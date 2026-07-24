Здравният министър: Правителството не се отказва от Националната детска болница, няма риск за финансирането

Правителството не се отказва от строежа на Националната детска болница. Проектът е приоритетен, затова кабинетът ще възстанови пълния контрол върху процеса. Това заяви министърът на здравеопазването Катя Ивкова пред журналисти, цитирана от "Фокус".

"В момента процедурата за Националната детска болница е блокирана, тъй като се разглежда от Върховния административен съд. Поради тези съдебни действия за тази година не са необходими допълнителни средства, а в сметката на Здравно-инвестиционната компания има на разположение над 46 милиона евро. Предстои изготвянето на актуализираната бюджетна прогноза (в края на август или септември), където ще бъдат предвидени необходимите финанси. Риск от липса на средства за изграждането на болницата няма, още повече че проектът все още не е навлязъл на етап същинско строителство", обясни министър Ивкова.

На въпрос кога се очаква да започне процедурата, тя заяви: "Именно такива въпроси зададох и аз на изпълнителния директор на ЗИДБ. Дружеството е създадено през юли 2020 г., а четири години по-късно виждаме резултата - една обжалвана процедура. Поради тази причина поисках линеен график, за да разберем виждането на ръководството за целия процес по изграждането на съвременна и високотехнологична детска болница."

Здравният министър отбеляза, че към момента е представен проект на такъв график с уточнението, че предстои да бъде допълнително анализиран.

"Интересното е, че в него е заложено проектирането да стартира през октомври или ноември тази година - нещо, което не знам доколко е реалистично", добави тя.

"Предвидили сме стъпки, с които да върнем контрола към Министерството на здравеопазването. Целта е, когато отговарям пред гражданите и обществото, да мога да посоча какви реални действия са предприети за изграждането на Детската болница, а не да се оправдавам с това, че дружеството самостоятелно взима решенията", коментира министър Ивкова.