Йотова благодари на Радев и ПБ за подкрепата

Президентът Илияна Йотова благодари на Румен Радев, на „Прогресивна България“, както и на гражданите и организациите, които са заявили подкрепата си за нея.
„Благодаря на Румен Радев и на „Прогресивна България“ за доверието и подкрепата. Преди десет години поехме ангажимент да работим единствено в интерес на българските граждани, с отговорност пред тях и вярност към българската Конституция“, заяви Йотова.
По думите ѝ през изминалото десетилетие заедно са изминали дълъг път и са показали колко е важно институциите да отстояват нормалността и здравия разум в българската политика.
Президентът благодари и на всички граждани и организации, които са застанали зад нея.
„Приемам това доверие с признателност, но и с ясното съзнание за огромната отговорност“, посочи тя.
Според Йотова пред страната стои сериозна задача, която изисква единство, а не разделение.
„Вярвам, че заедно можем да продължим да отстояваме държавността, националния интерес и единството на българското общество“, заяви президентът.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Крадевеца в пола
Коментиран от #20
20:13 28.07.2026
2 от небитието
20:16 28.07.2026
3 Тази другарка
20:16 28.07.2026
4 аз съм за Карбовски
Коментиран от #31
20:16 28.07.2026
5 Овчар
Коментиран от #23, #27
20:16 28.07.2026
6 Само така
20:17 28.07.2026
7 ИИ на РР
сякаш благодаря на
себе си
?!
20:17 28.07.2026
8 ШЕФА
20:17 28.07.2026
9 Успех
20:18 28.07.2026
10 Без майтап
20:18 28.07.2026
11 койдазнай
Никой няма да го закача, ще може да си харчи милиардите на спокойствие!
20:18 28.07.2026
12 боко шишев радев
20:20 28.07.2026
13 Ванга го предрече
Коментиран от #25, #34
20:21 28.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Давид
20:26 28.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Тая
20:28 28.07.2026
18 Гробар
20:28 28.07.2026
19 2554
Сега Радев прави същата грешка ...
Коментиран от #42
20:30 28.07.2026
20 Обаче
До коментар #1 от "Крадевеца в пола":Да не съдите по себе си? Защото у нас крадетето си е национален спорт.. нищо лично..
20:30 28.07.2026
21 все едно Крадев благодари сам на себе си
20:31 28.07.2026
22 Този Лалугер ?
Президент ?
20:32 28.07.2026
23 Не си разбрал
До коментар #5 от "Овчар":Отдавна спря раздаването на калпак. Вдичко минава през фирмите и бизнеса..
20:32 28.07.2026
24 мачкайте
Коментиран от #29
20:35 28.07.2026
25 Воже Би Е Права !
До коментар #13 от "Ванга го предрече":Тая Ше Трябва Да Падне !
За да Излезем !
От Блатото !
20:35 28.07.2026
26 Горски
20:36 28.07.2026
27 Регресивен чобанино
До коментар #5 от "Овчар":отдавна разбрахме, че на последните фалшиви избори си се продал на Крадевците и Копринките като събратята ти от гетата.
Коментиран от #43
20:36 28.07.2026
28 Народът иска кандидат от народа
20:36 28.07.2026
29 ела да ми намачкаш
До коментар #24 от "мачкайте":кесиите
20:36 28.07.2026
30 Дреме ми
20:37 28.07.2026
31 Верно ве
До коментар #4 от "аз съм за Карбовски":Малко е алчен ама става
20:38 28.07.2026
32 АЛА БАЛА
ЯСНО БЕШЕ
НО. МАЖЕ И ДРУГО ДА СТАНЕ
20:38 28.07.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 колев
До коментар #13 от "Ванга го предрече":единственага свястна жена до сега е Ренета Инджова!
20:42 28.07.2026
35 Абсурдистан
20:43 28.07.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 ЦСКА Москва
Коментиран от #61
20:47 28.07.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 звездите ми говорят
Затова тя отново като избере А.Гюров, този път за свое вице, ще покрие спектъра на ляво десния електорат.
20:49 28.07.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 сенки от миналото
До коментар #19 от "2554":Казаното от Бойко за избор на магаре, бе непосредствено след избора на Плевнелиев, после след 4г, Корнелия пробута един пилот с негова надзирателка Йотова и така навързани се доведоха и шарлатаните.
20:56 28.07.2026
43 Овчар
До коментар #27 от "Регресивен чобанино":Учудва ме защо създателя е дал очи и уши на някой хора след като имат сляп мозък..! Да виждаш истината и да вярваш на лъжата си е чиста простащина , и ние знаем ти от кои си..! Лумпери в България дал.бог..!
21:01 28.07.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Цецка
21:06 28.07.2026
46 оня с коня
21:07 28.07.2026
47 Цвете
Коментиран от #49
21:17 28.07.2026
48 боико борисоф
21:18 28.07.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 защо не трябва да е Йотова
2. Президентът, като равно отдалечен от всички партии и олицетворяващ единството на нацията, не може да бъде тамплиер;
3. Йотова дори не може да клекне поради килограмите си около кръста, по време на едноминутното мълчание в памет на загиналите да свободата на България, тя стои приклекнала и после трудно се изправя, какъв главнокомандващ може да бъде?
4. Йотова започна предизборната си кампания с покачване върху американски военен самолет, в момент, в който българите са настръхнали срещу присъствието им у нас;
5. Йотова НЕ става за президент.
Надявам се да има избор и да се издигнат кандидатурите на по-почтени хора от една кариеристка, която се стреми за следващите пет години да си осигури висока заплата и охрана, след което да си гледа старините с всички последващи благинки, които ще плащаме ние.
21:20 28.07.2026
51 Цвете
21:21 28.07.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 За Е.Багряна
21:24 28.07.2026
55 КирякСтефчу
Наумила си е, че е фактор, но под маската е трактор.
Няма да те изберем, бабе,колкото и да се пъпеш и да ти се е усладил кокала.
Ти си поредната проодажна мариаонетка, програмирана да служи на чужди интереси със запазено място по островите.
21:24 28.07.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Стефан
21:26 28.07.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 От сега
21:29 28.07.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Ми то
До коментар #37 от "ЦСКА Москва":няма друг кандидат!
21:31 28.07.2026
62 Дали
Коментиран от #64
21:35 28.07.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 хмм
До коментар #62 от "Дали":Това Деса Конституцията ще го тълкува. Не би трябвало, защото Йотова до момента не е избирана за президент, а за вицепрезидент не се гласува, той върви като притурка към кандидата за президент. Ако Йотова не е получила мандат с избори, а по силата на Конституцията за заместване на напусналия президент, този частичен мандат не трябва да се брои за първи.
21:48 28.07.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 И президент
21:55 28.07.2026
67 На Радев
21:57 28.07.2026
68 Йотова президент????
22:00 28.07.2026
69 Момчето
22:09 28.07.2026
70 604
22:27 28.07.2026