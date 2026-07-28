Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Йотова благодари на Радев и ПБ за подкрепата

Йотова благодари на Радев и ПБ за подкрепата

28 Юли, 2026 20:10 1 157 70

  • илияна йотова-
  • румен радев-
  • пб-
  • президент

По думите ѝ през изминалото десетилетие заедно са изминали дълъг път и са показали колко е важно институциите да отстояват нормалността и здравия разум в българската политика

Йотова благодари на Радев и ПБ за подкрепата - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Президентът Илияна Йотова благодари на Румен Радев, на „Прогресивна България“, както и на гражданите и организациите, които са заявили подкрепата си за нея.

„Благодаря на Румен Радев и на „Прогресивна България“ за доверието и подкрепата. Преди десет години поехме ангажимент да работим единствено в интерес на българските граждани, с отговорност пред тях и вярност към българската Конституция“, заяви Йотова.

По думите ѝ през изминалото десетилетие заедно са изминали дълъг път и са показали колко е важно институциите да отстояват нормалността и здравия разум в българската политика.

Президентът благодари и на всички граждани и организации, които са застанали зад нея.

„Приемам това доверие с признателност, но и с ясното съзнание за огромната отговорност“, посочи тя.

Според Йотова пред страната стои сериозна задача, която изисква единство, а не разделение.

„Вярвам, че заедно можем да продължим да отстояваме държавността, националния интерес и единството на българското общество“, заяви президентът.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 24 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Крадевеца в пола

    44 9 Отговор
    благодари на Крадевеца без топки

    Коментиран от #20

    20:13 28.07.2026

  • 2 от небитието

    41 7 Отговор
    и дс генерала л.гоцев благодари!!!

    20:16 28.07.2026

  • 3 Тази другарка

    50 6 Отговор
    с държание и манталитет на класен ръководител едва ли е най подходящата за тази длъжност.

    20:16 28.07.2026

  • 4 аз съм за Карбовски

    17 16 Отговор
    има време издигайте го и да го избираме

    Коментиран от #31

    20:16 28.07.2026

  • 5 Овчар

    18 13 Отговор
    Не подарявайте гласа си..! Който може да го купи се пазарете ..! Аз търся 200 еврака иначе не отивам..!

    Коментиран от #23, #27

    20:16 28.07.2026

  • 6 Само така

    4 27 Отговор
    И към единство и разбирателство, иначе пак криза и избори

    20:17 28.07.2026

  • 7 ИИ на РР

    24 3 Отговор
    Малко е странно дори за мен
    сякаш благодаря на
    себе си
    ?!

    20:17 28.07.2026

  • 8 ШЕФА

    42 9 Отговор
    Всички срещу Идиотова и нац.предател Румен Безродников Боташоглу.Тази краварска подлога никога не трябва да стане Президент и представете си тази ще е Върховен главнокомандващ на армията.Бог да пази България от предатели и престъпници хрантутняци които гледат да се докопат до всеки държавен пост за да крадат безнаказано,да уредят родата и да измамят българският народ.

    20:17 28.07.2026

  • 9 Успех

    8 36 Отговор
    България има нужда от стабилност

    20:18 28.07.2026

  • 10 Без майтап

    35 4 Отговор
    Театъра е пълен. Радев каза новина която народа знаеше от месеци.

    20:18 28.07.2026

  • 11 койдазнай

    22 4 Отговор
    Проваляйки единната кандидатура срещу Йотова, боце си купи спокойните старини.
    Никой няма да го закача, ще може да си харчи милиардите на спокойствие!

    20:18 28.07.2026

  • 12 боко шишев радев

    31 1 Отговор
    от 36г Ви правим на маймуни,а акъла Ви не идва!

    20:20 28.07.2026

  • 13 Ванга го предрече

    5 30 Отговор
    Жена ще ни извади от блатото, за ужас на дупедавците

    Коментиран от #25, #34

    20:21 28.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Давид

    21 0 Отговор
    Имам един въпрос ? След , колко години ще ни разкажете схемата сле 89 насам ? ;) ;) ;)

    20:26 28.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Тая

    33 6 Отговор
    не осъзна ли, че никога няма да бъде избрана?

    20:28 28.07.2026

  • 18 Гробар

    31 5 Отговор
    Какво точно направихте за българите, крадливи комунета? Всичко разсипахте и искате още.

    20:28 28.07.2026

  • 19 2554

    30 4 Отговор
    Едно време Боко каза: "И магаре да ви вържа пред президентството - ще го изберете!" Върза магарица Цацка и изгуби изборите.

    Сега Радев прави същата грешка ...

    Коментиран от #42

    20:30 28.07.2026

  • 20 Обаче

    3 15 Отговор

    До коментар #1 от "Крадевеца в пола":

    Да не съдите по себе си? Защото у нас крадетето си е национален спорт.. нищо лично..

    20:30 28.07.2026

  • 21 все едно Крадев благодари сам на себе си

    31 3 Отговор
    шизофренията на регресивните боклуци е пълна

    20:31 28.07.2026

  • 22 Този Лалугер ?

    27 3 Отговор
    Може ли Да Бъде ?

    Президент ?

    20:32 28.07.2026

  • 23 Не си разбрал

    16 0 Отговор

    До коментар #5 от "Овчар":

    Отдавна спря раздаването на калпак. Вдичко минава през фирмите и бизнеса..

    20:32 28.07.2026

  • 24 мачкайте

    2 26 Отговор
    Победа на първи тур.

    Коментиран от #29

    20:35 28.07.2026

  • 25 Воже Би Е Права !

    20 0 Отговор

    До коментар #13 от "Ванга го предрече":

    Тая Ше Трябва Да Падне !

    За да Излезем !

    От Блатото !

    20:35 28.07.2026

  • 26 Горски

    22 2 Отговор
    Това беше ясно. Интересното е сега, колко от тези почти милион и половина, са изтрезнели-меко казано. Все си мисля, че точно заради тази подкрепа, Йотова няма да бъде президент. А и не би трябвало да бъде в никакъв случай! Таман ще видите колко разочаровахте хората, гласували за вас. Още с докарването на Кирцата и Асенчо Румен Радев започна резкия завой у лево и сега ще го завърши. Социализма се завръща с пълна сила. След тоталния провал на Йотова като президент и на Радев като премиер, вече двамата са минало. Политическите халюцинации на двамата показват и пълна неадекватност. Поредната "цецка" с големи амбиции и малки възможности. Радев стратегически правилно не издига кандидат в ситуация на "свредел", в която навлиза партията му. Големите очаквания се разминаха с действителността, гласовете и действията на ПБ са разнопосочни и колебливи, а разочарованието набира сили.

    20:36 28.07.2026

  • 27 Регресивен чобанино

    17 1 Отговор

    До коментар #5 от "Овчар":

    отдавна разбрахме, че на последните фалшиви избори си се продал на Крадевците и Копринките като събратята ти от гетата.

    Коментиран от #43

    20:36 28.07.2026

  • 28 Народът иска кандидат от народа

    17 1 Отговор
    Граждански активисти със стаж в борбата с тия политически продажби престъпници Росен Миленов например...тая ще си остане самао с кандидатурата си

    20:36 28.07.2026

  • 29 ела да ми намачкаш

    13 0 Отговор

    До коментар #24 от "мачкайте":

    кесиите

    20:36 28.07.2026

  • 30 Дреме ми

    15 1 Отговор
    Я нема да гласувам

    20:37 28.07.2026

  • 31 Верно ве

    8 0 Отговор

    До коментар #4 от "аз съм за Карбовски":

    Малко е алчен ама става

    20:38 28.07.2026

  • 32 АЛА БАЛА

    8 0 Отговор
    ПОРТОКАЛА
    ЯСНО БЕШЕ
    НО. МАЖЕ И ДРУГО ДА СТАНЕ

    20:38 28.07.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 колев

    13 1 Отговор

    До коментар #13 от "Ванга го предрече":

    единственага свястна жена до сега е Ренета Инджова!

    20:42 28.07.2026

  • 35 Абсурдистан

    7 1 Отговор
    Исторически погледнато Хитлер и Гьоринг са били успешен тандем, но важното е до къде са завели Германия!

    20:43 28.07.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 ЦСКА Москва

    15 1 Отговор
    България е АГРЕСОР според устава на ООН член 3,резолюция 3314,буква Е който иска да прочете и това благодарение на Йотова, Румен Боташа и неговото ОПГ от престъпници и нац.предатели ПБ. Искате да сме мишена,искате война,искате бедност,гласувайте за Идиотова !

    Коментиран от #61

    20:47 28.07.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 звездите ми говорят

    4 0 Отговор
    Инициативен комитет на Прогресивна България на БСП подкрепя Ил.Йотова на кредит (понеже не е ясен вицето, което ще стане президент след нейната евентуална абдикация).
    Затова тя отново като избере А.Гюров, този път за свое вице, ще покрие спектъра на ляво десния електорат.

    20:49 28.07.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 сенки от миналото

    9 0 Отговор

    До коментар #19 от "2554":

    Казаното от Бойко за избор на магаре, бе непосредствено след избора на Плевнелиев, после след 4г, Корнелия пробута един пилот с негова надзирателка Йотова и така навързани се доведоха и шарлатаните.

    20:56 28.07.2026

  • 43 Овчар

    5 2 Отговор

    До коментар #27 от "Регресивен чобанино":

    Учудва ме защо създателя е дал очи и уши на някой хора след като имат сляп мозък..! Да виждаш истината и да вярваш на лъжата си е чиста простащина , и ние знаем ти от кои си..! Лумпери в България дал.бог..!

    21:01 28.07.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Цецка

    4 4 Отговор
    Има ли значение,кой е президент?

    21:06 28.07.2026

  • 46 оня с коня

    9 0 Отговор
    НА НЯКОЛКО ПЪТИ Зарков заявяваше на висок глас че БСП е естествен съюзник на Радевата партия и за блатодарност Радев им взе емблематичната Централа на Позитано 20.ОТ ВСЕ СЪРЦЕ Зарков обявява че Йотова може да разчита на безрезервната подкрепа на БСП,Президеншата обаче благодари на Радев,а Зарков не е удостоен дори с поглед.И така:Все е било Падение,но такова Столетницата никога не е преживявала,затова и е казано:"За умрелите -или добро,или нищо".

    21:07 28.07.2026

  • 47 Цвете

    5 0 Отговор
    ДА НЕ СЕ ПОЛУЧИ КАТО В КРЕМЪЛ? ПУТИН, МЕДВЕДЕВ, ПУТИН, МЕДВЕДЕВ? И НАКРАЯ САМО ЕДИН ДО ПОСЛЕДЕН ДЪХ.

    Коментиран от #49

    21:17 28.07.2026

  • 48 боико борисоф

    3 3 Отговор
    с теб сме да разгромим синя българия и дясното обединение на крадците на москов и костов на борисоф и пеевски да се надрискат от яд евроатлантиците

    21:18 28.07.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 защо не трябва да е Йотова

    11 0 Отговор
    1. Жена не трябва да става президент, защото президентът е върховен главнокомандващ българската армия- функция напълно несъвместима с женския пол;
    2. Президентът, като равно отдалечен от всички партии и олицетворяващ единството на нацията, не може да бъде тамплиер;
    3. Йотова дори не може да клекне поради килограмите си около кръста, по време на едноминутното мълчание в памет на загиналите да свободата на България, тя стои приклекнала и после трудно се изправя, какъв главнокомандващ може да бъде?
    4. Йотова започна предизборната си кампания с покачване върху американски военен самолет, в момент, в който българите са настръхнали срещу присъствието им у нас;
    5. Йотова НЕ става за президент.
    Надявам се да има избор и да се издигнат кандидатурите на по-почтени хора от една кариеристка, която се стреми за следващите пет години да си осигури висока заплата и охрана, след което да си гледа старините с всички последващи благинки, които ще плащаме ние.

    21:20 28.07.2026

  • 51 Цвете

    5 0 Отговор
    ДА НЕ СЕ ПОЛУЧИ КАТО В КРЕМЪЛ? ПУТИН, МЕДВЕДЕВ, ПУТИН, МЕДВЕДЕВ? И НАКРАЯ САМО ЕДИН ДО ПОСЛЕДЕН ДЪХ.ПЪРЗАЛКАТА Е " НАМАЗАНА " С " ДОБРИ " НАМЕРЕНИЯ.ВНИМАВАЙТЕ ЗА КОГО, ЗАЩОТО ЗА ТЕЗИ ПОЧТИ 90 ДНИ СЕ ОКАЗА ,ЧЕ СМЕ ГРИЗНАЛИ КОКАЛА.

    21:21 28.07.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 За Е.Багряна

    5 0 Отговор
    имаше стих: "На вси епохи поетеса, на вси правителства метреса." Валидно и за Идийотова. От БКП през БСП, Со. ос, Америка, Европа, Русия, президентството, та до живот. Не само ръка ще целува на попове и патриарси поредната мисирка. Радев лети в свредел към под земята. И милиардите му трябват за нови стари щайги, защото ефките няма да дойдат.

    21:24 28.07.2026

  • 55 КирякСтефчу

    11 0 Отговор
    Тази кифла без мармалад по 5 пъти на ден ни я натрапвате.
    Наумила си е, че е фактор, но под маската е трактор.
    Няма да те изберем, бабе,колкото и да се пъпеш и да ти се е усладил кокала.

    Ти си поредната проодажна мариаонетка, програмирана да служи на чужди интереси със запазено място по островите.

    21:24 28.07.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Стефан

    8 0 Отговор
    Аз Стефан гласувах за Радев и няма дате подкрепя.тои е поредния лъжец.радев вън. Народа този път ще вдига иумрук.

    21:26 28.07.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 От сега

    2 1 Отговор
    благодаря на негласувалите!

    21:29 28.07.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Ми то

    2 1 Отговор

    До коментар #37 от "ЦСКА Москва":

    няма друг кандидат!

    21:31 28.07.2026

  • 62 Дали

    1 0 Отговор
    ще се брои за втори мандат?

    Коментиран от #64

    21:35 28.07.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 хмм

    1 1 Отговор

    До коментар #62 от "Дали":

    Това Деса Конституцията ще го тълкува. Не би трябвало, защото Йотова до момента не е избирана за президент, а за вицепрезидент не се гласува, той върви като притурка към кандидата за президент. Ако Йотова не е получила мандат с избори, а по силата на Конституцията за заместване на напусналия президент, този частичен мандат не трябва да се брои за първи.

    21:48 28.07.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 И президент

    1 0 Отговор
    в сянка....

    21:55 28.07.2026

  • 67 На Радев

    1 0 Отговор
    честит трети ман ъъъ март !

    21:57 28.07.2026

  • 68 Йотова президент????

    3 0 Отговор
    Кръга се затваря - ДС + тежката крадлива червена олигархия

    22:00 28.07.2026

  • 69 Момчето

    1 0 Отговор
    После премиер ще става ли?

    22:09 28.07.2026

  • 70 604

    0 0 Отговор
    абе ако някой бие с 50+ още на 1 ви тур ще има ли 2ри?

    22:27 28.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове