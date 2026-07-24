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Спират камионите над 12 тона по ключови магистрали в петък и неделя

Спират камионите над 12 тона по ключови магистрали в петък и неделя

24 Юли, 2026 10:21 538 8

  • камиони-
  • магистрала

През тези часови прозорци шофьорите на тежкотоварни автомобили, пътуващи от и за Бургас, могат да ползват като алтернативно трасе Подбалканския път (I-6)

Спират камионите над 12 тона по ключови магистрали в петък и неделя - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пътната агенция въвежда временни ограничения за движението на тежкотоварни камиони над 12 тона по магистралите „Тракия“ и „Струма“, както и по други ключови пътин артерии.

Промяната се предприема за повишаване на безопасността, улеснение на трафика и предотвратяване на инциденти при интензивното пътуване към Черноморието и южната ни граница. Ограниченията за камионите ще важат в следните часове:

Петък (24 юли): от 16:00 ч. до 23:00 ч.

Неделя (26 юли): от 15:30 ч. до 22:00 ч.

През тези часови прозорци шофьорите на тежкотоварни автомобили, пътуващи от и за Бургас, могат да ползват като алтернативно трасе Подбалканския път (I-6). Мярката не засяга камионите, извършващи обществен превоз на пътници, както и тези, превозващи опасни товари (ADR), живи животни, бързоразвалящи се храни на температурен режим, специализирани екарисажни камиони и автомобили на пътноподдържащите фирми.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    4 2 Отговор
    Тези камиони ви носят храната и водата а вие ги спирате.
    Трафика е към плажовете а не към нивите.
    Що тъй

    10:23 24.07.2026

  • 2 вие сега ли го разбрахте

    3 2 Отговор
    добре де това в практика от доста години всяко лято защо го пишете като новина??? да не говорим ме в еропа се спират за събота и неделя а само по няколко часа тук кога ще започне да се спират за събота и неделя?

    Коментиран от #5

    10:25 24.07.2026

  • 3 Анализ

    3 0 Отговор
    За да могат софиянци, да пътуват спокойно!

    10:31 24.07.2026

  • 4 Дръта чанта

    3 0 Отговор
    И каде ще стоят тез камиони то паркинзи няма на пътя ли забрани ще слагат да вземем да спрем за един месец тогава да ви видим

    10:37 24.07.2026

  • 5 Ще спират

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "вие сега ли го разбрахте":

    Когато направят паркинзи и условия за шофьорите на запад събота и неделя не се кара но имаш каде да спреш и условия

    10:40 24.07.2026

  • 6 Неразбрал

    1 0 Отговор
    Мярката не засяга камиони превозващи пътници? А за Ммисирките важи ли

    10:41 24.07.2026

  • 7 Даяджия

    1 0 Отговор
    А ние ще бъдем ли компенсирани

    10:43 24.07.2026

  • 8 Цвете

    1 0 Отговор
    В ЦЯЛА ЕВРОПА ТИРОВЕТЕ СЕ СПИРАТ, НО ИМАТ ОГРОМНИ ПАРКИНГИ, КЪДЕТО МОГАТ ДА СЕ ИЗКЪПЯТ. ОТ ПЕТЪК СЛЕД ОБЕД ДО ПОНЕДЕЛНИК СУТРИН. САМО СЕ ПРОПУСКАТ ТЕЗИ, КОИТО ПРЕНАСЯТ МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ. И ЗАТОВА ВСИЧКИ ПЪТУВАЩИ В ПОЧИВНИТЕ ДНИ СА СПОКОЙНИ.🚔

    10:52 24.07.2026

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