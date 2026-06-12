Илияна Йотова: Да върнем доверието в изборния процес

Новият състав на Централната избирателна комисия ще започне работа от 23 юни. Президентът Илияна Йотова започна в 12 часа публичното изслушване на 15-те кандидати за членове на ЦИК, след като по-рано тази седмица проведе и консултации с парламентарно представените партии.

Държавният глава изрази очакване днешната дискусия с кандидатите да не бъде формална:

"Искам още веднъж да ви благодаря на всички вас, 15 човека, за проявения кураж и отговорност за това, че се кандидатирате да бъдете членове на ЦИК. Днес вие оттук нататък ако бъдете одобрени и станете членове на Централната избирателна комисия, от вас зависи как ще подберете и най-добрите експерти, за да участват на всички нива в изборния процес, както и от вас зависи, доколко институциите в страната ни ще се ползват с легитимност, но най-важната работа, която трябва да свършите заедно с всички останали, разбира се, е да върнем доверието на българските граждани в изборния процес".