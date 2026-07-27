Храсти създават опасност за шофьорите във Врачанско

Зрители на бТВ сигнализират за пътища джунгли във Врачанско. Става дума за непочистени от храсти и растителност важни трасета от републиканската мрежа, които пречат на видимостта на шофьорите и създават предпоставки за инциденти.

Един такъв пример е второкласният път за София през Искърското дефиле. Никъде между селата Ребърково и Елисейна пътят не е почистен.

Шофьор, който всеки път пътува по този маршрут, разказа, че пътува много трудно, тъй като навсякъде е обрасло с храсти. На завоите пък няма никаква видимост.

„Ситуацията е много сериозна. Вече автомобил и камион не могат да се разминат. Всеки гледа да избегне да надраска автомобила си и така отива в насрещното“, разказа кметът на село Зверино Стоян Петров.

По думите му от Ребърково до Елисейна не е почистено.

Кметът на село Игнатица организира доброволци, за да почистят пътя. Той каза, че трафикът е голям и всеки ден има катастрофа.

От храстите не се виждат знаци, а по думите му завоите са много опасни. Той призова шофьорите да карат с повишено внимание, за да се запази животът на хората.

От АПИ заявиха, че почистването ще започне през август.