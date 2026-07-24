Радев проведе телефонен разговор с американския министър на енергетиката Крис Райт

Мартин Димитров: Радев трябва да разбере, че дните му на спокойствие изтекоха днес. Сам се вкара в криза

Гласуването на бюджета показа, че няма пилот в самолета, няма управленска програма, няма план за реформи. България е в сериозна политическа криза, ...