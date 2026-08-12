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Съкращават над 160 щатни бройки в две министерства

Съкращават над 160 щатни бройки в две министерства

12 Август, 2026 17:01 2 022 33

  • щат-
  • министрества-
  • администрация

Промените се осъществяват в рамките на утвърдените бюджети на съответните администрации

Съкращават над 160 щатни бройки в две министерства - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Правителството прие устройствени правилници на Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията и на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация, постанови създаването на Изпълнителна агенция "Европейски фондове за конкурентоспособност" и утвърди нейния устройствен правилник.

С приетите правилници се изпълняват решенията на Народното събрание за преструктуриране на изпълнителната власт, като се уреждат функциите, организацията на работа и числеността на администрацията на двете министерства и на новосъздадената агенция.

Политиката по насърчаване на инвестициите преминава към Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията, където се обединява с икономическата и индустриалната политика. Българската агенция за инвестиции и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия преминават към министъра на икономиката, инвестициите и индустрията като второстепенни разпоредители с бюджет.

Въпреки разширяването на функциите на министерството, числеността на администрацията е оптимизирана от 417 на 371 щатни бройки, което представлява намаление с 46 щатни бройки.

Министерството на иновациите и дигиталната трансформация ще провежда държавната политика в областта на иновациите, дигиталната трансформация, електронното управление и киберсигурността. Създаването на Изпълнителна агенция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ ще осигури по-ефективно управление на средствата от европейските фондове и необходимото функционално разделение между управляващ орган и бенефициент съгласно европейските изисквания.

С приетите промени се реализира значително оптимизиране на администрацията. Общата численост на системата на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация се намалява с над 120 щатни бройки, а реалното намаление на числеността на административните структури по постановлението достига 166 щатни бройки. По този начин се изпълнява ангажиментът на правителството за по-ефективна, по-компактна и по-добре организирана държавна администрация.

Промените се осъществяват в рамките на утвърдените бюджети на съответните администрации и не водят до необходимост от предоставяне на допълнителни средства от държавния бюджет.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А в Университетите, кога?

    32 0 Отговор
    Там е пълно с калинки!

    Коментиран от #6, #31

    17:07 12.08.2026

  • 2 пръц

    22 6 Отговор
    160 бройки са малко но все пак е нещо, ако депутатите от партията на Радев намалят и заплатите на народните "любимци" барем 30% няма кой да ги мръдне от властта.

    17:11 12.08.2026

  • 3 Фют

    13 6 Отговор
    Много добре!
    С икономия към по-добра икономика.

    17:11 12.08.2026

  • 4 Аааааа малко

    33 2 Отговор
    са! Цели министерства трябва! На иновациите, ел. управление, туризма, енергетиката, социалното, регионалното. Стотици хрантутници, които крепят бюрото и получават заплати.

    17:11 12.08.2026

  • 5 Генерал

    9 31 Отговор
    Да е жив и здрав генерал Румен Радев, президент и премиер на Република България!

    17:12 12.08.2026

  • 6 Ама

    26 6 Отговор

    До коментар #1 от "А в Университетите, кога?":

    Не виждате ли какво правят - съкращават бройки от министерства, ама не казват новосъздадената агенция с какъв състав е.

    Виждали сме ги тия - даже няколко пъти през годините ...
    Радев се оказа по-зле и от мутрата - навсякъде назначава абсолютни неадекватници и вади от прахта разни "умрели" натегачи ....

    17:16 12.08.2026

  • 7 Разгеле

    9 9 Отговор
    ти се чорапа че народа няма да му търпи глупостите още дълго

    17:18 12.08.2026

  • 8 ДФ Земеделие

    20 0 Отговор
    А в ДФЗ кога пълно е пенсионери взимащи и пенсия и заплата без да правят нищо може да се прегледат по области

    17:18 12.08.2026

  • 9 Пламен

    23 3 Отговор
    Какво работи министър Ивчо Христов и за какво му плащаме заплата ?
    За нас е пълна мистерия.

    17:19 12.08.2026

  • 10 КАПКА

    13 2 Отговор
    В МОРЕТО НА БЮРОКРАЦИЯТА !!!

    17:22 12.08.2026

  • 11 тиквата съм

    6 0 Отговор
    щом трябва да ни изплащат почнатите надути общ поръчки
    намаление с 46 щатни бройки

    17:23 12.08.2026

  • 12 Честито нови калинки

    17 4 Отговор
    Съкращаване 160 от измислени министерства, които трябва да са едно и 2/3 съкратени, но създаваме 220 в нова агенция.

    17:26 12.08.2026

  • 13 Мюмюн

    7 0 Отговор
    калинкените министерства

    17:28 12.08.2026

  • 14 Гост

    13 4 Отговор
    Ай стига глупости.... Съкращават от министерството, ама създават нова изпълнителна агенция и цялото ято калинки ще ги трудоустроят в агенцията... ако имаше реални съкращения, синдикатите щяха да са по всички сайтове и телевизии....

    17:28 12.08.2026

  • 15 Кирчуту

    11 0 Отговор
    - Шефе, ще ни е тежко с тези съкращения!
    - Защо? До сега какво правихте?
    - Нищо.
    - Какво толкова: от другата седмица - по две нищота.

    17:30 12.08.2026

  • 16 Много

    7 0 Отговор
    ОЩЕ ,ОЩЕ ОЩЕ....

    17:30 12.08.2026

  • 17 Само търтеи

    13 3 Отговор
    Над 450 000 бюрокрация в местната и държавната власт, 90 000 в образуванието

    Коментиран от #20

    17:31 12.08.2026

  • 18 Мюмюн

    16 0 Отговор
    у тези министерства само климатиците работят

    17:31 12.08.2026

  • 19 Пламен

    11 5 Отговор
    Споко.
    Тези чантаджии ще бъдат прехвърлени в агенците ,,,Справедливи цени", ,,Борба със спекулата" и ,,Кошница с грижа".

    Бравос на Мунчо и на всички , които го пожелаха!

    17:34 12.08.2026

  • 20 яяя

    6 0 Отговор

    До коментар #17 от "Само търтеи":

    заради "образУванието" ти е така!

    Коментиран от #27

    17:37 12.08.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 1 500 000 имбецила

    6 0 Отговор
    Супер!

    17:42 12.08.2026

  • 24 Мунчо хвърли прах в очите

    5 2 Отговор
    на народеца!

    17:44 12.08.2026

  • 25 Ужаст

    5 1 Отговор
    В България държавните служители са около 650 000. Работещи около 2 700 000, 1/4 администрация. 2 милиона хранят 1/4 кърлежи. Животното ще умре от кърлежи.

    17:49 12.08.2026

  • 26 Патилан

    8 0 Отговор
    А как да съкратим депутатите, че народът се съкрати с една трета, а народните представители са все същата бройка. Даже и безлюдните села представляват. А някои сигурно и представа си нямат къде им са избирателните райони. Но няма да ги тревожа сега, че хората твърде много се измориха да работят цели 3 месеца по 2 дни седмично и вече отдъхват и ваканцуват.

    17:51 12.08.2026

  • 27 Образование и будители няма от 2000 г.

    3 2 Отговор

    До коментар #20 от "яяя":

    95 % брак продукция на образуванието търтеи

    17:53 12.08.2026

  • 28 Е Е Е Е ...,,,,,

    3 0 Отговор
    АМИ ТЕ. НАПРАВО БЕЗ ПЕРСОНАЛ СА. ОСТАНАЛИ......

    17:56 12.08.2026

  • 29 Разговор

    4 0 Отговор
    между служители в министерствата:
    - Какво правиш бе?
    - Нищо, на работа съм.

    18:09 12.08.2026

  • 30 на 6 милионна България

    4 0 Отговор
    240 депутати нищоправци и нищонеможачи ДОКОГА???

    18:13 12.08.2026

  • 31 Моарейн

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "А в Университетите, кога?":

    Като начало могат да съкратят знайните и незнайни юридически факултети по села и паланки - само в София са четири, ако броим и Симеоновския. Отделно Варна, Пловдив, Бургас, Велико Търново, Благоевград, Русе - твърде много са за намаляващото население. А най-добре е изобщо да закрият част от измислените ВУЗ-ове с измислени специалности и нищо незначещи дипломи.

    18:38 12.08.2026

  • 32 Цвете

    2 0 Отговор
    КОЛКО ОБЩО Е ЧИСЛЕННОСТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА? ЕТО, ИЗМИХА СИ РЪЦЕТЕ И ПОСЛЕ КОМЕНТАРЪТ ЩЕ БЪДЕ, ВИДИТЕ ЛИ НИЕ, КАКВО " РЕШЕНИЕ ВЗЕХМЕ, ЗАЩОТО ВИ " ОБЕЩАХМЕ ? НЕ ВИ ВЯРВА НИКОЙ ВЕЧЕ, НИКОЙ.

    18:44 12.08.2026

  • 33 Гост

    0 1 Отговор
    Добро начало.

    18:48 12.08.2026

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