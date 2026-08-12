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Военен хеликоптер се включи в гасенето на голям пожар в област Ямбол

Военен хеликоптер се включи в гасенето на голям пожар в област Ямбол

12 Август, 2026 17:02 791 17

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  • ямбол

Военнослужещите оказват помощ

Военен хеликоптер се включи в гасенето на голям пожар в област Ямбол - 1
Снимка: МО
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Хеликоптер AS 532 AL Cougar с екипаж от 24-та авиационна база в Крумово се включи в гасенето на пожара, който гори в землището на село Камен връх, община Болярово, област Ямбол.

Това съобщиха от Министерството на отбраната.

Хеликоптерът е излетял в 16.04 ч.

Военнослужещите оказват помощ на екипите на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“, които гасят на терен.


Ямбол / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кочо

    7 2 Отговор
    Камен връх!!! Малко селце, големи джендеми, големи проблеми! Дай, Боже дъжд!

    Коментиран от #2

    17:08 12.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 хитлер

    4 9 Отговор
    Ха дано изгори амер. цистерна на Безмер.

    Коментиран от #6, #8

    17:10 12.08.2026

  • 4 Пламен

    7 4 Отговор
    Докога ще ни баламосват с тея хрърчила с по една кошница водичка?!
    Хеликоптерите само раздухват огъня , но паричките са добри.

    Коментиран от #7

    17:11 12.08.2026

  • 5 летец пилот

    1 4 Отговор
    Колегите са много смели и всеотдайни хора!

    Коментиран от #13

    17:12 12.08.2026

  • 6 само фъндъците

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "хитлер":

    на то петоти

    17:12 12.08.2026

  • 7 скочи в огъня

    2 4 Отговор

    До коментар #4 от "Пламен":

    да го угасиш

    17:13 12.08.2026

  • 8 Кочо

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "хитлер":

    Далече е от Безмер на юг, но американския самолет може да се включи да погаси пожара, ако му заплатите!

    Коментиран от #10

    17:13 12.08.2026

  • 9 Как така "Военен хеликоптер"

    5 3 Отговор
    Как така ще гаси пожар?! Този "военен хеликоптер" защо не е предаден на Украйна?! ВъзмУтен и огОрчен съм. Магар.в, вземи мерки, ако обичаш...

    Коментиран от #11

    17:16 12.08.2026

  • 10 Гениално

    4 2 Отговор

    До коментар #8 от "Кочо":

    Като пръска с керосин нали?

    17:18 12.08.2026

  • 11 Кочо

    2 2 Отговор

    До коментар #9 от "Как така "Военен хеликоптер"":

    Ей сега, да угаси пожара, да дойде хладния сезон и го предавам немедлено! На сопствен ход!

    17:19 12.08.2026

  • 12 Пали се със съдействието на пожарната

    5 1 Отговор
    Да така е пращат екип и той смо гледа докато не изгори туй що е планирано. най вече земеделски земи .

    След време ще искат поставяне на фотоволтаици.

    17:30 12.08.2026

  • 13 НИЩО МУ НЯМА

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "летец пилот":

    АМА ВЖ.МИНУС СА ПОСТАВИЛИ
    КУПЕЙКИТЕ ПЪК ВИЕ ЛЕТЕТЕ
    ДА ГИ СПАСЯВАТЕ ОТ ФАЯЪP ФPОМ XEЛ

    17:33 12.08.2026

  • 14 Миче как да угасим пожара между

    3 0 Отговор
    Краката ти ????

    18:07 12.08.2026

  • 15 Хи хи хи

    1 0 Отговор
    Марче я драсни една статия как укрофашистите са пред МОСКВА !!!!! Не ни залъгвай със пожари ! Къде е помака бе , да не пострада на фронта и да се застреля без да иска ????

    18:11 12.08.2026

  • 16 Любопитен

    1 0 Отговор
    Абе ние имаме ли военни хеликоптери ....за дефектни ф- ки самолети знаем , дето тиквата ги купи и взе комисионна за МАЗНИНКА в шкафа !!

    18:14 12.08.2026

  • 17 намирисва

    0 0 Отговор
    на поредната схема в ганчоландия

    18:34 12.08.2026

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