Цончо Ганев: Този бюджет ни върна в "добрите стари времена" на ГЕРБ

Този бюджет ни върна в "добрите стари времена" на ГЕРБ. С този бюджет се замразяват всякакви социални плащания, а основната тежест се понася от пенсионери, майки и деца.
Това заяви на брифинг в парламента депутатът от "Възраждане" Цончо Ганев, който коментира приетия окончателно бюджет за 2026 година, цитиран от novini.bg.
В този бюджет, по стария начин на ГЕРБ, пак са заложени 20 млрд. дълг. Румен Радев в качеството си на президент критикуваше бюджета на кабинета "Желязков" и декапитализацията на държавните дружества, но в момента самият Росен Желязков е гласувал "против" декапитализацията на държавните дружества, а Радев я подкрепя. Имаме бюджет, в който липсва едно основно нещо - липсва всякакво желание за реформи. Всички наши искания за реформи бяха отхвърлени - за частните болници, за пенсионните вноски. С този бюджет продължаваме да купуваме чуждо оръжие и са заложени 160 млн. за транспортиране на самолетите F-16. Още 140 млн. са заложени за удълбочаване на Варненското пристанище, за да може да влизат големи натовски кораби. Всичко това съсипва българската икономика", завърши Ганев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
17:32 24.07.2026
2 Жураналист
17:32 24.07.2026
3 Боташа или ботуша на терора
17:33 24.07.2026
4 Обаче
Коментиран от #17
17:35 24.07.2026
5 ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡
17:37 24.07.2026
6 Овчар
17:38 24.07.2026
7 Докато
Тези които ни управляват и управляваха досега няма да я променят, защото тя работи само за тях. Продаоха и унищожиха България. Време е за тоягите...
17:39 24.07.2026
8 Варна
Беше лакей, доносник, на ТИМ в Девня и изпълняваше някаква безсмислена службица към охраната. Май им правеше графиците. Пълен бokлyk !
17:40 24.07.2026
9 оня с коня
17:42 24.07.2026
10 Стоян Георгиев
А как сладко говореше преди изборите и прокламираше възгледите заложени в програмата на Възраждане.
За награда днес ни наложиха приятелски мита, станахме съпричастни във чужда война, пенсиите през крив макарон, а децата български да събират капачки, щото милиардите са предназначени за направата на златни туалетни във временно бандерската територия.
17:43 24.07.2026
11 Клета неграмотна копейка 🤪
17:49 24.07.2026
12 Цончо
17:50 24.07.2026
13 Радев
17:51 24.07.2026
14 Костя дЪ простя е бастун на Бойко
Коментиран от #16
17:52 24.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 ЛОШО е
До коментар #4 от "Обаче":Много хора не помнят: При оня прекрасен бюджет на ГЕРБ пенсионерите бяха ЛОШ материал и получиха по 0ст, увеличение.
18:28 24.07.2026
18 Голям смях
18:33 24.07.2026
19 Никой
18:37 24.07.2026
20 Нъл
18:41 24.07.2026
21 Ба бааааа
18:42 24.07.2026
22 Точно
18:43 24.07.2026
23 Възраждане
18:44 24.07.2026