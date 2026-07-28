12-годишно дете е в тежко състояние след падане от тротинетка в Лясковец

12-годишно дете е в тежко състояние след падане с електрическа тротинетка в центъра на Лясковец. Инцидентът е станал тази сутрин. Момчето е с тежка черепно-мозъчна травма и беше транспортирано с хеликоптер от великотърновската болница до Пирогов, съобщи БНТ.

Около 10.00 часа тази сутрин 12-годишното момче профучало с много висока скорост с електрическата си тротинетка по тротоар на главната улица в Лясковец, разказват очевидци.

Никола Георгиев, очевидец: „Ние бяхме ей там, той завоя го взе със 100 и викам този ще си счупи главата някъде и на 20 метра падна и си счупи главата.“

Детето е изтървало управлението и е паднало на метри от пешеходна пътека. Веднага е откарано във великотърновската болница, където лекарите са установили тежка черепно-мозъчна травма. Момчето беше транспортирано с въздушна линейка до „Пирогов“, където лекарите се борят за живота му. Хората в Лясковец казват, че ежедневно стават свидетели как деца се движат с без всякакъв контрол с тротинетки, велосипеди и мотопеди на нерегламентирани места.

- „Тези тротинетки, те са без всякакъв контрол, те не знаят и правилата за движение малките.“

- „Трябва да са наясно както с правилата, така и със задълженията си, защото те са участници – дали на пътното платно или на тротоара.“

Никола Георгиев, очевидец: „Как ще ми кара той, той няма документ, той не знае правилника, не знае знаци, не знае нищо, ей как стават белите. Трябва да ги забранят със закон!“

Преди четири години на същото място загина друго 12–годишно момче с колело, след като беше блъснато от кола на пешеходна пътека. Оттогава в района са направени повдигнати пешеходни пътеки, светещи знаци, радарни табели, а уличното осветление в целия град е сменено.