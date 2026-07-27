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Храсти създават опасност за шофьорите във Врачанско

Храсти създават опасност за шофьорите във Врачанско

27 Юли, 2026 07:48 645 19

  • храсти-
  • опасност-
  • елисейна-
  • ребърково

Хората разказват, че на завоите няма никаква видимост, а разминаването между тирове и коли е невъзможно

Храсти създават опасност за шофьорите във Врачанско - 1
Кадър бТВ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Зрители на бТВ сигнализират за пътища джунгли във Врачанско. Става дума за непочистени от храсти и растителност важни трасета от републиканската мрежа, които пречат на видимостта на шофьорите и създават предпоставки за инциденти.

Един такъв пример е второкласният път за София през Искърското дефиле. Никъде между селата Ребърково и Елисейна пътят не е почистен.

Шофьор, който всеки път пътува по този маршрут, разказа, че пътува много трудно, тъй като навсякъде е обрасло с храсти. На завоите пък няма никаква видимост.

„Ситуацията е много сериозна. Вече автомобил и камион не могат да се разминат. Всеки гледа да избегне да надраска автомобила си и така отива в насрещното“, разказа кметът на село Зверино Стоян Петров.

По думите му от Ребърково до Елисейна не е почистено.

Кметът на село Игнатица организира доброволци, за да почистят пътя. Той каза, че трафикът е голям и всеки ден има катастрофа.

От храстите не се виждат знаци, а по думите му завоите са много опасни. Той призова шофьорите да карат с повишено внимание, за да се запази животът на хората.

От АПИ заявиха, че почистването ще започне през август.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 3 Отговор
    Че то във Врачанско откога има шофьори?

    07:51 27.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 пълно безхаберие

    13 0 Отговор
    Пътищата в цялата ни държава са точно така

    07:52 27.07.2026

  • 4 Мухахаха

    5 1 Отговор
    Храстите са бял кахър на фона че няма пътища

    07:55 27.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ннннннннн

    3 0 Отговор
    Храстите във Врачанско,а бюджетът в цяло Българско!

    07:57 27.07.2026

  • 7 газов инжекцион

    5 0 Отговор
    Храстите казват здрасти на опасностите,опасващи пътищата.

    08:02 27.07.2026

  • 8 Kaлпазанин

    7 1 Отговор
    Само там ли ????а на нас че някой е дръпнал пари ама ги е обкастрил само на хартия

    08:02 27.07.2026

  • 9 Въй

    0 3 Отговор
    Враца, където гарга не каца. Има храсти.

    08:03 27.07.2026

  • 10 Рускиня

    3 3 Отговор
    Ходете пеш бе! 😂

    08:05 27.07.2026

  • 11 Трол

    4 1 Отговор
    Катаджиите в храстите са по-голяма опасност.

    08:12 27.07.2026

  • 12 БОРУНА ЛОМ

    3 5 Отговор
    Станахме като в Русия.

    Коментиран от #14

    08:13 27.07.2026

  • 13 Само ли !?

    5 0 Отговор
    Само във врачанско ли ?
    Освен да окосят тревата около мантинелите друго не пипат !
    Не случайно един стар и "елементарен" виц, казва, че лекарство против рак трябвало да съдържа и пот от кантонер и заради това не може да се получи !

    08:17 27.07.2026

  • 14 Глупости

    3 2 Отговор

    До коментар #12 от "БОРУНА ЛОМ":

    Явно скоро не си виждал как руснаците подържат пътищата си !
    Верно е, че има древни, до които и път с настилка няма, но основните им пътища са перфектни !

    08:20 27.07.2026

  • 15 Крадец от АПИ

    6 0 Отговор
    Ще почистват от Август!
    Абе най добре от декември, че да не похарчат средства... Престъпниците!

    08:25 27.07.2026

  • 16 Прометей

    6 0 Отговор
    ,,От АПИ заявиха, че (снего)почистването ще започне през август."
    А за храстите-нека почакат още месец.Листата ще окапят , видимостта ще се подобри...
    Или да почакат още година две .Шофьорите да ги задължат да поставят в колите си тепловизори,за да различават колите през самите храсти.

    08:26 27.07.2026

  • 17 Виждам те, гледам те :))

    1 0 Отговор
    "... непочистени от храсти и растителност важни трасета" - това решение е стратегическо. В храстите се крият катаджиите!

    08:33 27.07.2026

  • 18 българина

    5 0 Отговор
    България е инфраструктурна дупка, затова туризма е поредната западаща индустрия

    08:34 27.07.2026

  • 19 КАТеричок

    2 0 Отговор
    Като съберем реколтата и ще отрежат храстите.

    08:41 27.07.2026

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