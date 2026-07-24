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В края на юли парламентът прие бюджета за 2026 г.

В края на юли парламентът прие бюджета за 2026 г.

24 Юли, 2026 11:30 1 128 26

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  • депутати

Планираният дефицит е 5,7 %. Отхвърлени бяха предложенията на опозицията за промени в приходната и разходната част

В края на юли парламентът прие бюджета за 2026 г. - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Парламентът прие на второ четене рамката на държавния бюджет за 2026 г. с планираните приходи, разходи и трансфери и дефицит от 5,7 %. „За“ гласуваха 125 народни представители от „Прогресивна България“, против бяха 84-ма от останалите парламентарни групи - ГЕРБ-СДС, ДПС, „Демократична България“, „Продължаваме промяната“ и „Възраждане“. Нямаше въздържали се.

Отхвърлени бяха предложенията на опозицията за промени в приходната и разходната част на законопроекта за държавния бюджет за тази година.

Депутатите приеха бюджетите на съдебната власт, Народното събрание, администрацията на президента, Министерския съвет, Сметната палата, Конституционния съд, Омбудсмана, отделните министерства, държавни агенции и комисии.

Не беше прието предложението на Ангел Георгиев („Възраждане“) по бюджета на Министерството на външните работи 17 млн. евро за Украйна да бъдат предоставени на българските общности в чужбина и „да не бъде давана нито стотинка за Украйна“.

На „Прогресивна България“ трябва да напомня изказване на Румен Радев преди няколко седмици, който казва, че тази година пари на Украйна няма да се предоставят, обаче какво виждаме в бюджета – 17 млн. за Украйна, посочи Ангел Георгиев. При сегашното положение на бюджета не е нормално да се оправдавате за всичко от пенсионери до майки, все нямало средства, обаче изведнъж за Украйна се оказва, че имате, коментира той и поиска прегласуване, при което предложението отново беше отхвърлено.

Отхвърлени бяха и предложенията на ГЕРБ-СДС, „Продължаваме промяната“ и „Възраждане“ за допълнителни средства за увеличение на ученическите стипендии. Вчера при дебатите по законопроекта от трите политически формации призоваха за увеличение на ученическите стипендии, чийто минимален размер от 21 лева или 10 евро е определен през 1999 г.

Не беше прието и при прегласуването предложението на Румен Миланов („Прогресивна България“) и група народни представители от други парламентарни групи за увеличаване на бюджета на Държавната агенция „Технически операции“ с над 2 млн. евро, необходими за следгаранционна поддръжка на оперативна техника, за доставка на оперативна техника и осигуряване с технически средства и за основен ремонт на административния комплекс от сгради на ДАТО в София.

Основни макроикономически показатели

  • Бюджетен дефицит: Около 7,2 милиарда евро (5,7% от БВП), като целта е той да спадне под 3% до края на 2028 г..
  • Икономически ръст: Изчисленията са направени при прогнозиран ръст на икономиката от 2,6%.
  • Инфлация: Очаква се средногодишна инфлация от 4,3%.
  • Държавен дълг: Максималният размер на новия дълг за годината е 10,1 милиарда евро, като общият дълг ще надхвърли 50 милиарда евро.

Одобрени бяха бюджетите на Съвета за електронни медии, Българската национална телевизия, Българското национално радио и Българската телеграфна агенция, както и бюджетите на общините.

Депутатите продължават гласуването на второ четене на останалите текстове в законопроекта за държавния бюджет за 2026 г. В пленарната зала е вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    14 7 Отговор
    23 млрд повече за олигарсите на Бойко и Шиши а за народа секира.

    11:35 24.07.2026

  • 2 Анонимен

    12 3 Отговор
    Заглавието е подвеждащо Това е червен диктат наложиха счупените мадуровки сега огромната инфлация лъжите си все едно държавата ни е тяхна

    11:36 24.07.2026

  • 3 Аха

    15 4 Отговор
    С този бюджет ще си вършите з@дниците като започнат протестите

    11:39 24.07.2026

  • 4 Иван

    14 4 Отговор
    Това е началото на края.
    Явно Радев е решил на да унищожи България !

    11:40 24.07.2026

  • 5 Чума

    13 4 Отговор
    Браво! Много красив бюджет! Само, че годината изтече! Гледаме следващия най социален бюджет, където ще бъдат отделени 10-15 % за снабдяване с американски оръжия и така се осигурява наионалната сигурност и спокойствие за управляващата котерия!

    11:40 24.07.2026

  • 6 Аква

    4 4 Отговор
    Влизането в клуба на богатите струва скъпо. Еврозоната на здрача. Там, където всеки изход е летален. Слава на ГЕРБ! Умиращите те поздравяват!

    11:52 24.07.2026

  • 7 Боклуци с фирми за бързи кредити

    6 2 Отговор
    Хазарт, колекторски фирми и с частни фотоволтаични, ветрогенератори и водноелектрически оръжия срещу народа са на власт и колят, грабят, бесят, унищожават, закриват, фалират и изтравят

    11:52 24.07.2026

  • 8 Костадин Костадинов

    7 4 Отговор
    "Искам да се обърна към всички измамени и излъгани 1 445 000 българи, гласували на последните избори за Румен Радев. Уважаеми сънародници, знам, че ви боли. Изключително е унизително да бъдеш подведен от човек, в когото си вярвал години наред. Сигурен съм обаче, че не ви мамят за първи път, а и кой не е ставал жертва на лъжа? Аз самият също съм вярвал, също съм давал доверие и също съм бил мамен и лъган по най-грозен начин. Няма наш сънародник, който да не е бил. В крайна сметка да се греши е толкова човешко, така че нищо кой знае колко фатално и непоправимо не е станало. Но за да се продължи напред е важно първо грешката да се осъзнае и след това да се поправи.
    Възраждане протяга ръка на измамените българи! Ние не сме изневерили никога досега нито на идеите, нито на избирателите си. С вашата подкрепа, уважаеми сънародници, Възраждане не просто ще стане първа политическа сила, но ще задвижи процеси на глобално ниво. Знаем какво искате, защото същото искаме и ние – свобода, независимост и благоденствие. Само Възраждане може да осъществи тези наши общи цели и с ваша помощ ще го направим заедно!"

    Коментиран от #11, #19, #20

    11:58 24.07.2026

  • 9 Сменихте правителството на Хаяшито

    3 1 Отговор
    В което управляваха герб , чалгари и БСП, дпс- ннс правителство на копринков ( щото кРадев е под пълния контрол на тоя мошеник) , в което правителство са пак кадрите на герб , бдо, чалгари, дос-нн + дос на Доган това ако не е тежка болест на слабоумие здраве му кажи

    12:01 24.07.2026

  • 10 Наблюдател

    4 2 Отговор
    Не беше прието предложението на Ангел Георгиев („Възраждане“) по бюджета на Министерството на външните работи 17 млн. евро за Украйна да бъдат предоставени на българските общности в чужбина и „да не бъде давана нито стотинка за Украйна“.

    Единствената българска партия която защитава българския интерес е Възраждане, убедихте ли се ерче?????

    12:02 24.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Пловдив

    5 1 Отговор
    Това правителство отчита дейност без да знае какво прави, този бюджет е в пъти некадърен от този на ГЕРБ

    Коментиран от #15

    12:09 24.07.2026

  • 13 Ту-тууу

    3 1 Отговор
    То вече е време да приемате бюджета за 2027 г., тутурутки.

    12:11 24.07.2026

  • 14 Пенсионер

    6 5 Отговор
    Освен Асен Василев всички са гола вода по правене на бюджет

    12:11 24.07.2026

  • 15 Пст

    4 2 Отговор

    До коментар #12 от "Пловдив":

    От едно котило са Бойко Българоубиец и Радев Предателя. Част от предателите от бившата ДС се трансформираха в масонски ложи и слугуват на Щатите, за да могат да си безчинстват и издевателстват над българския народ спокойно.

    12:14 24.07.2026

  • 16 Дано

    2 4 Отговор
    Следващият да е по добър

    12:14 24.07.2026

  • 17 Мутри,

    2 1 Отговор
    корумпета и продажници правят бюджет в частна и фалирала държава. Ха, ха!

    12:15 24.07.2026

  • 18 евалата чалгопитеци

    5 1 Отговор
    За това ли скачахте по площадите миналата година? Защо сега не скачате? Или вече няма кой да ви плати? Стадо.

    12:15 24.07.2026

  • 19 Зеления

    0 3 Отговор

    До коментар #8 от "Костадин Костадинов":

    Съмнявам се някой от Възраждане да прочете този пост, все пак ще го напиша.
    -Защо Радев след толкова много години има мнозинство? - защото успя да излъже мнозинството българи, че ще направи това за което мечтаят, но не го направи, няма и да го направи и след една година партията му ще се срине
    -Защо ГЕРБ и ППДБ не убедиха мнозинството да гласува за тях? - защото над 50% от техните послания са в противоречие с мнението на мнозинството
    -Защо Възраждане няма да е първа политическа сила?
    Защото от Възраждане са инати и не искат да асимилират какво точно искат българите
    1. Българите искат да сме в ЕС, защото пътуват свободно в него, търгуват свободно и рабоят без визи, но не искат да се кланят на Урсула, плюс за Възраждане
    2. Българите искат в НАТО, защото то дава усещане за сигурност, но без да казват йес на САЩ за всяко нещо, Възраждане искат да не сме в НАТО, минус за Възраждане
    3. Българите искат да се върне лева, плюс за Възраждане
    4. Българите искат да не се дават пари на Украйна, плюс за Възраждане
    5. Българите не искат да ходите да биете коляно в Русия и в Иран, това е същото както евроатлантиците бият коляно в Брюксел и Вашингтон, минус за Възраждане
    6. Българите искат на вашите митинги да има само български знамена, без руски защото това е същото когато на митингите на ППДБ се веят украински знамена, минус за Възраждане
    7. Българите искат да са независими и ако сега купуваме изтребители и бронетранспортьори само от САЩ, ако вие дойдете на в

    Коментиран от #23

    13:08 24.07.2026

  • 20 Зеления

    0 2 Отговор

    До коментар #8 от "Костадин Костадинов":

    -Защо Радев след толкова много години има мнозинство? - защото успя да излъже мнозинството българи, че ще направи това за което мечтаят, но не го направи, няма и да го направи
    -Защо ГЕРБ и ППДБ не убедиха мнозинството да гласува за тях? - защото над 50% от техните послания са в противоречие с мнението на мнозинството
    -Защо Възраждане няма да е първа политическа сила?
    Защото от Възраждане са инати и не искат да асимилират какво точно искат българите, ще дам плюсовете и минусите на Възраждане
    1. Българите искат да сме в ЕС, защото пътуват свободно в него и работят без визи, но не искат да се кланят на Урсула, плюс
    2. Българите искат в НАТО, защото то дава усещане за сигурност, но без да казват йес на САЩ, Възраждане искат да не сме в НАТО, минус
    3. Българите искат да се върне лева, плюс
    4. Българите искат да не се дават пари на Украйна, плюс
    5. Българите не искат да ходите да биете коляно в Русия и в Иран, това е същото както бият коляно в Брюксел и Вашингтон, минус
    6. Българите искат на вашите митинги да има само български знамена, без руски защото това е същото когато при ППДБ се веят украински знамена, минус
    7. Българите искат да са независими и ако сега купуваме изтребители и техника само от САЩ, ако вие дойдете на власт ще ги купувате само от Русия, а зависимостта си е все зависимост, убедете ги че ще купите от Ю.Корея, Ю.Африка, Япония тогава ще ви приемат, минус

    За да бъде Възраждане първа политическа сила, трябва да си изчисти ми

    Коментиран от #21

    13:15 24.07.2026

  • 21 Зеления

    0 1 Отговор

    До коментар #20 от "Зеления":

    За да бъде Възраждане първа политическа сила, трябва да си изчисти минусите и да стане истинска патриотична партия. Да, Русия ни е освободила, но и ДА, ген Колев се е бил с руснаците за освобождението на Добруджа, гледайте само България, не се накланяйте нито на запад, нито на изток !

    Коментиран от #22

    13:16 24.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Кочо

    0 1 Отговор

    До коментар #19 от "Зеления":

    Абе, многословец анализатор! Не може ли да напишеш кратко - Избирателите гласуваха за Радев с надеждата, че той ще ги върне в хубавите времена на СССР и НРБ! Но понеже СССР умря, а НРБ бе убита, Радев няма как /негов израз/ да ви върне там! И следва разочарование! Какви самолети да пристигнат тук, след 35 години демокрация!? Нали това искахме или не знаем какво точно искаме!? Само в Чикаго са 200 000 българчета! Нашите са там, техните - в Безмер! Пълна хармония!

    13:28 24.07.2026

  • 24 Защо не удължат срока на действие на

    1 0 Отговор
    Закона за еврото преди лятната ваканция. Цените да продължат да се изписват в лева защото това скоро отпада и ще стане анархия точно в отпускарския месец.

    Коментиран от #26

    13:48 24.07.2026

  • 25 обръчите от "фирми"

    0 0 Отговор
    пак ще има лабчо кибабчо!!!

    13:49 24.07.2026

  • 26 таман

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Защо не удължат срока на действие на":

    ще вдигнат цените пак двойно заради отпадането на изписването в лева този път!

    13:50 24.07.2026

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