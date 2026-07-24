Протест срещу американските самолети: Недоволни се събраха край авиобаза "Безмер"

Жители на село Безмер, на областния град Ямбол и на близки населени места излязоха на протест срещу разполагането на американски самолети-цистерни на авиобаза „Безмер”. Хората се събраха на пътя, свързващ селото с военното летище. На място беше и министърът на младежта и спорта Енчо Керязов, който каза пред БТА, че е тук, за да разяснява на хората за взетото от правителството и от Народното събрание решение.
Сред протестиращите бяха двамата заместник-кметове на община Тунджа, на чиято територия е авиобазата – Тодор Налбантов и Пламен Петров. Изразяваме солидарност с жителите на нашата община, казаха те за БТА.
Протестът беше организиран през социалните мрежи от жители на Безмер и близки села. На място имаше полицейско присъствие. Проявата беше заявена предварително пред органите на местната власт в Тунджа и в Кметство Безмер.
Освен жители на населени места от региона, в акцията участваха и представители на политически партии, включително хора, дошли от София.
По-рано днес министърът на отбраната Димитър Стоянов и министърът на младежта и спорта Енчо Керязов бяха в Областната администрация на Ямбол, за да разговарят с кметове на общини и населени места от региона.
България не е мишена, няма и да бъде мишена, каза министърът на отбраната Димитър Стоянов пред медиите след срещата по повод предстоящото разполагане на американски самолети цистерни на авиобаза „Безмер”.
Американските самолети няма да пристигнат днес, може би другата седмица, каза още министърът на отбраната. Той добави, че крайният срок на тяхното пребиваване в страната остава 1 октомври. За всяка друга промяна в срокове или брой самолети и военнослужещи ще е необходимо друго решение на парламента, посочи той.
Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов каза, че лично той няма страхове по повод разполагането на американски самолети на авиобаза „Безмер”. Надявам се кметовете да получиха своите ясни отговори и да са една идея по-спокойни, каза Керязов.
Аз лично се чувствам малко по-спокоен, министърът на отбраната ни увери, че са взети възможно най-високите мерки за сигурност в държавата. Това каза пред медиите след срещата кметът на с. Безмер Росен Русев. Тази вече той също присъства на протеста като предварително бе изразил готовност да обясни на хората казаното от военния министър.
В сряда, 22 юли, Народното събрание разреши пребиваването на територията на България на до осем военни въздухоплавателни средства, тип КC-135, с техните екипажи, до 250 военнослужещи с лично оръжие и боеприпаси и летищно оборудване от въоръжените сили на Съединените американски щати, които ще осигуряват подкрепа на операции на САЩ в Близкия изток, и разполагането им в авиационна база „Безмер“ за периода от 24 юли до 1 октомври 2026 година. Вносител на предложението е Министерският съвет.
Проектът на решение подкрепиха 136-ма депутати – от парламентарните групи на „Прогресивна България“ (ПБ) – 121, и от ДПС – 15. Против бяха 13 депутати – групата на „Възраждане“ и един от ПБ. Въздържаха се двама народни представители – от ПБ. ГЕРБ – СДС, „Демократична България“ и „Продължаваме промяната“ не участваха в гласуването.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Горски
Коментиран от #11, #45
20:22 24.07.2026
2 1488
20:22 24.07.2026
3 Факт
Коментиран от #46
20:26 24.07.2026
4 Анонимен
20:26 24.07.2026
5 Сатана Z
Коментиран от #28
20:27 24.07.2026
6 Факт
20:27 24.07.2026
7 Тъпото племе
20:27 24.07.2026
8 Сандо
20:28 24.07.2026
9 Яшар
20:28 24.07.2026
10 Уплашена куфейка
Коментиран от #17
20:29 24.07.2026
11 Офчи дирник 😄
До коментар #1 от "Горски":Къв Ирак те гони? Връщай се пак в горското.😂😂😂
Коментиран от #19, #26, #47
20:30 24.07.2026
12 СВО 1 611 дни РЕЗИЛ
Коментиран от #35
20:31 24.07.2026
13 Кандидат копейка
20:31 24.07.2026
14 койдазнай
За това трябва да бъде закрито. Това е единственото решение.
Коментиран от #54
20:32 24.07.2026
15 Наблюдател
Българите бяха за пореден път излъгани.
Боко, Шиши, Радеф - от един дол дренки.
Коментиран от #20, #22
20:32 24.07.2026
16 пацо
20:33 24.07.2026
17 Пепи Волгата
До коментар #10 от "Уплашена куфейка":Прави квото щеш.Аз избрах ЕВРОТО,!
20:34 24.07.2026
18 Фори
20:34 24.07.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Боклуци протести правят
20:35 24.07.2026
22 койдазнай
До коментар #15 от "Наблюдател":Те американскте адвокати и на Коцето имат какви папки да му покажат. И той ще бъде не по-малко диалогичен. Или си мислиш, че геостратега от Максуда ще предпочете да остави България без горива и електричество?
20:36 24.07.2026
23 Браво беееее
20:36 24.07.2026
24 Токо
20:37 24.07.2026
25 Коста
20:38 24.07.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Атина Палада
20:39 24.07.2026
28 А Иран
До коментар #5 от "Сатана Z":- да го освободи.!
20:39 24.07.2026
29 Безмерник
20:40 24.07.2026
30 Да помислим
В атентата не участват никакви депутати били израелски, ливански и т.н.
Така, че като се случи атентат да знаете, че ще бъдат избити обикновени хора..., дори не военни...
Та не протестирайте и си трайте... Чиста и свята република ли... Под американско иго... сме...
20:41 24.07.2026
31 Сатана Z
Иран предупреди България с официална нота да ме се бута между шамарите,но Мунчо направи точно това.Вместо да остане неутрален,той полегна в краката на американосите
20:42 24.07.2026
32 Пратили спортния министър
Коментиран от #41, #61
20:42 24.07.2026
33 Хи хи хи
20:42 24.07.2026
34 ШЕФА
20:43 24.07.2026
35 Европеец
До коментар #12 от "СВО 1 611 дни РЕЗИЛ":Коментарът ти е верен, гласуваха за месията льотчика, само да се махне котилото на тиквата и дебелия депутат, който го оприличават с прасе, както и за независима политика на България и възстановяване на отношенията с Русия, която на два пъти освобождаваше българския народ .. не са знаели хората, че льотчика ще излезе предател и лъжец, каквито са българските политици в повечето случаи....
Коментиран от #42
20:44 24.07.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 оня с коня
20:45 24.07.2026
38 Гост
20:46 24.07.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Емигрант
Коментиран от #43, #49, #50
20:47 24.07.2026
41 СВО 1 611 дни РЕЗИЛ
До коментар #32 от "Пратили спортния министър":Така е. След поредицата разнопосочни и объркващи изказвания от страна на правителството, в София се проведе поредния митиг-шествие с искане това да престане и решение на проблема под мотото:
20:48 24.07.2026
42 Емигрант
До коментар #35 от "Европеец":Напротив, знаеше се, че ще излезе предател и лъжец.
Навремето можеше да разреши провеждането на референдума за запазването на лева, но той предпочете да се изхлуе кат пр. в гащи.
Коментиран от #57, #58
20:49 24.07.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Хи хи хи . Голям майтап !
20:50 24.07.2026
45 Саддам Хюсеин
До коментар #1 от "Горски":Иракски ракети няма как да изплющат.Бъди спокоен.
20:50 24.07.2026
46 Костадин Костадинов
До коментар #3 от "Факт":Искам да се обърна към всички измамени и излъгани 1 445 000 българи, гласували на последните избори за Румен Радев. Уважаеми сънародници, знам, че ви боли. Изключително е унизително да бъдеш подведен от човек, в когото си вярвал години наред. Сигурен съм обаче, че не ви мамят за първи път, а и кой не е ставал жертва на лъжа? Аз самият също съм вярвал, също съм давал доверие и също съм бил мамен и лъган по най-грозен начин. Няма наш сънародник, който да не е бил. В крайна сметка да се греши е толкова човешко, така че нищо кой знае колко фатално и непоправимо не е станало. Но за да се продължи напред е важно първо грешката да се осъзнае и след това да се поправи.
Възраждане протяга ръка на измамените българи! Ние не сме изневерили никога досега нито на идеите, нито на избирателите си. С вашата подкрепа, уважаеми сънародници, Възраждане не просто ще стане първа политическа сила, но ще задвижи процеси на глобално ниво. Знаем какво искате, защото същото искаме и ние – свобода, независимост и благоденствие. Само Възраждане може да осъществи тези наши общи цели и с ваша помощ ще го направим заедно!
Коментиран от #60
20:51 24.07.2026
47 Горски
До коментар #11 от "Офчи дирник 😄":Сложи ли вечерята, че даваш акъл?
20:51 24.07.2026
48 Зеления
В България няма място за знамена на СССР, на Русия, на Украйна, на САЩ, на ЕС, на ЛГБТИ и на който се сетиш, тук трябва да се вее само българското знаме бе хора, разберете го най-накрая.
Не може една държава да върви напред при разединение, а това да се ползва навсякъде и винаги само българския флаг е най-лесната първа крачка към обединение !!!
20:52 24.07.2026
49 СВО 1 611 дни РЕЗИЛ
До коментар #40 от "Емигрант":Дори не са знамена на РФ, а на СССР. Протестират си хората - явно искат СССР.
20:52 24.07.2026
50 Шерлок Холмс
До коментар #40 от "Емигрант":Копейки, сър!
20:53 24.07.2026
51 Волен ,айде бе!
20:53 24.07.2026
52 големдебил
20:54 24.07.2026
53 Ппп
20:54 24.07.2026
54 Въпрос
До коментар #14 от "койдазнай":В случай на удар от Иран върху базата в Безмер, какви щети ще понесем, в какъв радиус ще има унищожение на природа и сгради? Защото е ясно че ние не можем да се противопоставим на САЩ и Израел а Иран може да атакува, защото може да си го позволи. НАТО е слаба вода . Какво може да се предприеме? Освен хората в близост до базата да се евакуират не виждам друг изход, защото Израел правят атентати на тези държави, които отказват помощ във войната им срещу Иран.
Коментиран от #65
20:56 24.07.2026
55 ОСТАВКА !!!
ОСТАВКА НА ПРОДАЖНИЦИТЕ НА БЪЛГАРИЯ ! ВСЕ ТАКИВА КАТИЛИ ЛИ ИЗБИРАМЕ ? ДЕМЕНДЖИЕВ КАК КУПИ ДВЕСТА ИМОТА КАТО БАНКЯТА И ПЕЕВСКИ .....???? ВСИЧКИ СА ОТ ЕДНО И СЪЩО КОТИЛО !!!!!
20:58 24.07.2026
56 Стенли
20:58 24.07.2026
57 Европеец
До коментар #42 от "Емигрант":Така е прав си, някои хора знаеха, други подозираха, а трети наистина вярва.... Лично аз още преди изборите писах тука, че предварително съжалявам тия, които ще гласуват за новата мисия Радев и затова съзнателно и убедено гласувах за Възраждане на България... Първите 60 дни на правителството на льотчика показаха, че съм бил прав.....
20:59 24.07.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 само така
21:00 24.07.2026
60 лоби
До коментар #46 от "Костадин Костадинов":Безрезервна първа подкрепа във форума.
21:00 24.07.2026
61 Звер от Безмер
До коментар #32 от "Пратили спортния министър":Щото може да бяга бързо.Затова са го изпратили.
21:01 24.07.2026
62 Ганчев
Това е за отбелязване.
21:01 24.07.2026
63 Калмук
21:01 24.07.2026
64 факт
21:02 24.07.2026
65 Стенли
До коментар #54 от "Въпрос":Те нашти многопласовите а и предишните тикви
разчитат на Турция и Гърция да ни пазят , много ще много ще съм щастлив ако някоя ракета удари парламента или президенството или министерския съвет
21:03 24.07.2026
66 Реалности
21:03 24.07.2026