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България е с най-висок дефицит в ЕС за първото тримесечие

България е с най-висок дефицит в ЕС за първото тримесечие

21 Юли, 2026 16:59 826 44

  • дефицит-
  • бюджет-
  • гълъб донев

Страната ни е на първо място и по отношение на влошаване при показателя спрямо предходното тримесечие

България е с най-висок дефицит в ЕС за първото тримесечие - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

България е на първо място в Европейския съюз и еврозоната по размер на бюджетния дефицит за първото тримесечие на 2026 г., показват публикувани във вторник сезонно изгладени данни на Евростат. В края на март дефицитът е достигнал 7,6% от брутния вътрешен продукт (БВП) и с това страната изпреварва Унгария (6,6% от БВП), Полша (5,6% от БВП) и Франция (5,1% от БВП).

Данните се доближават до цитираната в началото на юни от финансовия министър и вицепремиер Гълъб Донев прогноза за дефицит от над 7,4% от БВП в края на годината, ако не бъдат взети бюджетни мерки. Спрямо предходното тримесечие изменението е с 5,1 пр. п. от БВП – най-голямо влошаване на дефицита в еврозоната и ЕС за периода.

Дефицитът в еврозоната и в ЕС достига 3,1% от БВП, като за еврозоната това е слабо понижение спрямо отчетените в четвъртото тримесечие на 2025 г. 3,2% в еврозоната и 3,4% в ЕС.

През първото тримесечие на 2026 г. общите държавни приходи в еврозоната възлизат на 47,1% от БВП – спад спрямо отчетените през четвъртото тримесечие на 2025 г. 47,3%, който се дължи главно на това, че незначителното увеличение на сезонно коригираните приходи в абсолютно изражение с около 1 млрд. евро е компенсирано от ръста на номиналния БВП. Разходите в еврозоната са на ниво от 50,2% от БВП – спад в сравнение с предходното тримесечие (50,4% от БВП) поради намаление на сезонно коригираните общи разходи с около 1 млрд. евро, както и поради ръст на номиналния БВП.

В ЕС общите държавни приходи достигат 46,6% от БВП през първото тримесечие на 2026 г., като съотношението представлява слабо понижение в сравнение с отчетените 46,7% през четвъртото тримесечие на 2025 г., въпреки че сезонно коригираните общи приходи в ЕС са се увеличили с около 9 млрд. евро в сравнение с предходното тримесечие. Общите държавни разходи в ЕС са били 49,8% от БВП, което представлява спад в сравнение с 50,1% от БВП през предходното тримесечие. Сезонно коригираните общи разходи са намалели с около 2 млрд. евро в сравнение с последното тримесечие на 2025 г.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Мишел

    20 2 Отговор
    Такава е съдбата на бедняка в клуба на богатите.

    Коментиран от #8, #28

    17:11 21.07.2026

  • 3 Гълъбарник ПБ

    11 3 Отговор
    Гълъб прави бюджета перо по перо.

    17:13 21.07.2026

  • 4 Хампарцумян

    19 2 Отговор
    "С еврото, България ще забогатее, вервайте ми"

    17:14 21.07.2026

  • 5 Давид

    9 3 Отговор
    Къде е икономиката на това правителство и защо ни занимава с глупости? Искаме пари и просперитет а не клюки. За ДПС ли работите?

    17:20 21.07.2026

  • 6 Лъжат

    18 1 Отговор
    Лъжат и за Инфлацията. Как цените ни станаха най-скъпите на Балканите, по-високи от западна Европа, ако инфлацията е 2-3%, всеки месец. Всичко е лъжи в тая държава.

    Коментиран от #14

    17:20 21.07.2026

  • 7 Ироничен

    8 2 Отговор
    Абе, защо всички в този кабинет някак мазни изглеждат?

    17:21 21.07.2026

  • 8 ФАКТ Е

    6 9 Отговор

    До коментар #2 от "Мишел":

    Гласовете за ГЕРБ,БСП и Възраждане спаднаха главоломно на изборите, защото Кремъл ги изкомандва да гласуват за Радев.

    Коментиран от #11

    17:22 21.07.2026

  • 9 Относно

    9 0 Отговор
    Относно инфлацията - може спокойно да се каже, че стойността в лева на етикетите, остана със същата цифра, но заменена от евро. Вие спецовете я изчислявайте колко процента е...

    17:23 21.07.2026

  • 10 С тоя проскубан гълаб

    8 2 Отговор
    който е зависим от олигарсите нищо няма да стане. Ще понесе ли съдебна отговорност, че не изпълнява указанията на ЕС да премахне плоския данък и да вдигне малко данъците

    17:25 21.07.2026

  • 11 Сега

    12 4 Отговор

    До коментар #8 от "ФАКТ Е":

    Ако има избори, Радев и парламента няма да помирише повече. Не изпълни никакви предизборни обещания. Мека и вяла политика.

    Коментиран от #16

    17:26 21.07.2026

  • 12 Тошко

    6 2 Отговор
    Каква мила усмивка от Донев на снимката...

    Коментиран от #17

    17:30 21.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Сметки

    8 2 Отговор
    Правителството събира рекордно много пари за цялата история на България. Въпреки това не му стигат! Прахосват народните пари за лъжливи ТЕЛК-ове, но за детски няма; Увеличиха заплатите на депутатите, но замразиха МРЗ; Избиваме се по пътищата с мантинели като от картон, но харчат 400 млн за това; Имаме най-голямата администрация в ЕС, но сме с най-ниската раждаемост... РР трябва да го изберем за президент и премиер на враговете ни.

    17:35 21.07.2026

  • 16 Тошко

    5 0 Отговор

    До коментар #11 от "Сега":

    Имат си покер машини за гласуване и послушно МВР, пак ще са вътре, ще ни заливат с мизерия докато Кремъл ги държи.

    Коментиран от #35

    17:35 21.07.2026

  • 17 анализатор

    8 1 Отговор

    До коментар #12 от "Тошко":

    Радва се на дефицита !

    17:36 21.07.2026

  • 18 az СВО Победа 81

    5 1 Отговор
    Не, не е от шиткойна, някой да не се обърка и да си помисли, че шиткойна ни докара дотук?

    Накратко:

    От хърватския сценарий с пика на цените след налагането на чуждата валута, България директно влиза в гръцкия сценарий свързан з дефицити, тдглене на заеми и замръзяванр на доходи и социални плащания....

    И пак повтарям, че не е свързано със шиткойна, ама никак не д свързано! 🤣🤣🤣

    17:37 21.07.2026

  • 19 Иван

    3 0 Отговор
    Ами ЗКПЧ като ти прави бюджет, така ще е.

    17:38 21.07.2026

  • 20 Всичко е изкуствено

    4 0 Отговор
    Цени и услуги двойни, заплатите ниски, на обирджии от управниците са завишени. Стоките ужасно скъпи, а заплатите не са мръднали, това спекула

    17:40 21.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 ето как ни обират

    2 1 Отговор
    Но пак даваме най-много от всички спрямо доходи на населението ни за украйна.То не беще ток,пари,въоръжение,гледане по петзвездни хотели на украинци,реактори и какво ли не....

    17:41 21.07.2026

  • 23 ТИЯ КЛОУНИ ИЗМАМНИЦИ КАТО РАДЕВ И ГЪЛАБА

    5 2 Отговор
    МЯСТОТО ИМ Е В ЗАТВОРА, БОТАШ, КОЙ ЩЕ ПЛАЩА БЕ ОЛИГОФРЕНИ

    17:42 21.07.2026

  • 24 Перо

    8 0 Отговор
    Тоя по главно образование е политически профил във военно у-ще и е бил ЗКПЧ! Всичко друго е приравнително образование и кратки курсчета! Новият шеф на АЕЦ Козлодуй е с българска филология, “генерал”! Всички са калинки! Повтаря се случая със Симеончо! Само случайници, предимно от селата!

    Коментиран от #44

    17:43 21.07.2026

  • 25 Но те са наши хора

    3 0 Отговор
    Обесете веригите, банките и разпределителните дружества. После концесионерите обществените поръчки и ще има пари.

    17:44 21.07.2026

  • 26 Добре дошли в еврозоната глупаци!

    6 1 Отговор
    Добре ли ви е в "КЛУБА НА БОГАТИТЕ"?
    Благодарете на всички яростно раздали се за приемането на еврото в България. Не пропускайте и онези които можеха да спрат това национално предателство но не направиха нищо!

    17:46 21.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 тиквата съм: така е

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Мишел":

    Такава е съдбата на бедняка заблуден
    преизбирач на тикви шопари
    да му вдигат осигуровките и цените
    и взема най ниски заплатки и пенции

    17:49 21.07.2026

  • 29 Не мога да разбера

    4 0 Отговор
    Кой да вземе спешни бюджетни мерки бре, Гълъбе? За какво сте там - за решване на проблемите, за задълбочаване или за агитация? Дайте да дадем. Да, ама аз съм давал многократно и моите мерки съм ги взел за пореден път. Измамници ли сте, некадърници ли сте или и двете? Че вие сте на път да надскочите баш мошениците.

    17:53 21.07.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Друг

    4 1 Отговор
    Добре дошли в клуба на богатите

    18:00 21.07.2026

  • 32 най-после и ние

    2 0 Отговор
    да сме начело на някоя класация ! Ура Другари 1

    18:00 21.07.2026

  • 33 Ко каза

    2 0 Отговор
    Ми какво очаквате като Тиквун и Прасун "обраха бостана".

    18:00 21.07.2026

  • 34 сега като дадем Безмер

    0 0 Отговор
    под наем парковка на час на краварите, ще се оправим много бързо ?

    18:02 21.07.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Зюмбюлка

    0 0 Отговор
    Нищо чудно, от три години няма приет бюджет.

    18:04 21.07.2026

  • 37 Наглост чалгаро-прогресивна

    0 1 Отговор
    Видяхте ил, българи?! Видяхте ли и уверихте ли се в чудовищното коварство, двуличие и наглост на Фатмак Рундю от село Слаявново, който с измами и лъжи спечели и двата си мандата! С измачи и лъжи спечели и последните избори, но този път мръсните му номера надминаха дори и него! Оказа се, че фатмак Рундю от село Славяноов отдавна си е правил сметката да "управлява" с чалгари! При това, с най-противните, ноай-долните, най- нечистоплътните и с най-просташкия и циничен език! Както вече разбрахте, всички министерства прогизнаха от кадри на чалгарската сбирщина на сакатото учиндолско нищожество! Обаче с фъфлещата Митева Ива и Плевела Митева направо избиха рибата! Ако помните, бългаир, много мръсната чалгарска слугиня Плевела Митеав веднъж остави на трибуната в Парламента едни розови хапчета! Тогава тя сбърка розовите хапчета с противозачатъчните, които винаги носи в чантичката си, понеже не се знае кога на Простак Хаджи Тошко Африкански шимпанзето ще му стане! И все пак, не сте ли съгласни, че това беше отвартителна, потресаваща простащина, която впрочем винаги е била запазена марка на чалгарската сбирщина на сакатия от Учиндол!

    18:10 21.07.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Въпрос

    0 1 Отговор
    Защо този на снимката се хили като пача?! Какво толкова му е смешно?! Смешен е той, смешен е на цяла България!

    18:15 21.07.2026

  • 41 Павел Пенев

    1 0 Отговор
    Крадливата свиня Теменужка не е съгласна с този дефицит,защото част от парите са заминали за Швейцария във фирмата на сина и- енергиен бизнесмен.

    18:16 21.07.2026

  • 42 Да, гарван е!

    0 0 Отговор
    ЗаКаПеЧе-то та снимката, дето името му е Гълъб, всъщност е Гарван! Гарван, който грачи "грозно, зловещо"!

    18:17 21.07.2026

  • 43 И как

    0 0 Отговор
    е ухилен!?

    18:24 21.07.2026

  • 44 Дръжки

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Перо":

    Ааа, има и не от селата. Вънкашната ни е от Сандански.

    18:30 21.07.2026

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