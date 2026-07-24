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Радев проведе телефонен разговор с американския министър на енергетиката Крис Райт

Радев проведе телефонен разговор с американския министър на енергетиката Крис Райт

24 Юли, 2026 17:40 1 043 80

  • румен радев-
  • телефонен разговор-
  • сащ-
  • министър на енергетиката

Енергийната диверсификация в Югоизточна Европа чрез подобряването на свързаността, изграждането на Вертикалния газов коридор, проектът за изграждане на нови блокове в АЕЦ „Козлодуй“ с технология от САЩ, както и изграждането на големи центрове за данни и фабрики за изкуствен интелект,  бяха сред акцентите на разговора. 

Радев проведе телефонен разговор с американския министър на енергетиката Крис Райт - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Министър-председателят Румен Радев проведе днес телефонен разговор с министъра на енергетиката на САЩ Крис Райт, съобщават от пресцентъра на кабинета.
Енергийната диверсификация в Югоизточна Европа чрез подобряването на свързаността, изграждането на Вертикалния газов коридор, проектът за изграждане на нови блокове в АЕЦ „Козлодуй“ с технология от САЩ, както и изграждането на големи центрове за данни и фабрики за изкуствен интелект, бяха сред акцентите на разговора.
Двамата споделиха обща позиция, че прилаганите политики в енергетиката трябва да гарантират устойчивост в сектора и конкурентоспособност на икономиката. По време на разговора премиерът Радев подчерта значението на непрекъсването на процеса на работата на рафинерията в Бургас за страната ни и региона.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кина

    31 8 Отговор
    Пак е объркал номера..! Евтината енергия е при руснаците..!

    Коментиран от #9, #30

    17:41 24.07.2026

  • 2 Изяснихте ли си

    26 2 Отговор
    Да няма изненадани?

    Коментиран от #32

    17:41 24.07.2026

  • 3 Последния Софиянец

    36 3 Отговор
    Днес САЩ наложиха на България нови по високи мита.

    17:42 24.07.2026

  • 4 Възpожденец 🇧🇬

    33 9 Отговор
    Този трябва до края на годината да го изритаме, защото ще зароби България с дългове към САЩ, РФ и Турция за векове.

    Коментиран от #8, #25

    17:42 24.07.2026

  • 5 Последния Софиянец

    28 3 Отговор
    Построихме на Украйна Вертикален газопровод за 600 млн.И ще губим всяка година по 200 млн от пренос.

    Коментиран от #29

    17:43 24.07.2026

  • 6 Айде

    25 2 Отговор
    Муньо подари и остатъците от енертетиката на краварите. Този американски агентедин ден трябва да бъде изправен до стената!

    17:45 24.07.2026

  • 7 Без име

    19 5 Отговор
    След Роско Плевнелиев никой не се е излагал така.

    Коментиран от #16

    17:45 24.07.2026

  • 8 Прав си!

    12 15 Отговор

    До коментар #4 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Хората на изборите направиха Възраждане партийка нюню и Коцето дълго ще скимти и вие, като настъпано псе. На следващите избори, възродените лъжци ще са извън парламента.

    17:46 24.07.2026

  • 9 Енергетик

    14 17 Отговор

    До коментар #1 от "Кина":

    България винаги е плащала прескъпо енергията идваща от РФ. И петрола, и газът, и ядреното гориво го закупувахме между 30-200% по скъпо, от колкото бе на международните пазари. Имаме и спечелено дело от ЕС за 530 млн. $ свръх надценка, които Бойко Борисов опрости.

    Коментиран от #11, #12

    17:46 24.07.2026

  • 10 Нали

    18 3 Отговор
    Протест, кога?

    Коментиран от #21, #66

    17:47 24.07.2026

  • 11 Еректирал

    16 5 Отговор

    До коментар #9 от "Енергетик":

    Сега ще видиш ти скъпа енергия хайванино!

    17:49 24.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Аз съм веган

    16 1 Отговор
    Само не му давайте да подписва нищо.

    Коментиран от #18

    17:51 24.07.2026

  • 14 Анонимен

    14 1 Отговор
    Оставка модел рр оставка модел рр оставка модел рр незабавна

    17:51 24.07.2026

  • 15 акцента на разговорите

    14 2 Отговор
    """"По време на разговора премиерът Радев подчерта значението на непрекъсването на процеса на работата на рафинерията в Бургас за страната ни и региона.""""
    Дерогация за Лукойл, за да има керосин за самолетите-цистерни в Безмер и валута за заплатите на руската армия в Донбас.

    17:52 24.07.2026

  • 16 Факт

    17 3 Отговор

    До коментар #7 от "Без име":

    Чичо Румен надмина и Ирландската Пастирка по слагачество и жалкареене пред "началниците".

    17:52 24.07.2026

  • 17 копринчо

    19 3 Отговор
    Гумен е евтин слуга, шут

    17:52 24.07.2026

  • 18 Дебелян

    19 3 Отговор

    До коментар #13 от "Аз съм веган":

    Чичо румен е като мен наведен.

    17:52 24.07.2026

  • 19 Тодар Живков

    14 9 Отговор
    Има ли другари и другарки по-гламаво племе от руските комунисти?Еми има другари и другарки.Това са българските комунисти

    Коментиран от #36

    17:53 24.07.2026

  • 20 Ха,ха

    17 1 Отговор
    Ама визите ще паднат ли😂😂

    Коментиран от #27, #34, #45

    17:53 24.07.2026

  • 21 Дцензи

    8 5 Отговор

    До коментар #10 от "Нали":

    Леля Асена каза на есен, като минели резидентските "избори", щото се кани да ги печели с Гюро.

    17:54 24.07.2026

  • 22 Копейки,

    18 1 Отговор
    Предадоха ви пак.Язък за напъването ви.

    17:54 24.07.2026

  • 23 Шизофреника

    16 1 Отговор
    Радев в телефонен разговор с американския министър на енергетиката Крис Райт му е предложил да им доставяме ток, петрол и газ...

    17:54 24.07.2026

  • 24 Другаря Петров

    18 3 Отговор
    Ааа, американските цистерни ще карат втечнен американски газ директно на Безмер да компенсират загубите от Боташ. Рундю цепи мрака...

    17:54 24.07.2026

  • 25 иван

    11 1 Отговор

    До коментар #4 от "Възpожденец 🇧🇬":

    защо да се чака до нова година??

    17:55 24.07.2026

  • 26 Тихо пико4!

    1 4 Отговор

    До коментар #12 от "Кой те гръмна в главата":

    Не си компетентен.Тихо.

    17:55 24.07.2026

  • 27 Даааа

    3 1 Отговор

    До коментар #20 от "Ха,ха":

    Когато паднат на коча.

    17:55 24.07.2026

  • 28 Идат на подскоци

    8 1 Отговор
    големите центрове за данни и фабриките за изкуствен интелект....

    17:56 24.07.2026

  • 29 оня с коня

    7 5 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    НЯМА Газопровод,който да е на Загуба.И не е вярно че сме построили Газапровод на Украйна а на НАС СИ за да носи Транзитни такси така, както и Балкански поток не е построен за Путин а за България,като Ежегодно носи по около 400-600 Млн за Хазната.Беше казал че САЩ и БГ ще изплащат на Иран Репарации в продължение на 80г,пък то стана тъй,че САЩ конфискуваха Иранските пари в Чужди банки.Беше казал че край Варна гори склад за Боеприпаси предназначени за Украйна,пък се оказа някаква невзрачнаГумаджийница.Съвет от "добро сърце":Не се пресилвай Умствено,вземай си Лекарствата регулярно и неходи по слънцето без Шапка!

    17:56 24.07.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 венсеремос

    10 7 Отговор
    Тъпият Румен Рдев да се върне към Русия и Путин.Иначе, България ще загине от ударите на Иран.Радев да се отрече от Сащ, Израел, Англия, Окраина и наркомана.Радев ще те премахнем заедно с ПБ.Радев ти си враг на България и на Русия.

    Коментиран от #39

    17:58 24.07.2026

  • 32 Така де

    15 2 Отговор

    До коментар #2 от "Изяснихте ли си":

    Американците пак са му набивали канчето на нашия.

    Коментиран от #51

    17:58 24.07.2026

  • 33 Чиста щета за България е

    11 2 Отговор
    евентуалното изграждане на Вертикалния газов коридор. Щета на 101%

    17:59 24.07.2026

  • 34 Стьопа

    4 0 Отговор

    До коментар #20 от "Ха,ха":

    Руските ли?

    17:59 24.07.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Бай Тошо

    9 1 Отговор

    До коментар #19 от "Тодар Живков":

    Така е адаш.Където е минал комунист трева не никне.

    18:00 24.07.2026

  • 37 Виц !

    9 2 Отговор
    АЕЦ „Козлодуй“ с технология от САЩ

    18:00 24.07.2026

  • 38 Алцек

    12 2 Отговор
    Фатмака е постоянно с изути гащи и бива онождан по няколко пъти на ден. Лошото е, че заради неговите предателски решения, страдаме и ние обикновените българи.

    Коментиран от #79

    18:00 24.07.2026

  • 39 Само че

    7 3 Отговор

    До коментар #31 от "венсеремос":

    Рано е още. Нека се провали напълно, тогава. Нека управлява поне още една година. Тогава ще е готов.

    18:01 24.07.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Робеспиер

    11 2 Отговор
    Чете ли кво подписва или гледа в торбите с подаръците 😀

    18:01 24.07.2026

  • 42 Народа

    0 13 Отговор
    1400 000 сме с Радев!Керванът си върви!

    Коментиран от #52

    18:03 24.07.2026

  • 43 1988- литър бензин 1лев

    8 5 Отговор

    До коментар #35 от "Кога":

    Средна заплата 160 лева.
    Смятай.Шебеков.

    18:03 24.07.2026

  • 44 САЩ ли щял да ни осигури

    8 1 Отговор
    "устойчивост в сектора и конкурентоспособност на икономиката"? Радев у ред ли е въобще ?

    18:03 24.07.2026

  • 45 Така де

    14 1 Отговор

    До коментар #20 от "Ха,ха":

    Визите останаха. И самолетите останаха. Всичко е точно!

    Коментиран от #47

    18:03 24.07.2026

  • 46 венсеремос

    11 2 Отговор
    Няма пО тъп от Румен Радев.Продадени на сащ.

    18:04 24.07.2026

  • 47 Визите

    0 3 Отговор

    До коментар #45 от "Така де":

    касаят ли те?

    Коментиран от #57

    18:04 24.07.2026

  • 48 Избирател

    3 4 Отговор
    Предлагам 2030 да го сменим!С кого?

    18:06 24.07.2026

  • 49 Демократ

    7 4 Отговор
    Навремето трябваше Жан Виден и Р.Овч да бъдат завързани и влачени с една уаз-ка по Цариградско.

    18:07 24.07.2026

  • 50 Ъхъъъъ.....

    5 0 Отговор
    На въпроса дали може да бъде осигурен ескорт до края на месеца, Райт отговори:

    "Мисля, че, да, мисля, че това е доста вероятно".

    Коментиран от #56

    18:08 24.07.2026

  • 51 Ми да

    5 0 Отговор

    До коментар #32 от "Така де":

    Откакто Гундяев го наруга за 3-ти март, всички лидери смятат нашия за мекушав човек. И му поставят всякакви условия за изпълнение.

    18:08 24.07.2026

  • 52 Гъбарко

    5 0 Отговор

    До коментар #42 от "Народа":

    "1400 000 сме с Радев!Керванът си върви!".... Бай Дончо ви подкара в правилната посока барабар с Вожда ви Шарлатан. Кучето скача според тоягата. Йес, йес,йес...Ньет, ньет, ньет...

    18:09 24.07.2026

  • 53 Безмерец

    7 0 Отговор
    Искам виза и къща в Бевърли Хилс!

    18:10 24.07.2026

  • 54 Оффф ,

    8 0 Отговор
    големият бизнесмен , бе ? Потомствено всички на държавна хранилка , зетят (мъж на сестра му руснак от военна фамилия) . Цялата му група от депутати - същата стока ! Олигарсите , за които "работят" също .

    18:12 24.07.2026

  • 55 Краси

    6 0 Отговор
    Мунчо наистина не знае къде се намира. Да си беше добитал на старата работа, там поне декламираше с казармен патос поздравленията за Нова година.

    Коментиран от #60

    18:13 24.07.2026

  • 56 Тоя Райт

    5 0 Отговор

    До коментар #50 от "Ъхъъъъ.....":

    е поредната кухарка на който основното му е от кой какво може да открадне. Намерил Радев на кой да се обажда

    18:14 24.07.2026

  • 57 Така де

    4 1 Отговор

    До коментар #47 от "Визите":

    Ама въобще не ме касаят визите. Пък и не знам кой българин го касаят тез визи. Освен няколко олигарси. Но не си разбрал иронията.

    18:14 24.07.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Кухоглава копейка

    2 3 Отговор
    Тук за кой да викаме?

    18:15 24.07.2026

  • 60 Прав си

    5 0 Отговор

    До коментар #55 от "Краси":

    Ама нали знаеш, на всеки майстор му се намира майстора. Нашия си вкара невероятен автогол.

    18:16 24.07.2026

  • 61 Горивото за самолетите

    7 0 Отговор
    е за ваша сметка е казал американския министър на енергетиката Крис Райт

    18:17 24.07.2026

  • 62 Трол

    7 0 Отговор
    Предател,пълен провал си ,,съжалявам че гласувах за теб, идиот шизофрен

    18:17 24.07.2026

  • 63 Трол

    5 0 Отговор
    Боклук лъжец

    18:19 24.07.2026

  • 64 Мнение

    5 1 Отговор
    Нищо не се прави срещу кражбите на ГЕРБ. Продължавайте така и есента ще бъде.... интересно. Комисията по цените спряли повишаването на парното? Не... Контролира ли цените нееее. Еми така.

    18:19 24.07.2026

  • 65 Уха

    5 0 Отговор
    Генерал Мишок май е свършил батериите за вибратора и питал дали ще му пратят по голям. Като танцува казачок е малко неудобно но е евроатлантическо.

    18:19 24.07.2026

  • 66 По точно

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Нали":

    Не бързайте да сваляте Радев с протести. Рано е още. Нека се провали напълно. Тоз човек си няма хал-хабер от реално управление.

    Коментиран от #69

    18:20 24.07.2026

  • 67 Пълен шаш

    5 0 Отговор
    Феномена от Славяново скри топката на всички и най вече на мунчо-дебилите които гласуваха за него. Гундяев и Алекперов остават да му шокат канчето и самолетите остават. Керосинец ще има за всички от сърце.

    18:22 24.07.2026

  • 68 сашо

    4 1 Отговор
    Аз вече не знам кой кой е в тая държава, Борисов се педставяше като голям европеец пък направи на Путин турски поток , Радев уж за руснаците даже кампанията му завърши с Путин пък прави енергийни проекти с украинците и американците, иде ги разбери

    Коментиран от #71

    18:22 24.07.2026

  • 69 Така е

    5 0 Отговор

    До коментар #66 от "По точно":

    9 години ни облъчваше с написани щампи за Нова година. Нищо повече.

    18:23 24.07.2026

  • 70 И за какво са ни тея

    6 1 Отговор
    центрове за данни и фабрики за изкуствен интелект ? А вертикалната тръба? А?

    18:23 24.07.2026

  • 71 Така де

    5 0 Отговор

    До коментар #68 от "сашо":

    Само че Радев изнася оръжие за Украйна, с което трепят руски войници. Но кво от това. Келепир има в тая работа!

    18:26 24.07.2026

  • 72 Слугата фатмак се отчита на господарите

    7 1 Отговор
    Жалка краварска слуга

    18:27 24.07.2026

  • 73 То хора в нефтохима не останаха

    4 1 Отговор
    Но иначе Радев подчертал значението на непрекъсването на процеса на работата на рафинерията в Бургас за страната ни и региона. 1/4 заминаха още преди месец към новата руска рафинерия в Грузия

    18:27 24.07.2026

  • 74 Никой

    5 0 Отговор
    И каква стана тя ? От миротворец се превърна в войнолюбец . Тоя измами цялото стадо ,че ще бори олигарнията и модела ГЕРБ-ДПС . Напълни министерствата и бордове с техни калинки . " ГОТОВИ СМЕ , МОЖЕМ , ЩЕ УСПЕЕМ " ! 22. 01. 2026 г.

    18:30 24.07.2026

  • 75 Гъбарко

    5 0 Отговор
    Чичо Румен ще внася хиперзвукови камили от Иран да носят руски керосин за американските военни самолети. Гениално Чичо Румене...

    18:33 24.07.2026

  • 76 Хохохо

    2 0 Отговор
    Заместник-министърът на отбраната на Полша Павел Залевски съобщи, че една от страните от НАТО е попитала Варшава за изтребителите МиГ-29, които Полша планира да прехвърли на Украйна . Той заяви това в интервю за Радио ZET.

    Според Залевски, въпреки апела на съюзника, приоритет за Полша остава прехвърлянето на тези самолети на Украйна. Същевременно той не уточни дали има предвид България.
    Както отбелязва Военният портал, в момента само Полша и България експлоатират МиГ-29 в рамките на НАТО.

    18:39 24.07.2026

  • 77 !!!?

    2 0 Отговор
    Мистър Кеш се е обадил заради "Лукойл" на кремълския олигарх Вагит Алекперов...опитва се да цака Тръмп с цистерните на "Безмер"...останалото е за камуфлаж !!!?

    18:41 24.07.2026

  • 78 Констатация

    2 0 Отговор
    """""проектът за изграждане на нови блокове в АЕЦ „Козлодуй“ с технология от САЩ""""" -------- Ако Радев нъ загроби с американците за 30 Милиарда долара, свършваме, направо викайте попове да опеят Бг държаватъ..., а "Матрялъ" да съ спасявъ кой-където може!

    18:42 24.07.2026

  • 79 От соца

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Алцек":

    до днес !

    18:48 24.07.2026

  • 80 123

    0 0 Отговор
    Приказки под шипковия храст.Американски блокове на Уестингхаус няма да има никога в България.Руснаците по може да направят нещо тук, ако не им се пречи политически.Ако им се пречи , след 20г. минаваме на свещи.

    18:49 24.07.2026

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