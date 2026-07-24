Лидерът на Сектор Г изригна след равенството на ЦСКА с Карабах

Лидерът на Сектор Г - Иван Велчев, публикува кратък пост след нулевото равенство между Карабах и ЦСКА в Баку снощи.
„Другата седмица пълен стадион и ги изпращаме да спят!“, написа Кюстендилеца.
Вторият мач от втория предварителен кръг на Лига Европа между ЦСКА и Карабах е на 30 юли, четвъртък, от 21 часа на Националния стадион „Васил Левски“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Преди
12:03 24.07.2026
2 Дано
12:08 24.07.2026
3 Ицо
12:09 24.07.2026
4 Ще гледаме на 30 юли
Коментиран от #5
12:16 24.07.2026
5 Левски 1914
До коментар #4 от "Ще гледаме на 30 юли":Онова цска го няма ,след месец и половина ще си спомниш за него , стават 10 години.
Коментиран от #7
12:19 24.07.2026
6 ТОЯ ОНЯ И ТИЯ ДЕТО
12:29 24.07.2026
7 Папагал
До коментар #5 от "Левски 1914":Стига си повтарял едно и също.
Няма ли кой да ти постави правилна диааагноза и да те изцери?
Коментиран от #9
12:38 24.07.2026
8 Локо Пловдив
12:39 24.07.2026
9 Левски 1914
До коментар #7 от "Папагал":И феновете на Дери Сити ви го казаха отбора ви е фалшив, това е Литекс.
12:51 24.07.2026
10 Оз. Ген.Румянцев
Коментиран от #12
13:36 24.07.2026
11 пешо
13:46 24.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Чичо
13:59 24.07.2026