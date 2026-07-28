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12-годишно дете е в тежко състояние след падане от тротинетка в Лясковец

12-годишно дете е в тежко състояние след падане от тротинетка в Лясковец

28 Юли, 2026 21:58 555 14

  • дете-
  • тротинетка-
  • лясковец

Преди четири години на същото място загина друго 12–годишно момче с колело

12-годишно дете е в тежко състояние след падане от тротинетка в Лясковец - 1
Снимка: БГНЕС/Илюстративна
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

12-годишно дете е в тежко състояние след падане с електрическа тротинетка в центъра на Лясковец. Инцидентът е станал тази сутрин. Момчето е с тежка черепно-мозъчна травма и беше транспортирано с хеликоптер от великотърновската болница до Пирогов, съобщи БНТ.

Около 10.00 часа тази сутрин 12-годишното момче профучало с много висока скорост с електрическата си тротинетка по тротоар на главната улица в Лясковец, разказват очевидци.

Никола Георгиев, очевидец: „Ние бяхме ей там, той завоя го взе със 100 и викам този ще си счупи главата някъде и на 20 метра падна и си счупи главата.“

Детето е изтървало управлението и е паднало на метри от пешеходна пътека. Веднага е откарано във великотърновската болница, където лекарите са установили тежка черепно-мозъчна травма. Момчето беше транспортирано с въздушна линейка до „Пирогов“, където лекарите се борят за живота му. Хората в Лясковец казват, че ежедневно стават свидетели как деца се движат с без всякакъв контрол с тротинетки, велосипеди и мотопеди на нерегламентирани места.

- „Тези тротинетки, те са без всякакъв контрол, те не знаят и правилата за движение малките.“

- „Трябва да са наясно както с правилата, така и със задълженията си, защото те са участници – дали на пътното платно или на тротоара.“

Никола Георгиев, очевидец: „Как ще ми кара той, той няма документ, той не знае правилника, не знае знаци, не знае нищо, ей как стават белите. Трябва да ги забранят със закон!“

Преди четири години на същото място загина друго 12–годишно момче с колело, след като беше блъснато от кола на пешеходна пътека. Оттогава в района са направени повдигнати пешеходни пътеки, светещи знаци, радарни табели, а уличното осветление в целия град е сменено.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Само питам

    18 0 Отговор
    Няма ли да ги забранят вече тия тротинетки ?

    22:05 28.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Анонимен

    10 0 Отговор
    Родителите и самолет ще им купят, ако поискат.

    22:13 28.07.2026

  • 8 Хипотетично

    9 0 Отговор
    Момчето да се сърди на мама и тате, ако изобщо ги има. Тротинетката не е велосипед, при който сковавайки стресирано краката си, той спира.

    22:16 28.07.2026

  • 9 Ижлжлб

    11 0 Отговор
    Ей не научиха се тези родители,.. сами си избиват децата, гльъмарье

    22:20 28.07.2026

  • 10 песимист

    5 0 Отговор
    ------загина друго 12–годишно момче с колело, след като беше блъснато от кола на пешеходна пътека.--------
    На пешеходна пътека имат предимство само пешеходци, но не и велосипедисти макар и на 12години.

    22:21 28.07.2026

  • 11 Главата не му е нужна в случая

    7 0 Отговор
    Ако имаше нещо в нея нямаше да се пребие по този начин

    22:22 28.07.2026

  • 12 Хората сами се избиват но не е проблем

    3 0 Отговор
    В областния град в пълно с разни и разнообразни ужким "работници" от възможно най отдалечените азиатски страни така че има кой да ги замени българите дето се избиват като въшки.

    22:28 28.07.2026

  • 13 Исторически парк

    4 0 Отговор
    Тротинетките са цедката на Дарвин

    22:30 28.07.2026

  • 14 Хората сами се избиват но не е проблем

    3 1 Отговор
    В областния град Е пълно с разни и разнообразни ужким "работници" от възможно най отдалечените азиатски страни така че има кой да ги замени българите дето се избиват като въшки.

    22:31 28.07.2026

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