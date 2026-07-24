Вицепремиерът Пулев: Липсва реално финансово обезпечаване на проекта с „Райнметал“

Имаме ясна политическа воля за развитие на стратегическото партньорство с Германия и "Райнметал", но е необходимо да бъдат преодолени натрупани дефицити. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев, който участва в „Денят на Дарик“, където коментира бъдещето на проекта между „ВМЗ“ и германския отбранителен концерн „Райнметал“.
„Между правителството на Република България и Германия има един отличен политически диалог. Има един силен кредит на доверие и това нещо се пренася и в една много добра икономическа рамка и индустриално сътрудничество“, посочи Пулев.
Той категорично отхвърли твърденията, че проектът с германския отбранителен концерн е бил напълно подготвен и финансово обезпечен преди встъпването на настоящото правителство.
"Райнметал" дойде по инициатива на президента Радев, след което този инвеститор беше прехвърлен към изпълнителната власт. "Райнметал" са показали нужното ниво на професионализъм, експертиза, дали са цялостен набор от техническа документация и са се опитали по най-добронамерен и професионален начин да развият диалога с изпълнителната власт.
По думите му, след анализ на документацията правителството е установило редица сериозни проблеми при подготовката на проекта от българска страна. „Има редица проблеми. Първо, от гледна точка на правната документация – няма учредителен договор. Проект няма. Реално няма създадено в момента съвместно дружество между ВМЗ и „Райнметал“, изтъкна той.
Според вицепремиера липсва и реално финансово обезпечаване на проекта. Той обяви, че първоначалният ангажимент на държавата е нараснал значително, без това да бъде подкрепено с необходимите средства. „Започваме като ангажимент от страна на държавата около 400 милиона евро. Стигаме в един момент до близо удвояване на ангажимента към българската държава – близо 700 милиона евро“, каза той.
По думите му обаче няма финансова обосновка, която да подкрепя тези параметри. „Това, което виждаме като извадка от Министерството на финансите, е че има финансова обезпеченост към онзи момент от 180 милиона лева, което е приблизително 90 милиона евро. И дори ако бяха наистина обезпечени тези средства, те пак щяха да бъдат една малка част от цялостната финансова конструкция“, заяви вицепремиерът.
Той изтъкна, че средствата са били преведени към ВМЗ и впоследствие върнати в държавния бюджет под формата на дивидент. „Говорим за една абсолютно симулативна дейност. Едни 180 милиона, които отиват до ВМЗ и се връщат буквално в рамките на пет дни обратно към държавния бюджет.“ Тази практика е заблуждаваща инвеститорите.
Вицепремиерът посочи, че има проблеми и с избора на терен за бъдещото предприятие. „Тук говорим за земеделски земи, тук говорим за гори. Буквално дадени са гори, вместо да се фокусираме върху индустриална зона, която да отговаря на нуждите на тази индустрия“, заяви той.
Пулев категорично подчерта, че правителството не поставя под въпрос стратегическото партньорство с германския концерн. „Нашите ангажименти към Германия като стратегически партньор ще ги изпълним. Нашите ангажименти към „Райнметал“ също ще ги изпълним, защото имаме общи споделени приоритети – модернизация, технологичен трансфер и развитие на българската отбранителна индустрия“, каза той и допълни, че амбиция е България да не бъде в периферията, а да бъде в сърцето на отбранителната индустрия на Европейския съюз.
Вицепремиерът посочи, че предстоят регулярни срещи с „Райнметал“ за намиране на устойчив модел. „Финансирането ще следва новата конструкция. Ще активираме всички форми на подкрепа, включително ще рециклираме и преструктурираме европейски средства, ще използваме ресурс от Българската банка за развитие и имаме пълната политическа воля да намерим правилната формула“, заяви Пулев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #6
11:40 24.07.2026
2 Ще си
11:41 24.07.2026
3 С 2 думи
11:41 24.07.2026
4 Говори
11:43 24.07.2026
5 Боже, прибери си вересиите!
11:46 24.07.2026
6 ???
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Ма кя ти - как е ???
11:47 24.07.2026
7 АГАТ а Кристи
Оказва се, че на общата Боташ и е малко. Да не говорим за олигарсите му, платили най-скъпата предизборна кампания. И те са на опашката след общата.
Нооо, ЕСЕНТА - ИДВА !!!
11:54 24.07.2026
8 Факт
Излезе, че в бюджета са отделили 48 млн евро за заводите, които противоречат на националния интерес. До вчера, когато им свалиха нивото до директор "барути". Показаха им, че са гола вода. Седят като виновни деца пред средно ниво служител в частна фирма. Омазани. Гънещи се. Срам за България! След срещата изявление направи само Пулев. Другите се скриха. Вицето обяви, че няма договор (на какво основание Гълъб Донев е записал 48 млн в бюджета?), ням
11:54 24.07.2026
9 Кочо
11:55 24.07.2026
10 Факт
Непоследователни, хаотични, некомпетентни. Поредната каша. И закономерно им свалиха нивото. То показва отношение.
За сравнение в Хърватия миналата година заработи завод за ремонт на кораби. Тази година премиерът договори завод за танкове "Леопард" и за производство на дронове-камикадзе. Подписаха. Високотехнологично производство, екологично, с добавена стойност, за изграждане на кадри, специалисти. Сами сравнявайте. Как се действа на двете места политически. И какъв е потенциалът на кабинета "Радев" за сериозен бизнес, инвестиции и водене на преговори. Трагичен! Затова ще им пращат второразрядни служители.
Коментиран от #13
11:56 24.07.2026
11 СВД
11:58 24.07.2026
12 Ккк
Ще ни направят последна дупка на кавала.
Коментиран от #21
12:01 24.07.2026
13 Хе-хе
До коментар #10 от "Факт":Тези неща, които са станали преди година в Хърватия, защо не ги направихте тук! Тогава кабинета Радев го нямаше да пречи! Не е беда! Друг ще дойде, като те не искат, а и за какъв дявол ти са?! Само катастрофи миналия век с тях! Израел ще дойде, Турия ще дойде, Китай ще дойде, все някой ще те хареса и сключи брак с тебе! Ето, американците се разположиха, пак ревете! Какъв груй искате още, няма угодия! Банани, банани, сега пък защо имало големи банани! Комунизма приключи! Ще ядете банани!
Коментиран от #16
12:02 24.07.2026
14 Липсва реално финансово обезпечeниe
В България !
12:06 24.07.2026
15 Тоя !
За Бостанско Плашило Ли ?
Ако е За Това !
Добре се Справя !
12:11 24.07.2026
16 АГАТ а Кристи
До коментар #13 от "Хе-хе":Главо ЧЕРВЕНА, -
С "МАГИСТРАЛКИ" - БРАК НЕ СЕ СКЛЮЧВА.
Най - много едно "свирене" !
/последния комунист - в България, след всички българи.... /
ДОКАЗВАШ ГО !!!
12:14 24.07.2026
17 Голата истина
12:21 24.07.2026
18 оня с коня
12:29 24.07.2026
19 По сериозно моля
12:35 24.07.2026
20 Нали До сега !
Бе Каун ?
12:38 24.07.2026
21 Че Ние ?
До коментар #12 от "Ккк":Не Сме ли Вече ?
12:40 24.07.2026
22 Кат Ти е Къс Акъла !
12:50 24.07.2026
23 това центаджиите сте скарани с мисленето
12:58 24.07.2026
24 Задник,
13:01 24.07.2026
25 Парите
13:32 24.07.2026