Спират камионите над 12 тона по ключови магистрали в петък и неделя

Пътната агенция въвежда временни ограничения за движението на тежкотоварни камиони над 12 тона по магистралите „Тракия“ и „Струма“, както и по други ключови пътин артерии.
Промяната се предприема за повишаване на безопасността, улеснение на трафика и предотвратяване на инциденти при интензивното пътуване към Черноморието и южната ни граница. Ограниченията за камионите ще важат в следните часове:
Петък (24 юли): от 16:00 ч. до 23:00 ч.
Неделя (26 юли): от 15:30 ч. до 22:00 ч.
През тези часови прозорци шофьорите на тежкотоварни автомобили, пътуващи от и за Бургас, могат да ползват като алтернативно трасе Подбалканския път (I-6). Мярката не засяга камионите, извършващи обществен превоз на пътници, както и тези, превозващи опасни товари (ADR), живи животни, бързоразвалящи се храни на температурен режим, специализирани екарисажни камиони и автомобили на пътноподдържащите фирми.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оня с коня
Трафика е към плажовете а не към нивите.
Що тъй
10:23 24.07.2026
2 вие сега ли го разбрахте
Коментиран от #5
10:25 24.07.2026
3 Анализ
10:31 24.07.2026
4 Дръта чанта
10:37 24.07.2026
5 Ще спират
До коментар #2 от "вие сега ли го разбрахте":Когато направят паркинзи и условия за шофьорите на запад събота и неделя не се кара но имаш каде да спреш и условия
10:40 24.07.2026
6 Неразбрал
10:41 24.07.2026
7 Даяджия
10:43 24.07.2026
8 Цвете
10:52 24.07.2026