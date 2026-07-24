Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
24 юли 2007 г. Либия освобождава медиците ни

24 юли 2007 г. Либия освобождава медиците ни

24 Юли, 2026 03:14 5 581 11

  • либия-
  • медици-
  • освобождение-
  • спин

Те бяха обвинени през 2000 година в умишлено причиняване на епидемия от СПИН в Бенгази с цел дестабилизация на Джамахирията

24 юли 2007 г. Либия освобождава медиците ни - 1
Снимка: БНР
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 24 юли 2007 г. Либия освобождава българските медици Кристияна Вълчева, Нася Ненова, Валентина Сиропуло, Валя Червеняшка и Снежана Димитрова, заедно със съпруга на Кристияна доктор Здравко Георгиев и палестинският студент по медицина Ашраф Хаджудж. Те прекараха повече от осем години в либийски затвори.

Медиците ни пристигнаха в София с правителствения самолет на Френската република, придружени от тогавашната съпруга на френския президент Сесилия Саркози. Дипломатическите доклади изпратени до Държавния департамент от София, предоставени от Wikileaks, разкриват някои неизвестни на публиката подробности от преговорния процес довел до окончателната „сделка“ за медиците.

САЩ предпочитат тихата дипломация за освобождаването на българските медицински сестри в Либия, става ясно от грамите. Българската страна смята от своя страна, че американците са единствената сила с достатъчно влияние, за да убеди Либия да вземе „трудното политическо решение“ да освободи сестрите.

Българският външен министър Ивайло Калфин е казал на американския посланик Байърли през март 2006 г, че България три пъти е възпирала Съвета на Европа да излезе с резолюция за българските медицински сестри осъдени на смърт в Либия, за да окуражи „продуктивна атмосфера за преговори“. Той обаче подчертал, че такава позиция не може да се поддържа безкрайно.

Приключването на сделката за медиците обаче става ефективно след като България опрощава либийския дълг от 56.635 милиона долара на 2 август.

Медицинските сестри Кристияна Вълчева, Нася Ненова, Валентина Сиропуло, Валя Червеняшка и Снежана Димитрова, заедно със съпруга на Кристияна доктор Здравко Георгиев и палестинският студент по медицина Ашраф Хаджудж, бяха арестувани в Бенгази на 9 февруари 1999 година и останаха в либийските затвори общо 2755 дни.

Те бяха обвинени през 2000 година в умишлено причиняване на епидемия от СПИН в Бенгази с цел дестабилизация на Джамахирията.

Към процеса бяха задочно привлечени и още двама български граждани - Емануела Колева и Смилян Тачев, обвинени заедно с основната група подсъдими в нарушение на моралните норми и валутните закони на Либия.

През 2002 година медиците бяха оправдани по обвинението в заговор срещу държавата, но междинна инстанция запази и продължи делото по останалите обвинения - умисъл, отровителство, прелюбодеяние, употреба на алкохол, незаконни трансфери на валута. На 6 май 2004 година медицинските сестри и Ашраф получиха смъртни присъди чрез разстрел. Здравко Георгиев бе осъден само по по-леките обвинения, както Колева и Тачев, които бяха напуснали Либия преди началото на процеса.

През 2005 година Върховният съд на Либия отмени постановените смъртни присъди и върна делото за ново разглеждане. През 2006 година присъдите бяха препотвърдени от Апелативния съд, а на 11 юли 2007 година - окончателно потвърдени от Върховния съд.

На 17 юли 2007 година смъртните присъди на българите бяха заменени с доживотен затвор от Висшия съдебен съвет на Либия. През юни 2007 година молбата на Ашраф Хаджудж да получи българско гражданство бе удовлетворена.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 добра пара сме платили а?

    8 2 Отговор
    Приключването на сделката за медиците обаче става ефективно след като България опрощава либийския дълг от 56.635 милиона долара на 2 август.

    ясно е защо е аферата със тоя спин става дума за едни пари

    03:24 24.07.2026

  • 2 Горски

    12 3 Отговор
    И Иван Костов и Надежда Михайлова - ами те може да са виновни и това е в момента - се водят заслужили политици - не си защитиха гражданите. Ние имаме с Либия връзки - на много нива - но ето така. Пълен провал на нашите служби, дето сега са много специални.

    03:32 24.07.2026

  • 3 Факт

    12 5 Отговор
    Тези “медици” са били толкова некадърни и безотговорни, че дори ги е мързяло да дезинфекцират спринцовките със спирт. Заразили са над 200 деца, а мисирките ги изкараха жертви и герои. Дано ви се върне тъпкано

    Коментиран от #10

    04:21 24.07.2026

  • 4 Никой

    6 4 Отговор
    Иван Костов. Това е лицето на СДС - да се кълчят.

    04:23 24.07.2026

  • 5 Само да не чуе

    6 2 Отговор
    чичо Дони, че ще иска да му целувате ръка, че е освободил медиците ни :Д:Д:Д:Д

    04:51 24.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Така и не се разбрра истината

    3 5 Отговор
    Тия мед сестри са убийци и курвор.
    Първанов и той се направи на голям родолюбец, но не взе никаква позиция срещу козата Надежда Гаражова- мин на МВнР.
    Та тия антимедици що пара се хвърли за тях и що обезщетения и поощрения получиха, че чак ми е гнус да ги гледам!

    05:11 24.07.2026

  • 8 1234

    9 3 Отговор
    Днес всички честват освобождаването, но удобно премълчават как българската държава допусна този кошмар да продължи осем години. Надежда Михайлова носи тежка политическа отговорност – докато други държави изтеглят своите медици, България оставя собствените си граждани да потънат в либийския съдебен фарс. Накрая ги прибра френски правителствен самолет, а България опрости либийски дълг за над 56 милиона долара – доста унизителен финал за прехвалената ни „дипломация“.

    И от тази жена явно няма спасение: при всяка международна криза телевизиите отново я вадят като последна инстанция по дипломация и морал. Дори през 2026 г. пак я направиха служебен външен министър – сякаш политическата отговорност у нас не се носи, а се възнаграждава с нови постове, студиа и пожизнен абонамент за даване на акъл.

    05:16 24.07.2026

  • 9 Хич

    5 1 Отговор
    Напудрени,издокарани като за моден подиум,това са "затворници "с доживотни присъди?!

    06:19 24.07.2026

  • 10 Копипасте

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "Факт":

    Известна вече астрийска фирма доставя заразени със СПИН кръвни материали! И по цяла Европа включително и в България имаше заразени от същата партида, но това се разчу доста по-късно! За отбелязване е факта, че Полша си прибра медиците от Либия до последния без изключение, а Костов и "хубавото" Наде нищо не направиха!

    07:07 24.07.2026

  • 11 Копипасте

    4 1 Отговор
    Известна вече астрийска фирма доставя заразени със СПИН кръвни материали! И по цяла Европа включително и в България имаше заразени от същата партида, но това се разчу доста по-късно! За отбелязване е факта, че Полша си прибра медиците от Либия до последния без изключение, а Костов и "хубавото" Наде нищо не направиха!

    07:14 24.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове