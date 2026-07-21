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Никола Стоянов: 5,7% дефицит е шокиращ, правителството не иска да реже разходи

Никола Стоянов: 5,7% дефицит е шокиращ, правителството не иска да реже разходи

21 Юли, 2026 07:45 1 094 18

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  • разходи

"Хората харчат по-трудно, защото са по-затруднени финансово, няма кой вече да плаща тези цени", каза бившият министър на икономиката

Никола Стоянов: 5,7% дефицит е шокиращ, правителството не иска да реже разходи - 1
Снимка: Bulgaria ON AIR
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Бюджет 2026 беше внесен за гласуване в парламента с рекорден за последните 20 години дефицит - 5,7% от БВП, или 7.2 млрд. евро.

"От една страна виждаме, че правителството си в желанието си да покаже какво е наследството, отива на 5,7% дефицит, което е доста шокиращо и стряскащо. Вече сме почти август, този бюджет за 2026 година ще се изпълнява 2-3 месеца. Ако това е причината всички "скрити фактури по чекмеджетата" да бъдат изкарани през този бюджет и видим за 2027 коренно сваляне на дефицита, ще кажа, че е добре и такава е била стратегията - да не остават "тежки камъни" за следващия бюджет. Но при всички положения виждаме, че правителството не иска да ограничи разходите. Управляващите никога не искат, предстоят президентски избори, догодина - местни", каза бившият министър на икономиката Никола Стоянов в студиото на "Денят ON AIR".

Дефицитът и държавните разходи

Той все пак изрази мнение, че разходите трябва да се свият.

"Това са хора, които допреди 2-3 години, дори в по-добра ситуация, не направиха нищо по въпроса. 2021 година, когато падна правителството на Борисов, дотогава България макроикономически стоеше много стабилно. Щом в момента сме в такава ситуация, значи бюджетите в последните години са довели до това. Никой от тези, които искат нещо от правителството днес, не направи никаква стъпка към съкращаване на администрация. Напротив, имаше механизми, които раздуваха разходите", добави Стоянов в ефира на Bulgaria ON AIR.
Гостът припомни, че от "Прогресивна България" твърдят, че не искат да ограничават държавните разходи, за да не ограничат растежа на икономиката.

"Трудно ще е само с повишаване на БВП и приходите. Трябва да се работи и по разходите. Надявам се, че в Бюджет 2027 ще се пипне по-сериозно в тази посока. Ако с този стряскащ дефицит от 5,7% се оберат тези всички луфтове и се даде шанс 2027 да се върви към 3,5%, да кажем, че бих го приел. Миналата година протестите станаха на база тогава предложения бюджет", подчерта бившият министър.

Състоянието на ВМЗ "Сопот"
Попитан какво е финансовото състояние на ВМЗ "Сопот", той отговори: "Финансовото състояние не е такова, каквото ни се иска да бъде. През 2021 година беше много по-тежко, отколкото е в момента. Тогава финансовото състояние поради повишеното търсене имаше много силни години, 2024-2025 години бяха рекордни за последните 30. В момента обаче се върви надолу в търсенето поради ред причини. Основната е, че българската индустрия все още не успява да направи този технологичен скок и технологична промяна".
По думите му също така става въпрос и за мениджмънт.

"Аз съм оптимист, защото сега има смяна и от няколко седмици инж. Иван Стоенчев е изпълнителен директор. Тази новина се приема позитивно, защото той е най-опитният. Винаги има значение как се управлява предприятието. Държавата не може просто ето така да подпомага предприятията. Технологичната трансформация става трудно. Всеки си пази технологиите за себе си. За да имаме НАТО-вски технологии, трябва някой от НАТО да ни ги преотстъпи, а това не става толкова лесно. В момента за пръв път България е напът да изхарчи страшно много пари за отбрана - над 3 млрд. и то заради европейски механизъм", поясни Стоянов.

"Райнметал" и отбранителната индустрия
"Райнметал" е друг случай, беше предвидено, че ще се вземат пари от SAFE. Но SAFE не финансира, за да изграждаш производства. Когато тогава още като президент Радев успя да доведе "Райнметал" в България, разговорите в началото не бяха нито за барут, нито за муниции, а за съвсем други неща. После се смени, че ние ще вземем заема по SAFE и ще го инвестираме в завод за барут", допълни той.
Цените на основните храни
"След толкова години наред изпуснати неща - цени, търговците свикнаха да си правят каквото си искат, огромни проблеми с българското производство, много трудно, дори е невъзможно да се овладеят сега. За мен е важно да се покажат някакви стъпки, че се опитват. Хората харчат по-трудно, защото са по-затруднени финансово. Няма кой вече да плаща тези цени. Чужденците, с които работя, казват, че е скъпо. България има нужда от работна ръка и това ще стимулира и инвестициите", категоричен е Никола Стоянов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иван

    11 1 Отговор
    Спазването на разходи трябва да е абсолютно на сто процента за сметка на олигарсите ,мутрите и банките.

    07:52 21.07.2026

  • 2 124

    12 10 Отговор
    Спасението е БРИКС . Дивият запад не е мръднал от средновековието

    Коментиран от #3, #5

    07:54 21.07.2026

  • 3 Тъй де

    7 6 Отговор

    До коментар #2 от "124":

    Народа си обича мизерията. Радев ще му я даде.

    08:02 21.07.2026

  • 4 идиоти вън

    4 2 Отговор
    Чини ми се, че това твърдение за рязане на разходите си е много мръснишко, защото какво значи рязане на разходи ако не рязане на глави, ами че що не ги рязаха предишните, докато ограничаването на корупцията си е пестене на народна пара и като че там е заровено кучето, отрязаха им парите за корупция и сега реват за рязане на разходи демек на работещи хора( друга тема е колко пък те работат, защото все пак са назначени калинки от предишните, но и това е мръснишко, щото искат главите на техните хора назначени от тях)!

    08:03 21.07.2026

  • 5 Правилно

    2 6 Отговор

    До коментар #2 от "124":

    България може да изхрани 30-40 милиона китайци. Копейките ще ги посрещнат с хляб и сол.

    08:04 21.07.2026

  • 6 НЕТЪРПЕЛИВИЯ

    4 3 Отговор
    Зеления чорап ще направи най-добрия бюджет за България...!

    08:06 21.07.2026

  • 7 Как точно

    4 2 Отговор
    Държавните разходи могат да доведат до дълготраен растеж на БВП?! Това може да стане само с инвестиране в реални производства а не в пътища!! Ако държавата направи такива разходи за откриване на производства с частни фирми като държавата си запазва 51% то съм съгласен. А пътищата могат да се строят чрез концесии като така ще се избягва корупцията

    08:07 21.07.2026

  • 8 Механик

    4 4 Отговор
    Бе не знам какво говори тоя, но аз имам други наблюдения.
    На касата във "немските вериги" хората са на камари, а сметка по-ниска от 200 евро не се плаща. Кошниците с е пълнят с връх и празно няма. Няма сутрин, няма обед, няма вечер- магазините са пълни с връх.
    Тръгваш по пътя- кола до кола, а между колите отново кола. С по един човек или двама. Задръстванията стават все по-интензивни с всеки изминал ден. По пътя към морето - колони. Дойде ли петък/неделя-колони. На бензиностанцията никой не налива по 3-4 литра. Всеки вика "догоре".
    Значи какво? Значи на народа му е евтино. Поне такава е логиката.
    Така че не очаквайте да паднат цените. Напротив.

    08:11 21.07.2026

  • 9 Обричат

    4 1 Отговор
    българските граждани и България , другарите лъжци и подмолни субекти ! Ни морал , ни съвест , ни респект !

    08:17 21.07.2026

  • 10 Ъъъ

    5 0 Отговор
    "Хората харчат по-трудно, защото са по-затруднени финансово. Няма кой вече да плаща тези цени."

    Нали? Един пример:

    Пенсионер с 650лв пенсия през миналата година, можеше да си купи 800кг дини. Същия пенсионер днес, с €330 пенсия може да си купи 400кг дини. Защо е така, няма да коментирам, но през миналата година по това време в град Х дините бяха 0.80ст, а днес в същия град Х дините са €0.80.

    08:17 21.07.2026

  • 11 Eлелементарно

    7 3 Отговор
    Кольо , без да съм "икономист" мога да твърдя, че от времената на гербаджийските правителства на мутрите дефицита (реалния!) никога не е бил под 3% ! Иначе със счетоводни трикове го правеха публично и ЕС приемлив!

    08:17 21.07.2026

  • 12 Пламен

    1 0 Отговор
    То и Жанчо така започна...

    08:23 21.07.2026

  • 13 евалата чалгопитеци

    2 1 Отговор
    Как е Новото Нормално? Свежичко ли ви е още? Новия бюджет по-добър ли е от бюджета заради който свалихте Желязков?

    08:36 21.07.2026

  • 14 голем смех

    2 1 Отговор
    Лъжеца радев вика, че Борисов и пеевски били лъжци.....

    08:37 21.07.2026

  • 15 провинциалист

    3 0 Отговор
    Какви са тия разходи, дето не искали да ги режат? Предишните секвестираха печалбата на държавните предприятия и им резнаха капиталовите разходи (да не говорим за авансовото събиране на данъци с година напред). И тия ли трябва така?

    08:44 21.07.2026

  • 16 Питам

    6 0 Отговор
    Заеми ли ще взимат непрекъснато, за да плащат огромните, незаслужени заплати на милиционерите, съдии, прокурори... КОЙ ще ги връща тези заеми? На все по-малкото работещи ли ще продължат да затягат въжето около вратовете? Да не не скъса това въже накрая, че ще им се стъжни на управляващите.

    09:26 21.07.2026

  • 17 Някой обърна ли

    2 0 Отговор
    внимание на едно изказване на Г. Донев преди 2 дни? Че има маса неразплатени сметки и авансово прибрани данъци от господа предишните, само и само дефицитът да излезе по-малко от 3%... Сега тия пари трябва да се връщат и като разплатени сметки и невземане на нови данъци от внеслите ги авансово... И в следствие на това дефицитът става това, което ви казват. Та, попитайте какви магии, или по-точно "ала бала", с държавните финанси правиха онези, които сега пищяте за големия дефицит...

    10:01 21.07.2026

  • 18 Жан Бойко

    0 0 Отговор
    Каво са 5.7 дефицит при това окастрен и не включващ въоръжаване и други европростотии!
    Направо 57 процента до края на годината , 6 пъти увеличение на заплатите в бюджетната света и още 100 хиляди работници от Азия

    10:19 21.07.2026

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