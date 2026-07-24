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Огнян Минчев: Решението за американските самолети е взето еднолично от Радев

Огнян Минчев: Решението за американските самолети е взето еднолично от Радев

24 Юли, 2026 18:40 1 282 66

  • огнян минчев-
  • американски самолети-
  • решение-
  • румен радев

Управляващите не успяха да обяснят нищо на хората за американските самолети. 22 години българската политическа класа, включително и Радев като президент, а сега като премиер, не обясниха на хората, че България е член на НАТО, за да се защити, коментира още политологът

Огнян Минчев: Решението за американските самолети е взето еднолично от Радев - 1
Снимка: NovaNews
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Управляващите не успяха да обяснят нищо на хората за американските самолети. 22 години българската политическа класа, включително и Радев като президент, а сега като премиер, не обясниха на хората, че България е член на НАТО, за да се защити.

Това заяви в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS политологът проф. Огнян Минчев, който коментира темата за разполагането на американски самолети-цистерни у нас, цитиран от novini.bg.
"Никъде другаде няма протест срещу американските самолети, защото там хората не са лъгани. Една група политици не спира да всява страхове, да обяснява и лъже хората, че ние трябва да сме неутрални и НАТО е нещо лошо. Това се случва години наред. Премиерът Радев също е част от тази група и сега този бумеранг се връща върху него. Той казва, че трябва да допуснем разполагането на американските самолети, но няма как да го обясни на хората, които е лъгал през двата си мандата на президент и им е обяснявал, че НАТО е заплаха", добави той.
"В момента българската външна политика е една партийна истерия. Няма как българският национален интерес да се подхвърля ту на Русия, ту на Турция. Хората усещат това и с право изпитват страхове. Националният интерес на България трябва да бъде един и ясен, а не да се разкъсва на парчета. Всичко това деградира българската национална сигурност. Решението за американските самолети е взето еднолично от Радев. Това с решението на парламента беше популизъм от негова страна и пиар. Политически пиар е и темата за отнемането на централата на ДПС. Този пиар обаче няма как да заблуди мислещите и следящите политическата сцена у нас хора", завърши проф. Минчев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не разбирам политика, ама ми се повръща

    24 22 Отговор
    Огнян Минчев: Решението за американските самолети е взето еднолично от Радев

    Управляващите не успяха да обяснят нищо на хората за американските самолети. 22 години българската политическа класа, включително и Радев като президе ...
    -;-
    Некой има ли начин да обясни на Боташа че е тръгнал вече за Бунището на историята!

    Коментиран от #25

    18:42 24.07.2026

  • 2 Нормално

    20 30 Отговор
    Радев е най-безгръбначния премиер в българската история след Николай Денков и Андрей Гюров.

    18:42 24.07.2026

  • 3 Предлагам

    17 9 Отговор
    Протестърите да започнат пробен протест, за да проверят колко бой ще изядат от МВР!

    Коментиран от #6

    18:43 24.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Хаха

    9 1 Отговор
    Материала...материала...

    18:44 24.07.2026

  • 6 Така е

    13 14 Отговор

    До коментар #3 от "Предлагам":

    При бай Румен ще има бой. За протестърите ще има палки в главата, затова увеличиха полицейските заплати.

    18:46 24.07.2026

  • 7 Без майтап

    16 10 Отговор
    Майноле Мале. До двете национални гордости ,Пеевски и Борисов се нареди трета, Радев. Майноле Мале каза Ботев.

    18:46 24.07.2026

  • 8 Хмм

    27 18 Отговор
    В момента България няма премиер, а крадливо мекотело начело на държавата.

    18:48 24.07.2026

  • 9 НЕТЪРПЕЛИВИЯ

    17 15 Отговор
    Зеления чорап бори ли"олигархията"....?

    Коментиран от #26

    18:48 24.07.2026

  • 10 Цвете

    12 13 Отговор
    ВСИЧКО Е ЕДНОЛИЧНО, КАКТО И ПРЕЗИДЕНТСТВОТО МУ. ЕКС ПРЕЗИДЕНТА СИ Е ВЪОБРАЗИЛ ,ЧЕ СРЕЩУ СЕБЕ СИ НЯМА ИНТЕЛИГЕНТНИ И ЗРЯЛОМИСЛЕЩИ.ТОВА ЩЕ МУ ИЗЯДЕ ГЛАВАТА. ВТОРИЯТ МУ МАНДАТ БЕШЕ КАТАСТРОФА, ЗАЩОТО НИКЪДЕ НЕ ГО ПОКАНИХА В ЕВРОЗОНАТА. ДА СЕ ЗАПИТАМЕ ,ЗАЩО? РУСКАТА ОЛИГАРХИЯ СНОВЕ В БЪЛГАРИЯ ОТ ВРЕМЕТО НА СТАНИШЕВ И ПО НАЗАД НАВЕРНО. ТЕ ДОБРЕ ЗНАЯТ С КАКЪВ ЧОВЕК СИ ИМАТ РАБОТА. ЛЪЖА ЛИ Е?

    18:49 24.07.2026

  • 11 ФАКТ

    25 10 Отговор
    РАЗПОЛАГАНЕТО НА САМОЛЕТИТЕ НА САЩ В БЕЗМЕР Е НА ОСНОВАНИЕ СПОРАЗУМЕНИЕ ПОДПИСАНО ОТ КАБИНЕТ БОРИСОВ-3! АКО НИ СИ ГО РАЗБРАЛ, ЗНАЧИ ЛЪЖЕШ? АКО СИ ГО РАЗБРАЛ НО ГО ПЛЕЩИШ, ЗНАЧИ СА ТИ ПЛАТИЛИ ЯКО!

    Коментиран от #56

    18:49 24.07.2026

  • 12 Политиката На Погазването На Конституция

    7 8 Отговор
    Политиката На Погазването На Конституцията и Закона !

    И Ограбването ми !

    Не ми Харесва !

    Освен Че е противозаконна !

    И Противоречи на постановеното от Конституцията на Република България !

    Къде е Този Боклук ?

    Радев !

    Да Обясни Това ?

    18:54 24.07.2026

  • 13 123

    8 9 Отговор
    Радев като е взел решението еднолично, българският народ ще го идгони еднолично и марш на свинското пладнище.За друго другаря северноамерикански атлантик не става

    18:54 24.07.2026

  • 14 🦁ЩЩД🦁

    7 0 Отговор
    "Хмм" и " Цвете" изказват емоционални мнения,много емоционални.Но,това са техни, лични мнения.А е факт,че "младо милиционерския" проект ППДБ изтече е канализацията,за радост на мнозина нормални българи.

    18:57 24.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Без име

    13 2 Отговор
    Охлюв, ако бяхте на власт нямаше да вземете същото решение ли? Повръща ми се от тскива като теб.

    19:00 24.07.2026

  • 17 Нищо лично,ама...!

    9 3 Отговор
    На тоя човек няма ли кой да му каже,че след като му отъня врата е редно да си купи други ризки,щото при всичките му изказвания по студиата,много кофти се вижда как му хлопат якичките около врата...

    19:02 24.07.2026

  • 18 Така Така

    12 4 Отговор
    Кво ще обяснявате бе, видяхме много добре какво е нато и България няма място там. Там са крадци и убиици тъпкащи с крака международното право от много години. Срам за България е нато

    Коментиран от #46

    19:02 24.07.2026

  • 19 !!!?

    11 3 Отговор
    Шиши: Бате Румене, давай газ за Безмер...!!!?

    19:02 24.07.2026

  • 20 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ

    11 4 Отговор
    Не съм от феновете на Радев, но този дъртия на снимката отгоре лънготи като дърт индиец.

    Разрешаването за американските самолети дойде след гласуване и решение на мнозинството от народните представители. Друг е въпросът, че има голям шанс Иран да издумка Безмер, та и нашите военни заводи както с ракети, така и с дронове.

    Коментиран от #29, #34, #57

    19:04 24.07.2026

  • 21 Шапкаря

    6 0 Отговор
    Огън момче, става само за гъба за миене на съдове.

    19:05 24.07.2026

  • 22 А бе

    13 0 Отговор
    Този Идиот от къде изпълзя

    19:06 24.07.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Повече

    2 1 Отговор
    от сигурно ! Другите от свитата , тепат подире му и лъскат егото му за да са добре ! За тях , повече от елементарни , нито българските граждани , нито България имат значение !

    19:09 24.07.2026

  • 25 По точно

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Не разбирам политика, ама ми се повръща":

    На нас не ни трябва нито армия, нито НАТО. Ние сме за мир. Който и да ни нападне се предаваме веднага, щото сме за мир. То пък и кой ли натовски войник ще тръгне да мре за русофилска България.

    19:11 24.07.2026

  • 26 Така де

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "НЕТЪРПЕЛИВИЯ":

    Бори я, разбира се. Иска отпадане на визите за САЩ.

    19:12 24.07.2026

  • 27 пенсионер от Варна

    5 0 Отговор
    колбасът се свил на суджук .

    19:12 24.07.2026

  • 28 Боташа или ботуша на терора

    5 1 Отговор
    Боже, Божеее... докъде ни докараха крадците на Боташа да почна да цъкам положителни оценки на боклуци като пребоядисания комундел Минчев от НПО сектата Педрохан!

    Коментиран от #37

    19:13 24.07.2026

  • 29 Така е

    9 3 Отговор

    До коментар #20 от "ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ":

    Жалко за тия хорица, дето живеят в Безмер и наоколо. Със страх вече живеят. Нашият евроатлантик премиера ги предаде.

    Коментиран от #31

    19:15 24.07.2026

  • 30 Имаше

    2 2 Отговор
    гласуване в НС!

    19:16 24.07.2026

  • 31 Да взимат

    3 0 Отговор

    До коментар #29 от "Така е":

    американски визи!

    19:17 24.07.2026

  • 32 Уха

    5 1 Отговор
    Те и монархиите в Залива мислеха че за защитени докато храбрата хамериканска армия не се разбягат по хотелите и мазите на моловете. И оттогава вече шести месец защита няма а за нея са платени стотици милиарди. Та Генерал Мишок ако разчита на тази защита ще играе казачок.

    19:18 24.07.2026

  • 33 миме

    4 0 Отговор
    якият лапач огино свинчеф

    19:18 24.07.2026

  • 34 Тъй ли

    3 2 Отговор

    До коментар #20 от "ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ":

    Радев не е виновен. Виновни са депутатите, които го натиснаха да гласуват да има бойни самолети у нас. Нъл тъй!

    Коментиран от #47

    19:18 24.07.2026

  • 35 Коста

    3 0 Отговор
    Другарят Ми чев си иска другаря Борисов и Пеевски и тва е...

    19:18 24.07.2026

  • 36 миме

    5 1 Отговор
    вън България от ес и нато

    Коментиран от #40

    19:20 24.07.2026

  • 37 О-хооо

    3 0 Отговор

    До коментар #28 от "Боташа или ботуша на терора":

    Ти не знаеш какви още нови изненади ни е подготвил Боташа. Чудесии!

    19:22 24.07.2026

  • 38 вашето име

    4 0 Отговор
    В сряда България даде за пореден път безплатно своя военна и гражданска инфраструктура на САЩ. В петък САЩ наложиха допълнителни мита на България.

    Коментиран от #41, #49

    19:23 24.07.2026

  • 39 Минчеф

    1 0 Отговор
    ти против ли си?Вече!

    19:24 24.07.2026

  • 40 Точно така

    4 1 Отговор

    До коментар #36 от "миме":

    Време е македонците да влизат в ЕС и НАТО на наше място. Те поне се държат като европейци.

    19:24 24.07.2026

  • 41 Нали

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "вашето име":

    уж си имаха няколко бази тук?

    19:24 24.07.2026

  • 42 факти

    1 1 Отговор
    а България агресор ли е ? питам за един приятел

    Коментиран от #43

    19:25 24.07.2026

  • 43 Безмер

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "факти":

    са агресор !

    19:27 24.07.2026

  • 44 Павел Пенев

    5 1 Отговор
    Решението е на НС бе дебел дебил.

    Коментиран от #48

    19:27 24.07.2026

  • 45 Що си

    1 0 Отговор
    със шапка...

    19:28 24.07.2026

  • 46 Така е

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "Така Така":

    Ние сме за Варшавския договор. Срещу империализма и фашизма. В ЕС да ходят македонците, да видят хубаво ли е.

    Коментиран от #50

    19:31 24.07.2026

  • 47 Законодателно право в България

    1 1 Отговор

    До коментар #34 от "Тъй ли":

    имат единствено депутатите. Също носят своята отговорност за всяко решение.
    България по конституция е парламентарна република.

    19:31 24.07.2026

  • 48 Докъде я докарахме

    5 0 Отговор

    До коментар #44 от "Павел Пенев":

    Той Радев въобще не иска самолети тук, ама те депутатите му скочиха срещу него и йок - ще гласуваме да има самолети. И той човека се предаде. Кво да прави?

    19:33 24.07.2026

  • 49 Тъй де

    3 0 Отговор

    До коментар #38 от "вашето име":

    Ами като видяха колко мекушав човек е премиера! Още ще искат!

    19:36 24.07.2026

  • 50 Испания е член на НАТО и ЕС,

    7 0 Отговор

    До коментар #46 от "Така е":

    но отказа всякакво сътрудничество на военни самолети от САЩ във връзка с войната му срещу Иран.

    Да допълня, че Вие сте правно неграмотен и необразован защото в този случай няма никакво решение нито на Съвета за Сигурност на ООН за военна операция, нито има решение по член 4 и член 5 от устава на НАТО.
    Преди започването на военната си операция срещу Иран, САЩ не са искали никакво разрешение от НАТО, САЩ не са нападната държава и в никой случай САЩ нямат никакво основание да искат сътрудничество по отношение на НАТО.

    Моля, въздържайте се от просташки опити за внушения и примитивни сравнения с Варшавския Договор. Вместо това се образовайте и прочетете основните принципи на международното право!

    Коментиран от #59

    19:39 24.07.2026

  • 51 Тоя явно

    2 1 Отговор
    не си е пил хапчетата.

    19:41 24.07.2026

  • 52 Айде бе

    3 1 Отговор
    Абе мухъл, до колкото си спомням решението бе взето от народното събрание!!!

    19:42 24.07.2026

  • 53 И възниква

    3 0 Отговор
    въпрос: С какво американците държат Радев?

    Коментиран от #58, #65

    19:44 24.07.2026

  • 54 Анонимен

    3 1 Отговор
    До онзи ден самолетите стояха 2 месеца на гражданското летище в София благодарение на мутромафиотите от Герб и ДПС и техните ортаци педофили и дебилите от ПП и ДБ, и никой нямаше нищо против, защото сглобката го направи тайно и задкулисно.
    Сега всички се възмущават защото е явно и мина през парламента.
    Ами Радев поне го пуска през парламента както е редно, защото вероятно е удължил преференциите за Лукойл. Не е лесно да се отказва на психопатите от САЩ, защото идиотът Тръмп е непредсказуем.
    Интересно че най-много се възмущават тези които до онзи ден аплодираха самолетите в София, тогава пак имаше нота от Иран, кой тогава взе решението. Самолетите няколко пъти тогава летяха до Иран и излитаха през една минута и много хора ги виждаха.

    19:45 24.07.2026

  • 55 Ееех Огняне

    2 2 Отговор
    Решението си е двулично! Йес, йес, йес....ньет, ньет, ньет.... нещо като котката на Шрьодингер, нито жива нито умрела. Невнятника скача според тоягата на Гундяев или Бай Дончо. Глинен гълъб.

    Коментиран от #60

    19:48 24.07.2026

  • 56 А дали в това

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "ФАКТ":

    споразумение пише, че сме длъжни да предоставяме бази за война срещу други държави и да участваме в нея? Всички говорят за споразумение, но никой не цитира конкретен член от него. И другите държави от НАТО, дали нямат споразумения, че отказват? И ако някой е подписал участие безусловно в чужда война, защо още не е в затвора? Лъжат както винаги.

    19:51 24.07.2026

  • 57 Анонимен

    2 2 Отговор

    До коментар #20 от "ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ":

    Мнозинство хахахаха това е доминация диктат еднолично управление вече няма български парламент има червен диктат

    19:53 24.07.2026

  • 58 Ким Филби

    3 0 Отговор

    До коментар #53 от "И възниква":

    "въпрос: С какво американците държат Радев?"
    Отговор: Държат го за ватенката.

    19:54 24.07.2026

  • 59 Така е

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "Испания е член на НАТО и ЕС,":

    След като няма никакво решение нито на Съвета за Сигурност на ООН за военна операция, нито има решение по член 4 и член 5 от устава на НАТО, а САЩ не са искали никакво разрешение от НАТО, тъй като не са нападната държава и в никой случай САЩ нямат никакво основание да искат сътрудничество по отношение на НАТО, то как така Радев в противовес на всичко това им позволява да разполагат самолети в България. Изказването Ви е пълно с противоречия. Личи си кой е правно неграмотен!

    20:08 24.07.2026

  • 60 Ми да

    1 0 Отговор

    До коментар #55 от "Ееех Огняне":

    Като всеки военен Радев няма собствено мнение. Каквото му заповядат.

    Коментиран от #62

    20:09 24.07.2026

  • 61 да разбирам ли

    1 0 Отговор
    че Оги Минчев е против американските самллети?
    Или да разбирам, че подкрепя Радев?

    Или просто е решил да говори така, че нищо да не му се разбира, за по-удобно?

    20:25 24.07.2026

  • 62 Моряка

    0 0 Отговор

    До коментар #60 от "Ми да":

    Естествено.,,Точно както Боко вземаше еднолично подобни срамни решения,така сега и Радев.Само че Боко си признаваше,че Началника( най често Меркел) му е наредил,а Радев шикалкави.Колко ли от избирателите му още му вярват?

    20:27 24.07.2026

  • 63 Горски

    2 0 Отговор
    Страшна шизофрения тресе мунчака! Едно говори, друго прави, на съвсем друго той се прави! Абе не е на добре тая работа. Радев се гъне като глист опитвайки се да угоди на всички. Така няма да стане. Времето лети, а нищо не се променя. На есен правителството ще бъде изритано от народа. Изявлението на Радев, че е изключено от българска територия да се водят бойни действия в Близкия изток е необосновано, защото, ако самолетите-цистерни тръгват от българска територия, то от България се водят бойни действия срещу Близкия изток. По-коректно изявление би било, ако беше казал, че досега няма страна на НАТО с преки последствия от иранска атака.

    20:28 24.07.2026

  • 64 Отврат

    0 0 Отговор
    Минчев, ти какво преподаваше по научен комунизъм? Колко хора погуби с глупостите, които им преподаваше !
    Сега се отучи, но пак ръсиш глупости!
    Кокалът ти е по сладък! А сигурно и партийният билет (както тиквата) не си си върнал още!?

    20:38 24.07.2026

  • 65 Моряка

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "И възниква":

    Два пъти е учил в САЩ.ЦРУ са добри специалисти,едва ли ще изпуснат такъв случай.Когато е необходимо,го активират.И му създават имидж,че е Путинист.И камилите се радват.Свикнали са.

    20:39 24.07.2026

  • 66 юрист

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    Самолетите като бяха на софийското летище никаква съпротива от никой но тогава не беше Радев,а сега Радев та Радев и какво се случи нищо дали Радев дали Борисов няма значение никой не ги пита можели или не и кое е по опасно в София ли да са или в Безмер но тогава един дядо министър на отбраната каза,че няма друго летище освен Софийското гражданско летище така му бяха наредили

    20:41 24.07.2026

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