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Любомир Дацов: Целият финансов свят знае вече, че ние вървим по надолнището

Любомир Дацов: Целият финансов свят знае вече, че ние вървим по надолнището

9 Юни, 2026 18:51 1 273 51

  • любомир дацов-
  • дефицит-
  • финансова политика

Вместо България да изпада в процедура по свръхдефицит, която вреди сериозно на международния имидж на страната, правителството е трябвало да заложи необходимите реформи в собствената си програма

Любомир Дацов: Целият финансов свят знае вече, че ние вървим по надолнището - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Правителствената програма трябваше да включва реформи, които да върнат и да балансират нещата по нормалния начин. Целият финансов свят знае вече, че ние вървим по надолнището. В политическия свят няма спирачки и това почва да свети като жълта или червена лампичка на всеки, който иска да прави бизнес с България", каза членът на Фискалния съвет и бивш заместник-министър на финансите Любомир Дацов пред "Фокус".

Вместо България да изпада в процедура по свръхдефицит, която вреди сериозно на международния имидж на страната, правителството е трябвало да заложи необходимите реформи в собствената си програма, каза финансистът.

По думите му настоящият кабинет има ясен мандат за балансиране на бюджета, тъй като именно състоянието на публичните финанси е една от основните причини да бъде избран с голямо мнозинство.

Дацов смята, че няма съществена разлика дали мерките се налагат от Брюксел, или от вътрешна необходимост, тъй като реформите са задължителни за родното ни "домашно".

Той изчисли, че страната има сериозен структурен дефицит от над 3%, натрупан още от 2021–2022 г. заради практиката да се харчи повече, отколкото икономиката позволява. За стабилизиране на хазната ще се наложи оптимизиране на близо 3-4% от държавните разходи, като според него корекцията трябва да стане само през съкращения, а не чрез вдигане на данъци. Дацов обясни, че бързото нарастване на дълга е просто следствие от тези дефицити и проблемът ще изчезне автоматично, когато се спре с излишните разходи.

Бившият зам.-министър на финансите разкритикува остро и приетите на второ четене в комисия промени в Закона за защита на потребителите, предвиждащи "справедливи цени" за 20 основни стоки.

"Освен че берем срама от некомпетентност, друг ефект няма. Нито може да забавите ръста на цените, защото факторите са съвсем различни. Основният фактор за ръста на цените в България е изпреварващият ръст на доходите", обясни експертът, визирайки скока с до 25% на разходите за персонал в бюджетната сфера, добавя "Фокус".

Според него тези непазарни мерки са "реверанс към централно плановата икономика", който няма да спре инфлацията, а само ще доведе до фалити на малки и средни предприятия, какъвто е бил опитът в съседна Гърция.

Любомир Дацов призова управляващите да потърсят международна консултантска помощ от институции като Световната банка за следващите 6 месеца, в които трябва да се изработи стабилен план за реформи.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДрайвингПлежър

    36 14 Отговор
    МРЪСНИКО!!! И ТИ СИ ВИНОВЕН ЗА ТОВА!!!
    Ти врещеше за еврото, заради което сега летим към дъното! ВРЪЩАЙ 4ТЕ ХИЛЯДИ ЕВРО ЗАПЛАТА И СЕ МАХАЙ!!! Ако мръсниците не се скриете рискувате скоро народа да ви потърси сметка и няма да ви е приятно!

    Коментиран от #11, #27, #31

    18:53 09.06.2026

  • 2 честен ционист

    26 7 Отговор
    Ганчо е малкото камъче, което ще обърне каруцата Еврозона.

    18:53 09.06.2026

  • 3 нека види целия свят

    28 1 Отговор
    що е то лакоми неграмотници и човекоядци и да ги подпукат от чужбина по затворите!

    18:53 09.06.2026

  • 4 На кой му пука?

    38 2 Отговор
    В целия свят ни дават за пример как НЕ се прави "преход".

    Коментиран от #22

    18:54 09.06.2026

  • 5 36г мутро-демокрация

    29 2 Отговор
    дацов,абе не си ли разбрал още,че сме калемдосани на ялово дърво още 1989г!

    18:56 09.06.2026

  • 6 Отдавна ,

    29 2 Отговор
    но сега вече за всички е напълно ясно и очевадно , че държавата е пусната по надолнище и управляващите никога не могат да я спрат ! А не я и мислят, както и българския народ !

    18:56 09.06.2026

  • 7 Добро утро, винаги сме вървяли по

    21 2 Отговор
    нанадолнището, светът винаги го е знаел, единственото е че сега и ние го знаем, Българите обикновено научават последни което е типично с нанадолнището.

    18:56 09.06.2026

  • 8 еврея те разглобява

    17 4 Отговор
    и заробва до смърт

    18:57 09.06.2026

  • 9 az СВО Победа 81

    24 8 Отговор
    Кво стана бе Дацов???

    Къде са чуждите инвестиции, които ни обещаваше, къде са реките от мед и масло?
    Къде са богатите и щастливи българи?

    От хътватския сценарий за няма и шест месеца след като ни натресе шиткойна влязохме директно в гръцкия сценарий....

    И всичко заради такива продажници като теб!

    18:57 09.06.2026

  • 10 Нее, беееее,

    18 3 Отговор
    не е от евротооооо!

    18:59 09.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ЕДГАР КЕЙСИ

    13 9 Отговор
    ДА, И КЪМ ТОВА НАНАДОЛНИЩЕ НИ ВОДИ ....................... "ПРОГРЕСИВНИЯ" МИРИZЛИВ ZEЛЕН ЧОРАП ...................... ФАКТ !

    Коментиран от #16

    19:01 09.06.2026

  • 13 Дърт счетоводител

    19 0 Отговор
    Мерки:
    1. Намаляване кражбите чрез обществените поръчки.
    2. Строг контрол върху средствата харчени от здравната каса: фалшиви клинични пътеки, фалшиви телкове, спиране финансирането на частните болници.
    3.Таван на заплатите в Съдебната система, държавните предприятия, администрацията и спиране на т.н. ДМС!
    4. Т.н. "Държавни служители" сами да заплащат осигуровките си.
    5. Задължително въвеждане на подоходно пропорционално облагане.
    6. СЪДЕБНО ПРЕСЛЕДВАНЕ И ИМУЩЕСТВЕНИ САНКЦИИ ЗА ВИНОВНИТЕ!
    Ха дано, ама нада ли!

    19:01 09.06.2026

  • 14 Фори

    13 9 Отговор
    При управлението на Бойко Борисов бяхме на ръба на пропастта. Под управлението на Радев направихме смела крачка напред!

    19:03 09.06.2026

  • 15 А ПО ЛЕКО

    17 5 Отговор
    ОТ ТАКИВА РАЗБИРАЧИ КАТО ТОЗИ , СМЕ НА ТОВА ДЕРЕДЖЕ

    19:03 09.06.2026

  • 16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    14 5 Отговор

    До коментар #12 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    Водят ни УРСУСлиза и Каята❗
    Сме те водят целия ЕсеС надолу, копаейки дъното, ама ти как да го проУМееш❗
    То си требе УМ за това❗

    Коментиран от #18, #45

    19:05 09.06.2026

  • 17 ДрайвингПлежър

    14 3 Отговор

    До коментар #11 от "За промитият мозък":

    Това е екстремно глупава опорка! Борда няма как да го сринеш!
    Ако спазваш закона е невъзможно - а ако не спазваш закона - в затвора и борда пак оцелява!

    19:05 09.06.2026

  • 18 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 2 Отговор

    До коментар #16 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Ама те водят целия ЕсеС....

    19:06 09.06.2026

  • 19 Такова безочие

    9 3 Отговор
    рядко се среща. Вместо да се скрие ,след като беше в първите редици на тези , които унищожиха финансовата независимост на България , той седнал да критикува и дава акъл на новото правителство. Да напусне веднага Фискалния съвет , като един от виновниците България да влезе в еврозоната и сега да върви " по надолнище"

    19:06 09.06.2026

  • 20 ДОБРЕ ДОШЛИ

    10 3 Отговор
    В клуба на богатите.

    19:06 09.06.2026

  • 21 РАДЕВ ОТДАВНА ви ГО КАЗА

    11 5 Отговор
    НАЛИ ТАКИВА КАТО ТОЯ НИ УБЕЖДАВАХА ЧЕ КАТО ВЛЕЗЕ ЕВРОТО ЩЕ ЦЪФНЕМ И ДОРИ ВЪРЖЕМ

    Коментиран от #35

    19:06 09.06.2026

  • 22 Европеец

    10 6 Отговор

    До коментар #4 от "На кой му пука?":

    26 години сме преход и потъваме все по-надълбоко...... А за това са виновни они
    б😀клуци от БСП и СДС...... Единствено при царя имаше някаква нормалност, въпреки че и той гледаше да си взема имотите...... Сега дойде новият месия Радев, но още преди изборите казах, че съжалвам гласуващите за него .....

    19:06 09.06.2026

  • 23 Ще вдигне правителството данъка на 20%

    7 1 Отговор
    За 2-3 години и преди края на мандата ще върне плоския данък 10%

    19:07 09.06.2026

  • 24 Дориана

    11 3 Отговор
    Да, така е цяла Европа се смее на България и ни дава за пример как корумпирана, мафиотска и зависима България стига финансовото дъно. Борисов и Пеевски веднага да се оттеглят от парламента и политиката и повече да не пречат.. Моделът им на управление ще бъде унищожен..

    19:09 09.06.2026

  • 25 Айде бе

    11 4 Отговор
    Членът на фискалният съвет Дацов да каже къде потънаха 42 милиарда евро обезпечение на валутния ни борд ( съвет)....на укронацистите ли ги даде хитлеристката Урсула, след като нашите продажни евроатлатници ни натресоха фалшивото евро???

    Коментиран от #33, #36

    19:10 09.06.2026

  • 26 Мицкоски

    5 4 Отговор
    Мизернициииии още 500 г ,че ядете цигански главни Бг мършиииииии

    19:11 09.06.2026

  • 27 Другарю

    5 8 Отговор

    До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":

    Не се стряскай ве! Радев ще върне лева и цените ще паднат наполовина. Кво толкоз!

    19:12 09.06.2026

  • 28 Политиците трябваше да договорят

    4 3 Отговор
    Обменен курс 1евро 1 лев
    Сега заплати и пенсии Х/2

    19:13 09.06.2026

  • 29 🦁ЩЩД🦁

    7 0 Отговор
    Че то това и децата го знаят.Вижте структурата на работните места ,доходите от тези работни места и кадрите,които произвеждат ВУЗ.Техникуми няма.Има Английски и Компютри.Което е обща култура,не е професия.

    19:14 09.06.2026

  • 30 Гост

    5 2 Отговор
    Е как бе??? Такива "експерти" сте всичките, че това е невъзможно

    19:15 09.06.2026

  • 31 Драйвинг ли си

    8 8 Отговор

    До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":

    Като си вземеш пенсийката, отиди и си обърни еврата в рубли! Ще станеш милионер!

    Коментиран от #39

    19:16 09.06.2026

  • 32 Панделата

    4 1 Отговор
    Чакам ги...ама ми се изчака чакалото

    19:17 09.06.2026

  • 33 Така де

    1 4 Отговор

    До коментар #25 от "Айде бе":

    Парите трябват на Украйна за оръжие да млати руските фашисти. И сегашното правителство дава пари и оръжие на Украйна. И още ще даваме.

    19:19 09.06.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Дориана

    2 5 Отговор

    До коментар #21 от "РАДЕВ ОТДАВНА ви ГО КАЗА":

    Борисов лъжеше, че България вече била в Клуба на богатите. И този клуб на богатите се превърна в клуб на Свръхдифицита.

    Коментиран от #41, #43

    19:20 09.06.2026

  • 36 Питам

    2 3 Отговор

    До коментар #25 от "Айде бе":

    Защо вашия Радев дава пари на украинците, че така яко бъхтят руските другари.

    19:23 09.06.2026

  • 37 Хохохо

    1 2 Отговор
    Нали еврозоната която рекламира толкова много щеше да ни направи богати?Къде са инвестициите които щяха да се изсипят като златен дъжд върху нас многознайко

    19:23 09.06.2026

  • 38 Дзак

    2 2 Отговор
    Световната банка веднага ще поискат продажба на водите, земите и горите на външно инвеститори!

    19:23 09.06.2026

  • 39 🦁ЩЩД🦁

    1 3 Отговор

    До коментар #31 от "Драйвинг ли си":

    Ама то когато ние с колегата Драйвинг настане време да се пенсионираме,може да няма валута Евро.А Рублата не я мисли.Най- малкото,защото е обезпечена с Огромна територия.

    19:24 09.06.2026

  • 40 123

    3 0 Отговор
    Сатанистите ни водят към дигиталния концлагер

    19:25 09.06.2026

  • 41 Тъй ма

    1 1 Отговор

    До коментар #35 от "Дориана":

    Като дойдат комунистите на власт винаги има свръхдефицит. И почва мизерията.

    Коментиран от #47

    19:27 09.06.2026

  • 42 Благодаря ви

    1 0 Отговор
    Другари ...

    19:28 09.06.2026

  • 43 ДоЦент

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "Дориана":

    Това е клуба на богатите кредитни милионери!
    В България имаме достатъчно примери!

    Това е капитализмът - някой богатее за сметка на друг! Съдовете са скачени!
    Едните грабят и плячкосват на гърба на другите, това са постулати още от времето на Маркс и те са валидни.
    Капитализмът е порочен и несправедлив, ясно е като бял ден и утайката винаги изплува най-отгоре, защото е най-лека и без всякакво съдържание.

    19:29 09.06.2026

  • 44 Хо хо

    0 1 Отговор
    Дацов хубаво ги говори тези, но къде е Дянков който лобираше за Радев и твърдеше че в сбиротока ПБ, има много компетентни експерти. С Гълъбето, малкия Мраз, Продановия абевеец, Кутевия спинаджия и т.н. пропаста ни е гарантирана. Къде изчезна Дянковия търчи-лъжи ?

    19:30 09.06.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 КЪДЕ СА

    1 0 Отговор
    40 МИЛИАРДА ЕВРО от гаранционния фонд на валутния борд??

    19:32 09.06.2026

  • 47 Дориана

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "Тъй ма":

    Няма комунисти , няма Евроатлантици има нови хора в Парламента на много по- високо ниво по морал и съвест , които доказано ще работят за Националните интереси на България и за народа.

    19:33 09.06.2026

  • 48 Хм…

    2 0 Отговор
    Дефицитът не е от прясното правителство на Радев, а от предишните. Криеха го, за да ни ощастливят с еврото, също както инфлацията. Отделен въпрос е, дали радевите хора са в състояние да решат проблема.

    19:34 09.06.2026

  • 49 Васил

    0 0 Отговор
    Това се знае от 30 години и всяка година се теглят дългове за да живее държавният сектор.

    19:40 09.06.2026

  • 50 Корнелия

    0 0 Отговор
    Нека моите съпартийци ми обяснят, какво прогресивно виждат в другаря Румен Г. Радев ?

    19:41 09.06.2026

  • 51 🦁ЩЩД🦁

    0 0 Отговор
    Боже и това доживях да чуя ! Преди 2-3 минути по БНТ 2.От кореспондентката във Варна.Та там водещи учители се обединили под мотото, забележете,"Изкуственият интелект-новата грамотност!".Без повече коментар.

    19:41 09.06.2026

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