Бюджет 2026 влиза в сила от 1 август

От 1 август – събота, приетият миналата седмица от парламента Бюджет 2026, влиза в сила. Разпоредбите предвиждат редица промени за гражданите, съобщава бТВ.

Държавните служители започват сами да плащат 20% от личните си осигурителни вноски, като съотношението държава-служител става 80:20. Промяната няма да засегне единствено служителите в сектор „Сигурност“.

Законът повишава както минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, така и максималния осигурителен праг за високите доходи. Депутатите решиха да отменят механизма за автоматично увеличение на минималната работна заплата до приемането на изцяло нова формула за изчисляването ѝ.

Пътуването по републиканската пътна мрежа става значително по-скъпо — цените на винетките се увеличават шоково – с 30%.

Потребителите ще усетят натиск и от по-ранното вдигане на акцизите върху тютюневите изделия.

В опит да свие дефицита, държавата въвежда и нов 10% данък върху печалбите от хазартна дейност.