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Вицепремиерът Пулев: Липсва реално финансово обезпечаване на проекта с „Райнметал“

Вицепремиерът Пулев: Липсва реално финансово обезпечаване на проекта с „Райнметал“

24 Юли, 2026 11:36 764 25

  • александър пулев-
  • проект-
  • райнметал

Започваме като ангажимент от страна на държавата около 400 милиона евро. Стигаме в един момент до близо удвояване на ангажимента към българската държава – близо 700 милиона евро

Вицепремиерът Пулев: Липсва реално финансово обезпечаване на проекта с „Райнметал“ - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Имаме ясна политическа воля за развитие на стратегическото партньорство с Германия и "Райнметал", но е необходимо да бъдат преодолени натрупани дефицити. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев, който участва в „Денят на Дарик“, където коментира бъдещето на проекта между „ВМЗ“ и германския отбранителен концерн „Райнметал“.

„Между правителството на Република България и Германия има един отличен политически диалог. Има един силен кредит на доверие и това нещо се пренася и в една много добра икономическа рамка и индустриално сътрудничество“, посочи Пулев.

Той категорично отхвърли твърденията, че проектът с германския отбранителен концерн е бил напълно подготвен и финансово обезпечен преди встъпването на настоящото правителство.

"Райнметал" дойде по инициатива на президента Радев, след което този инвеститор беше прехвърлен към изпълнителната власт. "Райнметал" са показали нужното ниво на професионализъм, експертиза, дали са цялостен набор от техническа документация и са се опитали по най-добронамерен и професионален начин да развият диалога с изпълнителната власт.

По думите му, след анализ на документацията правителството е установило редица сериозни проблеми при подготовката на проекта от българска страна. „Има редица проблеми. Първо, от гледна точка на правната документация – няма учредителен договор. Проект няма. Реално няма създадено в момента съвместно дружество между ВМЗ и „Райнметал“, изтъкна той.

Според вицепремиера липсва и реално финансово обезпечаване на проекта. Той обяви, че първоначалният ангажимент на държавата е нараснал значително, без това да бъде подкрепено с необходимите средства. „Започваме като ангажимент от страна на държавата около 400 милиона евро. Стигаме в един момент до близо удвояване на ангажимента към българската държава – близо 700 милиона евро“, каза той.

По думите му обаче няма финансова обосновка, която да подкрепя тези параметри. „Това, което виждаме като извадка от Министерството на финансите, е че има финансова обезпеченост към онзи момент от 180 милиона лева, което е приблизително 90 милиона евро. И дори ако бяха наистина обезпечени тези средства, те пак щяха да бъдат една малка част от цялостната финансова конструкция“, заяви вицепремиерът.

Той изтъкна, че средствата са били преведени към ВМЗ и впоследствие върнати в държавния бюджет под формата на дивидент. „Говорим за една абсолютно симулативна дейност. Едни 180 милиона, които отиват до ВМЗ и се връщат буквално в рамките на пет дни обратно към държавния бюджет.“ Тази практика е заблуждаваща инвеститорите.

Вицепремиерът посочи, че има проблеми и с избора на терен за бъдещото предприятие. „Тук говорим за земеделски земи, тук говорим за гори. Буквално дадени са гори, вместо да се фокусираме върху индустриална зона, която да отговаря на нуждите на тази индустрия“, заяви той.

Пулев категорично подчерта, че правителството не поставя под въпрос стратегическото партньорство с германския концерн. „Нашите ангажименти към Германия като стратегически партньор ще ги изпълним. Нашите ангажименти към „Райнметал“ също ще ги изпълним, защото имаме общи споделени приоритети – модернизация, технологичен трансфер и развитие на българската отбранителна индустрия“, каза той и допълни, че амбиция е България да не бъде в периферията, а да бъде в сърцето на отбранителната индустрия на Европейския съюз.

Вицепремиерът посочи, че предстоят регулярни срещи с „Райнметал“ за намиране на устойчив модел. „Финансирането ще следва новата конструкция. Ще активираме всички форми на подкрепа, включително ще рециклираме и преструктурираме европейски средства, ще използваме ресурс от Българската банка за развитие и имаме пълната политическа воля да намерим правилната формула“, заяви Пулев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    3 3 Отговор
    Супер!

    Коментиран от #6

    11:40 24.07.2026

  • 2 Ще си

    10 2 Отговор
    останете с мераците , другарю !

    11:41 24.07.2026

  • 3 С 2 думи

    5 3 Отговор
    На тоз ама хич не му вярвам....оплита се като пате в кълчища .

    11:41 24.07.2026

  • 4 Говори

    11 2 Отговор
    прав текст ! Парите ги нямате и Европа няма да ви даде , защото не сте за вярване !

    11:43 24.07.2026

  • 5 Боже, прибери си вересиите!

    3 2 Отговор
    Головодие и безхаберие мъчи страната.

    11:46 24.07.2026

  • 6 ???

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ма кя ти - как е ???

    11:47 24.07.2026

  • 7 АГАТ а Кристи

    4 1 Отговор
    Крадеf и пари ???
    Оказва се, че на общата Боташ и е малко. Да не говорим за олигарсите му, платили най-скъпата предизборна кампания. И те са на опашката след общата.
    Нооо, ЕСЕНТА - ИДВА !!!

    11:54 24.07.2026

  • 8 Факт

    4 0 Отговор
    Срещата с "Райнметал" се превърна в поредния гаф, смяна на позиции, публично унижение за правителството. Вчера се проведе унизителна среща. От една страна премиерът Радев, вицепремиерът Пулев, военният министър Стоянов (снимки). От другата директор на дирекция "Взривни материали" на Райметал. Не дойде изпълнителният директор. Не дойде дори някой от членовете на Управителния съвет на фирмата (4 човека). Това е нивото след "тука-има"-"тука-нема" политиката на Радев. Миналата година през август прие изп.директор Армин Папергер в президенството. После отиде в офиса му в Германия (октомври). Обяви, че е уредил инвестицията за двата завода край Карлово. Стана премиер. Отиде при Мерц в Берлин (май 2026). Папергер седеше на първия ред на пресконференцията на двамата премиери като гаранция, че договорката ще се спазва. После в парламента вицепремиерът Пулев (юли 2026) заяви, че договорът противоречи на националния интерес, пари няма и може и да няма завод. Два дни по-късно Димитър Стоянов заяви, че не се отказват.
    Излезе, че в бюджета са отделили 48 млн евро за заводите, които противоречат на националния интерес. До вчера, когато им свалиха нивото до директор "барути". Показаха им, че са гола вода. Седят като виновни деца пред средно ниво служител в частна фирма. Омазани. Гънещи се. Срам за България! След срещата изявление направи само Пулев. Другите се скриха. Вицето обяви, че няма договор (на какво основание Гълъб Донев е записал 48 млн в бюджета?), ням

    11:54 24.07.2026

  • 9 Кочо

    3 0 Отговор
    Пулев! Ти инвестирай в съветничката, която коментирахме вчера, а политиката остави на нас да коментираме тук!!! Изобщо, всички Десислави трябва да се обгрижват най щателно! Останалото са несериозни инвестиции! И излизайте в отпуск, лятос е! Ей, едно време каква стегната държава и отлична дисциплина и организаия имаше! Всичкия ръководен състав през август бе в отпуск! От най дребния ръководител, до председателя на Държавния съвет! Добри Джуров в края на август водеше похода до историческото място за производството на поредния випуск на военните училища! От 1 септември - всички по места! На 9 септември - всенародни тържества! Есенни бригади, кипи всеотдаен общественополезен труд! А сега - август е най трагичния месец за България и Русия! Светицата Ванга, Тодор Живков и Ален Делон си отидоха в този зловещ месец!

    11:55 24.07.2026

  • 10 Факт

    4 1 Отговор
    Вицето обяви, че няма договор (на какво основание Гълъб Донев е записал 48 млн в бюджета?), няма финансиране, дори подходящ терени.
    Непоследователни, хаотични, некомпетентни. Поредната каша. И закономерно им свалиха нивото. То показва отношение.

    За сравнение в Хърватия миналата година заработи завод за ремонт на кораби. Тази година премиерът договори завод за танкове "Леопард" и за производство на дронове-камикадзе. Подписаха. Високотехнологично производство, екологично, с добавена стойност, за изграждане на кадри, специалисти. Сами сравнявайте. Как се действа на двете места политически. И какъв е потенциалът на кабинета "Радев" за сериозен бизнес, инвестиции и водене на преговори. Трагичен! Затова ще им пращат второразрядни служители.

    Коментиран от #13

    11:56 24.07.2026

  • 11 СВД

    2 3 Отговор
    Оставете германците! Те си имат партия тук! Гледайте да сте добре с американците!

    11:58 24.07.2026

  • 12 Ккк

    3 0 Отговор
    Толкова могат зелените чорапи.

    Ще ни направят последна дупка на кавала.

    Коментиран от #21

    12:01 24.07.2026

  • 13 Хе-хе

    3 6 Отговор

    До коментар #10 от "Факт":

    Тези неща, които са станали преди година в Хърватия, защо не ги направихте тук! Тогава кабинета Радев го нямаше да пречи! Не е беда! Друг ще дойде, като те не искат, а и за какъв дявол ти са?! Само катастрофи миналия век с тях! Израел ще дойде, Турия ще дойде, Китай ще дойде, все някой ще те хареса и сключи брак с тебе! Ето, американците се разположиха, пак ревете! Какъв груй искате още, няма угодия! Банани, банани, сега пък защо имало големи банани! Комунизма приключи! Ще ядете банани!

    Коментиран от #16

    12:02 24.07.2026

  • 14 Липсва реално финансово обезпечeниe

    2 1 Отговор
    Да Живееш !

    В България !

    12:06 24.07.2026

  • 15 Тоя !

    4 0 Отговор
    За Какво Е Турен Там ?

    За Бостанско Плашило Ли ?

    Ако е За Това !

    Добре се Справя !

    12:11 24.07.2026

  • 16 АГАТ а Кристи

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Хе-хе":

    Главо ЧЕРВЕНА, -

    С "МАГИСТРАЛКИ" - БРАК НЕ СЕ СКЛЮЧВА.
    Най - много едно "свирене" !
    /последния комунист - в България, след всички българи.... /
    ДОКАЗВАШ ГО !!!

    12:14 24.07.2026

  • 17 Голата истина

    3 2 Отговор
    От едно котило са Бойко Българоубиец, Радев Предателя, Пеевски Свинята, Кокорчо, Атанас Настъпената Жаба и т.н. Истината е, че част от предателите от бившата ДС се трансформираха в масонски ложи и слугуват на Щатите, за да могат спокойно да продължат да безчинстват и издевателстват над българския народ. А самите политически партии на статуквото са само параван. И сега се надпреварват кой да граби от нас повече - доминиона САЩ или вътрешните врагове и предатели.

    12:21 24.07.2026

  • 18 оня с коня

    2 3 Отговор
    Всякакви Олиго злобно пишат че Борисов бил "Йес-мен" и на Запад му се подигравали.Неее,Гаспада- Западът има Доверие ЕДИНСТВЕНО на Борисов и знае че Думата му на 2 не става!Самият че плати Ф-16 ПРЕДВАРИТЕЛНО И ИЗЦЯЛО говори за Размах и Решителност да се доведат неката докрай,Злобарите обачепротестират що така предварително,каго можело Разсрочено,пък в един момент ще се окаже че Нямаме пари за поредната вноска!А логиката е че Тия Руски злобни създания искат България да е Безпомощна във Военно отношение и да няма Никаква Икономика,та Народа спонтанно да коленичи пред Русия за помощ.Нямаше да има пари за Договор с "Райнметал" ли ако управляваше ББ?Щеше, и още как!

    12:29 24.07.2026

  • 19 По сериозно моля

    2 0 Отговор
    Не сте служебно правителство да оплескате нещата и да се изнижете,трябва да одговаряте за постъпките си,вече.

    12:35 24.07.2026

  • 20 Нали До сега !

    1 0 Отговор
    Писахте Бюджет !

    Бе Каун ?

    12:38 24.07.2026

  • 21 Че Ние ?

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Ккк":

    Не Сме ли Вече ?

    12:40 24.07.2026

  • 22 Кат Ти е Къс Акъла !

    2 0 Отговор
    Няма И Да Има !

    12:50 24.07.2026

  • 23 това центаджиите сте скарани с мисленето

    1 0 Отговор
    подготвят ви за пропадане на проекта

    12:58 24.07.2026

  • 24 Задник,

    1 0 Отговор
    в удължителен бюджет няма! Пухльо

    13:01 24.07.2026

  • 25 Парите

    0 0 Отговор
    Не съм фен нито на баце, нито на ГЕРБ, но снощи Теменужка Петкова каза истината. За всички, които се упражняват в разсъждения тук, да ви кажа какви са фактите - Райнметал и ВМЗ трябваше да правят джойнт венчър - 51 процента дялово участие на Райнметал и 49 ВМЗ, т.е. българската държава. Дялът, който трябваше да вкара българската страна, беше 400 и няколко милиона, говоря приблизително. ГЕРБ действително бяха предвидили тези пари в проектобюджета за 2026 г., преди да падне правителството на Росен Желязков. Оттам нататък, какво се случи - куче влачи, диря няма. Европейската комисия в този случай няма нищо общо.

    13:32 24.07.2026

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