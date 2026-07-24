Огнян Минчев: Решението за американските самолети е взето еднолично от Радев

Управляващите не успяха да обяснят нищо на хората за американските самолети. 22 години българската политическа класа, включително и Радев като президент, а сега като премиер, не обясниха на хората, че България е член на НАТО, за да се защити.
Това заяви в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS политологът проф. Огнян Минчев, който коментира темата за разполагането на американски самолети-цистерни у нас, цитиран от novini.bg.
"Никъде другаде няма протест срещу американските самолети, защото там хората не са лъгани. Една група политици не спира да всява страхове, да обяснява и лъже хората, че ние трябва да сме неутрални и НАТО е нещо лошо. Това се случва години наред. Премиерът Радев също е част от тази група и сега този бумеранг се връща върху него. Той казва, че трябва да допуснем разполагането на американските самолети, но няма как да го обясни на хората, които е лъгал през двата си мандата на президент и им е обяснявал, че НАТО е заплаха", добави той.
"В момента българската външна политика е една партийна истерия. Няма как българският национален интерес да се подхвърля ту на Русия, ту на Турция. Хората усещат това и с право изпитват страхове. Националният интерес на България трябва да бъде един и ясен, а не да се разкъсва на парчета. Всичко това деградира българската национална сигурност. Решението за американските самолети е взето еднолично от Радев. Това с решението на парламента беше популизъм от негова страна и пиар. Политически пиар е и темата за отнемането на централата на ДПС. Този пиар обаче няма как да заблуди мислещите и следящите политическата сцена у нас хора", завърши проф. Минчев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Не разбирам политика, ама ми се повръща
Управляващите не успяха да обяснят нищо на хората за американските самолети. 22 години българската политическа класа, включително и Радев като президе ...
-;-
Некой има ли начин да обясни на Боташа че е тръгнал вече за Бунището на историята!
Коментиран от #25
18:42 24.07.2026
2 Нормално
18:42 24.07.2026
3 Предлагам
Коментиран от #6
18:43 24.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Хаха
18:44 24.07.2026
6 Така е
До коментар #3 от "Предлагам":При бай Румен ще има бой. За протестърите ще има палки в главата, затова увеличиха полицейските заплати.
18:46 24.07.2026
7 Без майтап
18:46 24.07.2026
8 Хмм
18:48 24.07.2026
9 НЕТЪРПЕЛИВИЯ
Коментиран от #26
18:48 24.07.2026
10 Цвете
18:49 24.07.2026
11 ФАКТ
Коментиран от #56
18:49 24.07.2026
12 Политиката На Погазването На Конституция
И Ограбването ми !
Не ми Харесва !
Освен Че е противозаконна !
И Противоречи на постановеното от Конституцията на Република България !
Къде е Този Боклук ?
Радев !
Да Обясни Това ?
18:54 24.07.2026
13 123
18:54 24.07.2026
14 🦁ЩЩД🦁
18:57 24.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Без име
19:00 24.07.2026
17 Нищо лично,ама...!
19:02 24.07.2026
18 Така Така
Коментиран от #46
19:02 24.07.2026
19 !!!?
19:02 24.07.2026
20 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ
Разрешаването за американските самолети дойде след гласуване и решение на мнозинството от народните представители. Друг е въпросът, че има голям шанс Иран да издумка Безмер, та и нашите военни заводи както с ракети, така и с дронове.
Коментиран от #29, #34, #57
19:04 24.07.2026
21 Шапкаря
19:05 24.07.2026
22 А бе
19:06 24.07.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Повече
19:09 24.07.2026
25 По точно
До коментар #1 от "Не разбирам политика, ама ми се повръща":На нас не ни трябва нито армия, нито НАТО. Ние сме за мир. Който и да ни нападне се предаваме веднага, щото сме за мир. То пък и кой ли натовски войник ще тръгне да мре за русофилска България.
19:11 24.07.2026
26 Така де
До коментар #9 от "НЕТЪРПЕЛИВИЯ":Бори я, разбира се. Иска отпадане на визите за САЩ.
19:12 24.07.2026
27 пенсионер от Варна
19:12 24.07.2026
28 Боташа или ботуша на терора
Коментиран от #37
19:13 24.07.2026
29 Така е
До коментар #20 от "ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ":Жалко за тия хорица, дето живеят в Безмер и наоколо. Със страх вече живеят. Нашият евроатлантик премиера ги предаде.
Коментиран от #31
19:15 24.07.2026
30 Имаше
19:16 24.07.2026
31 Да взимат
До коментар #29 от "Така е":американски визи!
19:17 24.07.2026
32 Уха
19:18 24.07.2026
33 миме
19:18 24.07.2026
34 Тъй ли
До коментар #20 от "ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ":Радев не е виновен. Виновни са депутатите, които го натиснаха да гласуват да има бойни самолети у нас. Нъл тъй!
Коментиран от #47
19:18 24.07.2026
35 Коста
19:18 24.07.2026
36 миме
Коментиран от #40
19:20 24.07.2026
37 О-хооо
До коментар #28 от "Боташа или ботуша на терора":Ти не знаеш какви още нови изненади ни е подготвил Боташа. Чудесии!
19:22 24.07.2026
38 вашето име
Коментиран от #41, #49
19:23 24.07.2026
39 Минчеф
19:24 24.07.2026
40 Точно така
До коментар #36 от "миме":Време е македонците да влизат в ЕС и НАТО на наше място. Те поне се държат като европейци.
19:24 24.07.2026
41 Нали
До коментар #38 от "вашето име":уж си имаха няколко бази тук?
19:24 24.07.2026
42 факти
Коментиран от #43
19:25 24.07.2026
43 Безмер
До коментар #42 от "факти":са агресор !
19:27 24.07.2026
44 Павел Пенев
Коментиран от #48
19:27 24.07.2026
45 Що си
19:28 24.07.2026
46 Така е
До коментар #18 от "Така Така":Ние сме за Варшавския договор. Срещу империализма и фашизма. В ЕС да ходят македонците, да видят хубаво ли е.
Коментиран от #50
19:31 24.07.2026
47 Законодателно право в България
До коментар #34 от "Тъй ли":имат единствено депутатите. Също носят своята отговорност за всяко решение.
България по конституция е парламентарна република.
19:31 24.07.2026
48 Докъде я докарахме
До коментар #44 от "Павел Пенев":Той Радев въобще не иска самолети тук, ама те депутатите му скочиха срещу него и йок - ще гласуваме да има самолети. И той човека се предаде. Кво да прави?
19:33 24.07.2026
49 Тъй де
До коментар #38 от "вашето име":Ами като видяха колко мекушав човек е премиера! Още ще искат!
19:36 24.07.2026
50 Испания е член на НАТО и ЕС,
До коментар #46 от "Така е":но отказа всякакво сътрудничество на военни самолети от САЩ във връзка с войната му срещу Иран.
Да допълня, че Вие сте правно неграмотен и необразован защото в този случай няма никакво решение нито на Съвета за Сигурност на ООН за военна операция, нито има решение по член 4 и член 5 от устава на НАТО.
Преди започването на военната си операция срещу Иран, САЩ не са искали никакво разрешение от НАТО, САЩ не са нападната държава и в никой случай САЩ нямат никакво основание да искат сътрудничество по отношение на НАТО.
Моля, въздържайте се от просташки опити за внушения и примитивни сравнения с Варшавския Договор. Вместо това се образовайте и прочетете основните принципи на международното право!
Коментиран от #59
19:39 24.07.2026
51 Тоя явно
19:41 24.07.2026
52 Айде бе
19:42 24.07.2026
53 И възниква
Коментиран от #58, #65
19:44 24.07.2026
54 Анонимен
Сега всички се възмущават защото е явно и мина през парламента.
Ами Радев поне го пуска през парламента както е редно, защото вероятно е удължил преференциите за Лукойл. Не е лесно да се отказва на психопатите от САЩ, защото идиотът Тръмп е непредсказуем.
Интересно че най-много се възмущават тези които до онзи ден аплодираха самолетите в София, тогава пак имаше нота от Иран, кой тогава взе решението. Самолетите няколко пъти тогава летяха до Иран и излитаха през една минута и много хора ги виждаха.
19:45 24.07.2026
55 Ееех Огняне
Коментиран от #60
19:48 24.07.2026
56 А дали в това
До коментар #11 от "ФАКТ":споразумение пише, че сме длъжни да предоставяме бази за война срещу други държави и да участваме в нея? Всички говорят за споразумение, но никой не цитира конкретен член от него. И другите държави от НАТО, дали нямат споразумения, че отказват? И ако някой е подписал участие безусловно в чужда война, защо още не е в затвора? Лъжат както винаги.
19:51 24.07.2026
57 Анонимен
До коментар #20 от "ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ":Мнозинство хахахаха това е доминация диктат еднолично управление вече няма български парламент има червен диктат
19:53 24.07.2026
58 Ким Филби
До коментар #53 от "И възниква":"въпрос: С какво американците държат Радев?"
Отговор: Държат го за ватенката.
19:54 24.07.2026
59 Така е
До коментар #50 от "Испания е член на НАТО и ЕС,":След като няма никакво решение нито на Съвета за Сигурност на ООН за военна операция, нито има решение по член 4 и член 5 от устава на НАТО, а САЩ не са искали никакво разрешение от НАТО, тъй като не са нападната държава и в никой случай САЩ нямат никакво основание да искат сътрудничество по отношение на НАТО, то как така Радев в противовес на всичко това им позволява да разполагат самолети в България. Изказването Ви е пълно с противоречия. Личи си кой е правно неграмотен!
20:08 24.07.2026
60 Ми да
До коментар #55 от "Ееех Огняне":Като всеки военен Радев няма собствено мнение. Каквото му заповядат.
Коментиран от #62
20:09 24.07.2026
61 да разбирам ли
Или да разбирам, че подкрепя Радев?
Или просто е решил да говори така, че нищо да не му се разбира, за по-удобно?
20:25 24.07.2026
62 Моряка
До коментар #60 от "Ми да":Естествено.,,Точно както Боко вземаше еднолично подобни срамни решения,така сега и Радев.Само че Боко си признаваше,че Началника( най често Меркел) му е наредил,а Радев шикалкави.Колко ли от избирателите му още му вярват?
20:27 24.07.2026
63 Горски
20:28 24.07.2026
64 Отврат
Сега се отучи, но пак ръсиш глупости!
Кокалът ти е по сладък! А сигурно и партийният билет (както тиквата) не си си върнал още!?
20:38 24.07.2026
65 Моряка
До коментар #53 от "И възниква":Два пъти е учил в САЩ.ЦРУ са добри специалисти,едва ли ще изпуснат такъв случай.Когато е необходимо,го активират.И му създават имидж,че е Путинист.И камилите се радват.Свикнали са.
20:39 24.07.2026
66 юрист
20:41 24.07.2026