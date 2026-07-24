Здравният министър: Правителството не се отказва от Националната детска болница, няма риск за финансирането

Правителството не се отказва от строежа на Националната детска болница. Проектът е приоритетен, затова кабинетът ще възстанови пълния контрол върху процеса. Това заяви министърът на здравеопазването Катя Ивкова пред журналисти, цитирана от "Фокус".
"В момента процедурата за Националната детска болница е блокирана, тъй като се разглежда от Върховния административен съд. Поради тези съдебни действия за тази година не са необходими допълнителни средства, а в сметката на Здравно-инвестиционната компания има на разположение над 46 милиона евро. Предстои изготвянето на актуализираната бюджетна прогноза (в края на август или септември), където ще бъдат предвидени необходимите финанси. Риск от липса на средства за изграждането на болницата няма, още повече че проектът все още не е навлязъл на етап същинско строителство", обясни министър Ивкова.
На въпрос кога се очаква да започне процедурата, тя заяви: "Именно такива въпроси зададох и аз на изпълнителния директор на ЗИДБ. Дружеството е създадено през юли 2020 г., а четири години по-късно виждаме резултата - една обжалвана процедура. Поради тази причина поисках линеен график, за да разберем виждането на ръководството за целия процес по изграждането на съвременна и високотехнологична детска болница."
Здравният министър отбеляза, че към момента е представен проект на такъв график с уточнението, че предстои да бъде допълнително анализиран.
"Интересното е, че в него е заложено проектирането да стартира през октомври или ноември тази година - нещо, което не знам доколко е реалистично", добави тя.
"Предвидили сме стъпки, с които да върнем контрола към Министерството на здравеопазването. Целта е, когато отговарям пред гражданите и обществото, да мога да посоча какви реални действия са предприети за изграждането на Детската болница, а не да се оправдавам с това, че дружеството самостоятелно взима решенията", коментира министър Ивкова.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Крадевците крадат и лъжат
Коментиран от #18
19:07 24.07.2026
2 Без майтап
19:10 24.07.2026
3 Робот
19:11 24.07.2026
4 Нито
19:15 24.07.2026
5 Брамунда Свирката
19:15 24.07.2026
6 приоритет
Коментиран от #9
19:16 24.07.2026
7 д-р Обoнго от Конго
19:21 24.07.2026
8 Да знам
19:29 24.07.2026
9 Затова са се въздържали
До коментар #6 от "приоритет":При гласуването в НС на предложението за средства за изграждането на болницата
19:29 24.07.2026
10 Меси от Банкя
Коментиран от #17
19:31 24.07.2026
11 Румбесто Радевара
19:32 24.07.2026
12 Фют
Не забравяйте да направите политика имот тях, ако все още не сте.
В други ден, ще ви шерна банковата си сметка, щото не е без пари и сиренето.
19:32 24.07.2026
13 Ясно
19:33 24.07.2026
14 Хмм
19:34 24.07.2026
15 Ах тяхната ...
19:35 24.07.2026
16 С Импотенция Като Вас !
Никога Няма Да Има !
19:45 24.07.2026
17 Митко
До коментар #10 от "Меси от Банкя":2021 г един министър на финансите каза, че и след 10 години детска болница няма да има и май ще се окаже прав . Кирил Ананиев му беше името и 5 години вече минаха .
19:46 24.07.2026
18 Всичко !
До коментар #1 от "Крадевците крадат и лъжат":Двойно !
Имат !
Да Наваксват !
19:49 24.07.2026
19 Буци
19:53 24.07.2026
20 Горски
20:32 24.07.2026