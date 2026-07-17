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Любомир Дацов: България е шампион в ЕС по разходи за вътрешен ред и сигурност

Любомир Дацов: България е шампион в ЕС по разходи за вътрешен ред и сигурност

17 Юли, 2026 11:19 798 27

  • любомир дацов-
  • мвр-
  • ранно пенсиониране-
  • полицаи-
  • мвр служители

Фискалният съвет поставя този въпрос успоредно с темите за липсата на реформи в системата за сигурност

Любомир Дацов: България е шампион в ЕС по разходи за вътрешен ред и сигурност - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Единственото нещо, в което България е шампион по разходи - тоест, на първо място в Европейския съюз като размер - това са разходите, които отделя за вътрешен ред и сигурност. Това заяви пред Нова телевизия членът на Фискалния съвет Любомир Дацов.

Заместник-председателят на УС на СФСМВР Емилиян Недялков пък допълни, че в МВР трябва да бъде извършена реформа, за каквато синдикатите настояват от години чрез провеждането на структурен и функционален анализ на ведомството.

Дацов посочи, че разходите за сектора у нас надхвърлят средните за Европейския съюз с над 30%. Той изтъкна, че Фискалният съвет поставя този въпрос успоредно с темите за липсата на реформи в системата за сигурност. "МВР е една изключително затворена система. Тя никога за последните 30 години не е подлагана на нещо, което се нарича преглед на публичните разходи, което е правено за много от системите", отбеляза Дацов и допълни, че автоматичните механизми, въведени преди две години, допълнително са натоварили публичните финанси. Според него голямото натрупване в МВР не идва от хората на терен, а от останалите несъразмерно големи структури.

Недялков се съгласи, че в министерството трябва да бъде извършена реформа. "За това нещо ние говорим от години и настояваме да бъде извършен структурен и функционален анализ, който да даде отговори на въпросите по отношение на дублирани структури, излишни структури, за това къде трябва да има повече, къде трябва да има по-малко полицаи", коментира той, но уточни, че тези стъпки все още се очакват.

Относно данните, че всеки четвърти служител в МВР е в пенсионна възраст - или около 11 000 души при общо 46 000 заети - Емилиян Недялков заяви, че тези цифри не отразяват реалната картина. "Тези данни, които се изнасят, всъщност дават една обща информация на натрупване, която е от 2015 г. насам. И има голяма част от хората, които са се пенсионирали в този период и в същото време са напуснали", обясни синдикалистът, като изчисли, че реалната бройка на работещите пенсионери е около 5000 или 5500 души.

По отношение на правото на ранно пенсиониране и обезщетението от 20 заплати при напускане на системата Дацов изтъкна, че в България е нарушен принципът за това кои служители трябва да се възползват от тези преференции. "Раното пенсиониране е присъщо на хора, които работят под вода, под земя или във въздуха. И това са професиите, които всъщност имат малко по-различно третиране", обясни той и добави, че у нас изкривяването на пенсионния фонд е огромно и в момента всеки български гражданин вади пари от джоба си, за да го доплаща.

На свой ред Недялков обясни, че служителите, които работят в административните сектори, не се възползват от тези права. "В МВР съществуват такива служители, които са по деловодство, които са по финанси, които се занимават с логистика, с дрехи, с автомобилите, счетоводство - всички тези хора нямат тези привилегии", уточни той.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фуражка

    1 16 Отговор
    Ало, Дацов.
    То за това в България се ходи спокойно по улиците и не само.

    Коментиран от #18, #24

    11:23 17.07.2026

  • 2 АНАЛОГОВ

    14 0 Отговор
    НАШЕТО МВР Е ОЩЕ В СРЕДАТА НА 20-И ВЕК.ТОВА КОЕТО ДРУГИТЕ ГО НАПРАВИХА С ТЕХНОЛОГИИТЕ ПРЕДИ 20 ГОДИНИ НИЕ ПРАВИМ С ОЩЕ И ОЩЕ ХОРА.И МАЙ ОЩЕ ДЪЛГО ЩЕ ПРОДЪЛЖИМ ПО ТОЯ ПЪТ

    11:25 17.07.2026

  • 3 Да се

    18 1 Отговор
    Очисти МВР-то от дъртаците,дебелаците заплатаджии,пенсии и телк-ове

    Коментиран от #25

    11:27 17.07.2026

  • 4 Такива

    12 1 Отговор
    са първенствата на държавата - за срам и гняв .

    11:28 17.07.2026

  • 5 Последния Софиянец

    16 1 Отговор
    Бандата на Калашниците убиха човек посред бял ден пред централата на МВР на Лъвов мост за 40 евро.И нямаше един полицай.Граждани се обадиха.

    Коментиран от #15

    11:28 17.07.2026

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    14 1 Отговор
    България е шампион и по брой депутати на глава от населението , и по депутатски заплати спрямо МРЗ в страната❗

    11:28 17.07.2026

  • 7 това е хубаво . в лондон пуснаха

    0 3 Отговор
    една шпионирала за РФ . тя се прибра тука . ами явно е 2 агент и сега са я вербували и от МИ 6 и 7 . да си шпионин е трудно . наблюдаваш 8-9 позиции важни за една страна и нейните потенциални врагове . то е ясно че всичко е легално и видимо . пътища индустриални зони , вецове , хотели и казина . но са нужни и подробности . затова се отварят явки . планира се обследване . ами като другите хора са шпионите но ги финансират . могат да компроментират някой . помним епстиин, пъф деди . затова са с работа в някаква сфера . гасарбайтери .

    11:29 17.07.2026

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 0 Отговор
    В България
    Приблизително 3,7 депутати на 100 000 души Германия
    Приблизително 0,7 депутати на 100 000 души.
    🤔🤔🤔

    11:32 17.07.2026

  • 9 36 години

    9 2 Отговор
    Демокрация с управници ченгета или техни семки, какво очаквате?

    11:35 17.07.2026

  • 10 Кой Да осигури !Слободията На ?

    6 0 Отговор
    Правителството !

    И Парламента !

    МВР, Съда И Прокуратурата !

    Коментиран от #12

    11:35 17.07.2026

  • 11 ШАМПИОНИ СМЕ И ПО

    5 0 Отговор
    БРОЙ ДЕПУТАТНИЦИ.
    НЕЩО ПО ТОЗИ ВЪПРОС?????

    11:36 17.07.2026

  • 12 Върви Се Оплаквай !

    3 2 Отговор

    До коментар #10 от "Кой Да осигури !Слободията На ?":

    На Арменския Поп !

    11:39 17.07.2026

  • 13 Само питам

    3 0 Отговор
    И къде отиват тези пари ❓ Безобразна престъпност по градове и пътища ! За селата - да не говорим !

    11:45 17.07.2026

  • 14 А на вас за какво ви плаща държавата?

    3 2 Отговор
    Този с Дянков постна та пица са излишни некадърници

    11:46 17.07.2026

  • 15 пръц

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Язък че се пишеш софиянец в сградата на Лъвов мост останаха волнонаемни чиновници които обслужват граждани за смяна на лични документи.

    11:47 17.07.2026

  • 16 Терористи и нищо друго

    4 0 Отговор
    Терористи,това са полицаите в България!

    11:52 17.07.2026

  • 17 Факт

    6 0 Отговор
    На Шиши хората си седят иникойне ги закача

    11:53 17.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Кочо

    1 2 Отговор
    Дацов първо да ви махнат вас като съвет със заплащане. После ако нямаше непрекъснато искане за съдействие на кого ли не в държавата по 91 закона в цялата палитра на дейност ако политиците бяха достъчно смели да кажат МВР с глупости и частно правни въпроси прикрити под формата на сигнали уж за престъпления не се занимава, нещата са лесни. Не 50 000 направо 25 000 ще станат. Ама така всяка политическа партия която дойде използва МВР като инструмент за влияние и затова сменят постоянно шефове до степен, че вечв има дефицит на подходящи служители за това. Това че правят някой уж с опит или млад не означава че може да се справи. Това е много дълъг процес обослувен от новит реалности. До преди 10 години излизаха на 45 г сега след 55- 60 и се прекъсва естестввеното развитие на служителите. Рано ги правят шефове преди 10 годинна а в следващите 20 се опитват да го понижат. Всичко в МВР което се казва център и служи за координация е излишно. Там е пълно с такива отдели в 112 има такъв дето пишат актове които по принцип се правят от кварталните. Разни координатори оо превенции и контингент, домашно насикие, трафици чиято работа се прави информационно от ИА. Много хора пишат неща които те не са виждали как се правят на практика. Служители инспектори командват комисари и началници с опит придобит, когато този дето го пише е бил в друго човешко тяло. Брой хората които влизатннан6и Ептмври 29 и ГДНП и режи на 1/2лесно пращаш ги навън всички на улицата или ровят в и

    12:01 17.07.2026

  • 21 няма нито една страна е ЕС

    5 0 Отговор
    която да дава тези 20 заплати на всеки полицай който се пенсионира плюс едва ли има друга такава в която 4000 от тях са с ТЕЛК и 7000 тях са на заплата и пенсия и като се има предвид се пенсионират на максимума - вчера пак имаше скрити на сянка полицай с сложена тринога касичка на на Васил Априлов до магазина на шкода Пловдив и тези седят 20 години на сянка и после хоп пенсия е супер кой не желая тази професия .може би това е новата пътна превенция и безопастност на движението .в България нищо никога няма да се промени

    12:01 17.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Мнение

    6 0 Отговор
    Точно заради МВР, военни, 350 болници, безсмислено много училища, 54 университета, съд, прокуратура и куп още институции на държавната хранилка, които са с огромни заплати, бонуси, 20 заплати, пенсиониране на 50-55 години, държавна работа плюс пенсия, плюс ТЕЛК и още, и още разхищения на парите ни, ни докараха до тука - на последно място в ЕС, събиране на капачки за децата, мижави пенсии, едва преживяващи хора с 500 евро заплата... Това ли ви е "социалната" държава, господа управляващи? Много бедни и много богати за сметка на много бедните!

    12:02 17.07.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Пожелание

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Да се":

    Пожелаам ти на сигнал да ти дойде един млад недебел, не достъчно чел продукт на поколението З и да видиш каква ще я свърши индруг дебелак на външен Вид дърт по твоите думи в критична ситуация.сам ще откриеш разликите

    Коментиран от #26

    12:08 17.07.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Съмнителна достоверност

    0 0 Отговор
    Последното изречение е със много съмнителна достоверност. Недялков да отговори колко от т.н. логистик/тиловаци,техници, финансисти,началници на секретни секции и осигуряващи служби са първа категория и със 20 заплати при пенсиониране?Да не ми шикалкави. И защо следователи,прокурори и съдии ще са ми първа категория?

    12:30 17.07.2026

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