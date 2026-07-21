България е с най-висок дефицит в ЕС за първото тримесечие

България е на първо място в Европейския съюз и еврозоната по размер на бюджетния дефицит за първото тримесечие на 2026 г., показват публикувани във вторник сезонно изгладени данни на Евростат. В края на март дефицитът е достигнал 7,6% от брутния вътрешен продукт (БВП) и с това страната изпреварва Унгария (6,6% от БВП), Полша (5,6% от БВП) и Франция (5,1% от БВП).
Данните се доближават до цитираната в началото на юни от финансовия министър и вицепремиер Гълъб Донев прогноза за дефицит от над 7,4% от БВП в края на годината, ако не бъдат взети бюджетни мерки. Спрямо предходното тримесечие изменението е с 5,1 пр. п. от БВП – най-голямо влошаване на дефицита в еврозоната и ЕС за периода.
Дефицитът в еврозоната и в ЕС достига 3,1% от БВП, като за еврозоната това е слабо понижение спрямо отчетените в четвъртото тримесечие на 2025 г. 3,2% в еврозоната и 3,4% в ЕС.
През първото тримесечие на 2026 г. общите държавни приходи в еврозоната възлизат на 47,1% от БВП – спад спрямо отчетените през четвъртото тримесечие на 2025 г. 47,3%, който се дължи главно на това, че незначителното увеличение на сезонно коригираните приходи в абсолютно изражение с около 1 млрд. евро е компенсирано от ръста на номиналния БВП. Разходите в еврозоната са на ниво от 50,2% от БВП – спад в сравнение с предходното тримесечие (50,4% от БВП) поради намаление на сезонно коригираните общи разходи с около 1 млрд. евро, както и поради ръст на номиналния БВП.
В ЕС общите държавни приходи достигат 46,6% от БВП през първото тримесечие на 2026 г., като съотношението представлява слабо понижение в сравнение с отчетените 46,7% през четвъртото тримесечие на 2025 г., въпреки че сезонно коригираните общи приходи в ЕС са се увеличили с около 9 млрд. евро в сравнение с предходното тримесечие. Общите държавни разходи в ЕС са били 49,8% от БВП, което представлява спад в сравнение с 50,1% от БВП през предходното тримесечие. Сезонно коригираните общи разходи са намалели с около 2 млрд. евро в сравнение с последното тримесечие на 2025 г.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Мишел
Коментиран от #8, #28
17:11 21.07.2026
3 Гълъбарник ПБ
17:13 21.07.2026
4 Хампарцумян
17:14 21.07.2026
5 Давид
17:20 21.07.2026
6 Лъжат
Коментиран от #14
17:20 21.07.2026
7 Ироничен
17:21 21.07.2026
8 ФАКТ Е
До коментар #2 от "Мишел":Гласовете за ГЕРБ,БСП и Възраждане спаднаха главоломно на изборите, защото Кремъл ги изкомандва да гласуват за Радев.
Коментиран от #11
17:22 21.07.2026
9 Относно
17:23 21.07.2026
10 С тоя проскубан гълаб
17:25 21.07.2026
11 Сега
До коментар #8 от "ФАКТ Е":Ако има избори, Радев и парламента няма да помирише повече. Не изпълни никакви предизборни обещания. Мека и вяла политика.
Коментиран от #16
17:26 21.07.2026
12 Тошко
Коментиран от #17
17:30 21.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Сметки
17:35 21.07.2026
16 Тошко
До коментар #11 от "Сега":Имат си покер машини за гласуване и послушно МВР, пак ще са вътре, ще ни заливат с мизерия докато Кремъл ги държи.
Коментиран от #35
17:35 21.07.2026
17 анализатор
До коментар #12 от "Тошко":Радва се на дефицита !
17:36 21.07.2026
18 az СВО Победа 81
Накратко:
От хърватския сценарий с пика на цените след налагането на чуждата валута, България директно влиза в гръцкия сценарий свързан з дефицити, тдглене на заеми и замръзяванр на доходи и социални плащания....
И пак повтарям, че не е свързано със шиткойна, ама никак не д свързано! 🤣🤣🤣
17:37 21.07.2026
19 Иван
17:38 21.07.2026
20 Всичко е изкуствено
17:40 21.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 ето как ни обират
17:41 21.07.2026
23 ТИЯ КЛОУНИ ИЗМАМНИЦИ КАТО РАДЕВ И ГЪЛАБА
17:42 21.07.2026
24 Перо
Коментиран от #44
17:43 21.07.2026
25 Но те са наши хора
17:44 21.07.2026
26 Добре дошли в еврозоната глупаци!
Благодарете на всички яростно раздали се за приемането на еврото в България. Не пропускайте и онези които можеха да спрат това национално предателство но не направиха нищо!
17:46 21.07.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 тиквата съм: така е
До коментар #2 от "Мишел":Такава е съдбата на бедняка заблуден
преизбирач на тикви шопари
да му вдигат осигуровките и цените
и взема най ниски заплатки и пенции
17:49 21.07.2026
29 Не мога да разбера
17:53 21.07.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Друг
18:00 21.07.2026
32 най-после и ние
18:00 21.07.2026
33 Ко каза
18:00 21.07.2026
34 сега като дадем Безмер
18:02 21.07.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Зюмбюлка
18:04 21.07.2026
37 Наглост чалгаро-прогресивна
18:10 21.07.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Въпрос
18:15 21.07.2026
41 Павел Пенев
18:16 21.07.2026
42 Да, гарван е!
18:17 21.07.2026
43 И как
18:24 21.07.2026
44 Дръжки
До коментар #24 от "Перо":Ааа, има и не от селата. Вънкашната ни е от Сандански.
18:30 21.07.2026