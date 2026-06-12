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Александър Пулев: Повече от 2200 компании с турски капитали са работодатели в България

Александър Пулев: Повече от 2200 компании с турски капитали са работодатели в България

12 Юни, 2026 14:39 889 20

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  • икономика-
  • александър пулев

Нашата администрация е на разположение и може да разчитате на едно устойчиво, коректно и професионално поведение, посочи вицепремиерът

Александър Пулев: Повече от 2200 компании с турски капитали са работодатели в България - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Турция е един от най-значимите наши партньори в различни сфери, страната е един от ключовите ни външнотърговски партньори, стокообменът достига рекордни нива. Това каза вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев в приветствието си на петото издание на Балкански бизнес форум, който се провежда в Банско. Има повече от 2200 компании с турски капитали, които са ключови работодатели в различни региони на нашата държава, компании, производства, които осигуряват поминък за хиляди семейства, каза още той.

По отношение на турските компании в България, Пулев посочи, че те са критичен инструмент за преодоляване на регионалните дисбаланси и допълни, че могат да разчитат на пълната подкрепа на министерството.

Това не е ново послание, ще продължаваме в същия дух да подкрепяме и да насърчаваме всички отношения между нашите народи, като зад тази статистика стоят хора, взаимодействия, междучовешки отношения, стои едно доверие, което сме изградили на база на много години и един дух на приятелство, което е най-важният компонент и предпоставка за успех оттук нататък, каза още Пулев.

Вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията каза още, че е подкрепял различни издания на Балканския бизнес форум и винаги посланието е било едно и също - Турция е един от най-основните стратегически партньори на нашата държава. Посланието е същото, но сега звучи с много по-голяма сила, защото идва вече от името на една устойчива редовна власт, посочи Пулев и допълни, че в изпълнителната власт има експерти и хора от екипа със „силна реформаторска воля“ и желание да насърчават стратегически проекти, включително и с основен фокус върху регионалното взаимодействие и засилване на диалога с Турция.

Във връзка с отношенията между двете страни, Александър Пулев даде пример от период, в който беше служебен министър на иновациите и растежа – старт на бизнес форум в Бургас, насочен към насърчаване на индустриалното взаимодействие между двете страни. Той посочи, че освен икономическите въпроси, тогава в ежедневието е доминирала и друга тема – за силното земетресение, които разтърси Турция през февруари 2023 година. „Тогава България беше първата страна, която показа солидарност, която показа пълна форма на подкрепа, хуманитарна и всякаква друга помощ беше осигурена приоритетно към нашите турски приятели и това е едно доказателство, че всъщност между нашите държави има един дух на приятелство, на солидарност, който в пъти надхвърля икономическите цели, ползи и изгоди“, посочи Пулев.

Вицепремиерът коментира и вчерашните срещи на високо ниво – срещата на премиера Румен Радев с министъра на външните работи на Турция Хакан Фидан и срещата на Фидан с българския министър на външните работи Велислава Петрова.

Смятам, че беше зададена една много силна посока, говорим за традиционно добрите сектори, където си взаимодействаме критично - енергетика, транспорт, но бяха отворени и други приоритетни за нас за взаимодействия, говорим вече за общата сигурност за регионите, говорим за тристранно сътрудничество - България, Турция, Румъния, така че да обезпечим сигурността на Черноморския басейн, посочи Пулев.

Нашата администрация е на разположение и може да разчитате на едно устойчиво, коректно и професионално поведение, така че да продължаваме да развиваме, да отворим вече портфолиото за много по-мащабни, за много по-амбициозни проекти, каза още вицепремиерът и посочи, че това включва енергийна инфраструктура, транспортна свързаност, заздравяване на регионални връзки, с което Балканите да бъдат едно по-конкурентно място за правене на бизнес.

Балкански бизнес форум се организира от Българо-турската търговско-индустриална камара (BULTISAD) в партньорство с Българо-румънската търговска камара, с подкрепата на Посолството на Република Турция в България, Съвета по външни икономически отношения на Турция (DEİK), Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП) и Българската агенция за инвестиции (БАИ).


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    13 5 Отговор
    ЕЦБ повиши лихвите вчера с 0,25 пункта,честито на ипотекарите,това е още 100Е на месец за ипотеката и още 20% инфлация отгоре на 100% инфлация която Тиквата Прасето и Простокирчовците ви докараха с юрото, очаквайте още повишение на лихвите през юли и септември с по още 0,25 пункта и още 40% инфлация

    Коментиран от #20

    14:40 12.06.2026

  • 2 Последния Софиянец

    20 5 Отговор
    И това трябва ли да ни радва?

    14:40 12.06.2026

  • 3 А КОЛКО БЪЛГАРСКИ ИМА В ТУРЦИЯ

    24 4 Отговор
    и ГЪРЦИЯ. Това е въпросът

    14:43 12.06.2026

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    13 0 Отговор
    И В САНДАНСКИ , И В САНДАНСКИ
    .....
    И ТАМ СА СЪДРУЖНИЦИ НА ЕДНИ ОПГ С
    3-БУКВИ :)

    14:43 12.06.2026

  • 5 Дедо

    12 4 Отговор
    Радко, вземай си сульовците и до ви няма барабар с овцете, които ви домъкнаха

    Коментиран от #11

    14:52 12.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Това за гордост ли е бе?!

    17 3 Отговор
    Бо(га)ташки еничаpин!

    14:55 12.06.2026

  • 8 сиреч

    6 1 Отговор
    Да бе разменяме се с приятелят ми тайпито,аз в одрин с текстилната ф-ка

    14:55 12.06.2026

  • 9 Какво Ми Се Фукаш !

    7 6 Отговор
    С Циганите ?

    Които Бяха !

    Далеч !

    Зад Нас ?

    Коментиран от #10, #12

    14:55 12.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Реалист

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Дедо":

    Овците сега на обедна дрямка дедо:) после че ги и доим барабар с кочовете:)

    14:56 12.06.2026

  • 12 Ман ++ гг ++ ал !

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Какво Ми Се Фукаш !":

    Такъв

    14:57 12.06.2026

  • 13 Всички

    4 0 Отговор
    радьови мекерета са с пипидилски фейс

    14:57 12.06.2026

  • 14 1488

    6 3 Отговор
    румен печели чисто по милион на ден от боташ
    (с тез пари отвори офиси у всички градове и села, изкупи сума ти гласове и спечели изборите)

    отделно печели от всичко продадено с етикет
    "Кошница с грижа" в Кауфланд, Лидл и т.н.

    както и от уж спряното оръжие за 404.
    спрял е посредниците на герб, бсп и пп и е сложил своите

    каква ли ще е следващата далавера ?

    15:03 12.06.2026

  • 15 Къде е ?

    2 0 Отговор
    ДЕВНЯ ? - С торовете !

    Вместо Да Переш !

    За Експорт Сега ?

    И Ти си Дрънльо !

    Като Всичките !

    15:04 12.06.2026

  • 16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 2 Отговор
    ЕДНА ОТ НАЙ- ГОЛЕМИТЕ ОПГ В ТЕРИТОРИЯТА
    Е НА ПРИНЦ КИРЧО САКС КОБУРГ :)
    ......
    ТЕ СА ПРОКЛЯТИЕТО НА БЪЛГАРИЯ

    15:06 12.06.2026

  • 17 Това не е за хвалене шмоко

    9 2 Отговор
    Показва зависимост

    15:08 12.06.2026

  • 18 ПРАЗ ГОЛЯМ

    7 1 Отговор
    Турция дори не членува в ЕС. Причините са ви ясни, нали?

    15:29 12.06.2026

  • 19 Един от онези

    2 0 Отговор
    Не ги разбирам идиотите на резидента - уж прогресивни, а тъсят най-бедните държави да ни стават партньори!?!?!? Разбирам че трудно преговаряш с този, който е дошъл да инвестира - иска нещо срещу парите си! Съвсем друго е да преговаряш с този, който е дошъл да обира - дава всичко, и комисионни, и обещава на едро, и комисионни, даже комисионни... ;-) , а като дойде сметката ти я дава да си я платиш - СЪЩО КАТО БОТАШ!
    На тези не трябва да им се позволява да преговарят за нищо повече от бирата в селския магазин - сега ще добавим и енергетиката в сметката за Боташ!

    15:37 12.06.2026

  • 20 Весел Патиланец

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Ейй сега да е е дна раZZия - лихвата не 0,25 а 35% - там всичко е голямо! КАкъв живот предвиждат - даже ако отидеш на фронта за две години ще ти опростят 100к рубли, акоо-о-о-о-о те намерят!

    15:38 12.06.2026

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