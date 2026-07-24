Ген. Румен Миланов: Опасенията на хората в Безмер за самолетите са повече емоционални, отколкото реални

Не разбирам много от бюджети, но мога да направя един общ коментар. Дефицитът е 5.7%, защото няма пари. МРЗ не е висока, но тя е 620 евро и не се намалява. Майчинските и детските остават на нивото от миналата и не са намалени. Просто ги няма парите. За 2027 година би трябвало да ги има средствата, но да не казваме хоп преди да сме скокнали. Опозицията явно не може да влезе в бюджета. Много от парите, за които говори опозицията, са изхарчени от предишните правителства.
Това заяви в предаването "Още от деня" по БНТ депутатът от "Прогресивна България" ген. Румен Миланов, който коментира темата за приетия бюджет за 2026 година и американските самолети-цистерни у нас, цитиран от novini.bg.
"Сигурно ще има реакция от страна на Иран за американските самолети, но от наша територия няма да се извършват бойни действия. Обществото ни веднага се разделя на русофили и русофоби. Имаме договор със САЩ още от 2006 година. Нашата позиция никога не се е променяла. Премиерът Румен Радев винаги е казвал - мир в Украйна и мир в Иран с дипломатически средства. Авиобаза "Безмер" е много добре защитена и е военен обект, а не гражданско летище. Опасенията на хората в Безмер са повече емоционални, отколкото реални. Само президентът може да реши дали трябва да се свика КСНС. Съветът по сигурността към МС е оценил риска и тази оценка е много по-добра и професионална, отколкото политическата оценка на КСНС", добави той.
"В момента заводът на "Райнметал" е замразен, защото имаме дупка от 5.7% в бюджета и нямаме пари. Със следващият бюджет ще търсим средства. Ако изпуснем "Райнметал" като инвеститор - живот, риск губи, риск печели. Отделен е въпросът, че ние настояваме за по-високо технологичен завод, а не за барут", разкри ген. Миланов.
"Пламен Тончев е човек от кариерата. Той познава много добре ДАНС. Г-н Тончев напусна агенцията по лични причини и отиде за година в Комисията по досиетата, Сега премиерът Радев е преценил, че връщането му ще възстанови стабилността и баланса в ДАНС. Не мога да коментирам оказван ли е натиск на г-н Тончев да напусне ДАНС. Явно е имало такъв натиск, щом премиерът го спомена. Имаме пълно доверие на ръководителите на службите. Разграждането на олигархичния модел и корупцията трябва да стане на много нива. Надявам се до няколко месеца да имаме резултати. Тези резултати ще се изразяват в повдигане на обвинения", завърши депутатът от "Прогресивна България".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Генерале
20:12 24.07.2026
2 Разбиращ
Коментиран от #20
20:13 24.07.2026
3 уруде
Коментиран от #62
20:13 24.07.2026
4 Яшар
20:14 24.07.2026
5 Уплашена куфейка
Коментиран от #10
20:14 24.07.2026
6 Сандо
20:15 24.07.2026
7 К ПЕЙКИ с чалми
Коментиран от #21
20:15 24.07.2026
8 ДрайвингПлежър
20:16 24.07.2026
9 Радев Биби и Дони
Коментиран от #16
20:16 24.07.2026
10 Дженди
До коментар #5 от "Уплашена куфейка":Знаиш ли кво парче вадя? Ще се оригваш два дена на член!
Коментиран от #13, #66
20:16 24.07.2026
11 Козаристан🐐
20:16 24.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Зако Ти ?
Да Караш !
На 620 ?
20:17 24.07.2026
15 скучно и точка.
20:18 24.07.2026
16 Даааа
До коментар #9 от "Радев Биби и Дони":Най обичате миризмата на резан аятолах в стата.
20:19 24.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Звер от Безмер
20:21 24.07.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Европеец
До коментар #2 от "Разбиращ":Съгласен съм с коментара ти, но със забележката, че Миланов е масон и заради това при всички правителства не е бил закачен..... Дали разбира от нещо, предполагам защото е типичен кариерист.... Летчика излезе лъжец..... Опасенията на хората от Безмер и околностите,а и на останалите български граждани са основателни и морални..... Голяма част от българския народ е миролюбив, още повече краварите и евреите нападнаха Иран. .. та българското правителство ще подпомага агресори и убийци на деца, жени и старци...
Коментиран от #26
20:21 24.07.2026
21 Мурка
До коментар #7 от "К ПЕЙКИ с чалми":ЕЛЕ ТИ
Коментиран от #69
20:22 24.07.2026
22 Въобще
20:23 24.07.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 ПДРС
20:23 24.07.2026
25 Сатана Z
20:23 24.07.2026
26 Сарафово
До коментар #20 от "Европеец":Ще е добре за справедливо възмездие да почнат и Сарафово да ползват да бомбят козарите терористи 🐐💥✌️
Коментиран от #42
20:24 24.07.2026
27 К ПЕЙКИ с чалми
ну паГади
20:25 24.07.2026
28 Ъхъъъъъ
Коментиран от #43
20:25 24.07.2026
29 1488
20:25 24.07.2026
30 Чини ми се
20:26 24.07.2026
31 Опасенията ни са че сте социопати
20:27 24.07.2026
32 Горски
20:28 24.07.2026
33 А нещо не ти ли светва крушката
20:28 24.07.2026
34 Ййклфгб
20:29 24.07.2026
35 На тоя боклук копеледаците му са в Англи
20:29 24.07.2026
36 първи протести
20:30 24.07.2026
37 гуникои
20:32 24.07.2026
38 Радев се скри
20:32 24.07.2026
39 Безмер
20:32 24.07.2026
40 Коста
20:33 24.07.2026
41 ШЕФА
20:34 24.07.2026
42 Европеец
До коментар #26 от "Сарафово":Абе Сарафово няма да го ползват, защото хептен летния сезон ще иде на кино.... Ама тия "козари" терористи според мен са си чисти борци за свобода и независимост каквито навремето са били българските поборници...... Не смяташ ли, че аз и ти не сме с нищо повече от тия "козари"....
20:34 24.07.2026
43 с бели конци
До коментар #28 от "Ъхъъъъъ":За да не попаднат на украинските летища, че ще пострадат от тях агресорите, ще ги заплатим по-скъпо ние ... с благородна и миролюбива кауза за "българския" интерес.
20:35 24.07.2026
44 Русия
20:35 24.07.2026
45 Абе
20:35 24.07.2026
46 Я у лево бре
20:37 24.07.2026
47 Факт
Една група политици не спира да всява страхове, да обяснява и лъже хората, че ние трябва да сме неутрални и НАТО е нещо лошо. Това се случва години наред. Премиерът Радев също е част от тази група и сега този бумеранг се връща върху него. Той казва, че трябва да допуснем разполагането на американските самолети, но няма как да го обясни на хората, които е лъгал през двата си мандата на президент и им е обяснявал, че НАТО е заплаха
Коментиран от #49
20:43 24.07.2026
48 Коста
20:44 24.07.2026
49 Коста
До коментар #47 от "Факт":Бегай не масон!
20:44 24.07.2026
50 Мита, визи и ни грабят САЩ
20:46 24.07.2026
51 Факт
20:47 24.07.2026
52 Дърта фуражка
20:47 24.07.2026
53 ЕДГАР КЕЙСИ
20:49 24.07.2026
54 Никакъв
20:49 24.07.2026
55 Търновец
20:51 24.07.2026
56 Вижте
20:52 24.07.2026
57 Ако беше генерал щеше да знае
20:53 24.07.2026
58 000
20:55 24.07.2026
59 ЕДГАР КЕЙСИ
20:56 24.07.2026
60 Мавъра
20:57 24.07.2026
61 Така е. Радев е шизофреник...
20:57 24.07.2026
62 бамбардират
До коментар #3 от "уруде":задния ти двор
20:57 24.07.2026
63 Изтриха го
Ракета няма да дойде... но за сметка на това, ще има случки с обикновени хора по автобуси, влакове и т.н.
А вие си трайте и не протестирайте...
Ще ви залъгват, че е Хиз бул , което го създадоха ... Изра, толкоз кой разбрал, разбрал
20:59 24.07.2026
64 И тоя
21:00 24.07.2026
65 Шаран БГ
Така емоционални бяха и за цените след приемането на заветното евро. Как пък един от тези долни радетели за еврото не се гръмне, след като сиромасите дращят как да преживяват ?
Ако падне една ракета на наша територия / не дай Боже/ , ще ли се някой поне засрами от всички нашенски велможи, любители на американска теЙника ?
21:00 24.07.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 така, де
21:02 24.07.2026
68 Георги
21:02 24.07.2026
69 жмурка
До коментар #21 от "Мурка":крематория те чака
21:03 24.07.2026