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Възстановяват Сливенските минерални бани

Възстановяват Сливенските минерални бани

24 Юли, 2026 11:11 1 157 10

  • сливенски минерални бани-
  • сливен-
  • минерални бани

През 1893 г. с указ на княз Фердинанд те са предоставени за вечно ползване на Сливенската градска община, а новият комплекс е открит през 1902 г.,

Възстановяват Сливенските минерални бани - 1
Снимка: Архив
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сдружение „Ти си Сливен“ предлага да бъде организиран открит конкурс за изработване на концепция за възстановяване и развитие на Сливенските минерални бани по подобие на този за Централната минерална баня в София. Това каза в интервю за БТА съпредседателят на Управителния съвет на сдружението Йоан Демерджиев.

Той призова държавните и местните институции да предприемат координирани действия за възстановяването на комплекса. По думите му Сливенските минерални бани разполагат с ценен природен ресурс и имат потенциал за развитие на балнеоложки, спортен, културен и екотуризъм. До средата на 20. век той е сред най-значимите източници на приходи за община Сливен.

Демерджиев припомни, че банята не функционира от около 15–20 години, след като последният концесионер се е отказал от правото на ползване. Сградата се нуждае от основен ремонт, въпреки че през 2024 г. Общината е обновила покрива.

По думите му причините за упадъка се натрупват десетилетия наред. Той посочи, че още преди 1989 г. приходите от комплекса са били насочени към строителството на голям хотел, което е довело до занемаряване на останалата база. След политическите промени процесът се задълбочил заради липсата на инвестиции, икономическите затруднения и неуспешното управление.

Той посочи, че вече има положителни стъпки – възстановен е достъпът до чешмата с минерална вода, а Общинският съвет е започнал процедура за уреждане на собствеността върху парковите площи.

Според Демерджиев проблемът с бездействието относно комплекса не опира до формата на собственост – държавна, общинска или частна – а до липсата на последователно управление и обща визия за развитието на цялата територия. По думите му значителна част от купувачите са придобили имоти с цел бъдещо препродаване, а не за реално стопанисване и инвестиции, което допълнително затруднява намирането на единен подход за развитието на района.

В момента Областната администрация е обявила търг за поземлен имот с площ 50 361 кв. м в района на минералните бани. По действащия подробен устройствен план там е предвидено изграждането на мотел, многофункционална спортна зала, боулинг зала, заведения за хранене, водни атракции и административна сграда. Началната тръжна цена е 230 700 евро, а депозитът за участие – 92 280 евро. Търгът ще се проведе през септември.

Демерджиев смята, че това е положителна стъпка, която може да постави началото на възраждането на района, ако бъде част от цялостна стратегия за развитието му.

Попитан дали вярва, че комплексът може да бъде възстановен, въпреки сегашното му състояние, Йоан Демерджиев отговори, че Сливенските минерални бани съществуват от римско време и двайсетте години упадък са само кратък период в тяхната многовековна история. Според него мястото има бъдеще, ако започне целенасочена работа за възраждането му.

Сливенските минерални бани имат дългогодишна история като балнеоложки център. През 1893 г. с указ на княз Фердинанд те са предоставени за вечно ползване на Сливенската градска община, а новият комплекс е открит през 1902 г., по данни от материали на библиотека „Зора“. В продължение на десетилетия те са сред важните места за лечение и отдих в региона. Минералната вода в находището е хипертермална, с температура 47 градуса, и по официална балнеологична оценка, издадена от Министерството на здравеопазването, е подходяща за питейно и външно балнеолечение, както и за инхалации.


Сливен / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Яяяяяя

    15 2 Отговор
    Къде бяхте последните 30 години?

    11:12 24.07.2026

  • 2 Да, да

    3 2 Отговор
    Няма начин!

    11:14 24.07.2026

  • 3 ДОНЧО ГОРСКИЯТ

    8 2 Отговор
    ман га са рян само с права без задължения

    11:15 24.07.2026

  • 4 Галин-чо

    6 3 Отговор
    ох, баня, ох, кеф, Сливенската баня, голям кеф

    11:20 24.07.2026

  • 5 Сливенския кмет

    8 3 Отговор
    Смилете се бе хора, нема нищо общо с мен, сичко идва от София, поредна схема за източване, новите началници с празни джобове па искат кат Банкя, и накрая па нема да имаме баня

    11:20 24.07.2026

  • 6 Глупости на търкалета

    9 2 Отговор
    Мария Атанасов преди да напишеш тази небивалица трябваше да отидеш на място, та да видиш за какво иде реч! Пълна разруха, пустощ и недостроени хотели това са Сливенските минерални бани! Каквито и пари да се наливат нищо не ще се получи след 36 години на нищоправене! А какви бани бяха преди 36 години! Всичко беше пълно, имаше и къмпинг ...! Само спомените останаха от Сливенските минерални бани!

    Коментиран от #9

    11:57 24.07.2026

  • 7 Преди две - три години

    5 1 Отговор
    Минавайки от там се отбих да ги разгледам .Ужас!!! Пълна разруха и терен за снимане филми на ужасите.Тъй е 36 г. крадене и лъгане и резултата е налице.

    12:29 24.07.2026

  • 8 предложение

    3 2 Отговор
    На половин час път е от Безмер. Държавата трябва спешно да ги ремонтира и да ги предостави на 500-те американци за ексклузивно ползване, че почти сигурно цистерните ще останат и след октомври.

    Коментиран от #10

    12:44 24.07.2026

  • 9 Гост

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Глупости на търкалета":

    Преди 10 -на години редовно посещавахме бившия дом на селскостопанските работници в Сливенските минерални бани. Базата беше реновирана, добре обзаведена, с персонал на ниво и отлична кухня! Водеше се като филиал на "Свети Мина" - Бургас. Зад дома беше огромния корпус на недостроения санаториум.

    12:57 24.07.2026

  • 10 по добре на тях

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "предложение":

    отколкото на българските мошенгяси!!

    13:56 24.07.2026

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