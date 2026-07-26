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Явор Гечев, ПБ: Надявам се Йотова да бъде нашият кандидат за президент

Явор Гечев, ПБ: Надявам се Йотова да бъде нашият кандидат за президент

26 Юли, 2026 20:32 456 12

  • явор гечев-
  • илияна йотова-
  • прогресивна българия-
  • кандидат за президент

"Никой не е очаквал подкрепа за бюджета. Никой не е щастлив от него. Той отразява вече направени разходи. Има достатъчно пари за проектиране за Националната детска болница. Това е популизъм. Този бюджет е такъв, защото някой е изхарчил парите преди това. От къде да дойдат", попита риторично народният представител. 

Явор Гечев, ПБ: Надявам се Йотова да бъде нашият кандидат за президент - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Аз познавам Илияна Йотова и тя е един изключително добър президент. Тя е една от най-добрите кандидатури. Моите пристрастия към нея обаче не означават партийни такива. Дори от БСП Крум Зарков обяви подкрепа, но редно е да се чакат и партийните форуми. Надявам се тя да бъде нашият кандидат. Парламентарната ни група има много добро мнение за Йотова". Това заяви депутатът от "Прогресивна България" Явор Гечев в ефира на "На фокус с Лора Крумова" по NOVA.
По повод критиките на Йотова към външния министър Велислава Петрова и ситуацията с Коалицията на желаещите, той каза, че има "недоразумения по отношение на комуникацията”. "Участвал съм в подобни форуми. Петрова можеше да изрази особено мнение, което да е описано в протокола, за да няма двусмислия. Заради политическата си неопитност, си причиняваме скандали от нищото, в които няма хляб и не отговарят на истината. Не става въпрос за грешка, а за неправилна комуникация. Опозицията е изключително опитна и чака от всяка грешка да направи политически скандал", заяви той.
По думите му позицията на премиера и правителството са изключително ясни. "Отстояваме интересите на България. Българският глас е важен навсякъде, защото виждат силен лидер. Иран не е наша вражеска държава. Странна е позицията на хората, които паркираха тези самолети на Летище „Васил Левски” в София и нямаха доблестта да си признаят, че са го направили", коментира Гечев.

Той подчерта, че базата в Безмер е военна. "Ние имаме ангажименти към НАТО и САЩ. Най-вероятно някои от самолетите, които бяха на летището в столицата, ще бъдат и там. Тогава беше взето решение на МС, че ще има обучение. Дори и нотата да е била такава, стана ясно, че обучение нямаше. Сега казахме, че това решение трябва да се вземе и държавата го взе. Радев каза, че отговаря за него. Ние не лъжем българските граждани - това е трудно решение, но трябва да го вземем. Националният интерес е премерен. САЩ са един от най-силните ни партньори. Ако бяхме решили друго, дали щяхме да спечелим друго", допълни той. Гечев изтъкна, че събирането на Консултативен съвет за национална сигурност се свиква тогава, когато има регистриран риск за сигурността на страната.
"Никой не е очаквал подкрепа за бюджета. Никой не е щастлив от него. Той отразява вече направени разходи. Има достатъчно пари за проектиране за Националната детска болница. Това е популизъм. Този бюджет е такъв, защото някой е изхарчил парите преди това. От къде да дойдат", попита риторично народният представител.

"Държавата трябва да работи с доверие в институциите. Допреди спечелването на "Прогресивна България" гражданите нямаха такова доверие. И Борисов, и хората от ПП-ДБ са изключително опитни политици. Те много добре знаят, че ако това правителство спре да прави малките грешки, обществото ще го разбере. Ние, вместо да се занимаваме с реални реформи, се занимаваме с бюджети. Надяваме се да изпълним всичко. Следващият бюджет ще заслужава повече дебатиране от този", каза в заключение депутатът.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    9 0 Отговор
    Промяна на системата в полза на обществото не се прави с избори, олигархични закони или молитви а с метални тръби, винкели и коктели Молотов..! Страхът на кърлежите предизвикан от народа е хапчето за промяна , останалото е илюзия в която вярват само глупаците вече почти 40 г.

    Коментиран от #10

    20:40 26.07.2026

  • 2 първанов

    9 0 Отговор
    Боже! само идиотова липсва!

    20:42 26.07.2026

  • 3 Нямате

    10 0 Отговор
    кадри за абсолютно нищо, държите се за муньо като удавник за сламка.

    20:42 26.07.2026

  • 4 Ауууу

    8 1 Отговор
    Айде ш а@ ба ваа ма ма и комунитите долни крадливи.няма балами вече които ще гласуват за вас.

    20:44 26.07.2026

  • 5 тоя

    6 0 Отговор
    туфлек вместо да се прави на умен, нема ли да слезе най-после от сцената.....

    20:48 26.07.2026

  • 6 Агрономче- пенкилер!

    5 0 Отговор
    Този от всичко разбира, т.е. от нищо!

    20:48 26.07.2026

  • 7 ШЕФА

    7 0 Отговор
    Вижте е една торба с лай.... от ОПГ на Румен Боташоглу престъпника и продажника заради когото всички работещи българи дължат на Турция един милиард и половина евро ,за сега !!!

    20:50 26.07.2026

  • 8 Цвете

    3 0 Отговор
    И КОИ СТЕ " ВИЕ "? ВТОРИ ПЪТ НЯМА ДА ИЗЛЪЖЕТЕ ЕДИН МИЛИОН БЪЛГАРИ. УТЕКОХТЕ СЕ. ХАЙДЕ, ОСТАНЕТЕ СИ ПО СТАРОМУ, КАКТО ГО ПРАВИХТЕ 35 ГОДИНИ. ЩО МИЛИОНЕРА ИМА САМО ОТ ВАШАТА БИВША БСП?! СЕГА С НОВО ИМЕ И СТАРИ МУЦУНИ.ИГРИТЕ НА ГЛАДА ЩЕ ИЗКАРАТ БЪЛГАРИТЕ НА УЛИЦАТА ,НЕ СЕ СЪМНЯВАЙТЕ ИЗОБЩО. ТЕЗИ СКРИТИТЕ 6 МИЛИАРДА ЗА " БОТАШ " ЛИ СА? ЗАЩОТО ДЪЛЖИТЕ ЗА ОСТАВАЩИТЕ 10 ГОДИНИ ТОЧНО 6,5 МИЛИАРДА ЕВРО ПЛЮС 360 МИЛИОНА, КОИТО ГИ " ЗАМРАЗИХТЕ "?

    20:55 26.07.2026

  • 9 Уха

    1 0 Отговор
    Аз мислех че Деса шъ бие РунДьо с чехъла по главата и тя ще е Вашият кандидатпрецедент

    21:02 26.07.2026

  • 10 миме

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    промяната се прави САМО и ЕДИНСТВЕНО с ОРЪЖИЕ както преди 109 години направи Владимир Илич Улянов

    21:08 26.07.2026

  • 11 Здравка

    1 0 Отговор
    Още един вече станал около 200 кила-комунист от всяка удобна партия.

    21:23 26.07.2026

  • 12 Гнусньов

    0 0 Отговор
    "Дори от БСП Крум Зарков обяви подкрепа " - гледай ти наглост ,самочувствие и задоволена гордост ,че Дори еди кой си - нещо си ,все едно е някакъв фактор за България. Черния пиар и комунистическата всеобща пропаганда никак няма да ви свършат работа . Където Зарчето ,там и вие съвсем скоро. Стига 82 години робство . Иганизирахте България за нов терор и мачкане на остатък от народ . За да живеете едни 500 комунистически фамилии в царски разкош . Това ще пише за най-новото робство . Народа живееше в мизерия заради данъчни и всякакви други видове ограбвания докато плащаше на политици и на развивани от тях в беззаконие махали . Един работещ трябваше да издържа двама пенсионери които имаха и заплата ,ТЕЛК и поне още двама безработни ,самотни и болни уж цели села ,докато болния товареше огромни трупи с крадени дърва от гората . Примерно. И това е най-малкото.

    21:33 26.07.2026

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