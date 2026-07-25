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Ген. Русев отрече да готви кандидатура за „Дондуков“ 2

Ген. Русев отрече да готви кандидатура за „Дондуков“ 2

25 Юли, 2026 20:49, обновена 25 Юли, 2026 20:56 551 11

  • генерал николай русев-
  • ввс-
  • главнокомандващ-
  • избори-
  • президент

Командирът на ВВС отсече: Няма да се боря за президент или вицепрезидент на предстоящите избори.

Ген. Русев отрече да готви кандидатура за „Дондуков“ 2 - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Командирът на Военновъздушните сили (ВВС) генерал-майор Николай Русев официално опроверга спекулациите, че възнамерява да влезе в политическата надпревара за „Дондуков“ 2.

В личния си профил в социалната мрежа Facebook висшият военен заяви в характерния си ироничен стил, че подобен сценарий никога не е бил на дневен ред.

Изявлението му идва в отговор на зачестилите медийни публикации и политически анализи, които го спрягаха като потенциален кандидат за вицепрезидент в екип с настоящия държавен глава Илияна Йотова. Слуховете се засилиха особено след официалното посещение на Йотова в 3-та авиационна база „Граф Игнатиево“ по-рано този месец, където тя беше посрещната именно от генерал Русев.

„Някой ви подведе, а може би и сами създадохте този наратив, но той никога не е бил актуален!“, написа командирът на ВВС. Генералът допълни шеговито, че единственият начин да се насочи към президентството е, ако на „жълтите павета“ бъдат подсигурени две паркоместа за изтребителите F-16 и МиГ-29.

Политическите наблюдатели отбелязват, че генерал Николай Русев, който оглави родните ВВС през март 2025 г., традиционно поддържа високо комуникационно присъствие в социалните мрежи. Неговите позиции неведнъж са предизвиквали дебати относно границите на политическа неутралност на деполитизираните военнослужещи съгласно Закона за отбраната и въоръжените сили. Само преди дни той влезе в задочен конфликт с народни представители заради отправен писмен въпрос към Министерството на отбраната относно негови предходни публични коментари, припомнят от ClubZ.

Въпреки засиления политически интерес и спекулациите около есенните избори, генерал-майор Русев остава фокусиран върху модернизацията на армията и усвояването на новата бойна техника. Самата Илияна Йотова по-рано обяви, че ще разкрие името на своя кандидат за вицепрезидент едва през есента, което оставя политическия инженеринг отворен за нови номинации, предава Евроком.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хазо

    8 3 Отговор
    То ВВС стана трамплин за льотчици за президент

    20:59 25.07.2026

  • 2 Кирил

    6 5 Отговор
    Аман от фатмаци

    Коментиран от #9

    21:03 25.07.2026

  • 3 Последния Софиянец

    3 6 Отговор
    Нашият достоен кандидат е Росен Миленов.

    Коментиран от #5

    21:03 25.07.2026

  • 4 Пълни глупости

    5 7 Отговор
    Стига с тия зелени чорапи вече, дето са взели по един изпит с глава - челна стойка.

    21:04 25.07.2026

  • 5 Не на факти

    2 3 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Боже колко мъка има на този свят. Милтенов Ко не

    21:06 25.07.2026

  • 6 История Bg

    6 0 Отговор
    Армия няма - генерали има. Що е то ?!

    Коментиран от #11

    21:08 25.07.2026

  • 7 Няма и смисъл

    4 1 Отговор
    С хвърчилата приключихме!

    21:08 25.07.2026

  • 8 старшина

    4 0 Отговор
    Във ВВС има повече генерали от колкото самолети.

    21:13 25.07.2026

  • 9 🦁ЩЩД🦁

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Кирил":

    Ето това са малките вреди от задължителното ходене е казармата.Кириле,военните летци са Офицери.Фатмака не е офицер.Я се пробвай ти,да станеш военни летец.За два кариеса и си негоден!

    21:18 25.07.2026

  • 10 Гробар

    2 1 Отговор
    Кажете ква е тая държава. Всеки първи генерал, всеки втори експерт, всеки трети циганин и всеки четвърти лентяй, а всички заедно - тарикати и крадци.

    21:20 25.07.2026

  • 11 🦁ЩЩД🦁

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "История Bg":

    Отговор: Българската НАТОВСКА армия.Южния фланг -по течението на река Марица-гъста мрежа от бостани ! На полигона до село Корен съм си отял на дини и пъпеши.А местното население ни носеше тайно и ракия в лимонадени шишета....Удрии, по вероятния противник! Защото пийналият боец е и смел боец !

    21:30 25.07.2026

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