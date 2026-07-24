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Ген. Румен Миланов: Опасенията на хората в Безмер за самолетите са повече емоционални, отколкото реални

Ген. Румен Миланов: Опасенията на хората в Безмер за самолетите са повече емоционални, отколкото реални

24 Юли, 2026 20:08 668 69

  • румен миланов-
  • опасения-
  • безмер-
  • американски самолети-
  • хора-
  • емоция

Авиобаза "Безмер" е много добре защитена и е военен обект, а не гражданско летище, коментира депутатът от "Прогресивна България"

Ген. Румен Миланов: Опасенията на хората в Безмер за самолетите са повече емоционални, отколкото реални - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Не разбирам много от бюджети, но мога да направя един общ коментар. Дефицитът е 5.7%, защото няма пари. МРЗ не е висока, но тя е 620 евро и не се намалява. Майчинските и детските остават на нивото от миналата и не са намалени. Просто ги няма парите. За 2027 година би трябвало да ги има средствата, но да не казваме хоп преди да сме скокнали. Опозицията явно не може да влезе в бюджета. Много от парите, за които говори опозицията, са изхарчени от предишните правителства.

Това заяви в предаването "Още от деня" по БНТ депутатът от "Прогресивна България" ген. Румен Миланов, който коментира темата за приетия бюджет за 2026 година и американските самолети-цистерни у нас, цитиран от novini.bg.
"Сигурно ще има реакция от страна на Иран за американските самолети, но от наша територия няма да се извършват бойни действия. Обществото ни веднага се разделя на русофили и русофоби. Имаме договор със САЩ още от 2006 година. Нашата позиция никога не се е променяла. Премиерът Румен Радев винаги е казвал - мир в Украйна и мир в Иран с дипломатически средства. Авиобаза "Безмер" е много добре защитена и е военен обект, а не гражданско летище. Опасенията на хората в Безмер са повече емоционални, отколкото реални. Само президентът може да реши дали трябва да се свика КСНС. Съветът по сигурността към МС е оценил риска и тази оценка е много по-добра и професионална, отколкото политическата оценка на КСНС", добави той.
"В момента заводът на "Райнметал" е замразен, защото имаме дупка от 5.7% в бюджета и нямаме пари. Със следващият бюджет ще търсим средства. Ако изпуснем "Райнметал" като инвеститор - живот, риск губи, риск печели. Отделен е въпросът, че ние настояваме за по-високо технологичен завод, а не за барут", разкри ген. Миланов.
"Пламен Тончев е човек от кариерата. Той познава много добре ДАНС. Г-н Тончев напусна агенцията по лични причини и отиде за година в Комисията по досиетата, Сега премиерът Радев е преценил, че връщането му ще възстанови стабилността и баланса в ДАНС. Не мога да коментирам оказван ли е натиск на г-н Тончев да напусне ДАНС. Явно е имало такъв натиск, щом премиерът го спомена. Имаме пълно доверие на ръководителите на службите. Разграждането на олигархичния модел и корупцията трябва да стане на много нива. Надявам се до няколко месеца да имаме резултати. Тези резултати ще се изразяват в повдигане на обвинения", завърши депутатът от "Прогресивна България".


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Генерале

    36 1 Отговор
    И ти си един емоционален, но не и реален, абе хрантутник!

    20:12 24.07.2026

  • 2 Разбиращ

    35 1 Отговор
    Ти изобщо разбираш ли от нещо?! Не можеш да вържеш две приказки, генерал си станал. Пълен смешник!

    Коментиран от #20

    20:13 24.07.2026

  • 3 уруде

    27 3 Отговор
    ще зареждат бомбандировачи които убиват хора в страната им..... кое е смешното ?

    Коментиран от #62

    20:13 24.07.2026

  • 4 Яшар

    28 2 Отговор
    Миланов, отиди да живееш в безмер , не се прави на дървен философ ...как Радев стана дърводелец от летец..

    20:14 24.07.2026

  • 5 Уплашена куфейка

    7 7 Отговор
    Щъъ съъ мриеееее

    Коментиран от #10

    20:14 24.07.2026

  • 6 Сандо

    29 3 Отговор
    Всички,които леят щедро от екраните и от микрофоните на радиата такива успокоителни слова да бъдат настанени в палатки в базата в Безмер и оттам да ръсят мъдрости дотогава,докато американците си тръгнат!

    20:15 24.07.2026

  • 7 К ПЕЙКИ с чалми

    4 11 Отговор
    Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния

    Коментиран от #21

    20:15 24.07.2026

  • 8 ДрайвингПлежър

    27 2 Отговор
    В едни малко по-добри времена пагоните му нямаше да са просто скъсани... ще си ги вади от тайни места! Безумна наглост! Безумна глупост съчетана с безумна наглост!!!

    20:16 24.07.2026

  • 9 Радев Биби и Дони

    5 13 Отговор
    Най обичаме миризмата на пърлени чалми рано сутрин на обед и вечер

    Коментиран от #16

    20:16 24.07.2026

  • 10 Дженди

    1 3 Отговор

    До коментар #5 от "Уплашена куфейка":

    Знаиш ли кво парче вадя? Ще се оригваш два дена на член!

    Коментиран от #13, #66

    20:16 24.07.2026

  • 11 Козаристан🐐

    5 8 Отговор
    текат поправки на куурана и заменят текстовете вместо 40 девици ги чакат 80 козици 🐐🕺😀

    20:16 24.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Зако Ти ?

    8 1 Отговор
    Не Започнеш ?

    Да Караш !

    На 620 ?

    20:17 24.07.2026

  • 15 скучно и точка.

    0 0 Отговор
    М ти ми каза...писна и да я поришшшШ

    20:18 24.07.2026

  • 16 Даааа

    2 6 Отговор

    До коментар #9 от "Радев Биби и Дони":

    Най обичате миризмата на резан аятолах в стата.

    20:19 24.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Звер от Безмер

    8 2 Отговор
    А въглеродният отпечатък?Кажи бе ,милиционер?

    20:21 24.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Европеец

    12 3 Отговор

    До коментар #2 от "Разбиращ":

    Съгласен съм с коментара ти, но със забележката, че Миланов е масон и заради това при всички правителства не е бил закачен..... Дали разбира от нещо, предполагам защото е типичен кариерист.... Летчика излезе лъжец..... Опасенията на хората от Безмер и околностите,а и на останалите български граждани са основателни и морални..... Голяма част от българския народ е миролюбив, още повече краварите и евреите нападнаха Иран. .. та българското правителство ще подпомага агресори и убийци на деца, жени и старци...

    Коментиран от #26

    20:21 24.07.2026

  • 21 Мурка

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "К ПЕЙКИ с чалми":

    ЕЛЕ ТИ

    Коментиран от #69

    20:22 24.07.2026

  • 22 Въобще

    11 0 Отговор
    какво казва ген. Румен Миланов или който и да е друг генерал или паткан ама въобще не ни е важно. Мразим военните, мразим и милитаристите.

    20:23 24.07.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 ПДРС

    5 0 Отговор
    НЩСТН

    20:23 24.07.2026

  • 25 Сатана Z

    9 1 Отговор
    Разправяха,че Радев бил българският Орбан,ама излиза ,че е българския Нетаняху.

    20:23 24.07.2026

  • 26 Сарафово

    2 5 Отговор

    До коментар #20 от "Европеец":

    Ще е добре за справедливо възмездие да почнат и Сарафово да ползват да бомбят козарите терористи 🐐💥✌️

    Коментиран от #42

    20:24 24.07.2026

  • 27 К ПЕЙКИ с чалми

    3 6 Отговор
    Като сменим световния ред ние ще определяме кой ще ходи на олимпиадите и ще е под ембарго
    ну паГади

    20:25 24.07.2026

  • 28 Ъхъъъъъ

    9 2 Отговор
    Дефицитът е 5.7%, защото нямало пари... но да заявяваме желание да купуваме полските МИГ- ове пари има нали ?

    Коментиран от #43

    20:25 24.07.2026

  • 29 1488

    9 1 Отговор
    шофьора на самолет и придворните му до девето коляно ще бьдат ритуално обесени пред парламента, после ще има всенародни тържества и кебапчета

    20:25 24.07.2026

  • 30 Чини ми се

    6 0 Отговор
    Една лопатае ще отърве този несретник от мъките!

    20:26 24.07.2026

  • 31 Опасенията ни са че сте социопати

    6 1 Отговор
    Които съдейства с безплатен керосин на убийците на 170 деца в Иран и на 14 000 деца в Палестина...изверг разложен и миришещ на тор, богомразци мръсни, скоро ще гориш в ада

    20:27 24.07.2026

  • 32 Горски

    8 1 Отговор
    Страшна шизофрения тресе мунчака! Едно говори, друго прави, на съвсем друго той се прави! Абе не е на добре тая работа. Радев се гъне като глист опитвайки се да угоди на всички. Така няма да стане. Времето лети, а нищо не се променя. На есен правителството ще бъде изритано от народа. Изявлението на Радев, че е изключено от българска територия да се водят бойни действия в Близкия изток е необосновано, защото, ако самолетите-цистерни тръгват от българска територия, то от България се водят бойни действия срещу Близкия изток. По-коректно изявление би било, ако беше казал, че досега няма страна на НАТО с преки последствия от иранска атака.

    20:28 24.07.2026

  • 33 А нещо не ти ли светва крушката

    8 2 Отговор
    щом опасенията на хората в Безмер за самолетите са повече емоционални, отколкото реални ? А? "Емоционално" когато мразим НАТО и САЩ не ви ли е важно? Башибозук нагъл ...

    20:28 24.07.2026

  • 34 Ййклфгб

    6 0 Отговор
    Кой си ти да говориш от името на хората бе сплескана мекици?

    20:29 24.07.2026

  • 35 На тоя боклук копеледаците му са в Англи

    9 0 Отговор
    Не в безмер

    20:29 24.07.2026

  • 36 първи протести

    8 0 Отговор
    Самодоволните усмивки на управляващите, също са повече емоционално нарцистични, отколкото адекватно реални.

    20:30 24.07.2026

  • 37 гуникои

    8 0 Отговор
    Боклук с ноклук, като полицаи не можа да хванеш нито един айдук дето ограби България, а сега пърдиш в парламента. Сега ни съобщаваш че цяла България не разбира вашата банда глупаци??? Само вие 131 глупака разбирате а цяла България не разбира??? Не те разбират българите, ама охотно ядеш от данъците ни??? По 10 хиляди евро на месец ядеш ти и другите глупаци в групата ти. Не ви искаме самолетите. Кое точно не разбираш??? Глупак. Кое не ти е ясно??? Разбойниците от ГЕРБ и ДПС-Шишко си харчат ограбеното, а ти ни обясняваш колко не ви разбираме??? Слава на Господ Иисус Христос бързо ни показахте кои сте. Сега да ти кажем, почваи да си събираш багажа. Няма да ви търпим много.

    20:32 24.07.2026

  • 38 Радев се скри

    7 0 Отговор
    Тоя го няма, няма пилот в самолета, държавата е на ящавтопилот , докато крадевци оберат квото си предписаха с "бюджета" им днеска и докрая на годината ще избягат извън страната...то вижда накъде ни бутат, тука ще запалят граждански бунтове и удари от Иран или Русия ..

    20:32 24.07.2026

  • 39 Безмер

    9 1 Отговор
    е български военен обект, но определено това не значи че трябва да е американска военна база. Писна ни от гнусни атлантически подлоги

    20:32 24.07.2026

  • 40 Коста

    3 0 Отговор
    Емоционални са и за Европа...Ама що Европа се въоръжава?

    20:33 24.07.2026

  • 41 ШЕФА

    8 0 Отговор
    Лице на плъх,характер на змия,осанка на гном,това е този от снимката.

    20:34 24.07.2026

  • 42 Европеец

    4 0 Отговор

    До коментар #26 от "Сарафово":

    Абе Сарафово няма да го ползват, защото хептен летния сезон ще иде на кино.... Ама тия "козари" терористи според мен са си чисти борци за свобода и независимост каквито навремето са били българските поборници...... Не смяташ ли, че аз и ти не сме с нищо повече от тия "козари"....

    20:34 24.07.2026

  • 43 с бели конци

    2 1 Отговор

    До коментар #28 от "Ъхъъъъъ":

    За да не попаднат на украинските летища, че ще пострадат от тях агресорите, ще ги заплатим по-скъпо ние ... с благородна и миролюбива кауза за "българския" интерес.

    20:35 24.07.2026

  • 44 Русия

    2 2 Отговор
    Скоро ще си сложи край на живота като скочи от прозореца на хотел в София.

    20:35 24.07.2026

  • 45 Абе

    5 0 Отговор
    като е много хубаво, защо не ги пратят в Турция, там имат доста бази американците, пък и е по-близо няма да губят то горивото, дето ще зареждат...

    20:35 24.07.2026

  • 46 Я у лево бре

    5 1 Отговор
    Нищо общо няма тук разделението на русофили и русофоби. И като уж сме имали договор със САЩ още от 2006 година какво пише в него? Че трябва да сме съучастници във всяко едно военно престъпление, ядрен тероризъм и геноцид извършвани от САЩ и Израел ли ? Така ли пише? А?

    20:37 24.07.2026

  • 47 Факт

    4 2 Отговор
    Проф. Огнян Минчев:

    Една група политици не спира да всява страхове, да обяснява и лъже хората, че ние трябва да сме неутрални и НАТО е нещо лошо. Това се случва години наред. Премиерът Радев също е част от тази група и сега този бумеранг се връща върху него. Той казва, че трябва да допуснем разполагането на американските самолети, но няма как да го обясни на хората, които е лъгал през двата си мандата на президент и им е обяснявал, че НАТО е заплаха

    Коментиран от #49

    20:43 24.07.2026

  • 48 Коста

    6 1 Отговор
    Този по кво е Генерал? И не е ли пенсионер, Ча да го пишете ОЗ?

    20:44 24.07.2026

  • 49 Коста

    4 0 Отговор

    До коментар #47 от "Факт":

    Бегай не масон!

    20:44 24.07.2026

  • 50 Мита, визи и ни грабят САЩ

    3 0 Отговор
    със всяка една продажба по минимум 3 но още има родни нищожества които са готови в поза партер да застанат.... винаги и на всякъде

    20:46 24.07.2026

  • 51 Факт

    3 0 Отговор
    Ум гласува, ум робува, ум патки пасе. В Ямболски избирателен район партията на Радев получи повече от 54% подкрепа. Сега и да протестирате, и да не протестирате; и да събирате подписки, и да не събирате, значение няма - излъга ви Радев, измамиха ви фуражките. Да сте мислили, когато сте гласували. Пак им гласувайте, за да продължат да ви лъжат. Изберете им и президент наесен, за да ви излъжат и измамят после още повече. Ум гласува, ум робува, ум патки пасе.

    20:47 24.07.2026

  • 52 Дърта фуражка

    2 0 Отговор
    безсрамна. Пътници сте. А дъртото си е вече за еднопосочен билет ама се навряло и то да плюска на копанята.

    20:47 24.07.2026

  • 53 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 1 Отговор
    ЗАЩО НЕ КАЖЕШ "ГЕНЕРАЛ"Е ЧЕ ....................... ЕМОЦИЯТА ИМ Е КОМУНИСТИЧЕСКА .......................... ЗАЩОТО СТЕ ГИ УЧИЛИ ЦЯЛ ЖИВОТ ЧЕ ........................ САЩ Е НАЙ ГОЛЕМИЯ ВРАГ НА БЪЛГАРИЯ, А ........................ СССР Е ПО ГОЛЕМИЯ БРАТ (УБИЕЦА ПУТЛЕР) ...........,.............. ФАКТ !

    20:49 24.07.2026

  • 54 Никакъв

    2 0 Отговор
    инвеститор не е Райнметал ! Корпорация паразит на 100%

    20:49 24.07.2026

  • 55 Търновец

    2 1 Отговор
    Срамувам се че има такъв Български "генерал - опасенията на хората около Безмер са напълно реални, а САЩ защищават Израел с ПВО и наоколо няма Американска въздушна защита. Румен Радев е също такъв генерал в кавички и е момчето на Газпром и Руските олигарси. А договорът от 2006 е за отбрана а в случая САЩ не бяха нападната - явно Радев и неговите хора помагат на Русите за повече дерогация.

    20:51 24.07.2026

  • 56 Вижте

    2 0 Отговор
    самодоволната му подигравателна усмивка.

    20:52 24.07.2026

  • 57 Ако беше генерал щеше да знае

    5 0 Отговор
    Че логистиката е неразделна чааст от бойните действия. Пълен кухар ...(от наша територия няма да се извършват бойни действия....)

    20:53 24.07.2026

  • 58 000

    1 0 Отговор
    Всички американски бази в близкия изток претърпят различни щети, а някои са иззяло унищожени. Последните са в йордания. Никой и нищо не е защитено.

    20:55 24.07.2026

  • 59 ЕДГАР КЕЙСИ

    2 0 Отговор
    ЧЕРВЕНИТЕ ZHAMEHA НА ПРОТЕСТА ........................ ЯСНО ПОКАZBAT, KAK CA "ОЦВЕТЕНИ" ЕМОЦИЙТЕ ...................... ФАКТ !

    20:56 24.07.2026

  • 60 Мавъра

    1 0 Отговор
    Тоя антипатяга си е баш мухлясъл дрът комундел. Типичен мунчовец от най гадните мръсници. Гняс!

    20:57 24.07.2026

  • 61 Така е. Радев е шизофреник...

    0 1 Отговор
    Премиерът Румен Радев винаги е казвал - мир в Украйна и мир в Иран с дипломатически средства. .....

    20:57 24.07.2026

  • 62 бамбардират

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "уруде":

    задния ти двор

    20:57 24.07.2026

  • 63 Изтриха го

    1 0 Отговор
    Пак ще го напиша.
    Ракета няма да дойде... но за сметка на това, ще има случки с обикновени хора по автобуси, влакове и т.н.
    А вие си трайте и не протестирайте...
    Ще ви залъгват, че е Хиз бул , което го създадоха ... Изра, толкоз кой разбрал, разбрал

    20:59 24.07.2026

  • 64 И тоя

    1 0 Отговор
    "договор" със САЩ дето бил още от 2006 година за колко години е ? 200-300.....

    21:00 24.07.2026

  • 65 Шаран БГ

    0 0 Отговор
    Вярно е ! Хората са силно емоционални. То вече у нас чувствителни няма.
    Така емоционални бяха и за цените след приемането на заветното евро. Как пък един от тези долни радетели за еврото не се гръмне, след като сиромасите дращят как да преживяват ?
    Ако падне една ракета на наша територия / не дай Боже/ , ще ли се някой поне засрами от всички нашенски велможи, любители на американска теЙника ?

    21:00 24.07.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 така, де

    1 0 Отговор
    Още един хрантутник се изказа! Тоя що не си гледа пенсията?

    21:02 24.07.2026

  • 68 Георги

    0 0 Отговор
    Дали да не те прегледа бате Аци от Овчарово?

    21:02 24.07.2026

  • 69 жмурка

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    До коментар #21 от "Мурка":

    крематория те чака

    21:03 24.07.2026

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