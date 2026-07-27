Храсти създават опасност за шофьорите във Врачанско

Зрители на бТВ сигнализират за пътища джунгли във Врачанско. Става дума за непочистени от храсти и растителност важни трасета от републиканската мрежа, които пречат на видимостта на шофьорите и създават предпоставки за инциденти.
Един такъв пример е второкласният път за София през Искърското дефиле. Никъде между селата Ребърково и Елисейна пътят не е почистен.
Шофьор, който всеки път пътува по този маршрут, разказа, че пътува много трудно, тъй като навсякъде е обрасло с храсти. На завоите пък няма никаква видимост.
„Ситуацията е много сериозна. Вече автомобил и камион не могат да се разминат. Всеки гледа да избегне да надраска автомобила си и така отива в насрещното“, разказа кметът на село Зверино Стоян Петров.
По думите му от Ребърково до Елисейна не е почистено.
Кметът на село Игнатица организира доброволци, за да почистят пътя. Той каза, че трафикът е голям и всеки ден има катастрофа.
От храстите не се виждат знаци, а по думите му завоите са много опасни. Той призова шофьорите да карат с повишено внимание, за да се запази животът на хората.
От АПИ заявиха, че почистването ще започне през август.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
07:51 27.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 пълно безхаберие
07:52 27.07.2026
4 Мухахаха
07:55 27.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 ннннннннн
07:57 27.07.2026
7 газов инжекцион
08:02 27.07.2026
8 Kaлпазанин
08:02 27.07.2026
9 Въй
08:03 27.07.2026
10 Рускиня
08:05 27.07.2026
11 Трол
08:12 27.07.2026
12 БОРУНА ЛОМ
Коментиран от #14
08:13 27.07.2026
13 Само ли !?
Освен да окосят тревата около мантинелите друго не пипат !
Не случайно един стар и "елементарен" виц, казва, че лекарство против рак трябвало да съдържа и пот от кантонер и заради това не може да се получи !
08:17 27.07.2026
14 Глупости
До коментар #12 от "БОРУНА ЛОМ":Явно скоро не си виждал как руснаците подържат пътищата си !
Верно е, че има древни, до които и път с настилка няма, но основните им пътища са перфектни !
08:20 27.07.2026
15 Крадец от АПИ
Абе най добре от декември, че да не похарчат средства... Престъпниците!
08:25 27.07.2026
16 Прометей
А за храстите-нека почакат още месец.Листата ще окапят , видимостта ще се подобри...
Или да почакат още година две .Шофьорите да ги задължат да поставят в колите си тепловизори,за да различават колите през самите храсти.
08:26 27.07.2026
17 Виждам те, гледам те :))
08:33 27.07.2026
18 българина
08:34 27.07.2026
19 КАТеричок
08:41 27.07.2026