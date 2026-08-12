Съкращават над 160 щатни бройки в две министерства

Правителството прие устройствени правилници на Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията и на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация, постанови създаването на Изпълнителна агенция "Европейски фондове за конкурентоспособност" и утвърди нейния устройствен правилник.
С приетите правилници се изпълняват решенията на Народното събрание за преструктуриране на изпълнителната власт, като се уреждат функциите, организацията на работа и числеността на администрацията на двете министерства и на новосъздадената агенция.
Политиката по насърчаване на инвестициите преминава към Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията, където се обединява с икономическата и индустриалната политика. Българската агенция за инвестиции и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия преминават към министъра на икономиката, инвестициите и индустрията като второстепенни разпоредители с бюджет.
Въпреки разширяването на функциите на министерството, числеността на администрацията е оптимизирана от 417 на 371 щатни бройки, което представлява намаление с 46 щатни бройки.
Министерството на иновациите и дигиталната трансформация ще провежда държавната политика в областта на иновациите, дигиталната трансформация, електронното управление и киберсигурността. Създаването на Изпълнителна агенция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ ще осигури по-ефективно управление на средствата от европейските фондове и необходимото функционално разделение между управляващ орган и бенефициент съгласно европейските изисквания.
С приетите промени се реализира значително оптимизиране на администрацията. Общата численост на системата на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация се намалява с над 120 щатни бройки, а реалното намаление на числеността на административните структури по постановлението достига 166 щатни бройки. По този начин се изпълнява ангажиментът на правителството за по-ефективна, по-компактна и по-добре организирана държавна администрация.
Промените се осъществяват в рамките на утвърдените бюджети на съответните администрации и не водят до необходимост от предоставяне на допълнителни средства от държавния бюджет.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А в Университетите, кога?
Коментиран от #6, #31
17:07 12.08.2026
2 пръц
17:11 12.08.2026
3 Фют
С икономия към по-добра икономика.
17:11 12.08.2026
4 Аааааа малко
17:11 12.08.2026
5 Генерал
17:12 12.08.2026
6 Ама
До коментар #1 от "А в Университетите, кога?":Не виждате ли какво правят - съкращават бройки от министерства, ама не казват новосъздадената агенция с какъв състав е.
Виждали сме ги тия - даже няколко пъти през годините ...
Радев се оказа по-зле и от мутрата - навсякъде назначава абсолютни неадекватници и вади от прахта разни "умрели" натегачи ....
17:16 12.08.2026
7 Разгеле
17:18 12.08.2026
8 ДФ Земеделие
17:18 12.08.2026
9 Пламен
За нас е пълна мистерия.
17:19 12.08.2026
10 КАПКА
17:22 12.08.2026
11 тиквата съм
намаление с 46 щатни бройки
17:23 12.08.2026
12 Честито нови калинки
17:26 12.08.2026
13 Мюмюн
17:28 12.08.2026
14 Гост
17:28 12.08.2026
15 Кирчуту
- Защо? До сега какво правихте?
- Нищо.
- Какво толкова: от другата седмица - по две нищота.
17:30 12.08.2026
16 Много
17:30 12.08.2026
17 Само търтеи
Коментиран от #20
17:31 12.08.2026
18 Мюмюн
17:31 12.08.2026
19 Пламен
Тези чантаджии ще бъдат прехвърлени в агенците ,,,Справедливи цени", ,,Борба със спекулата" и ,,Кошница с грижа".
Бравос на Мунчо и на всички , които го пожелаха!
17:34 12.08.2026
20 яяя
До коментар #17 от "Само търтеи":заради "образУванието" ти е така!
Коментиран от #27
17:37 12.08.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 1 500 000 имбецила
17:42 12.08.2026
24 Мунчо хвърли прах в очите
17:44 12.08.2026
25 Ужаст
17:49 12.08.2026
26 Патилан
17:51 12.08.2026
27 Образование и будители няма от 2000 г.
До коментар #20 от "яяя":95 % брак продукция на образуванието търтеи
17:53 12.08.2026
28 Е Е Е Е ...,,,,,
17:56 12.08.2026
29 Разговор
- Какво правиш бе?
- Нищо, на работа съм.
18:09 12.08.2026
30 на 6 милионна България
18:13 12.08.2026
31 Моарейн
До коментар #1 от "А в Университетите, кога?":Като начало могат да съкратят знайните и незнайни юридически факултети по села и паланки - само в София са четири, ако броим и Симеоновския. Отделно Варна, Пловдив, Бургас, Велико Търново, Благоевград, Русе - твърде много са за намаляващото население. А най-добре е изобщо да закрият част от измислените ВУЗ-ове с измислени специалности и нищо незначещи дипломи.
18:38 12.08.2026
32 Цвете
18:44 12.08.2026
33 Гост
18:48 12.08.2026