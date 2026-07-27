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Бюджет 2026 влиза в сила от 1 август

Бюджет 2026 влиза в сила от 1 август

27 Юли, 2026 07:32 789 14

  • бюджет 2026-
  • разпоредби-
  • винетки

Какво се променя?

Бюджет 2026 влиза в сила от 1 август - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

От 1 август – събота, приетият миналата седмица от парламента Бюджет 2026, влиза в сила. Разпоредбите предвиждат редица промени за гражданите, съобщава бТВ.

Държавните служители започват сами да плащат 20% от личните си осигурителни вноски, като съотношението държава-служител става 80:20. Промяната няма да засегне единствено служителите в сектор „Сигурност“.

Законът повишава както минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, така и максималния осигурителен праг за високите доходи. Депутатите решиха да отменят механизма за автоматично увеличение на минималната работна заплата до приемането на изцяло нова формула за изчисляването ѝ.

Пътуването по републиканската пътна мрежа става значително по-скъпо — цените на винетките се увеличават шоково – с 30%.

Потребителите ще усетят натиск и от по-ранното вдигане на акцизите върху тютюневите изделия.
В опит да свие дефицита, държавата въвежда и нов 10% данък върху печалбите от хазартна дейност.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЧИЧО РУМЕН ИЗЛЕЗЕ АЛА БАЛА

    23 3 Отговор
    На есен ще има преброяване.

    Коментиран от #3, #13

    07:42 27.07.2026

  • 2 Даа

    4 21 Отговор
    Ами това е бюджета на завареното положение! Със купища подписани договори, без да ги има налични парите! Все пак някакси ще закърпят положението ! Ще чакаме реални други политики от следващият бюджет, който ще бъде без зависимости и заварени скрити неразплатени фактури за милиарди !!!

    07:46 27.07.2026

  • 3 Окооо

    3 18 Отговор

    До коментар #1 от "ЧИЧО РУМЕН ИЗЛЕЗЕ АЛА БАЛА":

    Даа, на есен ще има преброяване! Победата за кандидата на Радев е абсолютно сигурна, въпроса е дали ще има балотаж или директно над 50 процента още на първия тур !

    07:48 27.07.2026

  • 4 ТАМПЛИЕРИ И МАСОНИ

    20 1 Отговор
    И балъци за милиони.

    07:50 27.07.2026

  • 5 Овчар

    9 9 Отговор
    Новогодишния подарък на Русия към ЕС ще е прекратяване на доставките на уран и ядрено гориво..! Енергийния колапс ще стане факт през 2027 когато Франция , Германия и Нидерландия няма да могат да търгуват повече с енергия..! Очаква се скоро френския посланик в Русия да бъде обявен за персона нон грата.!

    07:50 27.07.2026

  • 6 Крум

    19 2 Отговор
    Гълъб ли си или гарга не се знае,ама пак оправих те държавната хранилка.

    07:52 27.07.2026

  • 7 Фикус

    4 10 Отговор
    Голямъ и зеленъ празъ!

    07:55 27.07.2026

  • 8 Някой си

    12 2 Отговор
    А септември ще летят пера гълъбови....

    Коментиран от #9

    08:03 27.07.2026

  • 9 Евроатлантик

    4 8 Отговор

    До коментар #8 от "Някой си":

    От септември, да ! Всички, които искат да спасят кожата на Шиши и Боко- на протест срещу Радев! Само така ще има някакъв , макар и минимален шанс- да се завърне сглобката- ГЕРБ- ДПС- ПП- ДБ !!!

    08:19 27.07.2026

  • 10 Нищо добро

    9 2 Отговор
    не чака Бг с тези гълъби хвърчащи.

    08:29 27.07.2026

  • 11 Вангелия Гущерова най-накрая позна:

    10 2 Отговор
    "Ке доде от некъде гълъб и ке нацвъка България".

    08:30 27.07.2026

  • 12 безпартиен

    4 0 Отговор
    Бюджет без СЪКРАЩЕНИЯ НА ЩАТА В БЮДЖЕТНАТА СФЕРА с поне 30/100 ще води до нови заеми! Сега РЕАЛНО ПЛАЩАТ данъци и осигуровки САМО работещи в ЧАСТНИЯ СЕКТОР!Всички останали -около 2.1 милиона пенсионери, около 750 хиляди чакащи заплати от държавния и общинския бюджети, около 650 хиляди малолетни и непълнолетни и около 1 милион без образование и професионална квалификация и БЕЗ ТРУДОВИ НАВИЦИ ц..г@ни разчитат на бюджета! Решение? Решението е свързано със съкращения в бюджетната сфера,като може да се започне от т.нар."работещи пенсионери" със заплата+пенсия от бюджета!Това е само в България!!!Няма държава в ЕС и дори Русия и бившите ОНД републики няма как да получават заплати и пенсии от БЮДЖЕТА!!!След навършване на пенсионна възраст се предлага ЕДНОГОДИШЕН ДОГОВОР!При намаляло населението от 8.5 милиона до 6.4 милиона сега,е разточителство да има такъв щат в бюджетната сфера!Като пример само в МВР са над 5000 души!В армията около 3000 и в другите министерства агенции ведомства учреждения области и всякакви други държавни хранилки е неизвестно!!!Атина такива специалисти и им се работи,в частния сектор има работа,но заплатите трябва да се заработят заедно с данъците и осигуровките и ако остане и печалба за собственика!Спиране на помощите за безработица ако не е положен труд поне 21 дни месечно по почистване озеленяване и поддръжка на населените места!Спиране на т.нар." детски" при 3 неизвинени отсъствия в училище за цял срок на обучение!

    08:43 27.07.2026

  • 13 Боташа се оказа поредното червено

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "ЧИЧО РУМЕН ИЗЛЕЗЕ АЛА БАЛА":

    ЧИЧО РУМЕН ИЗЛЕЗЕ АЛА БАЛА:
    На есен ще има преброяване.
    -;-

    Есента червените пак ще се консолидират ще си направят поредната победа. Даже и БКП-то на Зарчо Крумов вече подкрепи инициативния комитет за Стрината Йотовица!

    08:46 27.07.2026

  • 14 Крадевист

    1 0 Отговор
    хотели лучше, получили - как всегда

    08:49 27.07.2026

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