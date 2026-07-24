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Лидерът на Сектор Г изригна след равенството на ЦСКА с Карабах

Лидерът на Сектор Г изригна след равенството на ЦСКА с Карабах

24 Юли, 2026 12:00 1 650 13

  • сектор г-
  • иван велчев-
  • футбол-
  • карабах-
  • баку

Другата седмица пълен стадион и ги изпращаме да спят!

Лидерът на Сектор Г изригна след равенството на ЦСКА с Карабах - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Лидерът на Сектор Г - Иван Велчев, публикува кратък пост след нулевото равенство между Карабах и ЦСКА в Баку снощи.

„Другата седмица пълен стадион и ги изпращаме да спят!“, написа Кюстендилеца.

Вторият мач от втория предварителен кръг на Лига Европа между ЦСКА и Карабах е на 30 юли, четвъртък, от 21 часа на Националния стадион „Васил Левски“.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Преди

    5 2 Отговор
    Това по време на някой мач от първенството, извикай играчи и треньор и им направи един разбор...

    12:03 24.07.2026

  • 2 Дано

    12 2 Отговор
    Но не публиката решава изхода

    12:08 24.07.2026

  • 3 Ицо

    13 1 Отговор
    То само с хора по трибуните не става. Трябва и на терена да има качествено присъствие.

    12:09 24.07.2026

  • 4 Ще гледаме на 30 юли

    9 8 Отговор
    ЦСКА е запазена марка.Много грандове си тръгнаха разплакани.

    Коментиран от #5

    12:16 24.07.2026

  • 5 Левски 1914

    9 10 Отговор

    До коментар #4 от "Ще гледаме на 30 юли":

    Онова цска го няма ,след месец и половина ще си спомниш за него , стават 10 години.

    Коментиран от #7

    12:19 24.07.2026

  • 6 ТОЯ ОНЯ И ТИЯ ДЕТО

    3 1 Отговор
    Ни облъчват постоянно. ДНЕС ЕДНО ПРИМЕР: ЯНЕВ ВЪН ВСИЧКИ СТЕ МАСКАРИ. УТРЕ: ЖИВОТА И ФУТБОЛА У НАЩО ТЕРЕ Е ПРЕКРАСЕН СА ОТКАЧАЛКИ.ДА ВСИЧКИ СА ТУУУ ТУУЛУПИ ПО ПРИЗВАНИЕ. ЧАО ЧАО БАМБИНИ

    12:29 24.07.2026

  • 7 Папагал

    4 4 Отговор

    До коментар #5 от "Левски 1914":

    Стига си повтарял едно и също.
    Няма ли кой да ти постави правилна диааагноза и да те изцери?

    Коментиран от #9

    12:38 24.07.2026

  • 8 Локо Пловдив

    6 2 Отговор
    Реших, че тия са победили за такава радост, а те едвам са удържали в защита 90 минути да не им вкарат.

    12:39 24.07.2026

  • 9 Левски 1914

    7 6 Отговор

    До коментар #7 от "Папагал":

    И феновете на Дери Сити ви го казаха отбора ви е фалшив, това е Литекс.

    12:51 24.07.2026

  • 10 Оз. Ген.Румянцев

    3 1 Отговор
    ЛЕВСКИ ШАМПИОН! ЗА ТИРЕТО И ЧИСЛОТО НЯМАМ МНЕНИЕ!

    Коментиран от #12

    13:36 24.07.2026

  • 11 пешо

    2 0 Отговор
    тоя боклук докато се бърка ЦСКА няма да има отбор

    13:46 24.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Чичо

    0 0 Отговор
    Не ме интересува. Отбор с 1 българин в състава не е български.

    13:59 24.07.2026

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