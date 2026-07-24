В края на юли парламентът прие бюджета за 2026 г.

Парламентът прие на второ четене рамката на държавния бюджет за 2026 г. с планираните приходи, разходи и трансфери и дефицит от 5,7 %. „За“ гласуваха 125 народни представители от „Прогресивна България“, против бяха 84-ма от останалите парламентарни групи - ГЕРБ-СДС, ДПС, „Демократична България“, „Продължаваме промяната“ и „Възраждане“. Нямаше въздържали се.

Отхвърлени бяха предложенията на опозицията за промени в приходната и разходната част на законопроекта за държавния бюджет за тази година.

Депутатите приеха бюджетите на съдебната власт, Народното събрание, администрацията на президента, Министерския съвет, Сметната палата, Конституционния съд, Омбудсмана, отделните министерства, държавни агенции и комисии.

Не беше прието предложението на Ангел Георгиев („Възраждане“) по бюджета на Министерството на външните работи 17 млн. евро за Украйна да бъдат предоставени на българските общности в чужбина и „да не бъде давана нито стотинка за Украйна“.

На „Прогресивна България“ трябва да напомня изказване на Румен Радев преди няколко седмици, който казва, че тази година пари на Украйна няма да се предоставят, обаче какво виждаме в бюджета – 17 млн. за Украйна, посочи Ангел Георгиев. При сегашното положение на бюджета не е нормално да се оправдавате за всичко от пенсионери до майки, все нямало средства, обаче изведнъж за Украйна се оказва, че имате, коментира той и поиска прегласуване, при което предложението отново беше отхвърлено.

Отхвърлени бяха и предложенията на ГЕРБ-СДС, „Продължаваме промяната“ и „Възраждане“ за допълнителни средства за увеличение на ученическите стипендии. Вчера при дебатите по законопроекта от трите политически формации призоваха за увеличение на ученическите стипендии, чийто минимален размер от 21 лева или 10 евро е определен през 1999 г.

Не беше прието и при прегласуването предложението на Румен Миланов („Прогресивна България“) и група народни представители от други парламентарни групи за увеличаване на бюджета на Държавната агенция „Технически операции“ с над 2 млн. евро, необходими за следгаранционна поддръжка на оперативна техника, за доставка на оперативна техника и осигуряване с технически средства и за основен ремонт на административния комплекс от сгради на ДАТО в София.

Основни макроикономически показатели Бюджетен дефицит: Около 7,2 милиарда евро (5,7% от БВП), като целта е той да спадне под 3% до края на 2028 г..

Около (5,7% от БВП), като целта е той да спадне под 3% до края на 2028 г.. Икономически ръст: Изчисленията са направени при прогнозиран ръст на икономиката от 2,6% .

Изчисленията са направени при прогнозиран . Инфлация: Очаква се средногодишна инфлация от 4,3% .

Очаква се средногодишна . Държавен дълг: Максималният размер на новия дълг за годината е 10,1 милиарда евро, като общият дълг ще надхвърли 50 милиарда евро.

Одобрени бяха бюджетите на Съвета за електронни медии, Българската национална телевизия, Българското национално радио и Българската телеграфна агенция, както и бюджетите на общините.

Депутатите продължават гласуването на второ четене на останалите текстове в законопроекта за държавния бюджет за 2026 г. В пленарната зала е вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев.