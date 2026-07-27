След ада на АМ "Марица": Шестима турци са в болница, 16-годишна е с опасност за живота

Шестима души, сред които и деца, остават под интензивно медицинско наблюдение след тежката катастрофа на автомагистрала „Марица“, при която снощи загинаха трима турски граждани.
Инцидентът бе регистриран около 20:00 часа в участъка между Хасково и Харманли, в непосредствена близост до село Поляново.
Към 7:00 часа на 27 юли медицинските екипи продължават борбата за живота на най-тежко пострадалото 16-годишно момиче.
Критично състояние и спешно транспортиране
По първоначални данни на Спешна помощ, цитирани от NOVA, в МБАЛ-Хасково са хоспитализирани общо петима от пострадалите. Сред тях най-критично е състоянието на тийнейджърката. Тя е диагностицирана с множество фрактури и политравма, като лекарите споделят, че има реална опасност за живота ѝ. Поради спецификата на нараняванията се организира спешното ѝ транспортиране към специализирана клиника в Пловдив.
Останалите ранени включват четирима възрастни и още две деца, като броят на пострадалите в различните превозни средства варира между шестима според официалните данни на МВР и БНТ. Всички те са получили медицинска помощ, като състоянието на останалите деца е стабилно, но те остават под наблюдение заради преживения шок и контузии.
Хронология на трагедията край Поляново
Сблъсъкът е възникнал между два леки автомобила с немска регистрация, в които са пътували турски гастарбайтери. Семействата са се прибирали от Западна Европа към родината си за лятна ваканция. Автомобилите са се движили един зад друг с висока скорост, когато задната кола е застигнала и ударила мощно предната.
В резултат на сблъсъка и двете превозни средства са помели над 20 метра от предпазната мантинела и са излетели извън пътното платно, падайки в дълбоко дере край магистралата. На място загиват двама възрастни и едно дете.
Разследване и трафик към момента
Органите на реда в Хасково са образували досъдебно производство, което тепърва ще установява точните технически причини за инцидента – дали се касае за заспиване зад волана, внезапно спиране или несъобразена скорост.
От Агенция „Пътна инфраструктура“ и БТА уверяват, че движението в участъка на АМ „Марица“ в посока Капитан Андреево не е затваряно, тъй като автомобилите са извън габаритите на пътя, но апелират за повишено внимание от страна на шофьорите поради засиления трафик от преминаващи транзитни граждани.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дръта чанта
Коментиран от #7, #42
07:19 27.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 шумахер
07:21 27.07.2026
4 ВКК 531
Коментиран от #9, #15, #47
07:21 27.07.2026
5 гост
Коментиран от #28
07:22 27.07.2026
6 Сър
Коментиран от #11, #21
07:23 27.07.2026
7 Aлфа Вълкът
До коментар #1 от "Дръта чанта":Пак даваш поводи на бащата на Сияна да препоръчва адвоката си. Съдиите били много доволни от него.
Коментиран от #8, #10
07:23 27.07.2026
8 Ами даааа
До коментар #7 от "Aлфа Вълкът":Кой усвоява
07:25 27.07.2026
9 Шофирал
До коментар #4 от "ВКК 531":Ли си в Германия
07:26 27.07.2026
10 тихо, пуми
До коментар #7 от "Aлфа Вълкът":Внимавай, като пресичаш, да не те сгази някой.
07:26 27.07.2026
11 Мухахаха
До коментар #6 от "Сър":Румънците най нагло карат
07:27 27.07.2026
12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #17
07:28 27.07.2026
13 Бай Хой
07:30 27.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Ба бааааа
До коментар #4 от "ВКК 531":И кой кара така с 200 в лявата лента аз не мисля че и вие не
07:32 27.07.2026
16 Тити
Коментиран от #19
07:32 27.07.2026
17 Бранденбург
До коментар #12 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":И от вас не стават.
07:33 27.07.2026
18 ТУРЦИ.....?!?!! ТУРСКИ ГРАЖДАНИ
07:37 27.07.2026
19 Ба бааааа
До коментар #16 от "Тити":Ако ти караш без акъл аз почти спазвам всичко
07:40 27.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Грамотников
07:45 27.07.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Професор
07:52 27.07.2026
26 ШоФьоро
07:53 27.07.2026
27 Нашите пътища са за таратайките
07:54 27.07.2026
28 Соломон
До коментар #5 от "гост":За присвяткане със фарове от зад във Турция може да влезеш 1г ефективно в затвора
Коментиран от #44
07:55 27.07.2026
29 Валерко
07:56 27.07.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Номер с 34
07:59 27.07.2026
32 дядо дръмпир винаги прецизен като смърта
08:00 27.07.2026
33 ИВАН
08:02 27.07.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Тошко
Коментиран от #49
08:21 27.07.2026
38 Гражданин
08:23 27.07.2026
39 Високата скорост
08:25 27.07.2026
40 АнтиКрадевист
08:26 27.07.2026
41 По правило
Коментиран от #45
08:26 27.07.2026
42 В случаят,важи поговорката :
До коментар #1 от "Дръта чанта":,,На крива ракета-космоса и пречил!"
Виновна е не настилката,а несъобразената скорост и неспазването на дистанция!
А може да има и заспал шофьор...
08:28 27.07.2026
43 Веско
08:29 27.07.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 И двете,попе...
До коментар #41 от "По правило":...и двете...
08:31 27.07.2026
46 Другият път!
...горе...- при Аллах...!
08:33 27.07.2026
47 БАРС
До коментар #4 от "ВКК 531":И В ГЕРМАНИЯ СА СЪЩИТЕ .КАРАТ СИЛНО ЕСТЕСТВЕННО С МЕРЦЕДЕС,БМВ,ПО МАЛКО АУДИТА КАРАТ ВСИЧКО НА ЛИНЗИНК И СЕ НАДУВАТ ПРАВЯТ СЕ НА БОГАТИ.ИСТИНАТА Е ЧЕ ВСИЧКИ В ГЕРМАНИЯ ТУПЦИ КАРАТ КУРСА ПРИ ТУРСКИ ИНСТРУКТОРИ.АКО ВИДИТЕ РОМ БЕЗ ОБРАЗУВАНИЕ ДА СИ ПОКАЗВА НЕМСКАТА КНИЖКА ТОЙ Е КАРАЛ ПРИ ТУРЧИН В ГЕРМАНИЯ КУРСА .В ГЕРМАНИЯ МИСЛЯ ,ЧЕ НИКОЙ НЕ ГИ ПИТА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ .
08:34 27.07.2026
48 Панев
08:35 27.07.2026
49 Ъъъъ не!
До коментар #37 от "Тошко":Когато си в чужда държава се подчиняваш на нейните закони! Какво значи, така били свикнали? Ами много граждани на Папуа и Нова Гвинея са канибали, като отидат в чужбина да не би да гризкат хора?!☹️
08:36 27.07.2026
50 Лошо
08:36 27.07.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Джак Спароу
08:39 27.07.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 pyмен Р.
08:43 27.07.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Работил в Германия
Коментиран от #61
08:52 27.07.2026
60 Анонимен
по други сайтове пише, според показания на свидетели,
че са карали с висока скорост един ДО друг, а не един СЛЕД друг...
08:55 27.07.2026
61 Бързали са,да се прибират...!
До коментар #59 от "Работил в Германия":,,Набързаха се"...,за съжаление!
08:56 27.07.2026