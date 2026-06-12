Илияна Йотова: Да върнем доверието в изборния процес

Новият състав на Централната избирателна комисия ще започне работа от 23 юни. Президентът Илияна Йотова започна в 12 часа публичното изслушване на 15-те кандидати за членове на ЦИК, след като по-рано тази седмица проведе и консултации с парламентарно представените партии.
Държавният глава изрази очакване днешната дискусия с кандидатите да не бъде формална:
"Искам още веднъж да ви благодаря на всички вас, 15 човека, за проявения кураж и отговорност за това, че се кандидатирате да бъдете членове на ЦИК. Днес вие оттук нататък ако бъдете одобрени и станете членове на Централната избирателна комисия, от вас зависи как ще подберете и най-добрите експерти, за да участват на всички нива в изборния процес, както и от вас зависи, доколко институциите в страната ни ще се ползват с легитимност, но най-важната работа, която трябва да свършите заедно с всички останали, разбира се, е да върнем доверието на българските граждани в изборния процес".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 То Отдавана !
13:47 12.06.2026
2 Феникс
13:48 12.06.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #7
13:48 12.06.2026
4 Точно
13:48 12.06.2026
5 И така
13:50 12.06.2026
6 Нека да пиша
13:52 12.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 за да върнете доверието
Коментиран от #10
13:53 12.06.2026
9 Тая Пудра !
Да ръси Глупости !
13:59 12.06.2026
10 за да върнете доверието
До коментар #8 от "за да върнете доверието":Трябва Да си Смените !
Акъла !
Коментиран от #15
14:00 12.06.2026
11 Сандо
14:00 12.06.2026
12 Йоцката,
14:03 12.06.2026
13 Летец Пешеходец
14:03 12.06.2026
14 Пенчо
14:06 12.06.2026
15 за да върнете доверието
До коментар #10 от "за да върнете доверието":НИКОЯ от белите държави не използва машини на парламентарни и президентски избори. Дори в Германия машините са забранени с изричен закон. Защо ли?
България тръгна надолу откакто Слави Трифонов вкара машините за да преизберат Радев за президент.
14:06 12.06.2026
16 Васил
14:14 12.06.2026
17 Анонимен
14:16 12.06.2026
18 аман от дайте да дадем
14:22 12.06.2026
19 Дориана
14:39 12.06.2026
20 В Зората на Социализма !
За провинилите се !
Срещу Народа !
И Държавата !
Сега след 36 Години !
Демокрация !
Такова Нещо Няма !
Остава И !
Да им Дадат Награда !
За всичко онова !
Което сториха за тоз Народ !
И Тази Държава !
14:45 12.06.2026
21 Стара чанта
15:33 12.06.2026