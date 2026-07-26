Радан Кънев: Кандидатурата на Йотова цели управлението на Радев да няма коректив в следващите близо 4 години

Целта на издигането на кандидатурата на Илияна Йотова е управлението на Румен Радев да няма коректив в следващите близо 4 години.
Това заяви пред БНР лидерът на ДСБ Радан Кънев, евродепутат от ПП-ДБ. Той коментира още:
"Отдавна знаем, че г-жа Йотова ще се кандидатира за президент на предстоящите избори. Това, че тя го обяви, не е новина, нито представлява интерес, защото тя просто потвърди, че ще следва политиката на Румен Радев и възнамерява, ако бъде избрана, да бъде президент, който да обезпечава безконтролната политика на това правителство. Чухме ясно посланията ѝ, съвпадащи 90 до 100% с посланията на правителството. ... Това е предизвикателство, пред което сме изправени".
Според него задачата на опозицията е да не допусне подобна концентрация на власт, "която води до самозабравяне и в крайна сметка до провал и фалит".
По думите му в широк кръг от обществото, надвишаващ избирателите на ПП и ДБ, има очакване бившият служебен премиер Андрей Гюров да бъде кандидат за президент, който да консолидира алтернативата срещу абсолютното управление на Румен Радев:
"Не номинация от партии, а издигане от страна на граждански инициативен комитет на независим кандидат за президент. Не мисля, че партиен кандидат за президент има шансове да спечели тези избори. Имам очакване, а и ние имаме готовност за скорошен политически процес, който да доведе до издигането на независим кандидат-президент. Лично аз бих се радвал това да е Андрей Гюров, но това не зависи от мен като партиен лидер".
В коментар на управлението на кабинета "Радев", лидерът на ДСБ посочи, че то има много малка разлика с предишните управления:
"Оценката е отрицателна, тревожна. Много малко се променя, много от лошите практики остават, а има нови политики, които не са в посока, която оценяваме като част от националния интерес. ... Не виждаме положителна разлика в двете най-важни направления - национална сигурност и външна политика и икономически политики".
По думите му проблем е очевидното отсъствие на България от общите европейски усилия за изграждане на европейска сигурност, отбрана и външна политика.
"Кабинетът "Радев" много ясно заявява, че иска да е алтернативата. Виждаме опити да се присламчим, подмажем основно към политиката на САЩ като глобална алтернатива и на Турция - като регионална алтернатива. Това е много важен въпрос, по който можеш да си на едната страна или на другата. Явно оценката ни и тази на Радев се разминават драматично за това какъв е непосредственият интерес на България".
За приетия Бюджет 2026 Радан Кънев заяви:
"Наблюдаваме продължаване на политиката на ГЕРБ и ДПС, но и нейното ескалиране в посоката на публичните разходи".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Боташа или ботуша на терора
Коментиран от #5, #6
11:37 26.07.2026
2 Исторически факти
11:37 26.07.2026
3 Последния софиянец
11:37 26.07.2026
4 Само Този Факт !
За да се Бойкотира !
Кандидатурата На Сегашния Президент !
Който и да е друг !
Би бил По - Склонен Да се Противопостави !
На Онова !
Което става В Тази Страна !
11:39 26.07.2026
5 Исторически факти
До коментар #1 от "Боташа или ботуша на терора":Цъкай, цъкай...
11:39 26.07.2026
6 Ми то забележи че има теми
До коментар #1 от "Боташа или ботуша на терора":По които русофилите и русофобите се обединиха. Нещо което беше нечувано и невиждано.
11:41 26.07.2026
7 Малий
11:41 26.07.2026
8 И този нещастник
11:41 26.07.2026
9 Пустиня(к)
11:42 26.07.2026
10 Дръта чанта
11:42 26.07.2026
11 Овчар
11:42 26.07.2026
12 Коко
11:44 26.07.2026
13 Ужас
Случаят бе умело прикрит, а синчето си гледа кефа.
И този сега раздава акъли.
11:45 26.07.2026
14 Драги ми Смехурко
11:45 26.07.2026
15 исторически парк
11:46 26.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 баце
11:50 26.07.2026
18 Боа
Какво се пише на НС:"Съединението прави силата"!
11:50 26.07.2026
19 Дон балон
11:55 26.07.2026
20 Зеления
Тоталитарния и деспотичен режим който наложихте в тази партия е синоним на управлението в Русия срещу което УЖ се борите.
Но и то няма какво друго да се очаква след като вашия ментор Иван Костов е най-главната КОПЕЙКА, докарала руснаците да купят Нефтохим Бургас. И сега много грачите срещу отмяна на санкциите на Вагит Алекперов, но кой го докара в България Кънев, самия Иван Костов !!!
Демократи за силна България сте псевдодемократи, псевдолиберали, едни обикновенни измамници!
Коментиран от #30
11:55 26.07.2026
21 Кои са най-големите русофоби в България
- Какво е работил бащата на Мирчев
- Какво е работил бащата на Евгений Дайнов
- Какво е работила мaйката на Христо Иванов
- Какво е работил бащата на Соломон Паси
- Какво е работила самата Елена Поптодорова
- Какъв е бил дядото на Христо Грозев
Коментиран от #35
11:57 26.07.2026
22 Хохохо
11:58 26.07.2026
23 Дарвин
11:58 26.07.2026
24 хихи
освен
ако
Кауфланд не издигнат Христо Стоичков и ДАРА. Аз лично, ще гласувам за Андрея Банда Банда, ако не за нея за Луна....няма да спечели - значи НУЛА щета за държавата.....
12:00 26.07.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Мари Хуана
12:01 26.07.2026
28 здравка клинчева
12:02 26.07.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Ми да
До коментар #20 от "Зеления":Издигнат Костов за президент тогава.
12:02 26.07.2026
31 ганев
12:04 26.07.2026
32 Какъв е този бинокуляр
Коментиран от #41
12:09 26.07.2026
33 Да, да
12:09 26.07.2026
34 Троянец
12:11 26.07.2026
35 исторически
До коментар #21 от "Кои са най-големите русофоби в България":1 комунист 2 комунист 3 комунистка 4 комунист 5 комунистика 6 комунуст
12:17 26.07.2026
36 бойко българоубиец
12:18 26.07.2026
37 Тоя пак се върна.
12:40 26.07.2026
38 Снимката
Коментиран от #40
12:48 26.07.2026
39 Жбръц
12:53 26.07.2026
40 Грешката е верна
До коментар #38 от "Снимката":За снимката на Гюров исках да кажа от горната статия , понеже е много неясна и на неподходящ фон и вместо имидж е антиимидж. Но няма значение.
12:53 26.07.2026
41 Вуйчо защо кашляш ?
До коментар #32 от "Какъв е този бинокуляр":То не било пудра захар. ....
Микрофон е не е бинокуляр.
12:58 26.07.2026
42 Девет години минаха като ден
13:04 26.07.2026