Средният осигурителен доход за юни е 1839,37 лева

Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец юни 2025 г. е 1839,37 лв.
Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.07.2024 г. до 30.06.2025 г. е 1745,04 лв.
Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец юли 2025 г., съгласно чл.70, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.
