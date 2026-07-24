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След неправилно изпреварване: Шофьор на камион предизвика катастрофа с пострадал и избяга

След неправилно изпреварване: Шофьор на камион предизвика катастрофа с пострадал и избяга

24 Юли, 2026 12:12 1 669 12

  • катастрофа-
  • камион-
  • пострадал

Нарушителят е задържан и по случая се води разследване

След неправилно изпреварване: Шофьор на камион предизвика катастрофа с пострадал и избяга - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Шофьор на камион предизвика катастрофа и избяга в Софийско, съобщиха от полицията.

На 23 юли е подаден сигнал за катастрофа между лек и товарен автомобил - в района на 10 км на път 2-81.

Установено е, че водачът на товарния автомобил междувременно е напуснал местопроизшествието.

Шофьорът на лекия автомобил е настанен в болница.

Водачът на камиона е предприел изпреварване в забранен за това участък.

Нарушителят е задържан и по случая се води разследване.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Спомням Си Веднъж !

    3 2 Отговор
    Баща Ми Пристига !

    С Потрошена Кола !

    Бил С Предимство !

    12:16 24.07.2026

  • 2 пожелание

    16 0 Отговор
    Точно за такива трябва задължително да лежат в затвора поне за три г.

    12:16 24.07.2026

  • 3 Копче

    14 0 Отговор
    Камионите карат масово с превишена скорост !!! Карам по 6К на месец и съм се нагледал на чудеса !!!

    Коментиран от #6, #7, #8

    12:20 24.07.2026

  • 4 А денят едва започна

    4 3 Отговор
    Има време до довечера Демерджиев да пребори мафията и да се върне на преките си задължения.

    12:21 24.07.2026

  • 5 Мухахаха

    5 1 Отговор
    Сигурно е индиец

    12:37 24.07.2026

  • 6 Кой кара

    1 10 Отговор

    До коментар #3 от "Копче":

    С превишена скорост като е ограничен на 90

    Коментиран от #10

    12:39 24.07.2026

  • 7 Копче

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Копче":

    В ес глобата е 10к

    12:40 24.07.2026

  • 8 И какво

    0 6 Отговор

    До коментар #3 от "Копче":

    Си видял

    12:45 24.07.2026

  • 9 мъкаааа

    4 1 Отговор
    Войната в България не свършва! Всеки ден има убити хора. В У-крайната точка войната ще приключи,но в България едва ли!

    12:55 24.07.2026

  • 10 Демокрация ли?

    9 1 Отговор

    До коментар #6 от "Кой кара":

    По извънградските пътища ограничението за камиони е 70 км/час. Познай дали някой го спазва.

    13:02 24.07.2026

  • 11 жик так

    5 0 Отговор
    Преди две седмици един украински камион шареше по пътя . И в населено място и извън него държеше 90км/ч . Никакви ограничения не го вълнуваха . По дабетер от турските шофьори .

    13:04 24.07.2026

  • 12 Луд

    1 0 Отговор
    Нито едно правителство не желае да се сблъска челно със нашата криворазбрана демокрация.

    13:11 24.07.2026

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