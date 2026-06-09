Любомир Дацов: Целият финансов свят знае вече, че ние вървим по надолнището

"Правителствената програма трябваше да включва реформи, които да върнат и да балансират нещата по нормалния начин. Целият финансов свят знае вече, че ние вървим по надолнището. В политическия свят няма спирачки и това почва да свети като жълта или червена лампичка на всеки, който иска да прави бизнес с България", каза членът на Фискалния съвет и бивш заместник-министър на финансите Любомир Дацов пред "Фокус".
Вместо България да изпада в процедура по свръхдефицит, която вреди сериозно на международния имидж на страната, правителството е трябвало да заложи необходимите реформи в собствената си програма, каза финансистът.
По думите му настоящият кабинет има ясен мандат за балансиране на бюджета, тъй като именно състоянието на публичните финанси е една от основните причини да бъде избран с голямо мнозинство.
Дацов смята, че няма съществена разлика дали мерките се налагат от Брюксел, или от вътрешна необходимост, тъй като реформите са задължителни за родното ни "домашно".
Той изчисли, че страната има сериозен структурен дефицит от над 3%, натрупан още от 2021–2022 г. заради практиката да се харчи повече, отколкото икономиката позволява. За стабилизиране на хазната ще се наложи оптимизиране на близо 3-4% от държавните разходи, като според него корекцията трябва да стане само през съкращения, а не чрез вдигане на данъци. Дацов обясни, че бързото нарастване на дълга е просто следствие от тези дефицити и проблемът ще изчезне автоматично, когато се спре с излишните разходи.
Бившият зам.-министър на финансите разкритикува остро и приетите на второ четене в комисия промени в Закона за защита на потребителите, предвиждащи "справедливи цени" за 20 основни стоки.
"Освен че берем срама от некомпетентност, друг ефект няма. Нито може да забавите ръста на цените, защото факторите са съвсем различни. Основният фактор за ръста на цените в България е изпреварващият ръст на доходите", обясни експертът, визирайки скока с до 25% на разходите за персонал в бюджетната сфера, добавя "Фокус".
Според него тези непазарни мерки са "реверанс към централно плановата икономика", който няма да спре инфлацията, а само ще доведе до фалити на малки и средни предприятия, какъвто е бил опитът в съседна Гърция.
Любомир Дацов призова управляващите да потърсят международна консултантска помощ от институции като Световната банка за следващите 6 месеца, в които трябва да се изработи стабилен план за реформи.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ДрайвингПлежър
Ти врещеше за еврото, заради което сега летим към дъното! ВРЪЩАЙ 4ТЕ ХИЛЯДИ ЕВРО ЗАПЛАТА И СЕ МАХАЙ!!! Ако мръсниците не се скриете рискувате скоро народа да ви потърси сметка и няма да ви е приятно!
Коментиран от #11, #27, #31
18:53 09.06.2026
2 честен ционист
18:53 09.06.2026
3 нека види целия свят
18:53 09.06.2026
4 На кой му пука?
Коментиран от #22
18:54 09.06.2026
5 36г мутро-демокрация
18:56 09.06.2026
6 Отдавна ,
18:56 09.06.2026
7 Добро утро, винаги сме вървяли по
18:56 09.06.2026
8 еврея те разглобява
18:57 09.06.2026
9 az СВО Победа 81
Къде са чуждите инвестиции, които ни обещаваше, къде са реките от мед и масло?
Къде са богатите и щастливи българи?
От хътватския сценарий за няма и шест месеца след като ни натресе шиткойна влязохме директно в гръцкия сценарий....
И всичко заради такива продажници като теб!
18:57 09.06.2026
10 Нее, беееее,
18:59 09.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 ЕДГАР КЕЙСИ
Коментиран от #16
19:01 09.06.2026
13 Дърт счетоводител
1. Намаляване кражбите чрез обществените поръчки.
2. Строг контрол върху средствата харчени от здравната каса: фалшиви клинични пътеки, фалшиви телкове, спиране финансирането на частните болници.
3.Таван на заплатите в Съдебната система, държавните предприятия, администрацията и спиране на т.н. ДМС!
4. Т.н. "Държавни служители" сами да заплащат осигуровките си.
5. Задължително въвеждане на подоходно пропорционално облагане.
6. СЪДЕБНО ПРЕСЛЕДВАНЕ И ИМУЩЕСТВЕНИ САНКЦИИ ЗА ВИНОВНИТЕ!
Ха дано, ама нада ли!
19:01 09.06.2026
14 Фори
19:03 09.06.2026
15 А ПО ЛЕКО
19:03 09.06.2026
16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #12 от "ЕДГАР КЕЙСИ":Водят ни УРСУСлиза и Каята❗
Сме те водят целия ЕсеС надолу, копаейки дъното, ама ти как да го проУМееш❗
То си требе УМ за това❗
Коментиран от #18, #45
19:05 09.06.2026
17 ДрайвингПлежър
До коментар #11 от "За промитият мозък":Това е екстремно глупава опорка! Борда няма как да го сринеш!
Ако спазваш закона е невъзможно - а ако не спазваш закона - в затвора и борда пак оцелява!
19:05 09.06.2026
18 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #16 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Ама те водят целия ЕсеС....
19:06 09.06.2026
19 Такова безочие
19:06 09.06.2026
20 ДОБРЕ ДОШЛИ
19:06 09.06.2026
21 РАДЕВ ОТДАВНА ви ГО КАЗА
Коментиран от #35
19:06 09.06.2026
22 Европеец
До коментар #4 от "На кой му пука?":26 години сме преход и потъваме все по-надълбоко...... А за това са виновни они
б😀клуци от БСП и СДС...... Единствено при царя имаше някаква нормалност, въпреки че и той гледаше да си взема имотите...... Сега дойде новият месия Радев, но още преди изборите казах, че съжалвам гласуващите за него .....
19:06 09.06.2026
23 Ще вдигне правителството данъка на 20%
19:07 09.06.2026
24 Дориана
19:09 09.06.2026
25 Айде бе
Коментиран от #33, #36
19:10 09.06.2026
26 Мицкоски
19:11 09.06.2026
27 Другарю
До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":Не се стряскай ве! Радев ще върне лева и цените ще паднат наполовина. Кво толкоз!
19:12 09.06.2026
28 Политиците трябваше да договорят
Сега заплати и пенсии Х/2
19:13 09.06.2026
29 🦁ЩЩД🦁
19:14 09.06.2026
30 Гост
19:15 09.06.2026
31 Драйвинг ли си
До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":Като си вземеш пенсийката, отиди и си обърни еврата в рубли! Ще станеш милионер!
Коментиран от #39
19:16 09.06.2026
32 Панделата
19:17 09.06.2026
33 Така де
До коментар #25 от "Айде бе":Парите трябват на Украйна за оръжие да млати руските фашисти. И сегашното правителство дава пари и оръжие на Украйна. И още ще даваме.
19:19 09.06.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Дориана
До коментар #21 от "РАДЕВ ОТДАВНА ви ГО КАЗА":Борисов лъжеше, че България вече била в Клуба на богатите. И този клуб на богатите се превърна в клуб на Свръхдифицита.
Коментиран от #41, #43
19:20 09.06.2026
36 Питам
До коментар #25 от "Айде бе":Защо вашия Радев дава пари на украинците, че така яко бъхтят руските другари.
19:23 09.06.2026
37 Хохохо
19:23 09.06.2026
38 Дзак
19:23 09.06.2026
39 🦁ЩЩД🦁
До коментар #31 от "Драйвинг ли си":Ама то когато ние с колегата Драйвинг настане време да се пенсионираме,може да няма валута Евро.А Рублата не я мисли.Най- малкото,защото е обезпечена с Огромна територия.
19:24 09.06.2026
40 123
19:25 09.06.2026
41 Тъй ма
До коментар #35 от "Дориана":Като дойдат комунистите на власт винаги има свръхдефицит. И почва мизерията.
Коментиран от #47
19:27 09.06.2026
42 Благодаря ви
19:28 09.06.2026
43 ДоЦент
До коментар #35 от "Дориана":Това е клуба на богатите кредитни милионери!
В България имаме достатъчно примери!
Това е капитализмът - някой богатее за сметка на друг! Съдовете са скачени!
Едните грабят и плячкосват на гърба на другите, това са постулати още от времето на Маркс и те са валидни.
Капитализмът е порочен и несправедлив, ясно е като бял ден и утайката винаги изплува най-отгоре, защото е най-лека и без всякакво съдържание.
19:29 09.06.2026
44 Хо хо
19:30 09.06.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 КЪДЕ СА
19:32 09.06.2026
47 Дориана
До коментар #41 от "Тъй ма":Няма комунисти , няма Евроатлантици има нови хора в Парламента на много по- високо ниво по морал и съвест , които доказано ще работят за Националните интереси на България и за народа.
19:33 09.06.2026
48 Хм…
19:34 09.06.2026
49 Васил
19:40 09.06.2026
50 Корнелия
19:41 09.06.2026
51 🦁ЩЩД🦁
19:41 09.06.2026