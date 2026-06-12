Александър Пулев: Повече от 2200 компании с турски капитали са работодатели в България

Турция е един от най-значимите наши партньори в различни сфери, страната е един от ключовите ни външнотърговски партньори, стокообменът достига рекордни нива. Това каза вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев в приветствието си на петото издание на Балкански бизнес форум, който се провежда в Банско. Има повече от 2200 компании с турски капитали, които са ключови работодатели в различни региони на нашата държава, компании, производства, които осигуряват поминък за хиляди семейства, каза още той.

По отношение на турските компании в България, Пулев посочи, че те са критичен инструмент за преодоляване на регионалните дисбаланси и допълни, че могат да разчитат на пълната подкрепа на министерството.

Това не е ново послание, ще продължаваме в същия дух да подкрепяме и да насърчаваме всички отношения между нашите народи, като зад тази статистика стоят хора, взаимодействия, междучовешки отношения, стои едно доверие, което сме изградили на база на много години и един дух на приятелство, което е най-важният компонент и предпоставка за успех оттук нататък, каза още Пулев.

Вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията каза още, че е подкрепял различни издания на Балканския бизнес форум и винаги посланието е било едно и също - Турция е един от най-основните стратегически партньори на нашата държава. Посланието е същото, но сега звучи с много по-голяма сила, защото идва вече от името на една устойчива редовна власт, посочи Пулев и допълни, че в изпълнителната власт има експерти и хора от екипа със „силна реформаторска воля“ и желание да насърчават стратегически проекти, включително и с основен фокус върху регионалното взаимодействие и засилване на диалога с Турция.

Във връзка с отношенията между двете страни, Александър Пулев даде пример от период, в който беше служебен министър на иновациите и растежа – старт на бизнес форум в Бургас, насочен към насърчаване на индустриалното взаимодействие между двете страни. Той посочи, че освен икономическите въпроси, тогава в ежедневието е доминирала и друга тема – за силното земетресение, които разтърси Турция през февруари 2023 година. „Тогава България беше първата страна, която показа солидарност, която показа пълна форма на подкрепа, хуманитарна и всякаква друга помощ беше осигурена приоритетно към нашите турски приятели и това е едно доказателство, че всъщност между нашите държави има един дух на приятелство, на солидарност, който в пъти надхвърля икономическите цели, ползи и изгоди“, посочи Пулев.

Вицепремиерът коментира и вчерашните срещи на високо ниво – срещата на премиера Румен Радев с министъра на външните работи на Турция Хакан Фидан и срещата на Фидан с българския министър на външните работи Велислава Петрова.

Смятам, че беше зададена една много силна посока, говорим за традиционно добрите сектори, където си взаимодействаме критично - енергетика, транспорт, но бяха отворени и други приоритетни за нас за взаимодействия, говорим вече за общата сигурност за регионите, говорим за тристранно сътрудничество - България, Турция, Румъния, така че да обезпечим сигурността на Черноморския басейн, посочи Пулев.

Нашата администрация е на разположение и може да разчитате на едно устойчиво, коректно и професионално поведение, така че да продължаваме да развиваме, да отворим вече портфолиото за много по-мащабни, за много по-амбициозни проекти, каза още вицепремиерът и посочи, че това включва енергийна инфраструктура, транспортна свързаност, заздравяване на регионални връзки, с което Балканите да бъдат едно по-конкурентно място за правене на бизнес.

Балкански бизнес форум се организира от Българо-турската търговско-индустриална камара (BULTISAD) в партньорство с Българо-румънската търговска камара, с подкрепата на Посолството на Република Турция в България, Съвета по външни икономически отношения на Турция (DEİK), Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП) и Българската агенция за инвестиции (БАИ).