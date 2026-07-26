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Радан Кънев: Кандидатурата на Йотова цели управлението на Радев да няма коректив в следващите близо 4 години

Радан Кънев: Кандидатурата на Йотова цели управлението на Радев да няма коректив в следващите близо 4 години

26 Юли, 2026 11:26 662 42

  • радан кънев-
  • кандидатура-
  • илияна йотова-
  • румен радев-
  • управление-
  • алтернатива

"Задачата на опозицията е да не допусне подобна концентрация на власт, "която води до самозабравяне и в крайна сметка до провал и фалит", коментира лидерът на ДСБ

Радан Кънев: Кандидатурата на Йотова цели управлението на Радев да няма коректив в следващите близо 4 години - 1
Снимка: БНР
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Целта на издигането на кандидатурата на Илияна Йотова е управлението на Румен Радев да няма коректив в следващите близо 4 години.

Това заяви пред БНР лидерът на ДСБ Радан Кънев, евродепутат от ПП-ДБ. Той коментира още:

"Отдавна знаем, че г-жа Йотова ще се кандидатира за президент на предстоящите избори. Това, че тя го обяви, не е новина, нито представлява интерес, защото тя просто потвърди, че ще следва политиката на Румен Радев и възнамерява, ако бъде избрана, да бъде президент, който да обезпечава безконтролната политика на това правителство. Чухме ясно посланията ѝ, съвпадащи 90 до 100% с посланията на правителството. ... Това е предизвикателство, пред което сме изправени".

Според него задачата на опозицията е да не допусне подобна концентрация на власт, "която води до самозабравяне и в крайна сметка до провал и фалит".

По думите му в широк кръг от обществото, надвишаващ избирателите на ПП и ДБ, има очакване бившият служебен премиер Андрей Гюров да бъде кандидат за президент, който да консолидира алтернативата срещу абсолютното управление на Румен Радев:

"Не номинация от партии, а издигане от страна на граждански инициативен комитет на независим кандидат за президент. Не мисля, че партиен кандидат за президент има шансове да спечели тези избори. Имам очакване, а и ние имаме готовност за скорошен политически процес, който да доведе до издигането на независим кандидат-президент. Лично аз бих се радвал това да е Андрей Гюров, но това не зависи от мен като партиен лидер".

В коментар на управлението на кабинета "Радев", лидерът на ДСБ посочи, че то има много малка разлика с предишните управления:

"Оценката е отрицателна, тревожна. Много малко се променя, много от лошите практики остават, а има нови политики, които не са в посока, която оценяваме като част от националния интерес. ... Не виждаме положителна разлика в двете най-важни направления - национална сигурност и външна политика и икономически политики".

По думите му проблем е очевидното отсъствие на България от общите европейски усилия за изграждане на европейска сигурност, отбрана и външна политика.

"Кабинетът "Радев" много ясно заявява, че иска да е алтернативата. Виждаме опити да се присламчим, подмажем основно към политиката на САЩ като глобална алтернатива и на Турция - като регионална алтернатива. Това е много важен въпрос, по който можеш да си на едната страна или на другата. Явно оценката ни и тази на Радев се разминават драматично за това какъв е непосредственият интерес на България".

За приетия Бюджет 2026 Радан Кънев заяви:

"Наблюдаваме продължаване на политиката на ГЕРБ и ДПС, но и нейното ескалиране в посоката на публичните разходи".


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боташа или ботуша на терора

    8 13 Отговор
    Боже, Божеее... докъде ни докараха крадците на Боташа да почна да цъкам положителни оценки на боклуци като гейзера РaдаДълбокaта от НПО сектата Педрохан!

    Коментиран от #5, #6

    11:37 26.07.2026

  • 2 Исторически факти

    8 3 Отговор
    Ужас...

    11:37 26.07.2026

  • 3 Последния софиянец

    5 2 Отговор
    Го няма и аз се отказвам да пиша понеже няма кой да зададе тон за мнения и за коментари.

    11:37 26.07.2026

  • 4 Само Този Факт !

    4 9 Отговор
    Е Дастатъчен !

    За да се Бойкотира !

    Кандидатурата На Сегашния Президент !

    Който и да е друг !

    Би бил По - Склонен Да се Противопостави !

    На Онова !

    Което става В Тази Страна !

    11:39 26.07.2026

  • 5 Исторически факти

    2 7 Отговор

    До коментар #1 от "Боташа или ботуша на терора":

    Цъкай, цъкай...

    11:39 26.07.2026

  • 6 Ми то забележи че има теми

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "Боташа или ботуша на терора":

    По които русофилите и русофобите се обединиха. Нещо което беше нечувано и невиждано.

    11:41 26.07.2026

  • 7 Малий

    4 3 Отговор
    Празните чекове от новия бюджет ще помогнат за новия стар президент

    11:41 26.07.2026

  • 8 И този нещастник

    9 2 Отговор
    Се присламчи към софрата

    11:41 26.07.2026

  • 9 Пустиня(к)

    7 2 Отговор
    А, бе, Широката, верно ли е, че баце ти е обещал да та праи премиерин?

    11:42 26.07.2026

  • 10 Дръта чанта

    9 2 Отговор
    Няма отърване от навлеци

    11:42 26.07.2026

  • 11 Овчар

    9 2 Отговор
    Който гласува е психично болен..! Скоро ще станат 40г. Откакто гласуваме и дърпаме държавата към дъното..! НИЩО ПОВЕЧЕ..

    11:42 26.07.2026

  • 12 Коко

    8 4 Отговор
    Кънчо отивай на прайда Кънчо.Никой не те взема на сериозно Кънчо.

    11:44 26.07.2026

  • 13 Ужас

    6 3 Отговор
    Синът на Радан Кънев бе хванат с наркотици преди известно време.
    Случаят бе умело прикрит, а синчето си гледа кефа.
    И този сега раздава акъли.

    11:45 26.07.2026

  • 14 Драги ми Смехурко

    3 9 Отговор
    Прав си Радане.Дано този път народа разбере че е непростима грешка да гласува отново за фатмака.Щото идиотова=фатмак.Аз бих гласувал за Делян Добрев,ако реши да се кандидатира.

    11:45 26.07.2026

  • 15 исторически парк

    5 4 Отговор
    хомо корективи нещем ;)

    11:46 26.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 баце

    4 4 Отговор
    ПП-ДБ се цепнаха на ПП и ДБ. Този е от хората на индианеца Костов. Значи евро депутата на ДП. Рада да ходи да си види процентите на ДБ, преди да прави изцепки.

    11:50 26.07.2026

  • 18 Боа

    3 3 Отговор
    И какво?Поне някоя година да се управява в съ гласии!Засега виждами само интригите и скандали между институции.
    Какво се пише на НС:"Съединението прави силата"!

    11:50 26.07.2026

  • 19 Дон балон

    4 4 Отговор
    Кой са тези широки кръгове които подкрепят Кандидатурата на Гюров бе радо дълбоката

    11:55 26.07.2026

  • 20 Зеления

    3 3 Отговор
    Кънев, то и вашето управление в ДСБ с Атанас Атанасов няма коректив и алтернатива, вие се менкате едно десетилетие с него за председател на ДСБ, вземайки пример от Путин и Медведев които се менкаха за президент и премиер на Русия.
    Тоталитарния и деспотичен режим който наложихте в тази партия е синоним на управлението в Русия срещу което УЖ се борите.
    Но и то няма какво друго да се очаква след като вашия ментор Иван Костов е най-главната КОПЕЙКА, докарала руснаците да купят Нефтохим Бургас. И сега много грачите срещу отмяна на санкциите на Вагит Алекперов, но кой го докара в България Кънев, самия Иван Костов !!!
    Демократи за силна България сте псевдодемократи, псевдолиберали, едни обикновенни измамници!

    Коментиран от #30

    11:55 26.07.2026

  • 21 Кои са най-големите русофоби в България

    5 4 Отговор
    Някой може ли да ми каже от какви семейства произхождат най-големите русофоби в България:

    - Какво е работил бащата на Мирчев
    - Какво е работил бащата на Евгений Дайнов
    - Какво е работила мaйката на Христо Иванов
    - Какво е работил бащата на Соломон Паси
    - Какво е работила самата Елена Поптодорова
    - Какъв е бил дядото на Христо Грозев

    Коментиран от #35

    11:57 26.07.2026

  • 22 Хохохо

    5 3 Отговор
    Ако са от пп-дб премиера и министъра може но ат други не хахаха долни двуличници и предатели

    11:58 26.07.2026

  • 23 Дарвин

    3 2 Отговор
    Коректив от лгбт!?

    11:58 26.07.2026

  • 24 хихи

    4 1 Отговор
    може да спечелите, само ако издигнете двойката Емили Тротинетката-Леля Асеня
    освен
    ако
    Кауфланд не издигнат Христо Стоичков и ДАРА. Аз лично, ще гласувам за Андрея Банда Банда, ако не за нея за Луна....няма да спечели - значи НУЛА щета за държавата.....

    12:00 26.07.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Мари Хуана

    3 1 Отговор
    Този зящо не се покрие след като се оказа, че е направил сина си наркоман?

    12:01 26.07.2026

  • 28 здравка клинчева

    1 2 Отговор
    тоя подъл крадец на мъже.....спри да ми крадеш мъжете куч-ко

    12:02 26.07.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Ми да

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "Зеления":

    Издигнат Костов за президент тогава.

    12:02 26.07.2026

  • 31 ганев

    2 1 Отговор
    КОО..СТАНА БЕ...ФАШИСТКИ ФАКТИ...ПРЕСТАНЕТЕ ДА ТЕРОРИЗИРАТЕ ОЩЕСТВОТО...КРАЯТ...ВИ ИДВА

    12:04 26.07.2026

  • 32 Какъв е този бинокуляр

    3 1 Отговор
    На снимката ?

    Коментиран от #41

    12:09 26.07.2026

  • 33 Да, да

    3 1 Отговор
    Пърдяне, кой беше коректива на Буци, Плевню ли?

    12:09 26.07.2026

  • 34 Троянец

    5 1 Отговор
    От кога патериците на Герб са коректив?Радане Радане-бита карта си!

    12:11 26.07.2026

  • 35 исторически

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Кои са най-големите русофоби в България":

    1 комунист 2 комунист 3 комунистка 4 комунист 5 комунистика 6 комунуст

    12:17 26.07.2026

  • 36 бойко българоубиец

    1 1 Отговор
    пак ще правя сглобка с дълбоката ;)

    12:18 26.07.2026

  • 37 Тоя пак се върна.

    0 1 Отговор
    Няма отърване.Едни и същи боклуци.

    12:40 26.07.2026

  • 38 Снимката

    1 1 Отговор
    Кърти мивки.

    Коментиран от #40

    12:48 26.07.2026

  • 39 Жбръц

    0 0 Отговор
    Масово да гласуваме за юнак Гюро! Ако сме забравили, кой ни успиваше като шеф от БНБ,как нямало грам проблеми, ако ни приемат в еврозоната.Благодарение на неговата експертност по всички медии за " огромните ползи от еврозоната",сглобката го назначи за премиер- по домова книга.Пак при него влязохме в клуба на богатите, и пуснахме 57 хиляди хлебарки на пълна държавна издръжка, включително последният му жест към тях: Удължен срок за " помощи" до края на 2028 година,пак под директивата на акушерки и кайчета.За тях до момента са изхарчени от бюджета ( нашите пари ,а не от техния джоб) над 150 милиона лева.Сега ще източваме в евро.Та добре мислете,за кого ще гласувате в късна есен.По добре за Йотова,отколкото за онзи,който със сглобката ни вкараха в еврозоната,от където няма измъкване.Бих подкрепил друг- трети примерно,от нивото на бившия министър на образованието,и днешен преподавател в ЮФ в Софийски университет.За него бих гласувал с две ръце..Нарочно не го цитирам като име,но всеки се досеща за кого пиша..Той би бил,най- неутралната ,не подчинена на никоя партия или коалиция фигура,със самостоятелно мнение и решения.

    12:53 26.07.2026

  • 40 Грешката е верна

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "Снимката":

    За снимката на Гюров исках да кажа от горната статия , понеже е много неясна и на неподходящ фон и вместо имидж е антиимидж. Но няма значение.

    12:53 26.07.2026

  • 41 Вуйчо защо кашляш ?

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Какъв е този бинокуляр":

    То не било пудра захар. ....
    Микрофон е не е бинокуляр.

    12:58 26.07.2026

  • 42 Девет години минаха като ден

    0 0 Отговор
    Опозицията не можа да намери кандидат за президент. Освен че не можа да премахне поста на вицепрезидент който е излишен. Въпреки че имаше конституционно мнозинство но опозицията не го използва в полза роду тъкмо обратното. Ако беше премахнат излишния пост вече изборите щяха да са минали и да сме забравили за тях.

    13:04 26.07.2026

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