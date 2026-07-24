Лидерът на Сектор Г изригна след равенството на ЦСКА с Карабах

Лидерът на Сектор Г - Иван Велчев, публикува кратък пост след нулевото равенство между Карабах и ЦСКА в Баку снощи.

„Другата седмица пълен стадион и ги изпращаме да спят!“, написа Кюстендилеца.

Вторият мач от втория предварителен кръг на Лига Европа между ЦСКА и Карабах е на 30 юли, четвъртък, от 21 часа на Националния стадион „Васил Левски“.