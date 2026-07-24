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Васил Терзиев назначава Юлиан Даскалов за директор на Столичното предприятие за третиране на отпадъци

Васил Терзиев назначава Юлиан Даскалов за директор на Столичното предприятие за третиране на отпадъци

24 Юли, 2026 12:01 630 2

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  • столично предприятие за третиране на отпадъци

Следващата стъпка е СПТО да се развие като модерно индустриално предприятие

Васил Терзиев назначава Юлиан Даскалов за директор на Столичното предприятие за третиране на отпадъци - 1
Снимка: СО
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Кметът на София Васил Терзиев назначава Юлиан Даскалов за директор на Столичното предприятие за третиране на отпадъци (СПТО), считано от понеделник, 27 юли.

Назначението е част от следващия етап в развитието на завода и усилията на Столична община за модернизация на общинската система за управление на отпадъците. След периода на стабилизиране на работата на предприятието фокусът се измества към технологичното развитие, повишаването на ефективността и разширяването на общинския капацитет за оползотворяване и третиране на отпадъците.

„Заварихме СПТО в много лошо състояние, успяхме да стабилизираме работата му и да увеличим ролята му в системата за управление на отпадъците. Следващата стъпка е СПТО да се развие като модерно индустриално предприятие, което използва в максимална степен потенциала на общинската система за управление на отпадъците. Именно затова привличаме човек с дългогодишен международен практически опит в управлението на заводи, депа и системи за рециклиране“, коментира кметът на София Васил Терзиев.

Столична община благодари на досегашния директор на СПТО за работата му през един от най-предизвикателните периоди за предприятието. Под негово ръководство беше възстановена работоспособността на завода в условията на поредица от кризи в сектора и беше укрепен общинският капацитет за третиране на отпадъците – ключов елемент за независимостта и устойчивостта на системата за управление на отпадъците на София. СПТО имаше ключова роля и в овладяването на извънредната ситуация в Зона 6 (районите “Люлин” и “Красно село”) и Зона 3 (районите “Слатина”, “Подуяне” и “Изгрев”) в първите и най-тежки месеци, след изтичането на договорите за чистота.

За Юлиан Даскалов

Юлиан Даскалов е експерт с над 17 години международен опит в управлението на отпадъци, рециклирането и екологичната логистика. Професионалната му кариера е свързана с управлението на заводи за рециклиране, депа, системи за разделно събиране и мащабни индустриални проекти в България, Сърбия и Северна Македония.

Работил е на ръководни позиции в едни от водещите компании в сектора, като има богат практически опит в изграждането на производствени структури от нулата, преструктурирането на предприятия, оптимизирането на логистични процеси и управлението на големи оперативни екипи.

Като главен изпълнителен директор на „Юнитрейд Клъстер“ ръководи регионалната дейност на компанията в България, Сърбия и Северна Македония, включително изграждането на завод за рециклиране, регионални депа и организация за оползотворяване на отпадъци от опаковки. Преди това като изпълнителен директор на „Екоколект“ разширява системата за разделно събиране до обслужване на население от над един милион души и реализира значителен ръст на организацията.

Последната му позиция е заместник-управител на „Юнитрейд БГ“, където ръководи проект за цялостно преструктуриране на производствени и логистични бази, модернизация на машинния парк и оптимизация на оперативните процеси.

Юлиан Даскалов е магистър по международен бизнес от Нов български университет и бакалавър по телекомуникационна информатика от Университета по телекомуникации и пощи.


София / България
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