Йотова благодари на Радев и ПБ за подкрепата

Президентът Илияна Йотова благодари на Румен Радев, на „Прогресивна България“, както и на гражданите и организациите, които са заявили подкрепата си за нея.

„Благодаря на Румен Радев и на „Прогресивна България“ за доверието и подкрепата. Преди десет години поехме ангажимент да работим единствено в интерес на българските граждани, с отговорност пред тях и вярност към българската Конституция“, заяви Йотова.

По думите ѝ през изминалото десетилетие заедно са изминали дълъг път и са показали колко е важно институциите да отстояват нормалността и здравия разум в българската политика.

Президентът благодари и на всички граждани и организации, които са застанали зад нея.

„Приемам това доверие с признателност, но и с ясното съзнание за огромната отговорност“, посочи тя.

Според Йотова пред страната стои сериозна задача, която изисква единство, а не разделение.

„Вярвам, че заедно можем да продължим да отстояваме държавността, националния интерес и единството на българското общество“, заяви президентът.