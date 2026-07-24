Министър-председателят Румен Радев проведе днес телефонен разговор с министъра на енергетиката на САЩ Крис Райт, съобщават от пресцентъра на кабинета.
Енергийната диверсификация в Югоизточна Европа чрез подобряването на свързаността, изграждането на Вертикалния газов коридор, проектът за изграждане на нови блокове в АЕЦ „Козлодуй“ с технология от САЩ, както и изграждането на големи центрове за данни и фабрики за изкуствен интелект, бяха сред акцентите на разговора.
Двамата споделиха обща позиция, че прилаганите политики в енергетиката трябва да гарантират устойчивост в сектора и конкурентоспособност на икономиката. По време на разговора премиерът Радев подчерта значението на непрекъсването на процеса на работата на рафинерията в Бургас за страната ни и региона.
Радев проведе телефонен разговор с американския министър на енергетиката Крис Райт
24 Юли, 2026 17:40 1 043 80
Енергийната диверсификация в Югоизточна Европа чрез подобряването на свързаността, изграждането на Вертикалния газов коридор, проектът за изграждане на нови блокове в АЕЦ „Козлодуй“ с технология от САЩ, както и изграждането на големи центрове за данни и фабрики за изкуствен интелект, бяха сред акцентите на разговора.
Министър-председателят Румен Радев проведе днес телефонен разговор с министъра на енергетиката на САЩ Крис Райт, съобщават от пресцентъра на кабинета.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кина
Коментиран от #9, #30
17:41 24.07.2026
2 Изяснихте ли си
Коментиран от #32
17:41 24.07.2026
3 Последния Софиянец
17:42 24.07.2026
4 Възpожденец 🇧🇬
Коментиран от #8, #25
17:42 24.07.2026
5 Последния Софиянец
Коментиран от #29
17:43 24.07.2026
6 Айде
17:45 24.07.2026
7 Без име
Коментиран от #16
17:45 24.07.2026
8 Прав си!
До коментар #4 от "Възpожденец 🇧🇬":Хората на изборите направиха Възраждане партийка нюню и Коцето дълго ще скимти и вие, като настъпано псе. На следващите избори, възродените лъжци ще са извън парламента.
17:46 24.07.2026
9 Енергетик
До коментар #1 от "Кина":България винаги е плащала прескъпо енергията идваща от РФ. И петрола, и газът, и ядреното гориво го закупувахме между 30-200% по скъпо, от колкото бе на международните пазари. Имаме и спечелено дело от ЕС за 530 млн. $ свръх надценка, които Бойко Борисов опрости.
Коментиран от #11, #12
17:46 24.07.2026
10 Нали
Коментиран от #21, #66
17:47 24.07.2026
11 Еректирал
До коментар #9 от "Енергетик":Сега ще видиш ти скъпа енергия хайванино!
17:49 24.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Аз съм веган
Коментиран от #18
17:51 24.07.2026
14 Анонимен
17:51 24.07.2026
15 акцента на разговорите
Дерогация за Лукойл, за да има керосин за самолетите-цистерни в Безмер и валута за заплатите на руската армия в Донбас.
17:52 24.07.2026
16 Факт
До коментар #7 от "Без име":Чичо Румен надмина и Ирландската Пастирка по слагачество и жалкареене пред "началниците".
17:52 24.07.2026
17 копринчо
17:52 24.07.2026
18 Дебелян
До коментар #13 от "Аз съм веган":Чичо румен е като мен наведен.
17:52 24.07.2026
19 Тодар Живков
Коментиран от #36
17:53 24.07.2026
20 Ха,ха
Коментиран от #27, #34, #45
17:53 24.07.2026
21 Дцензи
До коментар #10 от "Нали":Леля Асена каза на есен, като минели резидентските "избори", щото се кани да ги печели с Гюро.
17:54 24.07.2026
22 Копейки,
17:54 24.07.2026
23 Шизофреника
17:54 24.07.2026
24 Другаря Петров
17:54 24.07.2026
25 иван
До коментар #4 от "Възpожденец 🇧🇬":защо да се чака до нова година??
17:55 24.07.2026
26 Тихо пико4!
До коментар #12 от "Кой те гръмна в главата":Не си компетентен.Тихо.
17:55 24.07.2026
27 Даааа
До коментар #20 от "Ха,ха":Когато паднат на коча.
17:55 24.07.2026
28 Идат на подскоци
17:56 24.07.2026
29 оня с коня
До коментар #5 от "Последния Софиянец":НЯМА Газопровод,който да е на Загуба.И не е вярно че сме построили Газапровод на Украйна а на НАС СИ за да носи Транзитни такси така, както и Балкански поток не е построен за Путин а за България,като Ежегодно носи по около 400-600 Млн за Хазната.Беше казал че САЩ и БГ ще изплащат на Иран Репарации в продължение на 80г,пък то стана тъй,че САЩ конфискуваха Иранските пари в Чужди банки.Беше казал че край Варна гори склад за Боеприпаси предназначени за Украйна,пък се оказа някаква невзрачнаГумаджийница.Съвет от "добро сърце":Не се пресилвай Умствено,вземай си Лекарствата регулярно и неходи по слънцето без Шапка!
17:56 24.07.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 венсеремос
Коментиран от #39
17:58 24.07.2026
32 Така де
До коментар #2 от "Изяснихте ли си":Американците пак са му набивали канчето на нашия.
Коментиран от #51
17:58 24.07.2026
33 Чиста щета за България е
17:59 24.07.2026
34 Стьопа
До коментар #20 от "Ха,ха":Руските ли?
17:59 24.07.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Бай Тошо
До коментар #19 от "Тодар Живков":Така е адаш.Където е минал комунист трева не никне.
18:00 24.07.2026
37 Виц !
18:00 24.07.2026
38 Алцек
Коментиран от #79
18:00 24.07.2026
39 Само че
До коментар #31 от "венсеремос":Рано е още. Нека се провали напълно, тогава. Нека управлява поне още една година. Тогава ще е готов.
18:01 24.07.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Робеспиер
18:01 24.07.2026
42 Народа
Коментиран от #52
18:03 24.07.2026
43 1988- литър бензин 1лев
До коментар #35 от "Кога":Средна заплата 160 лева.
Смятай.Шебеков.
18:03 24.07.2026
44 САЩ ли щял да ни осигури
18:03 24.07.2026
45 Така де
До коментар #20 от "Ха,ха":Визите останаха. И самолетите останаха. Всичко е точно!
Коментиран от #47
18:03 24.07.2026
46 венсеремос
18:04 24.07.2026
47 Визите
До коментар #45 от "Така де":касаят ли те?
Коментиран от #57
18:04 24.07.2026
48 Избирател
18:06 24.07.2026
49 Демократ
18:07 24.07.2026
50 Ъхъъъъ.....
"Мисля, че, да, мисля, че това е доста вероятно".
Коментиран от #56
18:08 24.07.2026
51 Ми да
До коментар #32 от "Така де":Откакто Гундяев го наруга за 3-ти март, всички лидери смятат нашия за мекушав човек. И му поставят всякакви условия за изпълнение.
18:08 24.07.2026
52 Гъбарко
До коментар #42 от "Народа":"1400 000 сме с Радев!Керванът си върви!".... Бай Дончо ви подкара в правилната посока барабар с Вожда ви Шарлатан. Кучето скача според тоягата. Йес, йес,йес...Ньет, ньет, ньет...
18:09 24.07.2026
53 Безмерец
18:10 24.07.2026
54 Оффф ,
18:12 24.07.2026
55 Краси
Коментиран от #60
18:13 24.07.2026
56 Тоя Райт
До коментар #50 от "Ъхъъъъ.....":е поредната кухарка на който основното му е от кой какво може да открадне. Намерил Радев на кой да се обажда
18:14 24.07.2026
57 Така де
До коментар #47 от "Визите":Ама въобще не ме касаят визите. Пък и не знам кой българин го касаят тез визи. Освен няколко олигарси. Но не си разбрал иронията.
18:14 24.07.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Кухоглава копейка
18:15 24.07.2026
60 Прав си
До коментар #55 от "Краси":Ама нали знаеш, на всеки майстор му се намира майстора. Нашия си вкара невероятен автогол.
18:16 24.07.2026
61 Горивото за самолетите
18:17 24.07.2026
62 Трол
18:17 24.07.2026
63 Трол
18:19 24.07.2026
64 Мнение
18:19 24.07.2026
65 Уха
18:19 24.07.2026
66 По точно
До коментар #10 от "Нали":Не бързайте да сваляте Радев с протести. Рано е още. Нека се провали напълно. Тоз човек си няма хал-хабер от реално управление.
Коментиран от #69
18:20 24.07.2026
67 Пълен шаш
18:22 24.07.2026
68 сашо
Коментиран от #71
18:22 24.07.2026
69 Така е
До коментар #66 от "По точно":9 години ни облъчваше с написани щампи за Нова година. Нищо повече.
18:23 24.07.2026
70 И за какво са ни тея
18:23 24.07.2026
71 Така де
До коментар #68 от "сашо":Само че Радев изнася оръжие за Украйна, с което трепят руски войници. Но кво от това. Келепир има в тая работа!
18:26 24.07.2026
72 Слугата фатмак се отчита на господарите
18:27 24.07.2026
73 То хора в нефтохима не останаха
18:27 24.07.2026
74 Никой
18:30 24.07.2026
75 Гъбарко
18:33 24.07.2026
76 Хохохо
Според Залевски, въпреки апела на съюзника, приоритет за Полша остава прехвърлянето на тези самолети на Украйна. Същевременно той не уточни дали има предвид България.
Както отбелязва Военният портал, в момента само Полша и България експлоатират МиГ-29 в рамките на НАТО.
18:39 24.07.2026
77 !!!?
18:41 24.07.2026
78 Констатация
18:42 24.07.2026
79 От соца
До коментар #38 от "Алцек":до днес !
18:48 24.07.2026
80 123
18:49 24.07.2026