Новини
България »
Георги Ангелов: България е с най-големия бюджетен дефицит в ЕС

Георги Ангелов: България е с най-големия бюджетен дефицит в ЕС

23 Юли, 2026 22:55 750 25

  • георги ангелов-
  • бюджет-
  • дефицит

Според старшия икономист в Институт „Отворено общество“ приемането на държавния бюджет за 2026 г. е добра новина, но идва със сериозно закъснение, което е струвало скъпо на страната

Георги Ангелов: България е с най-големия бюджетен дефицит в ЕС - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

След близо седем месеца работа с удължителен закон за бюджета Народното събрание е на финалната права пред приемането на държавния бюджет за 2026 г. Според старшия икономист в Институт „Отворено общество“ Георги Ангелов това е добра новина, но идва със сериозно закъснение, което е струвало скъпо на страната.

„Може да се погледне и като добра новина, че най-после ще свърши и тая агония – да нямаме бюджет и да обсъждаме какво се случва в бюджета. Но, от друга страна, загубихме, може би, твърде много време, в което можеше да обсъждаме бюджета за 2027 година и реформите, които да променят тази ситуация“, заяви Ангелов в предаването "Интервюто от деня"

Той обърна внимание на последните данни на Евростат, според които България е начело по бюджетен дефицит в Европейския съюз.

„Ето вчера Евростат публикува статистика за бюджетния дефицит в Европейския съюз и България е на първо място по най-голям бюджетен дефицит в Европа от началото на годината. Преди това пък бяхме миналата година на първо място по най-голямо увеличение на държавния дълг. Тоест ние имаме сериозни проблеми и трябва да започнем да ги решаваме. За съжаление сега дебатът около бюджета е по-скоро политически – кой е виновен за това, че е толкова зле, а не как да го решим.“

По думите му голяма част от сегашните разходи са наследени и не могат просто да бъдат отменени.

„В голяма степен всички разходи, всички проекти – и на общините, и т.н. – всичко това е наследено от предишното правителство. Новото правителство не е имало време дори да сключи един договор. Така че тези фактури, тези неща така или иначе трябва да се платят в един момент. По-добре е веднъж завинаги да ги изчистим и да не се появява повече този проблем.“

Според икономиста обаче най-важното е не просто да се констатира наличието на дефицит, а да започнат реални реформи.

„Въпросът е не само да констатираме, че има проблем. Ние знаем, че има проблем с дефицита. Още от миналата година имаше и протести за тези проблеми с бюджета. Така падна и правителството. То само си призна, че има проблеми с бюджета. Тоест в този смисъл нямаме спор, че има бюджетни проблеми. Въпросът е да започнат да се решават.“

Като пример Ангелов посочи реформата в държавната администрация.

„Представете си, ако трябва да се уволнят 10–20 хиляди чиновници. По-добре да се уволнят тази година.“

Той аргументира тезата си така: „Защото ще се изплатят обезщетенията, които са разход и ще вдигнат дефицита. Но от следващата година ще се спестят пари и дефицитът ще падне. Тоест започването на реформите също струва пари. Но по-добре да го направим тази година, когато и без това дефицитът е голям, за да може догодина да се берат плодовете от тези реформи.“

Според Ангелов в управляващото мнозинство се виждат две различни линии на поведение. „Да, има го и в това правителство. Тези две крила. Едното е по-реформаторско, което иска по-бързо да стават нещата. И другото, което се опасява, че ако се направят реформи, ще има обратен ефект от гледна точка на обществото.“ По думите му обаче обществените нагласи вече са различни. „Аз си мисля, че ако виждаме социологическите проучвания, по-скоро хората са готови на тази промяна. Те затова и гласуваха толкова масово за това правителство – за да се спре досегашната агония с политическата нестабилност и с влошаващите се бюджети и да се направят веднъж завинаги тези реформи. От тази гледна точка аз мисля, че обществото е узряло, че трябва да се направят реформите.“

Ангелов дори даде пример с Германия. „Аз дори си мисля, ако си спомните, Меркел едно време правеше реформите през лятото, по време на Световното първенство, когато фокусът и вниманието са в друга страна. И това беше идеалният момент да минат някои от най-трудните реформи. Още не е изпуснат моментът, разбира се. Но до края на годината, ако започнат реформите, догодина може да усетим ефекта. Ако се изчака още половин година, вече ще бъде много по-трудно обществото да приеме тези промени.“

Максималният осигурителен доход няма да реши бюджетните проблеми По повод заложеното увеличение на максималния осигурителен доход икономистът заяви, че ефектът върху бюджета ще бъде ограничен. „Аз бих казал, че по-скоро твърде малко прави за бюджета. Това са наистина малки неща, които засягат няколко хиляди души – максималният осигурителен праг, няколко десетки хиляди – минималните осигурителни прагове.“

Според него истинският проблем е друг. „Всъщност най-големият проблем, който засяга над 6 милиона човека, това е невидимият инфлационен данък. Цените на стоките, цените въобще постоянно стават по-скъпи. Това удря покупателната способност на всеки един от нас.“

Той обясни и причините за това. „В основата на тази инфлация е именно това взимане на дългове от чужбина и дефицитното харчене, което налива твърде много пари в икономиката, а тя произвежда по-малко. Съответно става един дисбаланс, който избива в инфлация. Това трябва да се спре колкото по-рано, толкова по-добре.“

Георги Ангелов коментира и предупрежденията на международните рейтингови агенции. „Означава, че почват да се съмняват дали ние толкова бързо ще се справим с този дефицит, колкото се обещава.“ Той даде пример с Румъния. „Видяхме няколко страни от региона – Румъния, Унгария – където също тези проблеми избиха. Миналата година, спомнете си, Румъния беше заплашена от спиране на еврофондовете, защото нищо не правеше за дефицита. Европейската комисия им каза: ако не направите нещо, ще ви спрем еврофондовете за 60 милиарда евро. И те направиха нещо. Въпросът е, че това, което направиха, беше да вдигнат данъците, което още повече вдигна инфлацията. Тоест не само трябва да се намали дефицитът, но трябва да се намали по начин, който не удря икономиката и не натоварва хората.“

Инвестициите се увеличават, но трябва повече подкрепа

По отношение на инвестициите Ангелов отбеляза, че данните на Българската народна банка показват положителна тенденция.

„Интересното е, че от началото на тази година имаме голям ръст на инвестициите по данните на Българската народна банка. Тоест имаме някакво раздвижване.“ Той уточни, че все още няма детайлна информация в кои сектори са тези инвестиции.

„Още нямаме такива детайлни данни за конкретните дестинации. Но е положително, че има интерес от чуждите инвеститори. Въпросът е този интерес да се канализира и да им се помогне. Това означава инфраструктура, логистика, индустриални паркове. Тоест има конкретни проблеми, които трябва да се решат, за да може един интерес да се превърне в завод.“

За „Райнметал“: Нека има и български, и чужди инвеститори

В края на разговора Ангелов коментира и променящите се позиции на правителството по проекта на германската компания „Райнметал“.

„За мен е трудно да кажа накъде завива всъщност, дали завива или продължава същата политика. Но ако си спомните, преди няколко години имаше и български проект от български инвеститор – проект за завод за барут, който беше спрян.“

На уточнението, че става дума за проекта на Емилиян Гебрев, той заключи:

„Точно така. Тоест най-добрият вариант е не да приоритизираме чужди инвеститори или български. Ако може и двата проекта да станат. Да имаме първо конкуренция, но и да сме по-голям производител. А не да казваме – чуждият е по-добър или българският е по-добър. Нека и двата да станат.“


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    12 2 Отговор
    Събориха Валутният борд и фалираха държавата.Сега единственият начин да останат на власт е война и военно положение.

    Коментиран от #2

    22:57 23.07.2026

  • 2 Шопо

    15 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Има вероятност да ни изгонят от еврозоната.

    Коментиран от #4, #5

    23:01 23.07.2026

  • 3 Е ,чакай де !

    15 0 Отговор
    Нали бяхме в 3% граница .Нали рязко станахме богати....Ала- бала шменти капели.Пусто му Белене пак трябва да се отваря.

    Коментиран от #9

    23:02 23.07.2026

  • 4 ДАЙ БОЖЕ

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Шопо":

    🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

    Коментиран от #23

    23:04 23.07.2026

  • 5 Ура,ура

    10 0 Отговор

    До коментар #2 от "Шопо":

    А дано и върнат левчето,и сложат визи

    23:05 23.07.2026

  • 6 Кандидат депутат

    7 1 Отговор
    Важното е че има банани

    23:05 23.07.2026

  • 7 Пич

    11 1 Отговор
    Изключителен глупак, който не знае кога да говори, и кога да мълчи!!! Защото той беше от майцепродавците, които лъжеха денонощно как всичко е цветя и рози, и съвсем ще цъфне, когато идем в еврозоната!!! Е...... сега от ЕС ще ни задължат да вземем нови кредити от където трябва, и управляващите ще са герои!!! А кредитите ще плати народа!!! Как?! Ами няма да има увеличение на заплатите и пенсиите!!! Но ще има скъпо плащане на всичко!!!

    Коментиран от #21

    23:06 23.07.2026

  • 8 От чужбина

    13 2 Отговор
    Прочетох само първите редове: Икономист от "Отворено общество".
    Има ли смисъл да чета повече???

    23:10 23.07.2026

  • 9 Серсемин

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "Е ,чакай де !":

    Само Белене ли?
    МААААЛКО ЕЕЕ!

    Коментиран от #10

    23:12 23.07.2026

  • 10 Да ,да

    6 0 Отговор

    До коментар #9 от "Серсемин":

    Наистина няма да побере всичкия отпадък 👍!

    23:13 23.07.2026

  • 11 Поредният нищоправещ льольо

    6 2 Отговор
    И от кога бе, отворен дебил?

    23:14 23.07.2026

  • 12 анонимен

    4 2 Отговор
    Гошко, тичкай момченце да го смукнеш на дедо Шорош, че пак дойде време за заплатка.

    23:17 23.07.2026

  • 13 Откъде падна

    3 1 Отговор
    Тоя олфрен?

    23:18 23.07.2026

  • 14 Частната

    8 1 Отговор
    и фалирала държава на Борисов и Пеевски е с най-голям бюджетен дефицит понеже е продадена на безценица.

    23:19 23.07.2026

  • 15 Уха

    3 1 Отговор
    Мишока с миризливите чюрапи плаща фактурите за кражбите на ПРАСЧО в БДЖ, АПИ и общините за 4 милиарда евро че стана премиер на правителство голямо Д2

    23:22 23.07.2026

  • 16 Я, пак ...

    2 0 Отговор
    Проверете си цифрите...

    23:22 23.07.2026

  • 17 Тити на Кака

    6 2 Отговор
    Геният Ангелов е убеден, че този бюджетен дефицит е генериран през последните два месеца? Или в последната една година? Къде е анализът на причините, довели до тази катастрофа във финансовата ни система?
    Няма такъв анализ.
    Това е сигурно доказателство за гениалност, разбира се😂😂😂

    23:22 23.07.2026

  • 18 Мхм

    2 1 Отговор
    Още една шушумига от "отвореното общество" на шорош, тоест герб.

    23:29 23.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Оги

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "Пич":

    От ЕС ли ни накараха да вдигаме заплатите в бюджетната сфера като луди? Къде увеличават заплати с по 50 процента като в МВР? Къде бордове и директори на знай и незнайни държавни агенциики, холдинги и какво ли не вземат по 10 бона и нагоре?

    Коментиран от #22, #24

    23:43 23.07.2026

  • 22 На тия заплатите и сега се увеличиха

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "Оги":

    Вместо да им искат да си направите лащаъ осигуровките с този бюджет те им вдигнаха заплатите, за да им компенсират осигуровките

    23:51 23.07.2026

  • 23 Шопо

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "ДАЙ БОЖЕ":

    Шегувам се, няма излизане.

    23:52 23.07.2026

  • 24 Пич

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Оги":

    Оги, както пеят Скорпионс - Гивми он ченс!!!
    Давам ти, да се поправиш!!!
    А ако наистина само толкова си можеш...

    00:05 24.07.2026

  • 25 МНЕНИЕТО НА

    1 1 Отговор
    ГЕЙ С ОЧИЛА
    НА НИКОГО НЕ МУ ТРЯБВА.

    00:08 24.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове