След неправилно изпреварване: Шофьор на камион предизвика катастрофа с пострадал и избяга

Шофьор на камион предизвика катастрофа и избяга в Софийско, съобщиха от полицията.
На 23 юли е подаден сигнал за катастрофа между лек и товарен автомобил - в района на 10 км на път 2-81.
Установено е, че водачът на товарния автомобил междувременно е напуснал местопроизшествието.
Шофьорът на лекия автомобил е настанен в болница.
Водачът на камиона е предприел изпреварване в забранен за това участък.
Нарушителят е задържан и по случая се води разследване.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Спомням Си Веднъж !
С Потрошена Кола !
Бил С Предимство !
12:16 24.07.2026
2 пожелание
12:16 24.07.2026
3 Копче
Коментиран от #6, #7, #8
12:20 24.07.2026
4 А денят едва започна
12:21 24.07.2026
5 Мухахаха
12:37 24.07.2026
6 Кой кара
До коментар #3 от "Копче":С превишена скорост като е ограничен на 90
Коментиран от #10
12:39 24.07.2026
7 Копче
До коментар #3 от "Копче":В ес глобата е 10к
12:40 24.07.2026
8 И какво
До коментар #3 от "Копче":Си видял
12:45 24.07.2026
9 мъкаааа
12:55 24.07.2026
10 Демокрация ли?
До коментар #6 от "Кой кара":По извънградските пътища ограничението за камиони е 70 км/час. Познай дали някой го спазва.
13:02 24.07.2026
11 жик так
13:04 24.07.2026
12 Луд
13:11 24.07.2026