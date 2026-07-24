Кметът на София Васил Терзиев назначава Юлиан Даскалов за директор на Столичното предприятие за третиране на отпадъци (СПТО), считано от понеделник, 27 юли.

Назначението е част от следващия етап в развитието на завода и усилията на Столична община за модернизация на общинската система за управление на отпадъците. След периода на стабилизиране на работата на предприятието фокусът се измества към технологичното развитие, повишаването на ефективността и разширяването на общинския капацитет за оползотворяване и третиране на отпадъците.

„Заварихме СПТО в много лошо състояние, успяхме да стабилизираме работата му и да увеличим ролята му в системата за управление на отпадъците. Следващата стъпка е СПТО да се развие като модерно индустриално предприятие, което използва в максимална степен потенциала на общинската система за управление на отпадъците. Именно затова привличаме човек с дългогодишен международен практически опит в управлението на заводи, депа и системи за рециклиране“, коментира кметът на София Васил Терзиев.

Столична община благодари на досегашния директор на СПТО за работата му през един от най-предизвикателните периоди за предприятието. Под негово ръководство беше възстановена работоспособността на завода в условията на поредица от кризи в сектора и беше укрепен общинският капацитет за третиране на отпадъците – ключов елемент за независимостта и устойчивостта на системата за управление на отпадъците на София. СПТО имаше ключова роля и в овладяването на извънредната ситуация в Зона 6 (районите “Люлин” и “Красно село”) и Зона 3 (районите “Слатина”, “Подуяне” и “Изгрев”) в първите и най-тежки месеци, след изтичането на договорите за чистота.

За Юлиан Даскалов

Юлиан Даскалов е експерт с над 17 години международен опит в управлението на отпадъци, рециклирането и екологичната логистика. Професионалната му кариера е свързана с управлението на заводи за рециклиране, депа, системи за разделно събиране и мащабни индустриални проекти в България, Сърбия и Северна Македония.

Работил е на ръководни позиции в едни от водещите компании в сектора, като има богат практически опит в изграждането на производствени структури от нулата, преструктурирането на предприятия, оптимизирането на логистични процеси и управлението на големи оперативни екипи.

Като главен изпълнителен директор на „Юнитрейд Клъстер“ ръководи регионалната дейност на компанията в България, Сърбия и Северна Македония, включително изграждането на завод за рециклиране, регионални депа и организация за оползотворяване на отпадъци от опаковки. Преди това като изпълнителен директор на „Екоколект“ разширява системата за разделно събиране до обслужване на население от над един милион души и реализира значителен ръст на организацията.

Последната му позиция е заместник-управител на „Юнитрейд БГ“, където ръководи проект за цялостно преструктуриране на производствени и логистични бази, модернизация на машинния парк и оптимизация на оперативните процеси.

Юлиан Даскалов е магистър по международен бизнес от Нов български университет и бакалавър по телекомуникационна информатика от Университета по телекомуникации и пощи.