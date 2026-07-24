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Протест срещу американските самолети: Недоволни се събраха край авиобаза "Безмер"

Протест срещу американските самолети: Недоволни се събраха край авиобаза "Безмер"

24 Юли, 2026 20:12 785 66

  • протест-
  • самолети-цистерни-
  • недоволни-
  • авиобаза безмер

Освен жители на населени места от региона, в акцията участваха и представители на политически партии, включително хора, дошли от София.

Протест срещу американските самолети: Недоволни се събраха край авиобаза "Безмер" - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Жители на село Безмер, на областния град Ямбол и на близки населени места излязоха на протест срещу разполагането на американски самолети-цистерни на авиобаза „Безмер”. Хората се събраха на пътя, свързващ селото с военното летище. На място беше и министърът на младежта и спорта Енчо Керязов, който каза пред БТА, че е тук, за да разяснява на хората за взетото от правителството и от Народното събрание решение.

Сред протестиращите бяха двамата заместник-кметове на община Тунджа, на чиято територия е авиобазата – Тодор Налбантов и Пламен Петров. Изразяваме солидарност с жителите на нашата община, казаха те за БТА.

Протестът беше организиран през социалните мрежи от жители на Безмер и близки села. На място имаше полицейско присъствие. Проявата беше заявена предварително пред органите на местната власт в Тунджа и в Кметство Безмер.

Освен жители на населени места от региона, в акцията участваха и представители на политически партии, включително хора, дошли от София.

По-рано днес министърът на отбраната Димитър Стоянов и министърът на младежта и спорта Енчо Керязов бяха в Областната администрация на Ямбол, за да разговарят с кметове на общини и населени места от региона.

България не е мишена, няма и да бъде мишена, каза министърът на отбраната Димитър Стоянов пред медиите след срещата по повод предстоящото разполагане на американски самолети цистерни на авиобаза „Безмер”.

Американските самолети няма да пристигнат днес, може би другата седмица, каза още министърът на отбраната. Той добави, че крайният срок на тяхното пребиваване в страната остава 1 октомври. За всяка друга промяна в срокове или брой самолети и военнослужещи ще е необходимо друго решение на парламента, посочи той.

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов каза, че лично той няма страхове по повод разполагането на американски самолети на авиобаза „Безмер”. Надявам се кметовете да получиха своите ясни отговори и да са една идея по-спокойни, каза Керязов.

Аз лично се чувствам малко по-спокоен, министърът на отбраната ни увери, че са взети възможно най-високите мерки за сигурност в държавата. Това каза пред медиите след срещата кметът на с. Безмер Росен Русев. Тази вече той също присъства на протеста като предварително бе изразил готовност да обясни на хората казаното от военния министър.

В сряда, 22 юли, Народното събрание разреши пребиваването на територията на България на до осем военни въздухоплавателни средства, тип КC-135, с техните екипажи, до 250 военнослужещи с лично оръжие и боеприпаси и летищно оборудване от въоръжените сили на Съединените американски щати, които ще осигуряват подкрепа на операции на САЩ в Близкия изток, и разполагането им в авиационна база „Безмер“ за периода от 24 юли до 1 октомври 2026 година. Вносител на предложението е Министерският съвет.

Проектът на решение подкрепиха 136-ма депутати – от парламентарните групи на „Прогресивна България“ (ПБ) – 121, и от ДПС – 15. Против бяха 13 депутати – групата на „Възраждане“ и един от ПБ. Въздържаха се двама народни представители – от ПБ. ГЕРБ – СДС, „Демократична България“ и „Продължаваме промяната“ не участваха в гласуването.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Горски

    25 10 Отговор
    Дано Йотова е убедена, че иракски ракети не могат да стигнат България .Защото Ирак удари американски бази в Саудитска Арабия , която също не беше част от военните действия.....Ако се окаже обаче, че една -две ирански ракети изплющят нашата база с американските самолети, това ще ни направи ли част от военните действия? Гиди слагачески кокоши мозък!

    Коментиран от #11, #45

    20:22 24.07.2026

  • 2 1488

    24 3 Отговор
    затвор и публичен лин4 за шофьора на самолет и придворните му до девето коляно

    20:22 24.07.2026

  • 3 Факт

    25 0 Отговор
    Срещу Румен Радев протестират нали?

    Коментиран от #46

    20:26 24.07.2026

  • 4 Анонимен

    23 3 Отговор
    Тия малоумници всичките гласуваха за месията хахахаха сега как сте хахахаха

    20:26 24.07.2026

  • 5 Сатана Z

    17 3 Отговор
    Само фуражка като Радев може да събуди българския народ.А това е само началото.

    Коментиран от #28

    20:27 24.07.2026

  • 6 Факт

    22 1 Отговор
    В Безмер ли ще си получаваме американските визи, или ще ни ги пращат по Еконт?

    20:27 24.07.2026

  • 7 Тъпото племе

    21 1 Отговор
    пак излъгано и блее като уФци!

    20:27 24.07.2026

  • 8 Сандо

    17 1 Отговор
    Туземците надигнали глави?И какво от това,нали вождовете им вече ги предадоха и продадоха!?

    20:28 24.07.2026

  • 9 Яшар

    15 6 Отговор
    Прави са хората от Безмер и околността ! И иранците са прави ! ..не искаме луди хора от люлката на сатаната сащ да ни въвличат във воина с Иран !

    20:28 24.07.2026

  • 10 Уплашена куфейка

    5 11 Отговор
    Щъъ съъ мриеееее

    Коментиран от #17

    20:29 24.07.2026

  • 11 Офчи дирник 😄

    10 5 Отговор

    До коментар #1 от "Горски":

    Къв Ирак те гони? Връщай се пак в горското.😂😂😂

    Коментиран от #19, #26, #47

    20:30 24.07.2026

  • 12 СВО 1 611 дни РЕЗИЛ

    15 4 Отговор
    Това е малко изненадващо. Толкова бързо да протестират срещу партията, за която са гласували на изборите през 2026 год. в Безмер. За Прогресивна България - 262 гласа - 58.5%.

    Коментиран от #35

    20:31 24.07.2026

  • 13 Кандидат копейка

    5 9 Отговор
    Тук за кой да викаме?

    20:31 24.07.2026

  • 14 койдазнай

    4 5 Отговор
    Летището в Безмер е създадено като база за предно разполагане на Съветската Далечна Авиация.
    За това трябва да бъде закрито. Това е единственото решение.

    Коментиран от #54

    20:32 24.07.2026

  • 15 Наблюдател

    12 12 Отговор
    Време е за Възраждане.
    Българите бяха за пореден път излъгани.
    Боко, Шиши, Радеф - от един дол дренки.

    Коментиран от #20, #22

    20:32 24.07.2026

  • 16 пацо

    16 1 Отговор
    Нали си избрахте Радев, сега, кой ми с. а в гащите

    20:33 24.07.2026

  • 17 Пепи Волгата

    4 6 Отговор

    До коментар #10 от "Уплашена куфейка":

    Прави квото щеш.Аз избрах ЕВРОТО,!

    20:34 24.07.2026

  • 18 Фори

    9 7 Отговор
    Възраждане са ислямисти и хулигани. Кланят се на аятолаха!

    20:34 24.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Боклуци протести правят

    6 5 Отговор
    А за пътищата гледат това са платени боклуци в Гърция и Турция защо няма протести и там има бази и то важни на американците

    20:35 24.07.2026

  • 22 койдазнай

    3 5 Отговор

    До коментар #15 от "Наблюдател":

    Те американскте адвокати и на Коцето имат какви папки да му покажат. И той ще бъде не по-малко диалогичен. Или си мислиш, че геостратега от Максуда ще предпочете да остави България без горива и електричество?

    20:36 24.07.2026

  • 23 Браво беееее

    12 0 Отговор
    Министъра на спорта бил там да разяснява на хората......Лелеееее тия задминаха герберасти , пперасти и прочие.Абе де го мунчо и военния министър дето сътвориха цялата тая помия те да разясняват....

    20:36 24.07.2026

  • 24 Токо

    9 0 Отговор
    "Най-високи мерки за сигурност в държавата..." Господи, Боже, теб някой попита ли те изобщо!

    20:37 24.07.2026

  • 25 Коста

    3 1 Отговор
    Протест против протестс няма ли? Маса циганори ще се определят там. Заради най-старите бизнеси..

    20:38 24.07.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Атина Палада

    7 0 Отговор
    Фатмака ще връща ли лева?

    20:39 24.07.2026

  • 28 А Иран

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Сатана Z":

    - да го освободи.!

    20:39 24.07.2026

  • 29 Безмерник

    4 0 Отговор
    Всички ще умрееем,бегайтеее.

    20:40 24.07.2026

  • 30 Да помислим

    8 2 Отговор
    Сигурно искат да задействат член 5, обаче Иран, ще задейства, спящи клетки и да знаете, атентата в Бургас преди 10 години, какво като ни казаха, че били Хизбула, аз да ви кажа, че Хизбула ги направиха израелците и още ще дойдат тука, като помагате да избивате хора...
    В атентата не участват никакви депутати били израелски, ливански и т.н.
    Така, че като се случи атентат да знаете, че ще бъдат избити обикновени хора..., дори не военни...
    Та не протестирайте и си трайте... Чиста и свята република ли... Под американско иго... сме...

    20:41 24.07.2026

  • 31 Сатана Z

    8 3 Отговор
    Цели 8 самолети - цистерни+ 250 души от УС Армията са добра стръв за Иранците ако решат,че те представляват екзистенциална заплаха и като нищо ще пуснат не една ,а 50 ракети по Безмер и все някоя от тях ще долети по разписание.
    Иран предупреди България с официална нота да ме се бута между шамарите,но Мунчо направи точно това.Вместо да остане неутрален,той полегна в краката на американосите

    20:42 24.07.2026

  • 32 Пратили спортния министър

    10 0 Отговор
    Него да хукат хората

    Коментиран от #41, #61

    20:42 24.07.2026

  • 33 Хи хи хи

    9 0 Отговор
    И тия са като ония !!! Изплюха се в лицето на Българския Народ !!!!

    20:42 24.07.2026

  • 34 ШЕФА

    9 1 Отговор
    Башибозука от ПБ и техният Бей Румен Боташоглу губят всеки ден електорат толкова бързо колкото никой друг до сега не е губил,а печелившият от това ще е Прасето защото ще подкрепи Боташоглу за президентските избори и ще влезе във властта през задният вход. Миризливият чорап е загубен,това е продажник и българоубиец.

    20:43 24.07.2026

  • 35 Европеец

    13 2 Отговор

    До коментар #12 от "СВО 1 611 дни РЕЗИЛ":

    Коментарът ти е верен, гласуваха за месията льотчика, само да се махне котилото на тиквата и дебелия депутат, който го оприличават с прасе, както и за независима политика на България и възстановяване на отношенията с Русия, която на два пъти освобождаваше българския народ .. не са знаели хората, че льотчика ще излезе предател и лъжец, каквито са българските политици в повечето случаи....

    Коментиран от #42

    20:44 24.07.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 оня с коня

    3 7 Отговор
    Авиобазата "Безмер" по същество е военна САМОЛЕТНА База.Къде бяха тия протестиращи когато тя се строеше и как така ще скандират сега "Вън военните самолети",което на практика е Апел за закриването й?Ама имало на протеста и "Хора от Сф"...И къде е тук Интригата?Щеше да има такава ако имаше хора от Патагония!

    20:45 24.07.2026

  • 38 Гост

    6 3 Отговор
    Сащ е държава- престъпник, за която не важат правилата, които са в сила за всички останали, Сащ е държава- терорист, която е изконсумирала бъдещето на човечеството, но продължава да експлоатира всичко, както намери за добре за себе си, което няма да реши проблемите на сАЩ, а ще ги задълбочи, бомбите на Сащ и океаните този път няма да са от особена полза😊

    20:46 24.07.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Емигрант

    6 6 Отговор
    Протест на малоумието и позорът ! Какво търсят там знамена на руския агресор бе, що за селска простащина ? Няма ли кой да им каже на тези селяндури, че са по-прости и от овца ? Руски знамена, ужасът на ужасите, защо не заминат за Русия тези келеши, не знаят ли че са свободни да изберат къде да живеят, а може и в Бангладеш при плъховете да отидат ще са си лика-прилика с тези гнусни животни ?

    Коментиран от #43, #49, #50

    20:47 24.07.2026

  • 41 СВО 1 611 дни РЕЗИЛ

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "Пратили спортния министър":

    Така е. След поредицата разнопосочни и объркващи изказвания от страна на правителството, в София се проведе поредния митиг-шествие с искане това да престане и решение на проблема под мотото:

    20:48 24.07.2026

  • 42 Емигрант

    9 2 Отговор

    До коментар #35 от "Европеец":

    Напротив, знаеше се, че ще излезе предател и лъжец.
    Навремето можеше да разреши провеждането на референдума за запазването на лева, но той предпочете да се изхлуе кат пр. в гащи.

    Коментиран от #57, #58

    20:49 24.07.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Хи хи хи . Голям майтап !

    5 1 Отговор
    Абе факти защо обърнахте палачинката знаем сте сте продажници ама все пак ....не трийте коментарите против ЛЕТЕЦА !!!!

    20:50 24.07.2026

  • 45 Саддам Хюсеин

    2 5 Отговор

    До коментар #1 от "Горски":

    Иракски ракети няма как да изплющат.Бъди спокоен.

    20:50 24.07.2026

  • 46 Костадин Костадинов

    7 3 Отговор

    До коментар #3 от "Факт":

    Искам да се обърна към всички измамени и излъгани 1 445 000 българи, гласували на последните избори за Румен Радев. Уважаеми сънародници, знам, че ви боли. Изключително е унизително да бъдеш подведен от човек, в когото си вярвал години наред. Сигурен съм обаче, че не ви мамят за първи път, а и кой не е ставал жертва на лъжа? Аз самият също съм вярвал, също съм давал доверие и също съм бил мамен и лъган по най-грозен начин. Няма наш сънародник, който да не е бил. В крайна сметка да се греши е толкова човешко, така че нищо кой знае колко фатално и непоправимо не е станало. Но за да се продължи напред е важно първо грешката да се осъзнае и след това да се поправи.
    Възраждане протяга ръка на измамените българи! Ние не сме изневерили никога досега нито на идеите, нито на избирателите си. С вашата подкрепа, уважаеми сънародници, Възраждане не просто ще стане първа политическа сила, но ще задвижи процеси на глобално ниво. Знаем какво искате, защото същото искаме и ние – свобода, независимост и благоденствие. Само Възраждане може да осъществи тези наши общи цели и с ваша помощ ще го направим заедно!

    Коментиран от #60

    20:51 24.07.2026

  • 47 Горски

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "Офчи дирник 😄":

    Сложи ли вечерята, че даваш акъл?

    20:51 24.07.2026

  • 48 Зеления

    1 1 Отговор
    Хората са прави и е хубаво че протестират, но какво търси там сред българските знамена това на СССР?

    В България няма място за знамена на СССР, на Русия, на Украйна, на САЩ, на ЕС, на ЛГБТИ и на който се сетиш, тук трябва да се вее само българското знаме бе хора, разберете го най-накрая.

    Не може една държава да върви напред при разединение, а това да се ползва навсякъде и винаги само българския флаг е най-лесната първа крачка към обединение !!!

    20:52 24.07.2026

  • 49 СВО 1 611 дни РЕЗИЛ

    4 1 Отговор

    До коментар #40 от "Емигрант":

    Дори не са знамена на РФ, а на СССР. Протестират си хората - явно искат СССР.

    20:52 24.07.2026

  • 50 Шерлок Холмс

    3 3 Отговор

    До коментар #40 от "Емигрант":

    Копейки, сър!

    20:53 24.07.2026

  • 51 Волен ,айде бе!

    2 0 Отговор
    Нали си от Ямбол. Ейййй едно време какви митинги правеше......

    20:53 24.07.2026

  • 52 големдебил

    3 0 Отговор
    Димитър Стоянов първи ще се скрие в миша дупка като гръмне първата ракета.

    20:54 24.07.2026

  • 53 Ппп

    2 2 Отговор
    Вместо навсякъде хората да се надигнат, те блеят. Ами честито робство. България ще се разпадне рано или късно

    20:54 24.07.2026

  • 54 Въпрос

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "койдазнай":

    В случай на удар от Иран върху базата в Безмер, какви щети ще понесем, в какъв радиус ще има унищожение на природа и сгради? Защото е ясно че ние не можем да се противопоставим на САЩ и Израел а Иран може да атакува, защото може да си го позволи. НАТО е слаба вода . Какво може да се предприеме? Освен хората в близост до базата да се евакуират не виждам друг изход, защото Израел правят атентати на тези държави, които отказват помощ във войната им срещу Иран.

    Коментиран от #65

    20:56 24.07.2026

  • 55 ОСТАВКА !!!

    2 0 Отговор
    На продажното правителство на радев !!!!!
    ОСТАВКА НА ПРОДАЖНИЦИТЕ НА БЪЛГАРИЯ ! ВСЕ ТАКИВА КАТИЛИ ЛИ ИЗБИРАМЕ ? ДЕМЕНДЖИЕВ КАК КУПИ ДВЕСТА ИМОТА КАТО БАНКЯТА И ПЕЕВСКИ .....???? ВСИЧКИ СА ОТ ЕДНО И СЪЩО КОТИЛО !!!!!

    20:58 24.07.2026

  • 56 Стенли

    4 1 Отговор
    И ква стана тя Радев лъжеца смени бою циганина😕🤨😮‍💨😡👎

    20:58 24.07.2026

  • 57 Европеец

    2 1 Отговор

    До коментар #42 от "Емигрант":

    Така е прав си, някои хора знаеха, други подозираха, а трети наистина вярва.... Лично аз още преди изборите писах тука, че предварително съжалявам тия, които ще гласуват за новата мисия Радев и затова съзнателно и убедено гласувах за Възраждане на България... Първите 60 дни на правителството на льотчика показаха, че съм бил прав.....

    20:59 24.07.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 само така

    2 2 Отговор
    Браво на тези смели хора! Не се отказвайте! С вас сме!

    21:00 24.07.2026

  • 60 лоби

    1 1 Отговор

    До коментар #46 от "Костадин Костадинов":

    Безрезервна първа подкрепа във форума.

    21:00 24.07.2026

  • 61 Звер от Безмер

    0 1 Отговор

    До коментар #32 от "Пратили спортния министър":

    Щото може да бяга бързо.Затова са го изпратили.

    21:01 24.07.2026

  • 62 Ганчев

    1 0 Отговор
    Президентът е троен играч.Игре за Тръмп,Путлер и Урсула.Като 3 в 1.
    Това е за отбелязване.

    21:01 24.07.2026

  • 63 Калмук

    0 0 Отговор
    Савецкото знаме обяснява всичко ! Ама те точно тия си го избраха Кремълския льотчик - баш патрЕотете със савецкото знаме !!!

    21:01 24.07.2026

  • 64 факт

    0 0 Отговор
    Балистични ракети едва ли ще има, но терористични актове на наша територия ще има. Това беше причината Испания, Великобритания, Италия, Турция и др., да откажат на САЩ самолетите им да ползват тяхна територия. Всяка една от тези държави има горчив опит от жестоки терористични актове на своя територия и не искат да поставят населението на риск от нови ужаси. У нас до момента имаше само един терористичен акт на летището в Сарафово. Е, занапред ще има още. Надявам се спящите клетки на Хамас и Хизбула да разполагат с имената и адресите на всеки един депутат, който вчера подкрепи това национално предателство към род и родина. Няма нормален българин, който да иска смъртта на невинни иранни граждани.

    21:02 24.07.2026

  • 65 Стенли

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "Въпрос":

    Те нашти многопласовите а и предишните тикви
    разчитат на Турция и Гърция да ни пазят , много ще много ще съм щастлив ако някоя ракета удари парламента или президенството или министерския съвет

    21:03 24.07.2026

  • 66 Реалности

    1 0 Отговор
    Споразумение и пр., а и сме в купа, но защо пък религия в училище, има си предмет Етика, все пак 21 век сме

    21:03 24.07.2026

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