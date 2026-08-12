Откриха пръстен с изображение на Богородица Оранта при разкопки на нос Калиакра

Женски пръстен от втората половина на XIV век, върху който е изобразена Богородица Оранта, е най-новата находка при археологическите проучвания на Калиакра. Това съобщи пред медии един от ръководителите на археологическите проучвания на обекта д-р Филип Петрунов от Националния археологически институт с музей при Българската академия на науките, цитиран от БНТ.

Пръстенът е открит в понеделник (10 август) и е с характерната стилистика на дамските пръстени от втората половина на XIV век. Особеното при находката е изображението върху него, което е направено чрез много плитко и семпло врязване.

„Самата иконография е крайно разпознаваема. Нейната богославеща позиция не може да бъде сбъркана“, каза д-р Петрунов.

По думите му върху пръстена е изобразена Богородица Оранта, като е направен и характерният нимб, подчертаващ нейния специален статут.

Предстои археолозите да извършат лабораторна обработка и микроскопски анализ на находката. На този етап специалистите смятат, че става дума за изображение на Богородица, като се взема предвид и фактът, че пръстенът е женски.

Новата находка е част от богатия археологически материал, открит при проучванията на некропола и жилищния квартал във вътрешния град на Калиакра. През последните два археологически сезона са намерени повече от 500 предмета, посочи д-р Петрунов.

Сред находките от втората половина на XIV век са предмети, свързани с живота и бита на свещениците, обслужвали храмовете на Калиакра, както и кръстове, медальони, части от каменна икона с изображение на Иисус Христос Пантократор и други артефакти.

През настоящия археологически сезон са открити и повече от 50 сребърни монети от различни номинали. Сред тях има монети на влашкия войвода Мирчо I, венециански монети и монети от времето на цар Иван Александър. Предстои те да бъдат почистени и реставрирани в лабораторията на Националния исторически музей, след което ще бъдат идентифицирани.

Според д-р Филип Петрунов новите находки потвърждават хипотезата на археолозите, че проучваният жилищен комплекс е бил киновиален комплекс – своеобразно общежитие, в което са живели в общност както свещеници, така и светско население.

Комплексът заема площ от над 1500 квадратни метра и включва повече от 35 помещения, разположени на няколко нива. Археолозите предполагат, че само в тази част на средновековна Калиакра са живели между 200 и 250 души.

Проучванията показват и следи от военен конфликт в края на XIV век. Комплексът е бил опожарен, а в някои от помещенията са запазени следи от стрелите, с които са били атакувани сградите.