Любомир Дацов: Целият финансов свят знае вече, че ние вървим по надолнището

"Правителствената програма трябваше да включва реформи, които да върнат и да балансират нещата по нормалния начин. Целият финансов свят знае вече, че ние вървим по надолнището. В политическия свят няма спирачки и това почва да свети като жълта или червена лампичка на всеки, който иска да прави бизнес с България", каза членът на Фискалния съвет и бивш заместник-министър на финансите Любомир Дацов пред "Фокус".

Вместо България да изпада в процедура по свръхдефицит, която вреди сериозно на международния имидж на страната, правителството е трябвало да заложи необходимите реформи в собствената си програма, каза финансистът.

По думите му настоящият кабинет има ясен мандат за балансиране на бюджета, тъй като именно състоянието на публичните финанси е една от основните причини да бъде избран с голямо мнозинство.

Дацов смята, че няма съществена разлика дали мерките се налагат от Брюксел, или от вътрешна необходимост, тъй като реформите са задължителни за родното ни "домашно".

Той изчисли, че страната има сериозен структурен дефицит от над 3%, натрупан още от 2021–2022 г. заради практиката да се харчи повече, отколкото икономиката позволява. За стабилизиране на хазната ще се наложи оптимизиране на близо 3-4% от държавните разходи, като според него корекцията трябва да стане само през съкращения, а не чрез вдигане на данъци. Дацов обясни, че бързото нарастване на дълга е просто следствие от тези дефицити и проблемът ще изчезне автоматично, когато се спре с излишните разходи.

Бившият зам.-министър на финансите разкритикува остро и приетите на второ четене в комисия промени в Закона за защита на потребителите, предвиждащи "справедливи цени" за 20 основни стоки.

"Освен че берем срама от некомпетентност, друг ефект няма. Нито може да забавите ръста на цените, защото факторите са съвсем различни. Основният фактор за ръста на цените в България е изпреварващият ръст на доходите", обясни експертът, визирайки скока с до 25% на разходите за персонал в бюджетната сфера, добавя "Фокус".

Според него тези непазарни мерки са "реверанс към централно плановата икономика", който няма да спре инфлацията, а само ще доведе до фалити на малки и средни предприятия, какъвто е бил опитът в съседна Гърция.

Любомир Дацов призова управляващите да потърсят международна консултантска помощ от институции като Световната банка за следващите 6 месеца, в които трябва да се изработи стабилен план за реформи.