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Цончо Ганев: Този бюджет ни върна в "добрите стари времена" на ГЕРБ

Цончо Ганев: Този бюджет ни върна в "добрите стари времена" на ГЕРБ

24 Юли, 2026 17:28 692 23

  • цончо ганев-
  • бюджет-
  • герб-
  • стари времена

Имаме бюджет, в който липсва едно основно нещо - липсва всякакво желание за реформи,  коментира още депутатът от "Възраждане"

Цончо Ганев: Този бюджет ни върна в "добрите стари времена" на ГЕРБ - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Този бюджет ни върна в "добрите стари времена" на ГЕРБ. С този бюджет се замразяват всякакви социални плащания, а основната тежест се понася от пенсионери, майки и деца.

Това заяви на брифинг в парламента депутатът от "Възраждане" Цончо Ганев, който коментира приетия окончателно бюджет за 2026 година, цитиран от novini.bg.

В този бюджет, по стария начин на ГЕРБ, пак са заложени 20 млрд. дълг. Румен Радев в качеството си на президент критикуваше бюджета на кабинета "Желязков" и декапитализацията на държавните дружества, но в момента самият Росен Желязков е гласувал "против" декапитализацията на държавните дружества, а Радев я подкрепя. Имаме бюджет, в който липсва едно основно нещо - липсва всякакво желание за реформи. Всички наши искания за реформи бяха отхвърлени - за частните болници, за пенсионните вноски. С този бюджет продължаваме да купуваме чуждо оръжие и са заложени 160 млн. за транспортиране на самолетите F-16. Още 140 млн. са заложени за удълбочаване на Варненското пристанище, за да може да влизат големи натовски кораби. Всичко това съсипва българската икономика", завърши Ганев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    9 5 Отговор
    23 млрд повече за олигарсите на Бойко и Шиши а за народа секира.Факт!

    17:32 24.07.2026

  • 2 Жураналист

    7 11 Отговор
    Време е за Възраждане!

    17:32 24.07.2026

  • 3 Боташа или ботуша на терора

    6 8 Отговор
    Боже, Божеее... докъде ни докараха крадците на Боташа да почна да цъкам положителни оценки на боклуци като Цончо Плюнката от катуна на Коцю €цента!

    17:33 24.07.2026

  • 4 Обаче

    10 1 Отговор
    Добрите стари времена на ГЕРБ с постната пица, бяха с балансирани бюджети (харчове равни на приходи) и понякога завършваха с излишъци и 13 коледна пенсия, което дразнеше Корнелия и тя пусна термина "завладяна" държава..

    Коментиран от #17

    17:35 24.07.2026

  • 5 ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡

    2 8 Отговор
    Ей сега е времето някой да изкряска - Време е за възраждане ! 🤣🤣🤣🤣

    17:37 24.07.2026

  • 6 Овчар

    6 7 Отговор
    Този ако скочи от последния етаж на асфалта ще липсва ли на някой..?

    17:38 24.07.2026

  • 7 Докато

    4 1 Отговор
    не се промени СЕГАШНАТА СИСТЕМА територията никога няма да се оправи.
    Тези които ни управляват и управляваха досега няма да я променят, защото тя работи само за тях. Продаоха и унищожиха България. Време е за тоягите...

    17:39 24.07.2026

  • 8 Варна

    7 3 Отговор
    Цончо няма никаква идея какво е това икономика, бюджет или каквото и да е свързано с финансите.
    Беше лакей, доносник, на ТИМ в Девня и изпълняваше някаква безсмислена службица към охраната. Май им правеше графиците. Пълен бokлyk !

    17:40 24.07.2026

  • 9 оня с коня

    6 6 Отговор
    Щом като и Дивото "Възраждане" оценява Времето на Управление на ГЕРБ като "доброто старо време",значи е дощъл момента да бъде пометено това Радево Правителство и отново да дойде Борисов за да оправя нещата в Държавата.

    17:42 24.07.2026

  • 10 Стоян Георгиев

    6 4 Отговор
    Лъжлив Румен прави подаръци на Турция, на украйна дава милиарди, на бай Дончо подари базите, вкара ни в конфликт с Иран....
    А как сладко говореше преди изборите и прокламираше възгледите заложени в програмата на Възраждане.

    За награда днес ни наложиха приятелски мита, станахме съпричастни във чужда война, пенсиите през крив макарон, а децата български да събират капачки, щото милиардите са предназначени за направата на златни туалетни във временно бандерската територия.

    17:43 24.07.2026

  • 11 Клета неграмотна копейка 🤪

    2 3 Отговор
    Кой туй "туалетни" бе, копей ?

    17:49 24.07.2026

  • 12 Цончо

    3 2 Отговор
    кога се върна от Иран?

    17:50 24.07.2026

  • 13 Радев

    2 3 Отговор
    Форевър!

    17:51 24.07.2026

  • 14 Костя дЪ простя е бастун на Бойко

    4 4 Отговор
    Когато Деса каже ЗА, костя припява За-заза-зааа, гласуваме ЗААА . 🤣🤣🤣

    Коментиран от #16

    17:52 24.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ЛОШО е

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "Обаче":

    Много хора не помнят: При оня прекрасен бюджет на ГЕРБ пенсионерите бяха ЛОШ материал и получиха по 0ст, увеличение.

    18:28 24.07.2026

  • 18 Голям смях

    0 0 Отговор
    ЕК ....Ви предложи 50% данък на всяко изкарано ЕВРО, за да вържете бюджета, НО Вие не желаете. И 1 евро месечно на дупетат.

    18:33 24.07.2026

  • 19 Никой

    0 0 Отговор
    Нали ходихте до ИРАН да се помолите на опелото на аетолаха . За вас християнските ценности са табу .

    18:37 24.07.2026

  • 20 Нъл

    0 0 Отговор
    вашите cepceмu, гласуваха за тоя мyшмyл. Сега какво се оплакваш и вайкаш.

    18:41 24.07.2026

  • 21 Ба бааааа

    0 0 Отговор
    Аве Цончо вие играехте с герб сега пак

    18:42 24.07.2026

  • 22 Точно

    0 0 Отговор
    Браво на ПБ, пребориха олигарсите, запазиха модела на ББ, корупцията, кражбите, намалиха теоритично цените, увеличиха си доходите на себе си и репресивния апарата и доходите на крадците, увеличиха осигуровките на работещите и замразиха минималните заплати и доходите на майките . Въпросът - ние към диктатурата на ПБ ли вървим?

    18:43 24.07.2026

  • 23 Възраждане

    0 0 Отговор
    Пропаднала продажна партия вредна за България

    18:44 24.07.2026

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