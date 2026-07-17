Любомир Дацов: България е шампион в ЕС по разходи за вътрешен ред и сигурност

Единственото нещо, в което България е шампион по разходи - тоест, на първо място в Европейския съюз като размер - това са разходите, които отделя за вътрешен ред и сигурност. Това заяви пред Нова телевизия членът на Фискалния съвет Любомир Дацов.
Заместник-председателят на УС на СФСМВР Емилиян Недялков пък допълни, че в МВР трябва да бъде извършена реформа, за каквато синдикатите настояват от години чрез провеждането на структурен и функционален анализ на ведомството.
Дацов посочи, че разходите за сектора у нас надхвърлят средните за Европейския съюз с над 30%. Той изтъкна, че Фискалният съвет поставя този въпрос успоредно с темите за липсата на реформи в системата за сигурност. "МВР е една изключително затворена система. Тя никога за последните 30 години не е подлагана на нещо, което се нарича преглед на публичните разходи, което е правено за много от системите", отбеляза Дацов и допълни, че автоматичните механизми, въведени преди две години, допълнително са натоварили публичните финанси. Според него голямото натрупване в МВР не идва от хората на терен, а от останалите несъразмерно големи структури.
Недялков се съгласи, че в министерството трябва да бъде извършена реформа. "За това нещо ние говорим от години и настояваме да бъде извършен структурен и функционален анализ, който да даде отговори на въпросите по отношение на дублирани структури, излишни структури, за това къде трябва да има повече, къде трябва да има по-малко полицаи", коментира той, но уточни, че тези стъпки все още се очакват.
Относно данните, че всеки четвърти служител в МВР е в пенсионна възраст - или около 11 000 души при общо 46 000 заети - Емилиян Недялков заяви, че тези цифри не отразяват реалната картина. "Тези данни, които се изнасят, всъщност дават една обща информация на натрупване, която е от 2015 г. насам. И има голяма част от хората, които са се пенсионирали в този период и в същото време са напуснали", обясни синдикалистът, като изчисли, че реалната бройка на работещите пенсионери е около 5000 или 5500 души.
По отношение на правото на ранно пенсиониране и обезщетението от 20 заплати при напускане на системата Дацов изтъкна, че в България е нарушен принципът за това кои служители трябва да се възползват от тези преференции. "Раното пенсиониране е присъщо на хора, които работят под вода, под земя или във въздуха. И това са професиите, които всъщност имат малко по-различно третиране", обясни той и добави, че у нас изкривяването на пенсионния фонд е огромно и в момента всеки български гражданин вади пари от джоба си, за да го доплаща.
На свой ред Недялков обясни, че служителите, които работят в административните сектори, не се възползват от тези права. "В МВР съществуват такива служители, които са по деловодство, които са по финанси, които се занимават с логистика, с дрехи, с автомобилите, счетоводство - всички тези хора нямат тези привилегии", уточни той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Фуражка
То за това в България се ходи спокойно по улиците и не само.
Коментиран от #18, #24
11:23 17.07.2026
2 АНАЛОГОВ
11:25 17.07.2026
3 Да се
Коментиран от #25
11:27 17.07.2026
4 Такива
11:28 17.07.2026
5 Последния Софиянец
Коментиран от #15
11:28 17.07.2026
6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
11:28 17.07.2026
7 това е хубаво . в лондон пуснаха
11:29 17.07.2026
8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Приблизително 3,7 депутати на 100 000 души Германия
Приблизително 0,7 депутати на 100 000 души.
🤔🤔🤔
11:32 17.07.2026
9 36 години
11:35 17.07.2026
10 Кой Да осигури !Слободията На ?
И Парламента !
МВР, Съда И Прокуратурата !
Коментиран от #12
11:35 17.07.2026
11 ШАМПИОНИ СМЕ И ПО
НЕЩО ПО ТОЗИ ВЪПРОС?????
11:36 17.07.2026
12 Върви Се Оплаквай !
До коментар #10 от "Кой Да осигури !Слободията На ?":На Арменския Поп !
11:39 17.07.2026
13 Само питам
11:45 17.07.2026
14 А на вас за какво ви плаща държавата?
11:46 17.07.2026
15 пръц
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Язък че се пишеш софиянец в сградата на Лъвов мост останаха волнонаемни чиновници които обслужват граждани за смяна на лични документи.
11:47 17.07.2026
16 Терористи и нищо друго
11:52 17.07.2026
17 Факт
11:53 17.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Кочо
12:01 17.07.2026
21 няма нито една страна е ЕС
12:01 17.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Мнение
12:02 17.07.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Пожелание
До коментар #3 от "Да се":Пожелаам ти на сигнал да ти дойде един млад недебел, не достъчно чел продукт на поколението З и да видиш каква ще я свърши индруг дебелак на външен Вид дърт по твоите думи в критична ситуация.сам ще откриеш разликите
Коментиран от #26
12:08 17.07.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Съмнителна достоверност
12:30 17.07.2026