Времето днес, прогноза за понеделник, 27 юли: Слънце с летни бури и температури до 33 градуса

Времето в България ще предложи класическа лятна динамика. Очаква ни слънчево и горещо утро, но в следобедните часове от северозапад на югоизток ще преминат временни увеличения на облачността, които на места ще донесат краткотрайни валежи и гръмотевици.

Според официалните данни на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ), максималните температури в по-голямата част от страната ще достигнат между 31°C и 36°C. В столицата София термометрите ще отчетат около 31°C. Атмосферното налягане ще остане без съществена промяна – близко до средното за месеца.

Прогноза по региони: Къде ще вали и прегърми?

Западна и Централна България: В тези части от страната се очаква най-сериозно развитие на купесто-дъждовна облачност. В следобедните часове на много места ще паднат локални краткотрайни дъждове, придружени от гръмотевична дейност. Вятърът ще бъде слаб до умерен от запад-югозапад.

В тези части от страната се очаква най-сериозно развитие на купесто-дъждовна облачност. В следобедните часове на много места ще паднат локални краткотрайни дъждове, придружени от гръмотевична дейност. Вятърът ще бъде слаб до умерен от запад-югозапад. Черноморие и Източна България: По Черноморието денят ще започне с предимно слънчево време. В Източна България ще духа слаб юг-югозападен вятър. Към края на деня и по крайбрежието, особено по северната му част, са възможни променлива облачност и локални превалявания с гръмотевици. Максималните температури по морето ще варират между 28°C и 30°C, а температурата на морската вода ще бъде около 23°C – 25°C.

По Черноморието денят ще започне с предимно слънчево време. В Източна България ще духа слаб юг-югозападен вятър. Към края на деня и по крайбрежието, особено по северната му част, са възможни променлива облачност и локални превалявания с гръмотевици. Максималните температури по морето ще варират между 28°C и 30°C, а температурата на морската вода ще бъде около 23°C – 25°C. Планини: В планинските масиви времето ще бъде неустойчиво след обяд. Ще се развива мощна купеста облачност с краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевични бури. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26°C, а на 2000 метра – близо 18°C.