Цончо Ганев: Този бюджет ни върна в "добрите стари времена" на ГЕРБ

Този бюджет ни върна в "добрите стари времена" на ГЕРБ. С този бюджет се замразяват всякакви социални плащания, а основната тежест се понася от пенсионери, майки и деца.

Това заяви на брифинг в парламента депутатът от "Възраждане" Цончо Ганев, който коментира приетия окончателно бюджет за 2026 година, цитиран от novini.bg.

В този бюджет, по стария начин на ГЕРБ, пак са заложени 20 млрд. дълг. Румен Радев в качеството си на президент критикуваше бюджета на кабинета "Желязков" и декапитализацията на държавните дружества, но в момента самият Росен Желязков е гласувал "против" декапитализацията на държавните дружества, а Радев я подкрепя. Имаме бюджет, в който липсва едно основно нещо - липсва всякакво желание за реформи. Всички наши искания за реформи бяха отхвърлени - за частните болници, за пенсионните вноски. С този бюджет продължаваме да купуваме чуждо оръжие и са заложени 160 млн. за транспортиране на самолетите F-16. Още 140 млн. са заложени за удълбочаване на Варненското пристанище, за да може да влизат големи натовски кораби. Всичко това съсипва българската икономика", завърши Ганев.