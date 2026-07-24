Спират камионите над 12 тона по ключови магистрали в петък и неделя

Пътната агенция въвежда временни ограничения за движението на тежкотоварни камиони над 12 тона по магистралите „Тракия“ и „Струма“, както и по други ключови пътин артерии.

Промяната се предприема за повишаване на безопасността, улеснение на трафика и предотвратяване на инциденти при интензивното пътуване към Черноморието и южната ни граница. Ограниченията за камионите ще важат в следните часове:

Петък (24 юли): от 16:00 ч. до 23:00 ч.

Неделя (26 юли): от 15:30 ч. до 22:00 ч.

През тези часови прозорци шофьорите на тежкотоварни автомобили, пътуващи от и за Бургас, могат да ползват като алтернативно трасе Подбалканския път (I-6). Мярката не засяга камионите, извършващи обществен превоз на пътници, както и тези, превозващи опасни товари (ADR), живи животни, бързоразвалящи се храни на температурен режим, специализирани екарисажни камиони и автомобили на пътноподдържащите фирми.