Военен хеликоптер се включи в гасенето на голям пожар в област Ямбол

Хеликоптер AS 532 AL Cougar с екипаж от 24-та авиационна база в Крумово се включи в гасенето на пожара, който гори в землището на село Камен връх, община Болярово, област Ямбол.
Това съобщиха от Министерството на отбраната.
Хеликоптерът е излетял в 16.04 ч.
Военнослужещите оказват помощ на екипите на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“, които гасят на терен.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кочо
Коментиран от #2
17:08 12.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 хитлер
Коментиран от #6, #8
17:10 12.08.2026
4 Пламен
Хеликоптерите само раздухват огъня , но паричките са добри.
Коментиран от #7
17:11 12.08.2026
5 летец пилот
Коментиран от #13
17:12 12.08.2026
6 само фъндъците
До коментар #3 от "хитлер":на то петоти
17:12 12.08.2026
7 скочи в огъня
До коментар #4 от "Пламен":да го угасиш
17:13 12.08.2026
8 Кочо
До коментар #3 от "хитлер":Далече е от Безмер на юг, но американския самолет може да се включи да погаси пожара, ако му заплатите!
Коментиран от #10
17:13 12.08.2026
9 Как така "Военен хеликоптер"
Коментиран от #11
17:16 12.08.2026
10 Гениално
До коментар #8 от "Кочо":Като пръска с керосин нали?
17:18 12.08.2026
11 Кочо
До коментар #9 от "Как така "Военен хеликоптер"":Ей сега, да угаси пожара, да дойде хладния сезон и го предавам немедлено! На сопствен ход!
17:19 12.08.2026
12 Пали се със съдействието на пожарната
След време ще искат поставяне на фотоволтаици.
17:30 12.08.2026
13 НИЩО МУ НЯМА
До коментар #5 от "летец пилот":АМА ВЖ.МИНУС СА ПОСТАВИЛИ
КУПЕЙКИТЕ ПЪК ВИЕ ЛЕТЕТЕ
ДА ГИ СПАСЯВАТЕ ОТ ФАЯЪP ФPОМ XEЛ
17:33 12.08.2026
14 Миче как да угасим пожара между
18:07 12.08.2026
15 Хи хи хи
18:11 12.08.2026
16 Любопитен
18:14 12.08.2026
17 намирисва
18:34 12.08.2026