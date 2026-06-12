Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Илияна Йотова: Да върнем доверието в изборния процес

Илияна Йотова: Да върнем доверието в изборния процес

12 Юни, 2026 13:46 610 21

  • илияна йотова-
  • цик-
  • избори

Президентът започна в 12 часа публичното изслушване на 15-те кандидати за членове на ЦИК

Илияна Йотова: Да върнем доверието в изборния процес - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Новият състав на Централната избирателна комисия ще започне работа от 23 юни. Президентът Илияна Йотова започна в 12 часа публичното изслушване на 15-те кандидати за членове на ЦИК, след като по-рано тази седмица проведе и консултации с парламентарно представените партии.

Държавният глава изрази очакване днешната дискусия с кандидатите да не бъде формална:

"Искам още веднъж да ви благодаря на всички вас, 15 човека, за проявения кураж и отговорност за това, че се кандидатирате да бъдете членове на ЦИК. Днес вие оттук нататък ако бъдете одобрени и станете членове на Централната избирателна комисия, от вас зависи как ще подберете и най-добрите експерти, за да участват на всички нива в изборния процес, както и от вас зависи, доколко институциите в страната ни ще се ползват с легитимност, но най-важната работа, която трябва да свършите заедно с всички останали, разбира се, е да върнем доверието на българските граждани в изборния процес".


България
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 То Отдавана !

    7 0 Отговор
    Е Изчелпано !

    13:47 12.06.2026

  • 2 Феникс

    4 1 Отговор
    Няма как със кандидати за президент , неграмотна фуста, и двама жълтопаветника без капка политически опит и професионализъм!

    13:48 12.06.2026

  • 3 Последния Софиянец

    3 1 Отговор
    Докато има избирателни комисии няма да има честни избори.

    Коментиран от #7

    13:48 12.06.2026

  • 4 Точно

    4 0 Отговор
    стрина и обкръжението ще върнела доверието ? Нещо абсурдно !

    13:48 12.06.2026

  • 5 И така

    1 0 Отговор
    Доверието го прилагат от 89 и се не се получава.То бяха царе,князе,виденовци и и какви ли още не,всичките само за пари а народа чака.

    13:50 12.06.2026

  • 6 Нека да пиша

    4 0 Отговор
    Червената пираня.

    13:52 12.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 за да върнете доверието

    3 1 Отговор
    изхвърлете мадуровските машини с изтеклия гаранционен срок

    Коментиран от #10

    13:53 12.06.2026

  • 9 Тая Пудра !

    4 0 Отговор
    Пак ли се Появи !

    Да ръси Глупости !

    13:59 12.06.2026

  • 10 за да върнете доверието

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "за да върнете доверието":

    Трябва Да си Смените !

    Акъла !

    Коментиран от #15

    14:00 12.06.2026

  • 11 Сандо

    5 0 Отговор
    Тая стана по-досадна и от Бойко в най-добрите му времена.

    14:00 12.06.2026

  • 12 Йоцката,

    3 1 Отговор
    Добре, че беше Гюров!

    14:03 12.06.2026

  • 13 Летец Пешеходец

    3 0 Отговор
    Йотова се надява Румбата да я подкрепи за президентските избори, но фатмака има други планове. Ще номинира Иво Христов, който е основната причина някой да е чул въобще за Румбата. Той го представи на Решетников, като буквално го довлече мърляв, смачкан и небръснат при "генерала- пенсионер". Има една емблематична снимка, която казва всичко.

    14:03 12.06.2026

  • 14 Пенчо

    3 0 Отговор
    Как ма илиянке!?То това не е да говориш на конгрес на бекапето!

    14:06 12.06.2026

  • 15 за да върнете доверието

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "за да върнете доверието":

    НИКОЯ от белите държави не използва машини на парламентарни и президентски избори. Дори в Германия машините са забранени с изричен закон. Защо ли?
    България тръгна надолу откакто Слави Трифонов вкара машините за да преизберат Радев за президент.

    14:06 12.06.2026

  • 16 Васил

    4 0 Отговор
    Ама как да имаме доверие като правителството на Радев започна с лъжи няма никакви уволнени или осъдени за Баба Алино цените в търговските вериги са си същите плащаме си за боташ като попове няма съкращения в държавният сектор развитие нула доенето за пари от народа продължава.

    14:14 12.06.2026

  • 17 Анонимен

    4 0 Отговор
    ЕС съд кога най сетне ще вземе решение за Гюровите незаконници Икасиране Вън на червените бкп другари завладели държавата ни Кога най сетне ще се освободим

    14:16 12.06.2026

  • 18 аман от дайте да дадем

    3 0 Отговор
    Колко ти е заплатата моме ? това кажи на българите .За изборния процес после.

    14:22 12.06.2026

  • 19 Дориана

    0 2 Отговор
    Да всички от ЦИК , които бяха зависими и патерици на Борисов и Пеевски трябва да бъдат уволнени. Точно те саботираха отвътре машинното гласуване.

    14:39 12.06.2026

  • 20 В Зората на Социализма !

    2 0 Отговор
    Имаше Народен Съд !

    За провинилите се !

    Срещу Народа !
    И Държавата !

    Сега след 36 Години !

    Демокрация !

    Такова Нещо Няма !

    Остава И !

    Да им Дадат Награда !

    За всичко онова !

    Което сториха за тоз Народ !

    И Тази Държава !

    14:45 12.06.2026

  • 21 Стара чанта

    1 0 Отговор
    Какво доверие МА , в това добре измислено и конструирано БЛАТО ? Изчезвай и ти - с тия лозунги и изпразнени от съдържание и добре запаметени бръщолевения ? Поми... .ярски плаз.. мо.. дии !

    15:33 12.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове