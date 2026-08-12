Военен хеликоптер се включи в гасенето на голям пожар в област Ямбол

Хеликоптер AS 532 AL Cougar с екипаж от 24-та авиационна база в Крумово се включи в гасенето на пожара, който гори в землището на село Камен връх, община Болярово, област Ямбол.

Това съобщиха от Министерството на отбраната.

Хеликоптерът е излетял в 16.04 ч.

Военнослужещите оказват помощ на екипите на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“, които гасят на терен.