Ген. Русев отрече да готви кандидатура за „Дондуков“ 2

Командирът на Военновъздушните сили (ВВС) генерал-майор Николай Русев официално опроверга спекулациите, че възнамерява да влезе в политическата надпревара за „Дондуков“ 2.
В личния си профил в социалната мрежа Facebook висшият военен заяви в характерния си ироничен стил, че подобен сценарий никога не е бил на дневен ред.
Изявлението му идва в отговор на зачестилите медийни публикации и политически анализи, които го спрягаха като потенциален кандидат за вицепрезидент в екип с настоящия държавен глава Илияна Йотова. Слуховете се засилиха особено след официалното посещение на Йотова в 3-та авиационна база „Граф Игнатиево“ по-рано този месец, където тя беше посрещната именно от генерал Русев.
„Някой ви подведе, а може би и сами създадохте този наратив, но той никога не е бил актуален!“, написа командирът на ВВС. Генералът допълни шеговито, че единственият начин да се насочи към президентството е, ако на „жълтите павета“ бъдат подсигурени две паркоместа за изтребителите F-16 и МиГ-29.
Политическите наблюдатели отбелязват, че генерал Николай Русев, който оглави родните ВВС през март 2025 г., традиционно поддържа високо комуникационно присъствие в социалните мрежи. Неговите позиции неведнъж са предизвиквали дебати относно границите на политическа неутралност на деполитизираните военнослужещи съгласно Закона за отбраната и въоръжените сили. Само преди дни той влезе в задочен конфликт с народни представители заради отправен писмен въпрос към Министерството на отбраната относно негови предходни публични коментари, припомнят от ClubZ.
Въпреки засиления политически интерес и спекулациите около есенните избори, генерал-майор Русев остава фокусиран върху модернизацията на армията и усвояването на новата бойна техника. Самата Илияна Йотова по-рано обяви, че ще разкрие името на своя кандидат за вицепрезидент едва през есента, което оставя политическия инженеринг отворен за нови номинации, предава Евроком.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хазо
20:59 25.07.2026
2 Кирил
Коментиран от #9
21:03 25.07.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #5
21:03 25.07.2026
4 Пълни глупости
21:04 25.07.2026
5 Не на факти
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Боже колко мъка има на този свят. Милтенов Ко не
21:06 25.07.2026
6 История Bg
Коментиран от #11
21:08 25.07.2026
7 Няма и смисъл
21:08 25.07.2026
8 старшина
21:13 25.07.2026
9 🦁ЩЩД🦁
До коментар #2 от "Кирил":Ето това са малките вреди от задължителното ходене е казармата.Кириле,военните летци са Офицери.Фатмака не е офицер.Я се пробвай ти,да станеш военни летец.За два кариеса и си негоден!
21:18 25.07.2026
10 Гробар
21:20 25.07.2026
11 🦁ЩЩД🦁
До коментар #6 от "История Bg":Отговор: Българската НАТОВСКА армия.Южния фланг -по течението на река Марица-гъста мрежа от бостани ! На полигона до село Корен съм си отял на дини и пъпеши.А местното население ни носеше тайно и ракия в лимонадени шишета....Удрии, по вероятния противник! Защото пийналият боец е и смел боец !
21:30 25.07.2026