Любомир Дацов: България е шампион в ЕС по разходи за вътрешен ред и сигурност

Единственото нещо, в което България е шампион по разходи - тоест, на първо място в Европейския съюз като размер - това са разходите, които отделя за вътрешен ред и сигурност. Това заяви пред Нова телевизия членът на Фискалния съвет Любомир Дацов.

Заместник-председателят на УС на СФСМВР Емилиян Недялков пък допълни, че в МВР трябва да бъде извършена реформа, за каквато синдикатите настояват от години чрез провеждането на структурен и функционален анализ на ведомството.

Дацов посочи, че разходите за сектора у нас надхвърлят средните за Европейския съюз с над 30%. Той изтъкна, че Фискалният съвет поставя този въпрос успоредно с темите за липсата на реформи в системата за сигурност. "МВР е една изключително затворена система. Тя никога за последните 30 години не е подлагана на нещо, което се нарича преглед на публичните разходи, което е правено за много от системите", отбеляза Дацов и допълни, че автоматичните механизми, въведени преди две години, допълнително са натоварили публичните финанси. Според него голямото натрупване в МВР не идва от хората на терен, а от останалите несъразмерно големи структури.

Недялков се съгласи, че в министерството трябва да бъде извършена реформа. "За това нещо ние говорим от години и настояваме да бъде извършен структурен и функционален анализ, който да даде отговори на въпросите по отношение на дублирани структури, излишни структури, за това къде трябва да има повече, къде трябва да има по-малко полицаи", коментира той, но уточни, че тези стъпки все още се очакват.

Относно данните, че всеки четвърти служител в МВР е в пенсионна възраст - или около 11 000 души при общо 46 000 заети - Емилиян Недялков заяви, че тези цифри не отразяват реалната картина. "Тези данни, които се изнасят, всъщност дават една обща информация на натрупване, която е от 2015 г. насам. И има голяма част от хората, които са се пенсионирали в този период и в същото време са напуснали", обясни синдикалистът, като изчисли, че реалната бройка на работещите пенсионери е около 5000 или 5500 души.

По отношение на правото на ранно пенсиониране и обезщетението от 20 заплати при напускане на системата Дацов изтъкна, че в България е нарушен принципът за това кои служители трябва да се възползват от тези преференции. "Раното пенсиониране е присъщо на хора, които работят под вода, под земя или във въздуха. И това са професиите, които всъщност имат малко по-различно третиране", обясни той и добави, че у нас изкривяването на пенсионния фонд е огромно и в момента всеки български гражданин вади пари от джоба си, за да го доплаща.

На свой ред Недялков обясни, че служителите, които работят в административните сектори, не се възползват от тези права. "В МВР съществуват такива служители, които са по деловодство, които са по финанси, които се занимават с логистика, с дрехи, с автомобилите, счетоводство - всички тези хора нямат тези привилегии", уточни той.