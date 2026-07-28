Край на екзитполовете преди края на изборния ден

Социологическите агенции няма да могат да публикуват или да предоставят на медии, партии и коалиции резултати от свои проучвания преди края на изборния ден. Това реши на второ четене парламентарната правна комисия при обсъждането на промените в Изборния кодекс.

Промяната е насочена към практиката резултати от екзитполове и други социологически проучвания да достигат до медиите преди затварянето на изборните секции.

Агенциите ще трябва да декларират пред ЦИК, че няма да изпращат данните си преди края на изборния ден.

Предложението е на Стефан Манов от Обществения съвет към ЦИК и е припознато от председателя на правната комисия проф. Янка Тянкова от „Прогресивна България“.

„Опитваме да поправим едно масово нарушение на общата забрана в изборния ден да се извършва предизборна агитация и да се повестяват данни от социологически проучвания“, обясни Тянкова.

Междувременно Тянкова уточни, че забраната за предизборна агитация и за оповестяване на социологически проучвания в деня за размисъл няма да се отнася до личните профили на гражданите в социалните мрежи. Така на практика за тях няма да има промяна в досегашния режим, а ограниченията ще продължат да важат за професионалните медии.