори ще бъдат за това дали има нов разлом в обществото, дали се прави проект срещу г-н Радев и дали той има шансове. Според мен такъв проект далеч не би имал такива шансове, каквито си ги представят авторите на такова противопоставяне, каза още проф. Вълчев.