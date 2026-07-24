Ген. Румен Миланов: Опасенията на хората в Безмер за самолетите са повече емоционални, отколкото реални

Не разбирам много от бюджети, но мога да направя един общ коментар. Дефицитът е 5.7%, защото няма пари. МРЗ не е висока, но тя е 620 евро и не се намалява. Майчинските и детските остават на нивото от миналата и не са намалени. Просто ги няма парите. За 2027 година би трябвало да ги има средствата, но да не казваме хоп преди да сме скокнали. Опозицията явно не може да влезе в бюджета. Много от парите, за които говори опозицията, са изхарчени от предишните правителства.

Това заяви в предаването "Още от деня" по БНТ депутатът от "Прогресивна България" ген. Румен Миланов, който коментира темата за приетия бюджет за 2026 година и американските самолети-цистерни у нас, цитиран от novini.bg.

"Сигурно ще има реакция от страна на Иран за американските самолети, но от наша територия няма да се извършват бойни действия. Обществото ни веднага се разделя на русофили и русофоби. Имаме договор със САЩ още от 2006 година. Нашата позиция никога не се е променяла. Премиерът Румен Радев винаги е казвал - мир в Украйна и мир в Иран с дипломатически средства. Авиобаза "Безмер" е много добре защитена и е военен обект, а не гражданско летище. Опасенията на хората в Безмер са повече емоционални, отколкото реални. Само президентът може да реши дали трябва да се свика КСНС. Съветът по сигурността към МС е оценил риска и тази оценка е много по-добра и професионална, отколкото политическата оценка на КСНС", добави той.

"В момента заводът на "Райнметал" е замразен, защото имаме дупка от 5.7% в бюджета и нямаме пари. Със следващият бюджет ще търсим средства. Ако изпуснем "Райнметал" като инвеститор - живот, риск губи, риск печели. Отделен е въпросът, че ние настояваме за по-високо технологичен завод, а не за барут", разкри ген. Миланов.

"Пламен Тончев е човек от кариерата. Той познава много добре ДАНС. Г-н Тончев напусна агенцията по лични причини и отиде за година в Комисията по досиетата, Сега премиерът Радев е преценил, че връщането му ще възстанови стабилността и баланса в ДАНС. Не мога да коментирам оказван ли е натиск на г-н Тончев да напусне ДАНС. Явно е имало такъв натиск, щом премиерът го спомена. Имаме пълно доверие на ръководителите на службите. Разграждането на олигархичния модел и корупцията трябва да стане на много нива. Надявам се до няколко месеца да имаме резултати. Тези резултати ще се изразяват в повдигане на обвинения", завърши депутатът от "Прогресивна България".