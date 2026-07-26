Радан Кънев: Кандидатурата на Йотова цели управлението на Радев да няма коректив в следващите близо 4 години

Целта на издигането на кандидатурата на Илияна Йотова е управлението на Румен Радев да няма коректив в следващите близо 4 години.

Това заяви пред БНР лидерът на ДСБ Радан Кънев, евродепутат от ПП-ДБ. Той коментира още:

"Отдавна знаем, че г-жа Йотова ще се кандидатира за президент на предстоящите избори. Това, че тя го обяви, не е новина, нито представлява интерес, защото тя просто потвърди, че ще следва политиката на Румен Радев и възнамерява, ако бъде избрана, да бъде президент, който да обезпечава безконтролната политика на това правителство. Чухме ясно посланията ѝ, съвпадащи 90 до 100% с посланията на правителството. ... Това е предизвикателство, пред което сме изправени".

Според него задачата на опозицията е да не допусне подобна концентрация на власт, "която води до самозабравяне и в крайна сметка до провал и фалит".

По думите му в широк кръг от обществото, надвишаващ избирателите на ПП и ДБ, има очакване бившият служебен премиер Андрей Гюров да бъде кандидат за президент, който да консолидира алтернативата срещу абсолютното управление на Румен Радев:

"Не номинация от партии, а издигане от страна на граждански инициативен комитет на независим кандидат за президент. Не мисля, че партиен кандидат за президент има шансове да спечели тези избори. Имам очакване, а и ние имаме готовност за скорошен политически процес, който да доведе до издигането на независим кандидат-президент. Лично аз бих се радвал това да е Андрей Гюров, но това не зависи от мен като партиен лидер".

В коментар на управлението на кабинета "Радев", лидерът на ДСБ посочи, че то има много малка разлика с предишните управления:

"Оценката е отрицателна, тревожна. Много малко се променя, много от лошите практики остават, а има нови политики, които не са в посока, която оценяваме като част от националния интерес. ... Не виждаме положителна разлика в двете най-важни направления - национална сигурност и външна политика и икономически политики".

По думите му проблем е очевидното отсъствие на България от общите европейски усилия за изграждане на европейска сигурност, отбрана и външна политика.

"Кабинетът "Радев" много ясно заявява, че иска да е алтернативата. Виждаме опити да се присламчим, подмажем основно към политиката на САЩ като глобална алтернатива и на Турция - като регионална алтернатива. Това е много важен въпрос, по който можеш да си на едната страна или на другата. Явно оценката ни и тази на Радев се разминават драматично за това какъв е непосредственият интерес на България".

За приетия Бюджет 2026 Радан Кънев заяви:

"Наблюдаваме продължаване на политиката на ГЕРБ и ДПС, но и нейното ескалиране в посоката на публичните разходи".