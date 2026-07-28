Новини
България »
Край на екзитполовете преди края на изборния ден

Край на екзитполовете преди края на изборния ден

28 Юли, 2026 22:08 551 14

  • цик-
  • ик-
  • екзит полове-
  • агитация

Забраната за предизборна агитация и за оповестяване на социологически проучвания в деня за размисъл няма да се отнася до личните профили на гражданите в социалните мрежи

Край на екзитполовете преди края на изборния ден - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Социологическите агенции няма да могат да публикуват или да предоставят на медии, партии и коалиции резултати от свои проучвания преди края на изборния ден. Това реши на второ четене парламентарната правна комисия при обсъждането на промените в Изборния кодекс.

Промяната е насочена към практиката резултати от екзитполове и други социологически проучвания да достигат до медиите преди затварянето на изборните секции.

Агенциите ще трябва да декларират пред ЦИК, че няма да изпращат данните си преди края на изборния ден.

Предложението е на Стефан Манов от Обществения съвет към ЦИК и е припознато от председателя на правната комисия проф. Янка Тянкова от „Прогресивна България“.

„Опитваме да поправим едно масово нарушение на общата забрана в изборния ден да се извършва предизборна агитация и да се повестяват данни от социологически проучвания“, обясни Тянкова.

Междувременно Тянкова уточни, че забраната за предизборна агитация и за оповестяване на социологически проучвания в деня за размисъл няма да се отнася до личните профили на гражданите в социалните мрежи. Така на практика за тях няма да има промяна в досегашния режим, а ограниченията ще продължат да важат за професионалните медии.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    5 4 Отговор
    Докато не нагласят нещата никакви екзитполове.

    22:10 28.07.2026

  • 2 Последния Софиянец

    8 3 Отговор
    Аз съм от много време председател на изборна комисия и мога да напиша цели томове за измами с машините.И с бюлетини също.

    Коментиран от #9, #11

    22:11 28.07.2026

  • 3 Помак

    5 1 Отговор
    Йотова да подаде оставка и да тръгне на равен старт,така е редно и честно

    22:12 28.07.2026

  • 4 демонкрация

    4 3 Отговор
    Какви екзит полове ще контролират изборите, на другия ден каквото обяви премиера - това ще е резултата от машините.

    Коментиран от #6

    22:12 28.07.2026

  • 5 мунчо

    2 1 Отговор
    борим мафията и олигархията!

    22:13 28.07.2026

  • 6 Последния Софиянец

    3 4 Отговор

    До коментар #4 от "демонкрация":

    Радев ще обяви военно положение и ще управлява като Зеленски и Нетаняху.

    22:15 28.07.2026

  • 7 Пич

    4 3 Отговор
    Дааа......и задължителни машини!!! И Копринков - началник кабинет, а на Безмер няма да ни бомбардират!!! Спокойно!!!
    Честита диктатура!!!

    22:15 28.07.2026

  • 8 604

    5 2 Отговор
    РАЗГЕЛЕ, требе и социологията да се забрани 1 месец преди изборите!

    22:19 28.07.2026

  • 9 604

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    ми що не си писал, нали туй ти е работата?

    22:20 28.07.2026

  • 10 хаха

    1 2 Отговор
    Правилно. Всичката неграмотна байганьовска пасмина от т.нар. "социолози" и "политолози" под мостовете вместо по байганьовските "медии".

    22:25 28.07.2026

  • 11 хаха

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Ти си най-обикновен неграмотен байганьовски кръчмар.

    От машини нищо не разбираш. Единственият начин за някаква измама е ако участвате в нея!

    22:27 28.07.2026

  • 12 Хаха

    0 1 Отговор
    Понитата използвайки чужди никове налазиха темата😉

    22:28 28.07.2026

  • 13 1488

    1 0 Отговор
    от бай ганьо и господ е дигнал ръце.
    ако не открадне или излъже не става

    22:34 28.07.2026

  • 14 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Трябва да се забрани със закон работещите в репресивния и държавен апарат да имат право на глас заради конфликт на интереси.

    22:37 28.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове