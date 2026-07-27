Йотова: Осъждам терора в Германия

Българският държавен глава излезе с остро изявление по повод тежката атака с автомобил и хладно оръжие срещу участници в ежегодния парад Берлин Прайд в германската столица.

При трагичния инцидент загина една жена, а други 29 души бяха ранени, някои от които тежко.

Реакция на държавния глава

В официално съобщение, разпространено до медиите и публикувано в социалните мрежи, президентът Илияна Йотова категорично защити основните демократични принципи:

Позиция срещу насилието: „В този труден за Федерална Република Германия момент изразявам дълбоко съжаление и солидарност с германския народ. Решително осъждам всеки акт на тероризъм, насилие и екстремизъм, независимо от неговите мотиви“, посочи Йотова.

Защита на ценностите: По нейните думи подобни престъпления представляват пряко посегателство не само срещу човешкия живот, но и срещу фундаментите на съвременните общества – свободата, толерантността, достойнството и върховенството на закона.

Контекст на атаката

Нападението в Берлин предизвика шок в цяла Европа. Германският канцлер Фридрих Мерц определи случилото се като мащабна атака срещу цялото общество. Местните власти продължават разследването на тежкия инцидент и изясняването на всички факти около мотива на нападателя.