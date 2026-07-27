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Времето днес, прогноза за понеделник, 27 юли: Слънце с летни бури и температури до 33 градуса

Времето днес, прогноза за понеделник, 27 юли: Слънце с летни бури и температури до 33 градуса

27 Юли, 2026 03:00 496 3

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Краткотрайни превалявания с гръмотевици ще нарушат слънчевото време в началото на седмицата

Времето днес, прогноза за понеделник, 27 юли: Слънце с летни бури и температури до 33 градуса - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Времето в България ще предложи класическа лятна динамика. Очаква ни слънчево и горещо утро, но в следобедните часове от северозапад на югоизток ще преминат временни увеличения на облачността, които на места ще донесат краткотрайни валежи и гръмотевици.

Според официалните данни на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ), максималните температури в по-голямата част от страната ще достигнат между 31°C и 36°C. В столицата София термометрите ще отчетат около 31°C. Атмосферното налягане ще остане без съществена промяна – близко до средното за месеца.

Прогноза по региони: Къде ще вали и прегърми?

  • Западна и Централна България: В тези части от страната се очаква най-сериозно развитие на купесто-дъждовна облачност. В следобедните часове на много места ще паднат локални краткотрайни дъждове, придружени от гръмотевична дейност. Вятърът ще бъде слаб до умерен от запад-югозапад.
  • Черноморие и Източна България: По Черноморието денят ще започне с предимно слънчево време. В Източна България ще духа слаб юг-югозападен вятър. Към края на деня и по крайбрежието, особено по северната му част, са възможни променлива облачност и локални превалявания с гръмотевици. Максималните температури по морето ще варират между 28°C и 30°C, а температурата на морската вода ще бъде около 23°C – 25°C.
  • Планини: В планинските масиви времето ще бъде неустойчиво след обяд. Ще се развива мощна купеста облачност с краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевични бури. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26°C, а на 2000 метра – близо 18°C.


България
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  • 1 Горски

    2 0 Отговор
    Троловете, дано ви пратят на фронта в киев и никога да не се върнете!

    03:06 27.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 оня с коня

    0 0 Отговор
    Да изгниете на фронта в киев евро атлантици, американофили, укрофили и израелтяни, бял ден да не видите лешпери такива!

    04:31 27.07.2026

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