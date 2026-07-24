В края на юли парламентът прие бюджета за 2026 г.

Парламентът прие на второ четене рамката на държавния бюджет за 2026 г. с планираните приходи, разходи и трансфери и дефицит от 5,7 %. „За“ гласуваха 125 народни представители от „Прогресивна България“, против бяха 84-ма от останалите парламентарни групи - ГЕРБ-СДС, ДПС, „Демократична България“, „Продължаваме промяната“ и „Възраждане“. Нямаше въздържали се.
Отхвърлени бяха предложенията на опозицията за промени в приходната и разходната част на законопроекта за държавния бюджет за тази година.
Депутатите приеха бюджетите на съдебната власт, Народното събрание, администрацията на президента, Министерския съвет, Сметната палата, Конституционния съд, Омбудсмана, отделните министерства, държавни агенции и комисии.
Не беше прието предложението на Ангел Георгиев („Възраждане“) по бюджета на Министерството на външните работи 17 млн. евро за Украйна да бъдат предоставени на българските общности в чужбина и „да не бъде давана нито стотинка за Украйна“.
На „Прогресивна България“ трябва да напомня изказване на Румен Радев преди няколко седмици, който казва, че тази година пари на Украйна няма да се предоставят, обаче какво виждаме в бюджета – 17 млн. за Украйна, посочи Ангел Георгиев. При сегашното положение на бюджета не е нормално да се оправдавате за всичко от пенсионери до майки, все нямало средства, обаче изведнъж за Украйна се оказва, че имате, коментира той и поиска прегласуване, при което предложението отново беше отхвърлено.
Отхвърлени бяха и предложенията на ГЕРБ-СДС, „Продължаваме промяната“ и „Възраждане“ за допълнителни средства за увеличение на ученическите стипендии. Вчера при дебатите по законопроекта от трите политически формации призоваха за увеличение на ученическите стипендии, чийто минимален размер от 21 лева или 10 евро е определен през 1999 г.
Не беше прието и при прегласуването предложението на Румен Миланов („Прогресивна България“) и група народни представители от други парламентарни групи за увеличаване на бюджета на Държавната агенция „Технически операции“ с над 2 млн. евро, необходими за следгаранционна поддръжка на оперативна техника, за доставка на оперативна техника и осигуряване с технически средства и за основен ремонт на административния комплекс от сгради на ДАТО в София.
|
Основни макроикономически показатели
Одобрени бяха бюджетите на Съвета за електронни медии, Българската национална телевизия, Българското национално радио и Българската телеграфна агенция, както и бюджетите на общините.
Депутатите продължават гласуването на второ четене на останалите текстове в законопроекта за държавния бюджет за 2026 г. В пленарната зала е вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
11:35 24.07.2026
2 Анонимен
11:36 24.07.2026
3 Аха
11:39 24.07.2026
4 Иван
Явно Радев е решил на да унищожи България !
11:40 24.07.2026
5 Чума
11:40 24.07.2026
6 Аква
11:52 24.07.2026
7 Боклуци с фирми за бързи кредити
11:52 24.07.2026
8 Костадин Костадинов
Възраждане протяга ръка на измамените българи! Ние не сме изневерили никога досега нито на идеите, нито на избирателите си. С вашата подкрепа, уважаеми сънародници, Възраждане не просто ще стане първа политическа сила, но ще задвижи процеси на глобално ниво. Знаем какво искате, защото същото искаме и ние – свобода, независимост и благоденствие. Само Възраждане може да осъществи тези наши общи цели и с ваша помощ ще го направим заедно!"
Коментиран от #11, #19, #20
11:58 24.07.2026
9 Сменихте правителството на Хаяшито
12:01 24.07.2026
10 Наблюдател
Единствената българска партия която защитава българския интерес е Възраждане, убедихте ли се ерче?????
12:02 24.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Пловдив
Коментиран от #15
12:09 24.07.2026
13 Ту-тууу
12:11 24.07.2026
14 Пенсионер
12:11 24.07.2026
15 Пст
До коментар #12 от "Пловдив":От едно котило са Бойко Българоубиец и Радев Предателя. Част от предателите от бившата ДС се трансформираха в масонски ложи и слугуват на Щатите, за да могат да си безчинстват и издевателстват над българския народ спокойно.
12:14 24.07.2026
16 Дано
12:14 24.07.2026
17 Мутри,
12:15 24.07.2026
18 евалата чалгопитеци
12:15 24.07.2026
19 Зеления
До коментар #8 от "Костадин Костадинов":Съмнявам се някой от Възраждане да прочете този пост, все пак ще го напиша.
-Защо Радев след толкова много години има мнозинство? - защото успя да излъже мнозинството българи, че ще направи това за което мечтаят, но не го направи, няма и да го направи и след една година партията му ще се срине
-Защо ГЕРБ и ППДБ не убедиха мнозинството да гласува за тях? - защото над 50% от техните послания са в противоречие с мнението на мнозинството
-Защо Възраждане няма да е първа политическа сила?
Защото от Възраждане са инати и не искат да асимилират какво точно искат българите
1. Българите искат да сме в ЕС, защото пътуват свободно в него, търгуват свободно и рабоят без визи, но не искат да се кланят на Урсула, плюс за Възраждане
2. Българите искат в НАТО, защото то дава усещане за сигурност, но без да казват йес на САЩ за всяко нещо, Възраждане искат да не сме в НАТО, минус за Възраждане
3. Българите искат да се върне лева, плюс за Възраждане
4. Българите искат да не се дават пари на Украйна, плюс за Възраждане
5. Българите не искат да ходите да биете коляно в Русия и в Иран, това е същото както евроатлантиците бият коляно в Брюксел и Вашингтон, минус за Възраждане
6. Българите искат на вашите митинги да има само български знамена, без руски защото това е същото когато на митингите на ППДБ се веят украински знамена, минус за Възраждане
7. Българите искат да са независими и ако сега купуваме изтребители и бронетранспортьори само от САЩ, ако вие дойдете на в
Коментиран от #23
13:08 24.07.2026
20 Зеления
До коментар #8 от "Костадин Костадинов":-Защо Радев след толкова много години има мнозинство? - защото успя да излъже мнозинството българи, че ще направи това за което мечтаят, но не го направи, няма и да го направи
-Защо ГЕРБ и ППДБ не убедиха мнозинството да гласува за тях? - защото над 50% от техните послания са в противоречие с мнението на мнозинството
-Защо Възраждане няма да е първа политическа сила?
Защото от Възраждане са инати и не искат да асимилират какво точно искат българите, ще дам плюсовете и минусите на Възраждане
1. Българите искат да сме в ЕС, защото пътуват свободно в него и работят без визи, но не искат да се кланят на Урсула, плюс
2. Българите искат в НАТО, защото то дава усещане за сигурност, но без да казват йес на САЩ, Възраждане искат да не сме в НАТО, минус
3. Българите искат да се върне лева, плюс
4. Българите искат да не се дават пари на Украйна, плюс
5. Българите не искат да ходите да биете коляно в Русия и в Иран, това е същото както бият коляно в Брюксел и Вашингтон, минус
6. Българите искат на вашите митинги да има само български знамена, без руски защото това е същото когато при ППДБ се веят украински знамена, минус
7. Българите искат да са независими и ако сега купуваме изтребители и техника само от САЩ, ако вие дойдете на власт ще ги купувате само от Русия, а зависимостта си е все зависимост, убедете ги че ще купите от Ю.Корея, Ю.Африка, Япония тогава ще ви приемат, минус
За да бъде Възраждане първа политическа сила, трябва да си изчисти ми
Коментиран от #21
13:15 24.07.2026
21 Зеления
До коментар #20 от "Зеления":За да бъде Възраждане първа политическа сила, трябва да си изчисти минусите и да стане истинска патриотична партия. Да, Русия ни е освободила, но и ДА, ген Колев се е бил с руснаците за освобождението на Добруджа, гледайте само България, не се накланяйте нито на запад, нито на изток !
Коментиран от #22
13:16 24.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Кочо
До коментар #19 от "Зеления":Абе, многословец анализатор! Не може ли да напишеш кратко - Избирателите гласуваха за Радев с надеждата, че той ще ги върне в хубавите времена на СССР и НРБ! Но понеже СССР умря, а НРБ бе убита, Радев няма как /негов израз/ да ви върне там! И следва разочарование! Какви самолети да пристигнат тук, след 35 години демокрация!? Нали това искахме или не знаем какво точно искаме!? Само в Чикаго са 200 000 българчета! Нашите са там, техните - в Безмер! Пълна хармония!
13:28 24.07.2026
24 Защо не удължат срока на действие на
Коментиран от #26
13:48 24.07.2026
25 обръчите от "фирми"
13:49 24.07.2026
26 таман
До коментар #24 от "Защо не удължат срока на действие на":ще вдигнат цените пак двойно заради отпадането на изписването в лева този път!
13:50 24.07.2026