След ада на АМ "Марица": Шестима турци са в болница, 16-годишна е с опасност за живота

Шестима души, сред които и деца, остават под интензивно медицинско наблюдение след тежката катастрофа на автомагистрала „Марица“, при която снощи загинаха трима турски граждани.

Инцидентът бе регистриран около 20:00 часа в участъка между Хасково и Харманли, в непосредствена близост до село Поляново.

Към 7:00 часа на 27 юли медицинските екипи продължават борбата за живота на най-тежко пострадалото 16-годишно момиче.

Критично състояние и спешно транспортиране

По първоначални данни на Спешна помощ, цитирани от NOVA, в МБАЛ-Хасково са хоспитализирани общо петима от пострадалите. Сред тях най-критично е състоянието на тийнейджърката. Тя е диагностицирана с множество фрактури и политравма, като лекарите споделят, че има реална опасност за живота ѝ. Поради спецификата на нараняванията се организира спешното ѝ транспортиране към специализирана клиника в Пловдив.

Останалите ранени включват четирима възрастни и още две деца, като броят на пострадалите в различните превозни средства варира между шестима според официалните данни на МВР и БНТ. Всички те са получили медицинска помощ, като състоянието на останалите деца е стабилно, но те остават под наблюдение заради преживения шок и контузии.

Хронология на трагедията край Поляново

Сблъсъкът е възникнал между два леки автомобила с немска регистрация, в които са пътували турски гастарбайтери. Семействата са се прибирали от Западна Европа към родината си за лятна ваканция. Автомобилите са се движили един зад друг с висока скорост, когато задната кола е застигнала и ударила мощно предната.

В резултат на сблъсъка и двете превозни средства са помели над 20 метра от предпазната мантинела и са излетели извън пътното платно, падайки в дълбоко дере край магистралата. На място загиват двама възрастни и едно дете.

Разследване и трафик към момента

Органите на реда в Хасково са образували досъдебно производство, което тепърва ще установява точните технически причини за инцидента – дали се касае за заспиване зад волана, внезапно спиране или несъобразена скорост.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ и БТА уверяват, че движението в участъка на АМ „Марица“ в посока Капитан Андреево не е затваряно, тъй като автомобилите са извън габаритите на пътя, но апелират за повишено внимание от страна на шофьорите поради засиления трафик от преминаващи транзитни граждани.