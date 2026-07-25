Ген. Русев отрече да готви кандидатура за „Дондуков“ 2

Командирът на Военновъздушните сили (ВВС) генерал-майор Николай Русев официално опроверга спекулациите, че възнамерява да влезе в политическата надпревара за „Дондуков“ 2.

В личния си профил в социалната мрежа Facebook висшият военен заяви в характерния си ироничен стил, че подобен сценарий никога не е бил на дневен ред.

Изявлението му идва в отговор на зачестилите медийни публикации и политически анализи, които го спрягаха като потенциален кандидат за вицепрезидент в екип с настоящия държавен глава Илияна Йотова. Слуховете се засилиха особено след официалното посещение на Йотова в 3-та авиационна база „Граф Игнатиево“ по-рано този месец, където тя беше посрещната именно от генерал Русев.

„Някой ви подведе, а може би и сами създадохте този наратив, но той никога не е бил актуален!“, написа командирът на ВВС. Генералът допълни шеговито, че единственият начин да се насочи към президентството е, ако на „жълтите павета“ бъдат подсигурени две паркоместа за изтребителите F-16 и МиГ-29.

Политическите наблюдатели отбелязват, че генерал Николай Русев, който оглави родните ВВС през март 2025 г., традиционно поддържа високо комуникационно присъствие в социалните мрежи. Неговите позиции неведнъж са предизвиквали дебати относно границите на политическа неутралност на деполитизираните военнослужещи съгласно Закона за отбраната и въоръжените сили. Само преди дни той влезе в задочен конфликт с народни представители заради отправен писмен въпрос към Министерството на отбраната относно негови предходни публични коментари, припомнят от ClubZ.

Въпреки засиления политически интерес и спекулациите около есенните избори, генерал-майор Русев остава фокусиран върху модернизацията на армията и усвояването на новата бойна техника. Самата Илияна Йотова по-рано обяви, че ще разкрие името на своя кандидат за вицепрезидент едва през есента, което оставя политическия инженеринг отворен за нови номинации, предава Евроком.