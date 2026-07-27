Бюджет 2026 влиза в сила от 1 август

От 1 август – събота, приетият миналата седмица от парламента Бюджет 2026, влиза в сила. Разпоредбите предвиждат редица промени за гражданите, съобщава бТВ.
Държавните служители започват сами да плащат 20% от личните си осигурителни вноски, като съотношението държава-служител става 80:20. Промяната няма да засегне единствено служителите в сектор „Сигурност“.
Законът повишава както минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, така и максималния осигурителен праг за високите доходи. Депутатите решиха да отменят механизма за автоматично увеличение на минималната работна заплата до приемането на изцяло нова формула за изчисляването ѝ.
Пътуването по републиканската пътна мрежа става значително по-скъпо — цените на винетките се увеличават шоково – с 30%.
Потребителите ще усетят натиск и от по-ранното вдигане на акцизите върху тютюневите изделия.
В опит да свие дефицита, държавата въвежда и нов 10% данък върху печалбите от хазартна дейност.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ЧИЧО РУМЕН ИЗЛЕЗЕ АЛА БАЛА
Коментиран от #3, #13
07:42 27.07.2026
2 Даа
07:46 27.07.2026
3 Окооо
До коментар #1 от "ЧИЧО РУМЕН ИЗЛЕЗЕ АЛА БАЛА":Даа, на есен ще има преброяване! Победата за кандидата на Радев е абсолютно сигурна, въпроса е дали ще има балотаж или директно над 50 процента още на първия тур !
07:48 27.07.2026
4 ТАМПЛИЕРИ И МАСОНИ
07:50 27.07.2026
5 Овчар
07:50 27.07.2026
6 Крум
07:52 27.07.2026
7 Фикус
07:55 27.07.2026
8 Някой си
Коментиран от #9
08:03 27.07.2026
9 Евроатлантик
До коментар #8 от "Някой си":От септември, да ! Всички, които искат да спасят кожата на Шиши и Боко- на протест срещу Радев! Само така ще има някакъв , макар и минимален шанс- да се завърне сглобката- ГЕРБ- ДПС- ПП- ДБ !!!
08:19 27.07.2026
10 Нищо добро
08:29 27.07.2026
11 Вангелия Гущерова най-накрая позна:
08:30 27.07.2026
12 безпартиен
08:43 27.07.2026
13 Боташа се оказа поредното червено
До коментар #1 от "ЧИЧО РУМЕН ИЗЛЕЗЕ АЛА БАЛА":ЧИЧО РУМЕН ИЗЛЕЗЕ АЛА БАЛА:
На есен ще има преброяване.
-;-
Есента червените пак ще се консолидират ще си направят поредната победа. Даже и БКП-то на Зарчо Крумов вече подкрепи инициативния комитет за Стрината Йотовица!
08:46 27.07.2026
14 Крадевист
08:49 27.07.2026