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Сабрутев: Свидетели сме на подмяна на вота. Дадоха се едни предизборни обещания, а се изпълняват различни политики

Сабрутев: Свидетели сме на подмяна на вота. Дадоха се едни предизборни обещания, а се изпълняват различни политики

24 Юли, 2026 19:50 726 26

  • венко сабрутев-
  • подмяна на вота-
  • предизборни обещания-
  • различни политики

„Виждате какво се предлага за работещите – допълнителни осигуровки, допълнителна тежест. Всеки български гражданин ще плаща повече за осигуровки, без да получи нищо насреща. Няма да се увеличи таванът на пенсиите, няма да се увеличат обезщетенията за безработица“, заяви депутатът от ПП по повод Бюджет 2026

Сабрутев: Свидетели сме на подмяна на вота. Дадоха се едни предизборни обещания, а се изпълняват различни политики - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

„Продължаваме промяната“ ще поиска президентът да наложи вето върху приетия държавен бюджет заради противоконституционни текстове в него. Това заяви в предаването „Още от деня“ по БНТ депутатът от ПП Венко Сабрутев, който е член на парламентарната Комисия по бюджет и финанси.

„Ставаме свидетели на подмяна на вота. Бяха дадени едни предизборни обещания, а се изпълняват съвсем различни политики.“, допълни той.

По думите му от „Продължаваме промяната“ вече са подготвили мотивирано искане за президентско вето.

„Ще внесем искане за вето. Разписали сме над 15 страници мотиви и събираме подписка, която ще приложим към тях“, каза депутатът от ПП.

Според него един от противоконституционните текстове е свързан с правилата за ТЕЛК.

„Представете си, че някой подаде сигнал, че вашият ТЕЛК е нередовен. Съгласно новата разпоредба веднага ще ви спрат пенсията. За хората с увреждания тази пенсия означава оцеляване. Конституцията ясно казва, че всеки е невинен до доказване на противното, а не виновен до доказване на своята невинност.“, допълни Сабрутев.

Като втори пример той посочи обвързването на съдийските възнаграждения с депутатските заплати.

„В България има разделение на властите. Няма как възнагражденията на едната власт да бъдат обвързани с тези на другата“, заяви народният представител.

По повод мотивите за тази промяна той отправи критики към управляващото мнозинство. Той аргументира позицията си с възможността парламентът да променя механизма за определяне на депутатските възнаграждения.

„Мнозинството може да реши да промени правилата за депутатските заплати – да ги намали наполовина, на една трета или дори на едно евро. Ако съдийските възнаграждения са обвързани с тях, това би се отразило пряко и на съдебната власт.“

Според депутата от „Продължаваме промяната“ приетият бюджет прехвърля тежестта върху работещите, без да предлага реални компенсации.

„Виждате какво се предлага за работещите – допълнителни осигуровки, допълнителна тежест. Всеки български гражданин ще плаща повече за осигуровки, без да получи нищо насреща. Няма да се увеличи таванът на пенсиите, няма да се увеличат обезщетенията за безработица“, заяви той.

По думите му минималното обезщетение за безработица остава крайно недостатъчно.

„Минималното обезщетение е 9 евро на ден и това е записано в Закона за държавния бюджет. Ако някой твърди друго, това не е опровержение, а лъжа“, каза Сабрутев.

Депутатът отправи критики и към промените, свързани с платения годишен отпуск на хората, работещи на непълно работно време.

„До момента, ако работите на четиричасов трудов договор, имате право на 20 дни отпуск, които са по четири часа. Сега реално отпускът се намалява наполовина. Ако човек работи на два трудови договора по четири часа, ще трябва да използва отпуск и при двата работодателя едновременно, което означава, че реално ще разполага с едва 10 работни дни годишен отпуск. Всяко друго твърдение е лъжа.“, коментира той.

Според Сабрутев най-засегнати ще бъдат студентите и хората с увреждания.

„Основно студентите и хората с увреждания работят на четири часа. Човек с полиневропатия не работи на четири часа, защото така му е удобно, а защото физическото му състояние не му позволява повече. Сега този човек ще получава двойно по-малко отпуск и няма да има възможност дори да се възстанови от работата си“, каза народният представител.

Той разкритикува и отпадането на механизма за определяне на минималната работна заплата. По думите му действащият механизъм трябва да остане в сила до постигането на ново споразумение между работодателите и синдикатите.

„Добър или лош, този механизъм работи. Той гарантира, че минималната работна заплата ще се увеличава. Правилното решение е да остане в сила, докато работодателите и синдикатите не се договорят за нов модел“, посочи той.

Сабрутев отправи критики и към останалите политики, заложени в бюджета.

„Ще осигуряват хората на повече, без да получат нищо насреща. Ще им вземат повече от заплатите, а накрая ще имат двойно по-малко отпуск. Това е истинско безобразие“, каза той.

Според депутата управляващите не изпълняват обещанията си и вместо да се борят с олигархията, ограничават социалните права. Той даде като пример отпадането на ангажимента на държавата за изграждането на Националната детска болница.

„В тригодишната бюджетна прогноза досега имаше текст, че при започване на строителството държавата поема ангажимента да финансира детската болница. Управляващите премахнаха този ангажимент. Това означава, че детската болница вече не е сред приоритетите на бюджета за 2026 година.“

По думите му също така са замразени майчинството и данъчният кредит за работещи родители, докато в бюджета са предвидени милиарди за инфраструктурни разходи. В края на разговора Сабрутев заяви, че ако президентската институция не наложи вето, „Продължаваме промяната“ ще сезира Конституционния съд.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Оффф

    15 6 Отговор
    Този ако безследно изчезне НЯМА ДА ЛИПСВА НА НИКОЙ..!

    19:52 24.07.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 3 Отговор
    тоА сега ли ОТКРИ, че вече над 30 години всяка власт това с подмяна на вота❗
    Откривател на топлата вода❗

    Коментиран от #3, #9

    19:52 24.07.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 3 Отговор

    До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Те Стани Да Седна дойдоха да разградят КУмУнизъмЪ, след тях Царят дойде да оправя нещата, после борисОФ.....
    И все ни оправят,
    а то все става
    от лошо по-лошо❗

    19:54 24.07.2026

  • 4 пръц

    7 3 Отговор
    Сабрутев кВо ти пука нали Радев губи вместо да викат ура отпадналата необходимост седнали да се притесняват.

    Коментиран от #23

    19:55 24.07.2026

  • 5 досега

    7 1 Отговор
    ВИНАГИ е било така това е българска традиция

    Коментиран от #8

    20:00 24.07.2026

  • 6 Мурка

    7 4 Отговор
    МИ ТАКА Е ДЕМОКРАЦИЯТА САБРУТЕВ ----КАТО ВИ ИЗБЕРЪТ ВИЕ ЩЕ ПРАВИТЕ ВАШИТЕ БЮДЖЕТИ ---А ЗА ЛЪЖИТЕ ИЛИ ТАКА НАРЕЧЕНИТЕ ОБЕЩАНИЯ И ВАШИТЕ СЛУШАХМЕ и КОЙ НЕ СКАЧА Е ЧЕРВЕН СЛУШАХМЕ И МАДРИТСКИЯ ШМЕКЕР СЛУШАХМЕ ДА НЕ ГОВОРИМ ЗА ДОКТОРА НА НАУКИТЕ ВИНЕТУ

    20:03 24.07.2026

  • 7 от село

    5 3 Отговор
    За вас бях гласувал ,и след това се наказах да не пия ракия 2 месеца !!!

    20:07 24.07.2026

  • 8 който излъже народя

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "досега":

    блажи след изборите

    20:07 24.07.2026

  • 9 Дони

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Още малко и стават 45-----Ще си пуснем на площада 45 ГОДИНИ СТИГАТ СТИГАТ ВРЕМЕТО Е НАШЕ

    20:10 24.07.2026

  • 10 Студопор

    3 2 Отговор
    Изненадан ли си бе? Зер Царя ни оправи за 800 дни, пък Кирчо, Кокорчо и Тиквун не ни лъгаха?? Ама ти от къде падаш бе??

    20:12 24.07.2026

  • 11 смислени критики

    4 6 Отговор
    Сабрутев даде интервюто добре подготвен и уличи в лъжа опроверженията на управляващите, цитирани от интервюиращата го.

    20:14 24.07.2026

  • 12 Всеки е инвалид

    1 0 Отговор
    до доказване на противното -!

    Коментиран от #14

    20:14 24.07.2026

  • 13 АманДа

    3 1 Отговор
    И ти ли СаБруте !!!

    20:14 24.07.2026

  • 14 Че те нацоналите значи

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Всеки е инвалид":

    трябва да получават ТЕЛК -))

    20:16 24.07.2026

  • 15 Анонимен

    3 2 Отговор
    Сабрутев побесняхте да изхвърлите Борисов е сега доволни ли сте Искахте РР имате го хахахахахаха хаха защо не протестирате хахаха няма вече кой да плаща червените олигарси вече владеят държавата ни а вие сте на 10 хиляди евро всеки месец и сте доволни жалко за работещите българи инфлация лъжи заблуди завладяване прибиране

    20:18 24.07.2026

  • 16 Анонимен

    4 2 Отговор
    А вие обещавахте борба с корупцията пък докарахте рекордна вълна от корупция, схеми и кражби за милиарди.

    20:19 24.07.2026

  • 17 На гледахме Ви се

    2 3 Отговор
    Айде стига си ривал

    20:21 24.07.2026

  • 18 ДрБр

    1 3 Отговор
    Путтку Сабрутко

    20:21 24.07.2026

  • 19 СВО 1 611 дни РЕЗИЛ

    4 1 Отговор
    Това с обещанията не съвсем така. Има последователност преди и след изборите.

    20:21 24.07.2026

  • 20 справка за бюджета

    0 1 Отговор
    През 1996 година държавният дълг на България достига критично високи нива, като съотношението на държавния дълг към БВП скача рекордно до около 244%, а разходите само по неговото обслужване надхвърлят 59% от бюджетните разходи.
    Държавният дълг на България през 2020 година достига 29 602 милиона лева, което представлява 24.7% от брутния вътрешен продукт (БВП) на страната
    В края на 2025 година държавният дълг на България е в размер на 34,635 милиарда евро, което съставлява 29,9 процента от брутния вътрешен продукт (БВП) на страната,
    Одобреният Закон за държавния бюджет за 2026 г. залага рекорден дефицит от 5,7% от БВП и поемането на държавен дълг до 10,1 млрд. евро и максимален размер на дълга от 30,1% от БВП до края на годината.
    Тенденцията за процентите от БВП е нарастваща.

    Коментиран от #24

    20:24 24.07.2026

  • 21 Безсмислиците Хубаво !

    2 0 Отговор
    Ама !

    Проблема си Остава Ваш !

    20:28 24.07.2026

  • 22 Гост

    1 2 Отговор
    Сабрутев, какви осигуровки, какви тежести, когато Вие, Сабрутев, и вашето обкръжение съществувате от държавни заеми, и един лев от тези заеми не можете да произведете, защото сте пълни Нещастници, особено Ти- Сабрутев!😁

    20:29 24.07.2026

  • 23 това нещо на снимката

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "пръц":

    иска да се направи на kind of important. E НЕ е, както не са всички жълтопаветници - наследници на комунисти, плюс двамата шишковци - от зайчарника в Банкя и магнитски!!!!
    И сега ВИДИШ ли, взели да се кахърят за подменен вот. ТЕЗИ, които са гласували за Радев, да - те ще си му берат грижата. ВИЕ СТЕ ВЪН!!!!!! Защо не се радвате, значи пак ще дойдете, но ЗНАЕТЕ, че УТЕКОХТЕ. АУТ сте!!!
    А начина, по който се заяждате с Радев, показва, че ВЪОБЩЕ НЕ ВИ ПУКА ЗА НАРОД И ДЪРЖАВА. ВАЖНОТО е вие да се на хранилката. МАРШ В ПЕТРОХАН!

    20:30 24.07.2026

  • 24 То Хубаво !

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "справка за бюджета":

    Амча Тая Държава Ме Ограби Два Пъти !

    Сега Иска И Трети !

    20:33 24.07.2026

  • 25 Коста

    3 2 Отговор
    Време е ПП да вземе цялата власт!

    20:35 24.07.2026

  • 26 Рефер

    0 0 Отговор
    Няма вето!....свирено е вече...

    20:56 24.07.2026

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