Възстановяват Сливенските минерални бани

Сдружение „Ти си Сливен“ предлага да бъде организиран открит конкурс за изработване на концепция за възстановяване и развитие на Сливенските минерални бани по подобие на този за Централната минерална баня в София. Това каза в интервю за БТА съпредседателят на Управителния съвет на сдружението Йоан Демерджиев.

Той призова държавните и местните институции да предприемат координирани действия за възстановяването на комплекса. По думите му Сливенските минерални бани разполагат с ценен природен ресурс и имат потенциал за развитие на балнеоложки, спортен, културен и екотуризъм. До средата на 20. век той е сред най-значимите източници на приходи за община Сливен.

Демерджиев припомни, че банята не функционира от около 15–20 години, след като последният концесионер се е отказал от правото на ползване. Сградата се нуждае от основен ремонт, въпреки че през 2024 г. Общината е обновила покрива.

По думите му причините за упадъка се натрупват десетилетия наред. Той посочи, че още преди 1989 г. приходите от комплекса са били насочени към строителството на голям хотел, което е довело до занемаряване на останалата база. След политическите промени процесът се задълбочил заради липсата на инвестиции, икономическите затруднения и неуспешното управление.

Той посочи, че вече има положителни стъпки – възстановен е достъпът до чешмата с минерална вода, а Общинският съвет е започнал процедура за уреждане на собствеността върху парковите площи.

Според Демерджиев проблемът с бездействието относно комплекса не опира до формата на собственост – държавна, общинска или частна – а до липсата на последователно управление и обща визия за развитието на цялата територия. По думите му значителна част от купувачите са придобили имоти с цел бъдещо препродаване, а не за реално стопанисване и инвестиции, което допълнително затруднява намирането на единен подход за развитието на района.

В момента Областната администрация е обявила търг за поземлен имот с площ 50 361 кв. м в района на минералните бани. По действащия подробен устройствен план там е предвидено изграждането на мотел, многофункционална спортна зала, боулинг зала, заведения за хранене, водни атракции и административна сграда. Началната тръжна цена е 230 700 евро, а депозитът за участие – 92 280 евро. Търгът ще се проведе през септември.

Демерджиев смята, че това е положителна стъпка, която може да постави началото на възраждането на района, ако бъде част от цялостна стратегия за развитието му.

Попитан дали вярва, че комплексът може да бъде възстановен, въпреки сегашното му състояние, Йоан Демерджиев отговори, че Сливенските минерални бани съществуват от римско време и двайсетте години упадък са само кратък период в тяхната многовековна история. Според него мястото има бъдеще, ако започне целенасочена работа за възраждането му.

Сливенските минерални бани имат дългогодишна история като балнеоложки център. През 1893 г. с указ на княз Фердинанд те са предоставени за вечно ползване на Сливенската градска община, а новият комплекс е открит през 1902 г., по данни от материали на библиотека „Зора“. В продължение на десетилетия те са сред важните места за лечение и отдих в региона. Минералната вода в находището е хипертермална, с температура 47 градуса, и по официална балнеологична оценка, издадена от Министерството на здравеопазването, е подходяща за питейно и външно балнеолечение, както и за инхалации.