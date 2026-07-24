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Здравният министър: Правителството не се отказва от Националната детска болница, няма риск за финансирането

Здравният министър: Правителството не се отказва от Националната детска болница, няма риск за финансирането

24 Юли, 2026 19:05 632 20

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  • финансиране

"В момента процедурата за Националната детска болница е блокирана, тъй като се разглежда от Върховния административен съд. Поради тези съдебни действия за тази година не са необходими допълнителни средства, а в сметката на Здравно-инвестиционната компания има на разположение над 46 милиона евро", поясни Катя Ивкова

Здравният министър: Правителството не се отказва от Националната детска болница, няма риск за финансирането - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Правителството не се отказва от строежа на Националната детска болница. Проектът е приоритетен, затова кабинетът ще възстанови пълния контрол върху процеса. Това заяви министърът на здравеопазването Катя Ивкова пред журналисти, цитирана от "Фокус".

"В момента процедурата за Националната детска болница е блокирана, тъй като се разглежда от Върховния административен съд. Поради тези съдебни действия за тази година не са необходими допълнителни средства, а в сметката на Здравно-инвестиционната компания има на разположение над 46 милиона евро. Предстои изготвянето на актуализираната бюджетна прогноза (в края на август или септември), където ще бъдат предвидени необходимите финанси. Риск от липса на средства за изграждането на болницата няма, още повече че проектът все още не е навлязъл на етап същинско строителство", обясни министър Ивкова.

На въпрос кога се очаква да започне процедурата, тя заяви: "Именно такива въпроси зададох и аз на изпълнителния директор на ЗИДБ. Дружеството е създадено през юли 2020 г., а четири години по-късно виждаме резултата - една обжалвана процедура. Поради тази причина поисках линеен график, за да разберем виждането на ръководството за целия процес по изграждането на съвременна и високотехнологична детска болница."

Здравният министър отбеляза, че към момента е представен проект на такъв график с уточнението, че предстои да бъде допълнително анализиран.

"Интересното е, че в него е заложено проектирането да стартира през октомври или ноември тази година - нещо, което не знам доколко е реалистично", добави тя.

"Предвидили сме стъпки, с които да върнем контрола към Министерството на здравеопазването. Целта е, когато отговарям пред гражданите и обществото, да мога да посоча какви реални действия са предприети за изграждането на Детската болница, а не да се оправдавам с това, че дружеството самостоятелно взима решенията", коментира министър Ивкова.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Крадевците крадат и лъжат

    18 2 Отговор
    повече от Тиквата, Прасето и Сглобкаджиите!

    Коментиран от #18

    19:07 24.07.2026

  • 2 Без майтап

    14 1 Отговор
    ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ???? Значи не става въпрос за пари, а за милиарди, бедна ви е фантазията за колко милиарди.

    19:10 24.07.2026

  • 3 Робот

    10 1 Отговор
    Още болници няма да помогнат. ! Трябва да се елиминират причините за ранното разболяване на човеците..! Основната причина е химическата неорганична храна която е заляла държавата..! Киселото мляко например така нужно за оформянето на структурата на детето го няма , от много време в сегашното няма и капка калций..!

    19:11 24.07.2026

  • 4 Нито

    16 2 Отговор
    някой ти вярва на бръщолевенето , нито на вожда ви и всички червени безродници и лъжци ! Престанете вече и си бийте камшика !

    19:15 24.07.2026

  • 5 Брамунда Свирката

    8 1 Отговор
    Има компетенции само по събирането на материала, от който се правят децата!

    19:15 24.07.2026

  • 6 приоритет

    7 1 Отговор
    Риск за детската болница (за здравната министърка) няма, но тя ще стане готова за децата на децата сега.

    Коментиран от #9

    19:16 24.07.2026

  • 7 д-р Обoнго от Конго

    5 1 Отговор
    Немате доктори и педиатри, бульо! Чекам да ни внесет от Африка.

    19:21 24.07.2026

  • 8 Да знам

    9 1 Отговор
    Радев вече повече от 5 години държи детската болница на пауза. Но за сметка на това подписа договор с Боташ на стойност около 10 детски болници за по 300 милиона евро всяка.

    19:29 24.07.2026

  • 9 Затова са се въздържали

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "приоритет":

    При гласуването в НС на предложението за средства за изграждането на болницата

    19:29 24.07.2026

  • 10 Меси от Банкя

    6 6 Отговор
    Ако ГЕРБ бяха на власт след 2020 година досега щяха да са построени детската болница, автомагистрала Хемус и Струма. И щехме да се усвоили отдавна парите от плана за възстановяване, както го направиха другите държави.

    Коментиран от #17

    19:31 24.07.2026

  • 11 Румбесто Радевара

    5 0 Отговор
    Всичко върви по план.

    19:32 24.07.2026

  • 12 Фют

    2 1 Отговор
    А утре ще ви покажа газариите си.
    Не забравяйте да направите политика имот тях, ако все още не сте.
    В други ден, ще ви шерна банковата си сметка, щото не е без пари и сиренето.

    19:32 24.07.2026

  • 13 Ясно

    9 0 Отговор
    Изглежда строителство на нова детска болница в момента не е приоритет на олигархията. По-нататък ще се строи.

    19:33 24.07.2026

  • 14 Хмм

    10 0 Отговор
    Лицето на снимката не беше ли от калинките на Радев.

    19:34 24.07.2026

  • 15 Ах тяхната ...

    5 0 Отговор
    Не се наядоха...

    19:35 24.07.2026

  • 16 С Импотенция Като Вас !

    5 0 Отговор
    Ток хЗдравана Система !

    Никога Няма Да Има !

    19:45 24.07.2026

  • 17 Митко

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Меси от Банкя":

    2021 г един министър на финансите каза, че и след 10 години детска болница няма да има и май ще се окаже прав . Кирил Ананиев му беше името и 5 години вече минаха .

    19:46 24.07.2026

  • 18 Всичко !

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Крадевците крадат и лъжат":

    Двойно !

    Имат !

    Да Наваксват !

    19:49 24.07.2026

  • 19 Буци

    2 0 Отговор
    Тая има ли Онли Фенс?

    19:53 24.07.2026

  • 20 Горски

    2 0 Отговор
    Още малко ако го забавите този строеж, необходимостта му ще отпадне, тъй като все по-малко и по-малко раждат жените.

    20:32 24.07.2026

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