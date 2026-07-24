Вицепремиерът Пулев: Липсва реално финансово обезпечаване на проекта с „Райнметал“

Имаме ясна политическа воля за развитие на стратегическото партньорство с Германия и "Райнметал", но е необходимо да бъдат преодолени натрупани дефицити. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев, който участва в „Денят на Дарик“, където коментира бъдещето на проекта между „ВМЗ“ и германския отбранителен концерн „Райнметал“.

„Между правителството на Република България и Германия има един отличен политически диалог. Има един силен кредит на доверие и това нещо се пренася и в една много добра икономическа рамка и индустриално сътрудничество“, посочи Пулев.

Той категорично отхвърли твърденията, че проектът с германския отбранителен концерн е бил напълно подготвен и финансово обезпечен преди встъпването на настоящото правителство.

"Райнметал" дойде по инициатива на президента Радев, след което този инвеститор беше прехвърлен към изпълнителната власт. "Райнметал" са показали нужното ниво на професионализъм, експертиза, дали са цялостен набор от техническа документация и са се опитали по най-добронамерен и професионален начин да развият диалога с изпълнителната власт.

По думите му, след анализ на документацията правителството е установило редица сериозни проблеми при подготовката на проекта от българска страна. „Има редица проблеми. Първо, от гледна точка на правната документация – няма учредителен договор. Проект няма. Реално няма създадено в момента съвместно дружество между ВМЗ и „Райнметал“, изтъкна той.

Според вицепремиера липсва и реално финансово обезпечаване на проекта. Той обяви, че първоначалният ангажимент на държавата е нараснал значително, без това да бъде подкрепено с необходимите средства. „Започваме като ангажимент от страна на държавата около 400 милиона евро. Стигаме в един момент до близо удвояване на ангажимента към българската държава – близо 700 милиона евро“, каза той.

По думите му обаче няма финансова обосновка, която да подкрепя тези параметри. „Това, което виждаме като извадка от Министерството на финансите, е че има финансова обезпеченост към онзи момент от 180 милиона лева, което е приблизително 90 милиона евро. И дори ако бяха наистина обезпечени тези средства, те пак щяха да бъдат една малка част от цялостната финансова конструкция“, заяви вицепремиерът.

Той изтъкна, че средствата са били преведени към ВМЗ и впоследствие върнати в държавния бюджет под формата на дивидент. „Говорим за една абсолютно симулативна дейност. Едни 180 милиона, които отиват до ВМЗ и се връщат буквално в рамките на пет дни обратно към държавния бюджет.“ Тази практика е заблуждаваща инвеститорите.

Вицепремиерът посочи, че има проблеми и с избора на терен за бъдещото предприятие. „Тук говорим за земеделски земи, тук говорим за гори. Буквално дадени са гори, вместо да се фокусираме върху индустриална зона, която да отговаря на нуждите на тази индустрия“, заяви той.

Пулев категорично подчерта, че правителството не поставя под въпрос стратегическото партньорство с германския концерн. „Нашите ангажименти към Германия като стратегически партньор ще ги изпълним. Нашите ангажименти към „Райнметал“ също ще ги изпълним, защото имаме общи споделени приоритети – модернизация, технологичен трансфер и развитие на българската отбранителна индустрия“, каза той и допълни, че амбиция е България да не бъде в периферията, а да бъде в сърцето на отбранителната индустрия на Европейския съюз.

Вицепремиерът посочи, че предстоят регулярни срещи с „Райнметал“ за намиране на устойчив модел. „Финансирането ще следва новата конструкция. Ще активираме всички форми на подкрепа, включително ще рециклираме и преструктурираме европейски средства, ще използваме ресурс от Българската банка за развитие и имаме пълната политическа воля да намерим правилната формула“, заяви Пулев.